Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique. Cette transition n'a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.

Il s'agit là d'une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de jeu.

Nous continuerons à mobiliser nos ressources en priorité pour favoriser l'innovation dans les modes d'accès aux jeux et offrir aux joueurs le choix quant à l'endroit où ils préfèrent acheter leurs nouveaux jeux, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir à nos fans une expérience de jeu d'exception et nous vous remercions pour votre soutien indéfectible.

On va acheter une PS6 full demat à 1000 balles, voir plus. Mais biensur.Dans tous les cas à partir de Janvier 2028, beaucoup vont arrêter les day one et se limiter aux promos.