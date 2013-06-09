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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/01/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Les versions disques des nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation prendront fin en janvier 2028
Business & stratégie commerciale


Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique. Cette transition n'a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.


Il s'agit là d'une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de jeu.


Nous continuerons à mobiliser nos ressources en priorité pour favoriser l'innovation dans les modes d'accès aux jeux et offrir aux joueurs le choix quant à l'endroit où ils préfèrent acheter leurs nouveaux jeux, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir à nos fans une expérience de jeu d'exception et nous vous remercions pour votre soutien indéfectible.


On va acheter une PS6 full demat à 1000 balles, voir plus. Mais biensur.
Dans tous les cas à partir de Janvier 2028, beaucoup vont arrêter les day one et se limiter aux promos.
Playstation - https://blog.playstation.com/2026/07/01/physical-disc-production-ending-in-january-2028-for-new-games-releasing-on-playstation-consoles/
    tags : sony ps5
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    edgar, aeris201
    posted the 07/01/2026 at 12:08 PM by jenicris
    comments (255)
    altendorf posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Et vive le jeu vidéo hein
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Donc certains ici ne joueront plus ? C'est juste une question hein


    Plus sérieusement je m'y attendais pas, du moins pas à une annonce maintenant, bon ben ps6 full démat (et lecteur optionnel pour la rétro j'imagine...)
    gamjys posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Oh purée la folie. Mais qu'est ce qui se passe depuis un certain temps, il y a que des mauvaises nouvelle. Celle ci la pire de toute
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    romgamer6859 fini les day one pour moi et j'achèterai beaucoup moins de jeux
    Tant pis pour eux.
    nyseko posted the 07/01/2026 at 12:11 PM
    Pas de lecteurs pour la PS6 donc à mon avis. Et Sony sera bien le premier à appuyer sur le bouton, ce qui ne m'étonne pas puisque désormais ils possèdent 75% des parts de marchés des consoles de salon.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:12 PM
    nyseko full demat oui la PS6
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 12:12 PM
    Attendez, j’ai déjà eu du mal à me remettre de GTA 6 et là, Sony, tout tranquillement annonce ceci ??
    Cette gifle !

    Je suis dans la merde totale
    Bon et bien je vais me limiter à un abonnement de temps en temps et je jouerai aux jeux Sony 2 ans après en prenant 1 mois de PS Extra

    Sony, je vous emmerde bien profond, faut juste que je me dise que j’en ai bien profité en revendant mes jeux depuis presque 30 ans mais je pensais que j’aurais été tranquille encore 10-15 ans
    yanssou posted the 07/01/2026 at 12:13 PM
    La ps6 à 1000 balle full demat avec lecteur à acheter à part. Gta 6 était le dernier clou du cercueil.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 12:13 PM
    C'est catastrophique. Y compris pour les boutiques de JV.

    La préférence du consommateur, c'est d'avoir le choix, de l'occaz et de la concurrence. Pas de perdre ses droits avec le full démat' et se faire entuber.

    Maintenant on va voir les retournements de vestes de ceux qui chient sur les GKC et qui vont passer à la caisse sans broncher pour la PS6.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:14 PM
    nicolasgourry c'est la daube comme le full demat.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:15 PM
    Ils vont arriver à rendre le format GKC comme une solution "pas si mal", ça serait le comble.
    mizuki posted the 07/01/2026 at 12:15 PM
    romgamer6859 Plus sur Playstation en tout cas. Si c'est pour avoir du full démat autant rester su PC. Et c'est pas 3 exclus qui justifieront de payer une console démat 1000++ balles.
    judebox posted the 07/01/2026 at 12:16 PM
    "Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique" ->
    Les préférences des consommateurs...
    C'est surtout qu'ils n'ont plus vraiment le choix
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:16 PM
    jenicris tu peux revendre, ça fait toute la différence.
    Par contre, j'espère que Nintendo (et d'autres tiers) vont continuer à sortir leur jeux en physique "complet", car je préfères ce format, car là si Sony montre l'exemple du 100% numérique, les tiers vont y aller à fond, c'est le risque.
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:17 PM
    mizuki j'étais taquin mais je comprends
    jenicris
    walterwhite posted the 07/01/2026 at 12:17 PM
    À gerber !
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    nicolasgourry peu importe. Ca vaudra jamais une vrai version physique.
    Peu importe le constructeurs. Ils font tous les 3 de la daube.
    churos45 posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    "Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes"

    Ah, et qu'est-ce qui changera en mieux pour ceux qui sont déjà full démat ?
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    Qu’ils crèvent avec leur PS6, du coup. Je resterai définitivement sur PC, et ce sera la première console Sony (hors portable) que je n’achèterai pas.

    Ils vont se faire niké par le PC. Ils se sont déjà bien fait grignoter durant cette gen, bien comme il faut même, mais alors en full déma ils signent leur arrêt de mort. Tout est mieux sur PC a ce niveau, tout.
    guiguif posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    Bon bah go PC a la prochaine gen
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    jenicris je prends en démat sur des sites pas sur le store sinon c'est mort, mais PS laissait le choix lui (plus de boites day one au magasin, etc.)
    brook1 posted the 07/01/2026 at 12:19 PM
    Ce que je retiens, c'est que tu pourras acheter tes jeux démat chez des revendeurs un peut comme sur PC.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:19 PM
    romgamer6859 le seul truc en France c'est qu'on aura encore les versions boîtes avec code moins chère en grande surface
    Mais plus de possible de les revendre.
    vers0 posted the 07/01/2026 at 12:20 PM
    Donc mon lecteur a 100 balles c'est une carote dans le .... tu m'étonnes que sony arrête de sortir ces exclus sur pc .
    greggy posted the 07/01/2026 at 12:20 PM
    Les enfoirés profite de l'annonce de GTA 6 pour sortir cette annonce.
    PS6 sans lecteur même optionnel c'est une certitude maintenant
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:21 PM
    jenicris PS n'autorise pas trop les achats sur sites de clés contrairement à x : halo 45 euros, assassin 50, fable 49...
    kikoo31 posted the 07/01/2026 at 12:21 PM
    captaintoad974 posted the 07/01/2026 at 12:22 PM
    Ah bah tiens, j'en connais un paquet qui vont devoir boycottée sony a partir de 2028
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:22 PM
    C'est vraiment catastrophique comme annonce
    zboubi480 posted the 07/01/2026 at 12:23 PM
    C'est la débandade dans le JV
    Microsoft annonce un gros bordel chez eux avec une refonte complète de Xbox, alors les autres en profitent pour sortir les pires annonces....c’est catastrophique
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:23 PM
    romgamer6859 en effet. Reste juste les boîtes façon GTA6 en mag. Qu'on peu pas avoir moins cher. C'est trop peu

    Une PS6 a 1000 balles full demat même pas en rêve. Ils se la gardent
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:25 PM
    jenicris
    Peut-on en déduire que la ps6 ne sortira pas avant 2028 via cette info aussi ?
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:26 PM
    romgamer6859 non au contraire. Fin 2027 vu que c'est pour janvier 2028
    Mais osef d'une console a 1000 balles minimum et full demat

    Tout ce que je déteste en gros.
    simbaverin posted the 07/01/2026 at 12:27 PM
    Attend attend attend….

    C’est quoi ça ! C’est une blague….C’est sur que c’est une blague. C’est sur …..
    nigel posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    Eh ben, ça fait un moment que les annonces du jeu vidéo me saoulent... C'est peut-être le moment de ralentir sérieusement
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    jenicris
    ah oui bien sûr.
    Le bad buzz va être oublié par la purge de la semaine pro chez xbox.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    churos45 Ce qui est mieux, c'est que les joueurs vont devoir claquer des sous dans des espaces de stockage et ne pourront plus acheter d'occaz. Sans compter qu'ils vont prendre toutes les données de jeux.

    Bon ok, c'est mieux uniquement pour eux en fait...
    parliz posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    Ah ouais carrément, full-demat en vue pour leur prochaine console (la date de 2028 va dans ce sens), même pour nintendo les gkc vont surement rester la norme du coup vu le coût d'une carte switch 2 comparé a un disque...bref de pire en pire.
    rogeraf posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    La mort du disque. Seule la nintendo switch 2 survira pour 30 pourcents des jeux donnée en cartouches. L'avenir en ce moment me rempli de joie
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    simbaverin non malheureusement.

    romgamer6859 peu être mais mais perso c'était le pire choix qu'ils pouvaient faire.
    Full demat avec une console a 1000 balles MDR
    deathegg posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    Voila le jeu vidéo est officiellement mort. Merci à tout pour ça.
    Ha et pour ceux qui me contrediront :

    https://blog.playstation.com/2026/07/01/an-update-on-playstation-store-for-ps3-and-ps-vita/

    Sony a quand même le culot d'annoncer en même temps le full demat ET la fermeture et la disparation du store PS3 et Vita.
    thor posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    Et ceci achève d'illustrer pourquoi j'ai progressivement migré définitivement sur PC depuis 2018...
    xynot posted the 07/01/2026 at 12:30 PM
    Ça va clairement faire basculer mes choix dans la Next gen
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:30 PM
    jenicris je vois des gens dire : go pc et je le comprends, mais les prix ????
    chameau posted the 07/01/2026 at 12:30 PM
    On vote sur leurs décisions avec notre portemonnaie, ne l'oubliez pas quand arrivera la prochaine gen.
    squall294 posted the 07/01/2026 at 12:32 PM
    Quelle stupidité sans nom. -___-
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:32 PM
    romgamer6859 ils vont pleurer quand ils vont le prix pour monter un PC l'année prochaine.
    Perso Switch 2 et après j'arrête
    deathegg posted the 07/01/2026 at 12:34 PM
    romgamer6859 Au final, les prix des consoles seront a peine moins cher. Le physique était le dernier levier qui faisait rester sur console, maintenant c'est fini.

    2028, perso je me fais une upgrade PC (qui sera pas très cher vu que je dois juste changer de processeur) et puis fini. La PS5 était ma dernière console.
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 12:34 PM
    Qu’ils aillent se faire enculer pour la PS6.
    magneto860 posted the 07/01/2026 at 12:36 PM
    C'est des génies, non ?

    1/ Un code dans la boîte = fin du marché de l'occasion. Sony se met plein de joueurs à dos, car ils ne pourront plus revendre les jeux (et ça ne s'oublie pas en une semaine cette histoire). Les ventes de jeux au tarif plein devraient chuter. Et Sony se préparer à pleurer.

    2/ Un code dans la boîte = fin du marché physique. Il n'y a plus aucun intérêt à acheter son jeu chez Carrefour ou chez Micromania, les jeux vont donc probablement disparaître des enseignes (comme pour le PC), faisant baisser la visibilité des jeux.

    Les jeux qui comptent sur le nombre de joueurs actifs mourront plus vite car il y aura moins de turnover. Là aussi Sony pourrait pleurer.

    3/ Sony espère probablement faire gonfler un peu plus son nombre d'abonnés ps plus, avant ou après une prochaine augmentation de prix. Ils comptent d'ailleurs probablement sur leur future console portable (qui nécessitera peut-être aussi le Ps Plus Premium du coup ?). Mais c'est le contraire qui risque de se produire, en France au moins.

    Les français ont fait baisser de 8 € / mois leurs frais d'abonnement de divertissement (svod musique et jeux) en 2025 et la tendance est à ce que ça continue.

    Perso je démarrais seulement les achats physiques. Avec des codes PSN, je n'ai aucun intérêt à acheter en physique. Et l'abo Ps Plus ce sera comme Prime and Co désormais, un mois tout seul quand j'en aurai envie. Parce que si on retire Ubisoft Classic, le Ps Plus c'est bien moisi quand même.

    C'est violent comme Sony est sur le point de se saborder.
    squall294 posted the 07/01/2026 at 12:37 PM
    Quelle stupidité sans nom. -___-
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:37 PM
    magneto860 l'avantage du moins Day one en grande surface restera en France du moins le prix.
    Mais par contre plus de reventes.
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:37 PM
    deathegg Et ils comptent bien stopper les téléchargements des jeux achetés PS3/PS Vita à l'avenir. Ils précisent que les jeux seront toujours téléchargeables dans un avenir prévisible, pour "améliorer la transition". Ce qui veut donc dire que ça fermera définitivement à un moment et qu'on aura plus aucun accès à nos jeux
    shining posted the 07/01/2026 at 12:37 PM
    Merci a sony avec sa ps5 et ces zéro jeux de m'avoir fait passez sur le pc , ces finis les consoles avec toutes cette merde,déjà que l'ia c'était l'excuse pour virer des gents , la on détruit des métier carrément a gerber tous ce qui ce passe en ce moment .
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:38 PM
    jenicris
    Même les pc en AM4 ont pas mal monté dernièrement :/
    Les pc avec 5060ti ou 9060xt (qui sont ok pour QHD) continuent d'augmenter...


    deathegg
    ouais mais quand tu pars de zéro l'addition monte vite :/
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:39 PM
    hyoga57 PS6 full démat à 100%, probablement à plus de 1000€, et même pas sûr qu'ils mettent un lecteur optionnel pour la rétrocompatibilité. Vive la next gen
    fan2jeux posted the 07/01/2026 at 12:39 PM
    Bien 2028 sera la fin du JV pour moi
    rendan posted the 07/01/2026 at 12:40 PM
    WHAT THE FUCK SONY
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:40 PM
    romgamer6859 biensur c'est pour cela que si on veut monter un PC, va falloir attendre un certains temps.
    Perso c'est pas un soucis. Je garde ma PS5 et mon PC a pas deux ans

    J'achète une Switch 2 et après je reste ainsi pour des années. Quitte a arrêter le JV par la suite.
    Je manquerai rien
    117 posted the 07/01/2026 at 12:40 PM
    Ils n’allaient pas faire des boîtes de jeux avec 5 DVD dedans à chaque fois, les gens oublient que les jeux prennent de plus en plus d’espace de stockage et que un DVD c’est extrêmement restreint à ce niveau. Et c’est sûrement la raison pour laquelle GTA 6 est en numérique.
    linkstar posted the 07/01/2026 at 12:42 PM
    Et bah c'est une bonne nouvelle tout ça. Ils arrivent à rendre les GKC presque acceptables. C'est fort quand même.
    fan2jeux posted the 07/01/2026 at 12:42 PM
    Cette news, c est un boulet de canon que je me prends en pleine gueule.

    Ça fait tres mal
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:42 PM
    jenicris alors de tête car je sais plus et config montée (je sais qu'on peut grapiller 100 ou 150 sans cela), on est autour des 1300-1400 pour une config que je juge "ok" en QHD (plateforme AM5).

    La ram coûte un bras, avant la config valait 1200 max et avec 32 go de ram (là c'est 16...). Je te parle même pas des SSD, 1to c'est 170 euros...

    Le truc c'est que la cross gen va durer, donc t'as ta ps5 et tout d'un coup ton spider man 3, tu pensais l'avoir en boite mais c'est pas le cas haha x)
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 12:42 PM
    noishe Je le dis ici, la PS5 est et sera ma dernière console.
    magneto860 posted the 07/01/2026 at 12:44 PM
    jenicris Je ne vois pas pourquoi les distributeurs accepteraient de vendre des codes PSN au prix ou à tarif réduit en précommande.

    Certains distributeurs ont déjà dit non pour GTA 6. D'autres n'ont pas osé car pas suffisamment réfléchi.

    Alors qu'au final :
    - Ils ne le font pas pour Steam et Epic Games. Ce sont aussi des codes.
    - Ca les mets en concurrence avec des boutiques qui peuvent pratiquer des promos toute l'année. Est-il suffisamment avantageux de payer un jeu en précommande à 50 ou 60 euros quand il sera à -30% dans deux mois ou à -80% dans deux ans sur le PSN ?
    - La prochaine étape sera certainement de vendre le jeu avec boîtier plus cher que jeu en démat (bah oui, y a des frais logistiques tu comprends ?). Ce sera encore plus dur pour les distributeurs de s'y retrouver.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:44 PM
    fan2jeux la même

    romgamer6859 tu sais tous les mauvais choix que les constructeurs font, la hausse des prix, ça va dégoûter en masse les gens de la next gen
    Le cross gen par contre...

    hyoga57 j'ai la Switch 2 a acheter mais après finito.
    yurius posted the 07/01/2026 at 12:45 PM
    Bon ben pas de ps6 pour moi
    shinz0 posted the 07/01/2026 at 12:45 PM
    Le bon timing avec la campagne marketing GTA VI sur PS5
    squall294 posted the 07/01/2026 at 12:46 PM
    Magneto860 ils peuvent aussi juste se mettre tous ensemble et ne plus vendre les consoles dans les magasins, ça peut faire quand même un peu mal.
    shido posted the 07/01/2026 at 12:46 PM
    mais quelle boite de merde sérieux..... fini pour moi playstation , déjà que leur ps5 pue la merde
    brook1 posted the 07/01/2026 at 12:46 PM
    Le prochain sera Nintendo.
    hayatevibritania posted the 07/01/2026 at 12:47 PM
    Aucune surprise, c'était juste une question de quand, nous avons maintenant la réponse. Contrairement à Nintendo qui a le public familial qui achètent beaucoup en physique, chez Sony le dema domine, et seul les joueurs comme nous sont dérangé. La majorité maintenant consome en dema. Heureusement que Sony c'est fini depuis la vita pour moi.
    pimoody posted the 07/01/2026 at 12:47 PM
    J’avais déjà re-résilié mon psn premium ultimate machin truc (surtout ultra-médiocre) pour cette année, et je me focaliser sur deux trois jeux en promo en boite. Mais là du coup Adios PlayStation, tu as eu ta belle époque
    ratchet posted the 07/01/2026 at 12:48 PM
    J’ai peur de mal comprendre
    squall294 posted the 07/01/2026 at 12:48 PM
    La PS6 ça sera pas day one, ptet même en ocas chose que je ne fais jamais et les jeux ça sera pas day one mais en soldes le moins cher possible en démat. Ils annoncent fermer le store Vita et PS3 qu'on ne pourra bientôt plus redl les jeux démat acheté et ils veulent qu'on fasse confiance pour le futur ? ahah.
    magneto860 posted the 07/01/2026 at 12:48 PM
    Et à côté Sony annonce fermer pour de bon les stores PS3 et Ps Vita. Ciao les jeux qui ne rapportent plus assez.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:49 PM
    romgamer6859 hors de question que je prenne autant de jeux day one à partir de cette date. Ca sera essentiellement en promo
    Je ferais quelques exceptions comme pour GTA mais pas des masses.

    magneto860 les enseignes spécialisées c'est finito. Restera les grandes surfaces en Fr qui continueront certainement, manière de continuer à attirer les clients pour tout le reste.

    ratchet malheureusement tu as très bien compris
    ratchet posted the 07/01/2026 at 12:49 PM
    Donc j’aurais jamais un disque pour FF7 Revelation si je comprend bien ? Non mais c’est mort
    raioh posted the 07/01/2026 at 12:50 PM
    Donc la Ps5 serait officiellement ma dernière console Playstation juste par principe
    Très vicieux d'attendre l'annonce d e GTA6 pour en profiter
    newtechnix posted the 07/01/2026 at 12:50 PM
    Le jeu vidéo ets bientôt...

    entre Nintendo qui fait aujourd'hui des jeux insipides
    entre Microsoft qui ne sait même pas pourquoi ils sont rentrés dans le business
    Voilà Sony qui a décidé que ce serait le comptable du fond pension qui allait diriger l'entreprise.

    Quand j'ai découvert le JV c'était comme magique, j'ai assisté à la guerre des consoles, on se disputait pour être le premier à jouer, on a vu le JV évolué des petits game & watch puis des bips de la 2D 8bits, à la surpuissance 16 bits pour enfin découvrir la 3D...

    On combattait des Dragons, des zombies, on découvrait des trésors et sauvait des royaumes, on prenait le vic viper pour sauver la galaxie, on s'infiltrait dans des bases ennemis.... aujourd'hui des joueurs sont contents de pouvoir s'acheter un costume, de réaliser une danse débile ou de regarder un mec finir un jeu donc sans y jouer, utiliser Youtube pour résoudre un problème mais bon pire ils ne finissent plus leur jeu.
    Quelle époque de demeurés quand même

    Cela risque de booster pendant un moment le marché du retro... quand tu ne respectes pas les vrais joueurs alors tu les perds et quand cela va mal cela même dont ut pouvais compter ne seront plus là.

    avoir 1 million de clients fidèles ou 10 millions de noobs qui te lâcheront juste parce qu'un mot est en tendance sur twitter voilà donc le choix a été fait

    hayatevibritania cela devrait aller assez vite... la GKC ets un avant-goût... et la Switch 2 est là mais un modèle sans lecteur peut débarquer pour commencer... mais après à partir du moment où ils sont seul, il n'y a plus de pression pour passer au demat pour pour leur prochaine console dans sans doute 6 ans.
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 12:50 PM
    Ya rien de naturel.
    Bande de connard.
    Jamais j'achèterai vos jeux demat. Jamais.
    shinz0 posted the 07/01/2026 at 12:50 PM
    Officiel : Micromania deviendra un magasin de Funko Pop à partir de 2028
    mazeroza posted the 07/01/2026 at 12:51 PM
    Bon bah pas de Ps6 pour moi. C'est vraiment une nouvelle de merde. Faut s'attendre malheureusement à ce que les autres suivent tôt ou tard.
    taiko posted the 07/01/2026 at 12:51 PM
    C'est le moment pour microsoft de faire le bon move et de se mettre dans le physique.
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:51 PM
    ratchet FF7 Revelation sort en 2027 donc y'aura bien un disque, c'est à partir de 2028 qu'il n'y en aura plus
    serve posted the 07/01/2026 at 12:51 PM
    Sinon, ils peuvent aller se faire enculer.

    ratchet

    Tu comprends mal désolé pour toi
    narustorm posted the 07/01/2026 at 12:52 PM
    Dans tous les cas à partir de Janvier 2028, beaucoup vont arrêter les day one et se limiter aux promos


    Pour moi sa sera plus d'achat du tout !
    Je vais refaire mes jeux et continuer a acheter sur ma switch 2 mes cartouches complètes et regarder le carnage que sony va prendre ....
    adelfhitlor posted the 07/01/2026 at 12:52 PM
    C'en est donc terminé de playstation.
    fdestroyer posted the 07/01/2026 at 12:53 PM
    WTFFF!!?!?!?!?!?
    fan2jeux posted the 07/01/2026 at 12:53 PM
    Ils peuvent se foutre leur ps6 au cul bien profond maintenant.
    Je n en aie plus rien à foutre maintenant
    riddler posted the 07/01/2026 at 12:53 PM
    Le gentil Sony
    La psp go c’était qui déjà ?
    kevinmccallisterrr posted the 07/01/2026 at 12:54 PM
    200 coms easy ! Non mais sérieusement cela va se passer comment leurs débuts next-gen PS6 pour les jeux crossgen ? Des « code in the box » pour les sorties PS5 comme GTA 6 en fait ou alors uniquement démat aussi ?
    jaune posted the 07/01/2026 at 12:54 PM
    117 un Blu Ray ce n'est pas un DVD, un triple couche c'est 100go, rien n'empêche de mettre un jeu sur 2 ou 3 disques, certainement pas le coût du disque. D'ailleurs les prix sur les store sont au moins aussi élevés que les prix du physique c'est bien qu'on nous prend pour des cons.

    La véritable raison c'est qu'ils veulent restreindre un maximum nos libertés tout en augmentant au maximum leurs bénéfices. Fini le marché de l'occasion, terminé le prêt de jeu entre potes, le partage de compte faut voir ça comme du sursis ils finiront bien par couper les vannes et la dernière nouvelle de la suppression des 500 films devraient tous nous alerter sur ce qui peut advenir du jour au lendemain de tous l'argent qu'on a investi dans du dématérialisé, disparaitre purement et simplement.
    pimoody posted the 07/01/2026 at 12:55 PM
    shinz0 ils vont se mettre à la K-Pop et
    ouvrir des machines à sous.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:58 PM
    fdestroyer
    Et pendant ce temps tu as Indiana Jones qui a la version physique complète sur NS2 (alors que le choix des gros tiers c'est GKC)
    gasmok2 posted the 07/01/2026 at 12:58 PM
    Sony qui ne se prive pas de virer des film achetés de ta propre bibliothèque sans remboursement, et maintenant cette annonce....
    Il va se passer quoi quand les mecs n'auront plus les droits des musiques utilisées dans un jeu demain???
    ratchet posted the 07/01/2026 at 12:58 PM
    noishe a purée j’ai crus janvier 2027

    Bon bah par contre ouais la mort de Micromania et de toutes les enseignes de JV c’est pour bientôt.

    Bordel elle est loin l’époque où j’étais gosse avec les rayons de JV qui touchaient le plafond… triste…
    lautrek posted the 07/01/2026 at 12:59 PM
    Ah d'accord, ben écoute si les mecs ne veulent plus de mon argent, ben qu'ils aillent se faire enculer.

    Terminé Sony.
    masharu posted the 07/01/2026 at 12:59 PM
    J'ai mal à mon jeu vidéo là.
    nobleswan posted the 07/01/2026 at 12:59 PM
    Rockstar a commencé Ils vont tous s'engouffrer dans la brèche, les salopes.
    shining posted the 07/01/2026 at 01:02 PM
    On en parle quand tu va te faire ban ton compte ? parce que la ça va piquer de ouf , tu perd tous tes achat .
    adamjensen posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    Pour ceux qui hésitaient encore à passer au PC, maintenant est le bon moment.

    Voici les divers avantages :

    - Online Gratuit
    - Jeux rembourser sous deux heures sur steam
    - Clé PC moins cher
    - Les Mods
    - Fichiers bidouillable
    - Les emulateurs et les jeux sur emulateurs, de la première Nintendo à la PS4.
    - Les patch FR pour les jeux PC, et pour les jeux sur Emulateurs (Et les Patch Anglais pour ceux qui comprennent l'anglais)
    - Les undubs de jeux sur emulateurs
    - Modifications des options graphiques
    - FPS lockable ou au-delà de la limite
    - Linux
    - Les joueurs PC ne se laissent pas marcher sur les pieds car ils ont les moyens de se faire entendre, et l'ont déjà prouvé plusieurs fois par le passé
    - Configuration évoluable
    - Possibilité de changer les pièces et de les vendre sans avoir à changer tout le PC

    Et sans doute un paquet d'autres trucs que j'ai oublié.
    51love posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    J'aurai plutôt parié pour la PS7 que la 6...

    Quelle honte putain

    Le Sony 2020 -2026 est pire dans ses décisions que le Xbox 2010 -2016

    Les constructeurs sont vraiment perdus...

    En gros:

    Hardware dédié au JV à 1000€.
    Jeux au MSRP demat car store fermé (paye tes jeux 80€).
    Abonnement online a 70€ mini pr jeux online.
    Pas de mod
    Des jeux FPS / résolution lock, avec bcp moins de paramètres graphique que sur PC
    Des accessoires PS qui seront peut être pas compatible (dualsense? Psrv2?


    Le cycle de l'arrogance de Sony se répète

    PS1 = PS4 : d'excellents choix pr (re)devenir leader incontesté sur ce segment.
    PS2 = PS5 : capitalisation sur leur succès et début de l'arrogance
    PS3 = PS6 ? Mauvais choix de conception / stratégique et baisse drastique des ventes ?

    et pas certain qu'ils arriveront a se relevé si ça se reproduit comme ils ont pu se relever de la PS3...

    Car le jeu mobile et le PC n'est pas une entreprise, et ne fera pas d'erreurs comme Xbox avec la One pour leur donner un coup de pouce
    davidsexking posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    J'ai envie de balancer ma PS5 a la décharge
    raioh posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    Si Microsoft est malin, ils sortent une vidéo dans quelques heures avec Asha qui passe un disque à quelqu'un pour annoncer que la prochaine Xbox fera du physique
    raioh posted the 07/01/2026 at 01:04 PM
    Shining : Pas besoin de se faire bannir pour ça, suffit de voir ce qu'ils ont fait récemment avec les 500 films supprimés. Tu possèdes plus rien.
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:05 PM
    Ce qu’il me surprend c’est qu’il n’y a encore aucun hâter de SONY sur l’article ils sont malades ou ?
    oreillesal posted the 07/01/2026 at 01:05 PM
    Sony, pay as no limit

    Ajoutons cela aux nombreux hauts faits de cette grandiose entreprise
    gameslover posted the 07/01/2026 at 01:09 PM
    L'avenir du jv s'annonce radieux, on assiste depuis 1 an au debut d'un nouveau crash du jv
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 01:09 PM



    deathegg posted the 07/01/2026 at 01:10 PM
    ratchet Bha tu vois, t'as invoqué le plus gros cafard du site....
    goldmen33 posted the 07/01/2026 at 01:10 PM
    PS6 sans lecteur hop hop hop allez les toutous 80€ day one plus de possibilité
    je vais me faire la prochaine gen avec un an de retard pour avoir des prix acceptables...
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:10 PM
    ratchet Déjà ceux qui sont plutôt proche des consoles "Sony/playstation" tire au bazooka sur l'ambulance.
    shining posted the 07/01/2026 at 01:10 PM
    raioh oui mais la ces pire un film ces max 30 balle , la on te parle de jeux a 80-100 version normal ou ultimate , déjà que ces abusé mais imagine toi l'épée sur ta tête et la pression de te dire une couille et peux être même pas de ta faute et tu perd tous, ces arriver a mon neveux de perdre son compte psn ou il avais acheter du demat, un hack ou autre et bye bye ......
    stardustx posted the 07/01/2026 at 01:10 PM
    Quelle bande de fdp

    De quoi relativiser et se dire que finalement les GKC c'était pas si mal
    kevisiano posted the 07/01/2026 at 01:11 PM
    ça va passer full PC en passant par le monde gris ou noir, leur donner aucune thune

    Sombres merdes
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:11 PM
    deathegg truc de fou
    nicolasgourry bah normal…

    Au final les enseignes de JV qui vont survivre ça va être les magasins de vintage c’est dingue…
    rider288 posted the 07/01/2026 at 01:12 PM
    Joueur plus Physique que démat, Totalement Deg pour 2 Raisons.

    Le Prix, On pouvait avoir des jeux Day One a 50 balles via Carrefour, Leclerc etc... Si encore sur le Store le prix était moins chère, ou diminuer rapidement.

    2eme Point, ou ca ne me plait. IL y a eu une période ou j'ai pas eu internet pendant 1 mois, heureusement que j'avais des versions CD pour jouer à des Jeux Solo. La si j'ai un problème, impossible de jouer.
    djfab posted the 07/01/2026 at 01:15 PM
    goldmen33 : pas 80 € s'il y a des codes en boite dans les magasins ! " les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique.
    fritesmayo76 posted the 07/01/2026 at 01:17 PM
    Bon bah go pc et au mieux marché gris, sinon tipiak.
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:18 PM
    djfab acheter une boîte vide autant prendre en demat.
    yukilin posted the 07/01/2026 at 01:19 PM
    C'est violent là....
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:20 PM
    ratchet Je pense que l'on ne se rend pas encore réellement compte ; c'est pour ça aussi que l'on est tous un peu sonnés (car il y a une différence entre imaginer que ça arrive et le fait que ça arrive réellement ; donc, même les "haters" sont pris de court et ceux qui se sentent le plus touchés réagissent en premier), mais je sens que Sony n'est pas prêt à la déferlante de toutes parts.
    C'est en janvier que, là, ça va faire un choc (et surtout, on n'est à l’abri de rien, même chez la concurrence) et que les "attaques" les plus fortes vont fuser.
    goldmen33 posted the 07/01/2026 at 01:22 PM
    djfab si leclerc auchan arrivent toujours à nous faire des prix aux petits oignons on est pas si mal
    zboubi480 posted the 07/01/2026 at 01:23 PM
    Passr sur PC....OK....mais à quel tarif
    A une époque où toute la tech prend en pleine gueule les besoins démesurés en RAM de l’IA, combien coûte aujourdhui et bien coûtera dans 3 mois un PC équivalent à nos consoles de salon
    C'est la loose pour les gameurs, ils vont nous la mettre comme il faut.
    Le Cloud gaming va arriver bien plus vite que prévu et ils vont tous nous mettre sous abonnements....ce quils veulent faire depuis des années
    e3ologue posted the 07/01/2026 at 01:24 PM
    Ça fait giga peur, je joue depuis quelques années exclusivement chez Nintendo, et en admettant que l'impact ne soit pas si important économiquement, tout le monde va suivre de gré ou de force.

    En tout cas très chelou la nouvelle direction de Playstation, d'un coté ça te parle de renouer avec les valeurs d'origine, ancienne licence, l'importance du Japon... et de l'autre ça distribue les claques (et pas les bonnes) à grand coup de "malgré le fiasco sur les Gaas on va continuer" ou la fin du physique.
    mishinho posted the 07/01/2026 at 01:26 PM
    On tient enfin la fin du JV
    deathegg posted the 07/01/2026 at 01:26 PM
    nicolasgourry En faites là pour l'instant, les mecs diront "on s'en fout, on verra pas la diff et tout"

    Et quand y devront payer 80-90 € pour chaque jeux acheté, verront que les promos seront de moins en moins intéressantes et nombreuses, qu'ils pourront plus acheter, ils se diront enfin "Mais attendez, ca devient trop là"

    Bha ouais, mais vous avez laisser ça arriver....
    djfab posted the 07/01/2026 at 01:27 PM
    ratchet : même si la "boite vide" est à 60 € au lieu de 80 € !?
    masharu posted the 07/01/2026 at 01:27 PM
    Si vous voulez mass téléphoner à Sony France : 0170700778
    obi69 posted the 07/01/2026 at 01:27 PM
    Je joue depuis 40 ans et c'est le plus scandale que j'ai jamais vu. Allez bien vous faire foutre Sony
    djfab posted the 07/01/2026 at 01:28 PM
    mishinho : "On tient enfin la fin du JV" : mais bien sur, alors que les ventes de jeux physique ne représentaient plus que 15% du chiffre d'affaire de Playstation !
    gameslover posted the 07/01/2026 at 01:29 PM
    tout le monde saute sur la neo geo en novembre, ça sera elle notre next gen
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:29 PM
    djfab bah clairement. Les gens ne vivent pas tous en ville. Ceux qui n’ont pas de magasin JV très proche vont sûrement prendre en demat si tu décomptes le prix de l’essence et tout le tralala.

    Moi je suis en ville mais perso ça sera en demat. Une boîte vide je m’en fou totalement et j’aurais la flemme d’aller en magasin pour 10 balles de différence clairement.
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 01:30 PM
    nicolasgourry Par contre, j'espère que Nintendo (et d'autres tiers) vont continuer à sortir leur jeux en physique "complet"

    Naturellement

    Desormais les jeux en version physique c'est sur console Nintendo et pas ailleurs les jeux qu'on peut preter et revendre c'est sur console Nintendo et pas ailleurs


    aozora78 posted the 07/01/2026 at 01:30 PM
    gameslover non
    dacta posted the 07/01/2026 at 01:32 PM
    Quelle connerie. Xbox a un joli coup à jouer si jamais Sony maintient cette décision.
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 01:32 PM
    J’aurais pas mis une pièce là dessus. Ça veut dire une PS6 uniquement demat. Tant pis je resterai sur PC avec quelques jeux Nintendo.
    linkstar posted the 07/01/2026 at 01:32 PM
    Ca n'impactera quand les Gamers cette décision. Le chiffre il est fait depuis des années par les acheteurs Fifa, Fortnite, Call of Duty et autre GaaS avec des microtransactions à gogo.

    C'est surement pas pour rien que Sony continue son forcing de ouf sur les GaaS.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:33 PM
    deathegg C'est pour ça que le format GKC va paraître un compromis pas si mal (tu peux revendre et ça a encore une certaine "valeur"), qui aurait pu dire ça il y a un an quand la Switch 2 est sortie (je précise, je suis pour des jeux complets physiques ; d'ailleurs, tous ceux qui continueront seront bien vu par les joueurs, mais le truc, c'est que les prix risquent d'exploser vu que ça ne sera plus la "norme", ils pourraient profiter de la "rareté").

    Car il y a les promos, mais c'est encore l'éditeur qui choisit ; d'ailleurs, certains maintenant ne sortent plus le jeu en boîte complet pour éviter, soi-disant, les "spoilers".
    magneto860 posted the 07/01/2026 at 01:34 PM
    En vrai le démat c'est bien pour des jeux en grosse promo (moins de 10 euros le jeu).

    Mais à côté Sony teste la tarification dynamique depuis plusieurs mois, donc les promos PSN risque aussi de fortement diminuer.

    Est-ce qu'une autorité de la concurrence ne pourrait pas s'emparer du sujet ?
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 01:34 PM
    Bon on s’excite mais si Sony part dans cette direction, ils ont sûrement des chiffres qui les confortent. On représente une goutte d’eau ici.
    masharu posted the 07/01/2026 at 01:35 PM
    Ceux qui parlent des GKC comme d'un bon compris, allez vous faire foutre. C'était déjà le début du foutage de gueule pour le physique et le retrogaming.
    nyseko posted the 07/01/2026 at 01:35 PM
    Après, je ne voudrais pas remuer le couteaux dans la plaie mais beaucoup ici se réjouissaient que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC.

    Mais finalement, vous voila au pied du mûr, obligé d'accepter une console certainement très chère, probablement sans lecteur et avec certitude sans aucun jeu physique.

    Et n'exclu que les jeux ne se prennent pas un petit +10€ sur PS6.
    117 posted the 07/01/2026 at 01:36 PM
    jaune Ha oui je voulais dire Blueray pas DVD. Mais tu trouverais ça normal d’avoir systématiquement 3 disques dans une boite, disques qui ne serviraient qu’à l’installation du jeux en plus, et plus le temps passera plus il y aura des disque dans la boite ? Tu veux qu’ils mettent les jeux à 100 eur ? Non ça n’est pas viable selon moi, il faut avoir une vision sur long terme et les disques sont devenu obsolète il faut se l’admettre. Il faudrait qu’une technologie alternative abordable voit le jour pour pérenniser le physique.
    m0nsieurx posted the 07/01/2026 at 01:36 PM
    La giga honte
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:37 PM
    Ceux qui pensent que Microsoft sera encore là en 2028… lol ( ).

    De toute façon Nintendo a débuter la démarche avec les GKC tout le monde va suivre c’est comme-ca. La fin est proche et après ça sera au tour des consoles.

    Dans le futur on aura juste des grosses applications bien mastoc et voilà. Juste une manette et c’est tout c’est sur.
    lefab88 posted the 07/01/2026 at 01:37 PM
    shambala93 voila ta tout compris ....ici il reste que les dinosaures
    deathegg posted the 07/01/2026 at 01:38 PM
    shambala93 Oui et tu pense pas que c'est un problème ? Ca veut juste dire que les consommateurs sont trop stupides et qu'on doit subir leurs stupidités. Et quand y se réveilleront 15 ans après tout le monde, bha ce sera foutu. (c'est même déjà foutu, juste "y vont faire mais comment c'est arrivé?")

    nicolasgourry Les GKC vont disparaître. On parie que d'ici 2028 même pas, Nintendo va juste se dire "pourquoi on s'emmerde ? y achétent quoi qu'on leur dise de faire les fanboys, allez on coupe, y préferont se faire enculer plus profond que de dire non à Mario 71 et Smash bros 614"

    lefab88 Fais gaffe, ta laisse dépasse de ton cul.
    supasaiyajin posted the 07/01/2026 at 01:41 PM
    C'est une blague ou quoi ? Même si je savais qu'on finirait par en arriver là petit à petit, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, et surtout de la part de PlayStation qui semblait pourtant soutenir le physique. Bon et bien, la PS5 sera ma dernière console PlayStation. Je ne pensais vraiment pas dire ça un jour.
    lefab88 posted the 07/01/2026 at 01:41 PM
    deathegg pleure gamin....perso j'en ai rien a foutre...je suis un joueurs PC....ça fais plus de 20 ans que l'on a que du démat .
    jenicris posted the 07/01/2026 at 01:42 PM
    supasaiyajin t'inquiète t'es pas le seul.
    masharu posted the 07/01/2026 at 01:43 PM
    lefab88 J'emmerde le PC en fait, je joue sur console moi. Et voilà où ça mène d'avoir des abruti qui dirigent PlayStation et Xbox aujourd'hui.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:43 PM
    masharu
    Là c'est encore abstrait ; en Janvier 2028, quand ça va devenir concret, là, je pense que tu verras que certains, même ceux qui sont plus "PlayStation/Sony", diront : "Bah, c'est moins pire que plus la possibilité de revendre du tout" (même si, comme tout collectionneur Sony/Nintendo/Microsoft, ils préfèrent la version complète physique).

    deathegg je ne pense pas, concernant la période Switch 2, par contre, peut-être que nous aurons plus de jeux GKC chez Nintendo, mais ça reste à voir, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul jeu édité par eux avec ce format, mais bon, seul l'avenir nous le dira.
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:43 PM
    supasaiyajin on a la fin du physique avant la fin de One Piece
    tripy73 posted the 07/01/2026 at 01:44 PM
    Sony et Rockstar main dans la main pour définitivement enterrer le format physique... Quand je disais hier sur X que le GTA6 full dema allait servir de test acter la fin du format physique pour la prochaine génération, je ne pouvais pas être plus clairvoyant que ça.

    Ce sera clairement la dernière génération de console que je prendrai et sur PC je ferais les jeux des grosses boîtes au prix le plus bas possible Mon argent ira aux petits studios et développeurs indépendants qui eux ont le mérite de généralement respecter réellement les joueurs et leur communauté

    Bref, fuck le déma et les constructeurs/éditeurs qui ont poussé l'ensemble de l'industrie à enterrer le format physique :vomi:
    stampead posted the 07/01/2026 at 01:45 PM
    nicolasgourry je pense que ca se fera avant 2028 pour que ca soit pas trop brutal et habituer les consommateurs, ca va commencer avec quelques jeux et de plus en plus jusqu'a janvier 2028.
    deathegg posted the 07/01/2026 at 01:46 PM
    lefab88 Ha l'idiot pratique des éditeurs. Ca fait quoi d'être la gagneuse la plus souriante du gaming ?

    nicolasgourry tu verra. Nintendo n'est pas plus notre ami que Sony. Le jeu n'est plus dirigé par des développeurs mais par des banquiers et des marketeux.

    tripy73 Tu oublie un dernier coupable : Les joueurs.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:46 PM
    stampead le choix du format GKC pour les jeux Nintendo, tu veux dire ?
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:47 PM
    deathegg j'ai jamais pensé que Nintendo était un ami plus que Sony ou Microsoft ^^
    lefab88 posted the 07/01/2026 at 01:47 PM
    masharu Je ne dis pas le contraire... mais la faute à qui ?... Aux joueurs qui ont accepté le démat... ou aux constructeurs qui poussent à ce mode de consommation depuis des années ?
    kirk posted the 07/01/2026 at 01:47 PM
    L'un des seuls avantages des consoles c'était le physique. Aucun regret à être passer full pc.
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 01:49 PM
    A part gueuler et montrer notre frustration, que peut-on faire pour que Sony fasse marche arrière ?!

    Pétitions ? Avocat pour monopole déloyal ?

    Ça ne peut pas finir comme ça
    stampead posted the 07/01/2026 at 01:49 PM
    nicolasgourry non les jeux démat en boite chez sony
    lefab88 posted the 07/01/2026 at 01:49 PM
    deathegg continue a pleurer gamin....tes cris illumine ma journée.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:51 PM
    stampead ah oui !
    ratchet posted the 07/01/2026 at 01:51 PM
    Ce n’est pas que SONY hein. Microsoft sont déjà mort côté physique (les rayons sont vide pour eux y’a rien) Nintendo a lancer les GKC alors que nous ne sommes qu’en 2026.

    2028 il n’y aura plus rien hein..
    jeanouillz posted the 07/01/2026 at 01:51 PM
    Microsoft a un boulevard en or là....
    saram posted the 07/01/2026 at 01:51 PM
    Mais faudra bien que la PS6 ait un lecteur en option non ? Okay Sony arrête le physique mais il en est quoi des autres ? Activision, Square, bethesda et cie ? S'ils sortent des jeux en boites, faut bien que la PS6 ait un lecteur lol
    jenicris posted the 07/01/2026 at 01:52 PM
    jeanouillz au vu du prix de la future Helix...1200 balles minimum comme la PS6
    Les deux sont foutu

    saram non c'est pour tous les éditeurs sur PlayStation. Pas que les jeux Sony.
    wickette posted the 07/01/2026 at 01:53 PM
    À minima tu lances ça sur ps6.

    Quel coup bas, je regarde les plus grand fans de PS ici jeter l’eponge, ça en dit long.

    Sony beaucoup trop en confiance, c’est ça le monopole et tout le secteur va en pâtir…

    Mais le seul critère pour la ps6 c’est son prix pour moi…full demat ou pas je mY attendais juste pas sur ps5, si c’est bien je prends et cette ps6 portable surtout si elle peut faire tourner des jeux ps6

    jeanouillz Xbox a d’autres soucis malheureusement et saisir les opportunités c’est pas trop leur fort
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 01:53 PM
    icebergbrulant en voyant ton avatar, on peut dire que ça jette un froid cette situation.
    J'imagine même pas les commentaires lors du prochain "state of play".
    deathegg posted the 07/01/2026 at 01:53 PM
    lefab88 Essuye le sperme sur ta gueule, t'aura l'air plus crédible, vide-couille.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 01:54 PM
    wickette c'est normal. Je joue sur PlayStation depuis 1996 avec les potes. On va tous lacher.
    A moment donné on peut kiffer et être nostalgique mais le portefeuille et le choix passe avant tout.
    Le physique était une force des consoles et notamment de PlayStation. Ca plein d'avantages.
    Et maintenant Sony dit stop ? Bin nous aussi on dit stop. Ils se la gardent la PS6
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 01:55 PM
    icebergbrulant Juste ne pas acheter quand les décisions sont merdiques. Là c'est pas une histoire de marque ou de constructeur, c'est tout le jv qui va dans le mur.
    Il faut pas cautionner ça.
    tokito posted the 07/01/2026 at 01:56 PM
    Vive le PC
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 01:56 PM
    jenicris hs : ton pc portable il a quoi comme carte, une 5060?
    lefab88 posted the 07/01/2026 at 01:57 PM
    deathegg ....l'insulte l'argument des faibles....allez je vais pas mon temps avec un déchet comme toi.
    ouken posted the 07/01/2026 at 01:58 PM
    Mdr encore une bonne idée pour les kiffeur de for the players ...ma ps5 déjà quel prend la poussière , elle vas finir en cale porte
    jenicris posted the 07/01/2026 at 02:00 PM
    romgamer6859 je suis plutôt tranquille avec cela, pour Gears ça devrait suffire
    sasquatsch posted the 07/01/2026 at 02:00 PM
    Boycottes simplement la PS6... Et tu verras que les devs se plieront en 4 pour optimiser leur jeux sur PS5 qui en a dans le ventre ..
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 02:00 PM
    tokito Mec sur PC, le non physique est là depuis 2003....alors oui y avait des jeux physiques avec le logo CD-ROM, puis DVD, puis....plus rien. Et je vois pas de joueur PC pleurer sur Steam aujourd'hui, les joueurs consoles sont surpris, mais ils vont tous embrasser le format.
    tynokarts posted the 07/01/2026 at 02:01 PM
    Au moins, on a le temps de digérer cette décision pour éviter le bad buzz à l’annonce de la PlayStation 6.
    A mon avis, la PlayStation 6 sera vendue sans lecture de disque, si je vais vouloir rejouer au jeux Ps 4 et Ps 5 dessus, il faudra acheter le lecteur de disque séparément…
    deathegg posted the 07/01/2026 at 02:01 PM
    icebergbrulant La vérité, c'est que c'est mort. Même si Sony connaît une vraie chute de ventes, autant console que jeux, ca leur fera pas dire "on va remettre le physique pour récupérer des ventes".

    la loi y s'en branle, on a demandé un recours en justice pour l'encadrement du numérique avec "stop killing games", c'est passé à la poubelle.

    Le seul truc à faire : Ne plus acheter, ne plus leur donner d'argent, ne plus cautionner.

    Perso, j'ai jamais cautionner les DLCs abusif (même les DLC tout court), ni les microtransactions, ect. Mais un truc malheureux, c'est qu'il aurait fallu une vraie prise de conscience commun. Et ca jamais ca arrivera.
    mooplol posted the 07/01/2026 at 02:02 PM
    Faut savoir grandir, adieu le game. La ps5 sera ma dernière console
    dooku posted the 07/01/2026 at 02:03 PM
    La faute aux joueurs, trop de monopole
    stampead posted the 07/01/2026 at 02:06 PM
    Quand je vois mon fils de 12 ans qui se contente de jouer à hollow knight ainsi que silksong depuis presque 1 ans alors que j 'ai une collection de jeu qui dépasse les 1000 boites sans que ça l'interresse, je me dis , vu le futur du jeu videos heureusement qu'il se contente de peu.En tout cas ma derniere console sony si ça arrive sera la ps5 pro ensuite sony n 'aura plus droit à mon fric et si les autres contructeurs suivent ça sera la même chose.De toute façon vu mon backlog j 'ai déjà assez de jeux videos pour tenir jusqu'a mon dernier jour et je souhaite vraiment un nouveau crash du jeu vidéo.
    neptonic posted the 07/01/2026 at 02:06 PM
    dooku rien n'avoir avec un monopole, d'après les leak la prochaine xbox est pensée pour être full démat

    Non la masse des joueurs a voté pour le démat ça fait des années qu'on le voit venir, la tendance s'est inversée y a plus de ventes en démat qu'en physique...
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 02:08 PM
    nicolasgourry

    fiveagainstone deathegg Effectivement, c’est la faute à la "majorité" des joueurs qui ont laissé faire
    Il faut que je digère cette nouvelle mais que je regarde l’evidence: je jouerai beaucoup moins aux jeux-vidéo à l’avenir

    Fini les jeux que je déchirais et que je revendais à la volée, je perdais à peine 10 euros à la revente, c’était la belle vie

    Là, je vais être contraint de m’acheter que les jeux que j’attends à 100%
    Les jeux juste sympas ou moyens/bons que j’adorais testés, je vais malheureusement faire une croix dessus maintenant

    Tout ce cirque pour niquer les gens qui revendaient... c’est ça la vraie raison

    Vivement Intergalactic qui sortira en 2028, c’est acté, hâte de payer 80 euros sur le Store... ou pas
    Sony bravo, vous m’avez bien niqué mais je crois beaucoup au karma...
    Ne pleurez pas Sony si votre prochaine Next-Gen part en couille
    masharu posted the 07/01/2026 at 02:10 PM
    icebergbrulant Déjà commencer par annuler son abonnement PS+. Ensuite masse-contact Sony, le téléphone de PlayStation France c'est 0170700778. Ensuite continuer d'addresser la situation à chaque message publique de Sony (internet ou en physique).
    nyseko posted the 07/01/2026 at 02:11 PM
    icebergbrulant Après sinon si tu aime tester pleins de jeux tu sais... Il y a le... GamePass !!!!
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 02:11 PM
    jenicris j'avais vu un hp omen avec la même carte
    deathegg posted the 07/01/2026 at 02:12 PM
    Par contre, un truc pour les mecs qui se pensent très intelligent à dire : "Le marché PC il est en démat et tout va bien".

    Oui tout va bien.

    Parce que vous piratez, parce que vous achetez sur le marché gris, parce que les soldes steam à plus de -80%.

    Le physique, c'était l'équivalent de tout ça pour les consoles. Ouais, même le piratage : le prêt c'était en quelque sorte du piratage mais légal, puisqu'on te partageait le jeu sans que tu le paie (tu connais juste pas sur pc le mec qui te le prête)

    On vous retirez ces trois trucs, vous êtes au même niveau que les consoles à payer cher des jeux que vous ne possédez sur des machines hors de prix sans possibilités.

    Donc ne sortez pas "tout ira bien sur console comme sur PC", les deux marchés ont juste rien à voir.

    (Oui, maintenant ca rend le PC bien supérieur sur ce point y a plus de débats, Reste l'optimisation dégeulasses des jeux et le prix exhorbitants, c'est tellement bien la supériorité)
    jenicris posted the 07/01/2026 at 02:12 PM
    romgamer6859 j'ai eu mon PC quand il fallait
    Maintenant jamais de la vie j'en aurai acheter un pour jouer
    yanssou posted the 07/01/2026 at 02:12 PM
    Je me dit qu'une augmentation des jeux en douce comme au state of play qui avait présenté la ps5 serai le clou du spectacle.

    Sony qui présentera sa ps6 en juin 2027 pour une sortie en novembre + les jeux à 90 balle + le 100 pourcents demat.
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 02:15 PM
    jeanouillz
    Microsoft n’a rien, pas même un cul de sac en milieu rural.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 02:15 PM
    yanssou le jour ou ils font ça RIP PlayStation
    supasaiyajin posted the 07/01/2026 at 02:16 PM
    Je suis encore sur le cul. Je suis dépité de voir que les gens acceptent ça, avoir moins de choix, moins de liberté... Et quand je vois que pour certains, ce sont les constructeurs qui ont imposé le démat, ça en dit long. Les jouerus se sont fourrés là dedans tout seuls, rien n'obligeait à acheter en démat, on pouvait très bien continuer à privilégier le physique. Perso, à aucun moment je ne me suis senti obligé d'acheter en démat jusqu'à aujourd'hui.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 02:17 PM
    icebergbrulant L'occaz finie, nous faire acheter plus d'espace de stockage, pourquoi pas aussi imposer la vérification de l'âge pour jouer...

    Pour moi c'est le début de la fin si on dit pas STOP.
    deathegg posted the 07/01/2026 at 02:17 PM
    icebergbrulant Moi l'avantage, j'attendais plus que FF7 Révélation et le reste, c'était du jeu comme ça en attendant le jeu qui me faisait rêver. Les jeux Sony, ca fait longtemps que ca me fait plus rêver donc au final....

    Perso j'économise à partir de novembre pour mettre à jour à mort mon PC et aprés, piratage et des jeux à moins de 10 €. C'est triste hein? mais si l'industrie veut s'auto-détruire, qu'elle le fasse.
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 02:17 PM
    deathegg
    Tu rêves ! Les gens s’en foutent de ça ! Y’aura toujours deux trois gueux comme nous mais on ne représente rien. Les joueurs qui achètent 4/5 jeux par an n’ont pas une attache extraordinaire pour le JV.
    toulia posted the 07/01/2026 at 02:19 PM
    Tout comme Xbox et sa série X puis apres la fronde des joueurs rétropédalage de Sony avec sa PS5.
    Le pouvoir est dans la main du consommateur.
    Faites-vous entendre et ils n'auront pas le choix.
    wanda posted the 07/01/2026 at 02:21 PM
    Cela fait bien 15 ans que je n'achète plus de jeux physiques. Jouant essentiellement sur PC.

    Ca m'en touche sans faire bouger l'autre, mais la différence ici, c'est que contrairement au PC ou l'on y trouves différentes boutiques, et une myriade de shops qui font du marché gris, Playstation la sera l'unique revendeur.

    Controle total.
    stampead posted the 07/01/2026 at 02:21 PM
    supasaiyajin si on m'avait dit qu'en 2006 que le simple achat d 'une selle de cheval à 2 euros sur oblivion,allez bousiller à jamais le secteur du jeu vidéos je ne l 'aurais pas cru.
    nox31 posted the 07/01/2026 at 02:25 PM
    deathegg je suis tout a fait d'accord avec toi. Les gens se rendent pas bien compte.

    Les passionnés qui achètent 1 voir 2 jeux par mois. Qui revendaient leurs anciens jeux pour avoir les nouveaux a 20/30€. Ils vont pas pouvoir claquer 2x 80€ par mois pour ça hein. Donc ça va attendre les grosses promo.

    Le store steam et gog pour ne citer qu'eux n'ont rien a voir avec le store PSN qui vend les jeux plein pot.

    Fils de p*uterie ça.
    yanssou posted the 07/01/2026 at 02:29 PM
    jenicris le cercueil est presque fermé, il y a plus aucune limite dans leur pratique
    jenicris posted the 07/01/2026 at 02:31 PM
    yanssou a croire que Totoki veuille cela pour fermer la branche PlayStation
    toastinambour posted the 07/01/2026 at 02:32 PM
    Le capitaliiiiiiiisme
    yanssou posted the 07/01/2026 at 02:34 PM
    jenicris je te jure
    losz posted the 07/01/2026 at 02:35 PM
    Heureusement qu'il y a le partage de compte.
    olex posted the 07/01/2026 at 02:36 PM
    Je m'attendais à ce jour... Le consommateur perd un choix. Couplé à l'annonce de la fin des Stores PS3/PSVita, ça fait très mal. Le contrôle de Sony devient ici total. C'est incroyablement dangereux et ça va amener de la casse partout.
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 02:37 PM
    toastinambour
    Bof, le capitalisme va de paire avec la propriété. Ce n’est pas le cas.
    novagaming posted the 07/01/2026 at 02:39 PM
    losz Tu te doutes bien qu'une fois que le physique sera rayé de la carte, ils dégageront le partage de compte pour rendre la chose encore plus prolifique, et même si vous ralerez au début, vous l'accepterez comme tout le reste.
    saram posted the 07/01/2026 at 02:41 PM
    "La production de disques pour tous les nouveaux jeux sur consoles PlayStation sera arrêtée à partir de janvier 2028.

    C'est les productions Playstation ou l'intégralité des jeux des autres éditeurs ?
    edgar posted the 07/01/2026 at 02:41 PM
    Mouhahaha !!!

    Rockstar et Sony qui prennent leurs fans et amoureux du physique en double pénétration, alors que ces derniers H24 - 7 jours sur 7 n’ont pas arrêté de leur sucer les couilles depuis qu’ils sont venus au monde !

    Vont-ils les boycotter dorénavant ?

    Bien sûr que non, ils vont naturellement continuer à leur tailler des bonnes vieilles pipes, car ils ne savent tout simplement rien faire d’autre de leurs misérables vies !

    Une petite pensée à tout ceux qui ont craché sur les GKC, aujourd’hui ça semble être la meilleure solution qui puisse exister dans un futur 100% déma, au moins on peut les prêter et les vendre contrairement aux Code in the Box de Rockstar et de Sony prochainement.

    Ah oui j’oubliais, bien fait pour vos gueules les pseudos pro physique de mes deux grosses couilles, vous n’avez que ce que vous méritez, ça vous apprendra à lécher à longueur de journée le trou de ball de votre constructeur ou éditeur préféré, alors qu’eux en n’ont strictement rien à branler de vous, ils ne savent même pas que vous existez !
    sasquatsch posted the 07/01/2026 at 02:42 PM
    stampead idem
    Que des bons jeux qui nous attendent sous blister ...
    J'ai arrêté les achats compulsifs digitaux a prix fortement réduit depuis longtemps..car n'ai de toute façon pas le temps...donc tout ce qui sortira mnt jusqu'en fin 2027...on l'aura a bon prix dans 4-5 ans en physique pour y jouer dans 10-15 ans...notre vie de gamer est assuré de toute façon...
    Cette baisse de consommation si nous sommes plusieurs millions dans le même cas...devrait se ressentir...
    En tout cas...plus le temps pour jouer aux remakes...et les gamins se contentent de bien moins de ce que nous papa gamers sommes habitués
    tripy73 posted the 07/01/2026 at 02:42 PM
    deathegg : disons que quand tu fais tout pour pousser les consommateurs à suivre un mode de consommation, les consommateurs finissent par ne plus chercher à consommer autrement. Mais oui en l'état les joueurs ont aussi leur part de responsabilité.
    ioop posted the 07/01/2026 at 02:45 PM
    Ça changera rien pour moi je fais bien de les prendre a 10/15 balles du coup
    stampead posted the 07/01/2026 at 02:45 PM
    sasquatsch
    toastinambour posted the 07/01/2026 at 02:46 PM
    shambala93 Bah si
    ioop posted the 07/01/2026 at 02:46 PM
    comme quoi fuck le démat ? Vous allez tous y passer ... Et payer 80 balles le jeu
    djfab posted the 07/01/2026 at 02:47 PM
    ioop : pas si on achète le jeu en boite avec un code en magasin !
    jobiwan posted the 07/01/2026 at 02:48 PM
    Désolé Microsoft, ta XBOX One full démat était une bonne idée mais trop en avance sur son temps qui a fait bien rire Sony avec son tacle mise sous forme de vidéo. Une fois de plus tu as essuyé les plâtres en passant le premier E3, à l'image de Sega. Sony réajuste à la dernière minute ses annonces.
    sasquatsch posted the 07/01/2026 at 02:49 PM
    edgar ça vole haut chez toi... Va prendre une p'tite douche pour calmer cet esprit virevolté à la langue bien sale... N'oublie de bien exagérer sur le dentifrice
    Cela implique quoi...que nous consommons bien moins et attendrons les méga promos 4-5 ans plus tard à 80% du prix initial...
    Et si les prix ne descendent pas...comme indiqué ci dessus...on a un backlog qui assure notre vie de gamer pour les 15 prochaines années...
    deathegg posted the 07/01/2026 at 02:50 PM
    edgar t'as littéralement tout les pro-sony du site qui disent "on t'emmerde Sony" et qu'ils vont passer sur PC mais oui, tout le monde suce. La mutuelle rembourse les lunettes tu sais.
    edgar posted the 07/01/2026 at 02:53 PM
    sasquatsch deathegg Oui oui c’est ça, on verra après la sortie de GTA 6 si les gorges profondes vont s’arrêter subitement !
    pxl posted the 07/01/2026 at 02:54 PM
    Venez sur PC on est bieeennn. Bon c'est un peu tard pour vous la prise de décision, car la RAM et le stockage s'envolent à des tarifs astronomiques. Les cartes graphiques en patissent aussi.
    sasquatsch posted the 07/01/2026 at 02:55 PM
    jobiwan effectivement en tandem ils annonçaient que la ps4xone était l'avant dernière génération a supporter le physique donc tout suit selon leur plan initial et il n'y a rien d'étonnant... On croisait simplement les doigts espérant un p'tit rétropédalage sur ce point... Mais vu la croissance de consommation du digital... Ils ont bien raison de suivre leur plan, au désarroi de certains ici restent moi inclut
    saram posted the 07/01/2026 at 02:58 PM
    pxl Chaud en ce moment pour un gros PC
    sino posted the 07/01/2026 at 02:59 PM
    Rockstar a joué avec la boite de Pandore, voilà que Sony l'ouvre totalement. J’aurais absolument jamais cru une seule seconde qu’ils allaient faire un truc pareil.
    gasmok2 posted the 07/01/2026 at 03:01 PM
    En voilà du beau encore :
    la métrique utilisée par Sony dans ses rapports financiers (le fameux "Digital Download Ratio") concerne uniquement les jeux complets payants (Full Game Software Units). Les jeux Free-to-Play et les microtransactions/DLC sont comptabilisés dans une autre catégorie à part (appelée Add-on Content).

    Cela veut dire que même si on isole uniquement les jeux que tu dois acheter au prix fort (comme Elden Ring, Resident Evil, Final Fantasy, ou le futur GTA 6), le dématérialisé écrase quand même le physique.

    80 à 85% des ventes de jeux complets se fait en démat sur Playstation.....et après on va encore me dire que les joueurs PS achètent leur jeux en boite.

    Quand on dit qu'on est une minorité ici....
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 03:02 PM
    toastinambour
    Bah non, c’est précisément le contraire
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 03:03 PM
    edgar
    T’as 12 ans ?
    sasquatsch posted the 07/01/2026 at 03:04 PM
    edgar touta fait GTA VI va en faire craquer certains c'est sur... Même les plus irréductibles... Mais voilà... Quand tu attends une certaine maîtrise de la patience tu peux passer le cap de l'impulsion...
    Clair que je serai jaloux que d'autres joueront a un jeu que je voudrai aussi jouer avant moi... Et ceci éventuellement pendant 2-3 ans...
    Mais j'ai tenu le coup avec le 4 et le 5 ainsi que red dead... Je ne m'en fait pas pour ce 6eme opus qui attendra gentillement comme tous les autres...et mon gamin...il attendra encore un an pour jouer au 5
    dokidokii posted the 07/01/2026 at 03:08 PM


    Je vais tellement arrêter d'acheter des jeux
    dooku posted the 07/01/2026 at 03:09 PM
    Les moutons qui sont contents d'aller à l'abattoir....
    toastinambour posted the 07/01/2026 at 03:13 PM
    shambala93 Bah non
    cail2 posted the 07/01/2026 at 03:14 PM
    On connait déjà l'alternative : l'ému via PC.
    Et conséquemment les constructeurs vont couiner que les pirates détruisent l'industrie du JV alors qu'ils ont été les vrais artisans de leur propre déchéance. Steam et Epic Games doivent se frotter les mains avec cette annonce.

    Pour ma part si 100% démat (on se doute que Xbox suivra et Nintendo consolidera ses GKC de m*rde d'ici là) ce sera à 10 balles maxi les jeux. Parce que ça vaut pas plus tant que les constructeurs ne revisiteront pas la notion de propriété immatérielle comme il se doit.
    tristram posted the 07/01/2026 at 03:16 PM
    et puis comme cela vient d'arriver avec StudioCanal pour leurs films il suffit de ne pas renouveler d'accord de licence pour qu'on te supprime des jeux de ta bibliothèque en toute impunité .
    Bordel Valve avec une meilleure Steam machine plus attractive vous auriez eu un boulevard devant vous...
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 03:18 PM
    toastinambour
    Désolé mais le capitalisme est mêlé avec la propriété. C’est irréductible, t’es certainement pas un grand économiste m’enfin.
    toastinambour posted the 07/01/2026 at 03:19 PM
    shambala93 Toujours dans le rabaissement. Rappelle-moi, t'es prof nan ?
    obi69 posted the 07/01/2026 at 03:20 PM
    Les gens ne se rendent pas compte à quel point le néo liberalisme et ces logiques capitalistes à outrance sont en train de changer notre rapport à tous les medium culturels.

    Cela a d'abord commencé avec la digitalisation de la musique : le mp3, les plateformes en ligne. Au début on voyait cela comme une avancée. Aujourd'hui, la musique est plus que jamais un produit plutôt qu'un Art. Seuls les plus puissants à l'échelle internationale peuvent espérer en vivre. L'immense majorité des artistes ne gagnent plus rien, malgré des milliers (voir des millions ) de vue sur Spotify. Résultat, les concerts passent de 20 à 160 € et la plupart des gens ont sont désormais interdits.
    Seule une minorité y a désormais accès.

    Même logique avec les plateformes de VOD face au cinéma. Résultat : aller ciné coute 20 à 30 balles, contre 6 € il y a 20 ans.
    Seule une minorité y a désormais accès.

    Avec le jeu vidéo c'es pareil : le marketing vous pressurise pur précommande es jeux en digital(!) que vous payez aussi cher voir plus cher qu'un jeu physique. Les marges des patrons sont très grasses, les consommateurs pleurent.

    Le prochain medium (et dernier) medium culturel qui reste à tuer est le livre. Vous verrez que d'ici 10 ans son existence physique sera sévèrement remise en question.

    Nous ne jouons plus en local : on joue en ligne, seuls, chez nous.
    Nous ne pretons plus nos jeux, nous partageons (au mieux) nos comptes, quand cela est possible.

    Nous perdons toute sociabilité, pour n'être plus des individus à part entières, mais de vulgaires consommateur, obsédés l'adrénaline et les pulsions d'acht compulsifs pour suivre les tendances décidées par d'autres pour ne pas se sentir hors de coup.
    Et surtout, on obéit, quoiqu'il arrive, en se disant qu'on ne peut rien, et donc on ne fera rien.
    On paiera des consoles 1000 balles, avec des licences à renouveller par connexion automatique et on paiera des prix (à la hausse) sur mesure suivant nos habitudes de consommations. Et le pire, c'est qu' l'on dira merci.

    Et comme tout le monde s'en fout, comme tout le monde vit désormais sa petite vie dans son coin, nous ne serons plus que des zombies enfermés chez nous, prêts à consommer et à bouffer de l'écran à gogo.

    Death Stranding l'avait anticipé, ça y est : on y est.

    Quelle triste époque.
    oreillesal posted the 07/01/2026 at 03:20 PM
    tristram clairement.
    Marvel ne renouvelle pas les licences à Sony, au revoir spiderman, wolverine et toute la clique.
    mithrandir posted the 07/01/2026 at 03:21 PM
    C'était écrit même si je ne voyais pas une annonce aussi tôt, Sony réalise enfin son souhait, ils avaient déjà tâté le terrain avec la PSP Go donc c'est pas non plus vraiment surprenant
    aros posted the 07/01/2026 at 03:22 PM
    Eh ben ils vont bien pouvoir aller se faire foutre... ; et la Providence qui vient au secours de Xbox... Chose inespérée pour la marque d'exister à nouveau, mais, le voudront-ils seulement ? c'est la question...
    edgar posted the 07/01/2026 at 03:24 PM
    shambala93 À l’instant T oui et ça fait du bien de rajeunir un peu.

    Sasquatsch Quoi que fasse l’industrie du jeux vidéo, peu importe les décisions foireuses qu’ils prendront, les gens ne vont jamais s’arrêter de jouer pour autant.

    Tu verras que même les plus réfractaires d’une industrie 100% déma vont finir par fermer les yeux, car ils n’auront tout simplement pas d’autre choix s’ils veulent continuer à jouir de leur passion.

    De plus regarde un peu leurs arguments, « C’est fini les consoles pour moi, dorénavant ça sera sur PC »

    Alors que sur PC c’est 100% déma depuis des lustres.

    Il est où le bon sens, elle est où la cohérence ?
    airzoom posted the 07/01/2026 at 03:26 PM
    Et les pro S qui faisait les vierges effarouchée avec les GKC alors que Nintendo vous respectent plus que Sony
    raioh posted the 07/01/2026 at 03:31 PM
    Edgar

    De plus regarde un peu leurs arguments, « C’est fini les consoles pour moi, dorénavant ça sera sur PC »

    Alors que sur PC c’est 100% déma depuis des lustres.

    Il est où le bon sens, elle est où la cohérence ?

    T'es con ou tu le fais exprès ?
    Le bon sens, c'est que si c'est pour jouer en demat, autant aller sur PC où tu payes pas le online, où les jeux sont moins cher (voir gratuit avec le piratage) et que ça permet en plus de mettre une gifle à Sony en ne soutenant plus ces derniers
    likmus posted the 07/01/2026 at 03:37 PM
    En plus d'avoir fait la gen la plus merdique ever avec la PS5, ils enfoncent le clou dans le cercueil avec les la fin des jeux sur disque.

    Perso je n’achèterai plus de console Sony ni d'un autre constructeur qui ne proposera que de demat, de toutes manières avec toutes mes anciennes consoles et ma borne Vewlix j'ai le temps de jouer jusqu'à ma mort sans avoir fais le tour de tous les jeux.

    Et pendant ce temps SNK réédite la Neo Geo et ses jeux en physique avec notice svp
    battossai posted the 07/01/2026 at 03:39 PM
    Bon vu le backlog la PS6 je ne l'aurais pas prise de sitôt mais là du coup la PS5 sera la dernière de chez Sony dans mon salon.
    Ils doivent être sereins pour prendre une telle décision mais ça sent les ventes en chute libre quand même
    dooku posted the 07/01/2026 at 03:41 PM
    Je vais faire des économies, merci sony
    vyse posted the 07/01/2026 at 03:41 PM
    ouahh, c'est historique, c'est tout une philosophie de jeu vide qui vient de shifter. Le plus grand acteur du jeu console du moment s'associe a Take two pour mettre fin au support physique...Ca yest le futur est enclenché avec la fin des consoles et le jeu vidéo qui sera intégré directement dans le cloud et les data centers pour devenir un service...
    edgar posted the 07/01/2026 at 03:42 PM
    raioh Oui mais comment vont-ils faire pour jouer aux futurs jeux maison Sony et d’autres exclusifs avec différents partenaires maintenant qu’on sait qu’ils ne verront plus le jour sur PC ?
    mercure7 posted the 07/01/2026 at 03:44 PM
    Les pigeons resteront sur consoles, à payer leur online et leur démat' plein pot.

    Les autres rejoindront la communauté PC :

    - pas de online payant
    - jeu en démat' bcp moins chers
    - mods
    - piratage
    - multi-tasking
    - périphériques de jeu quasi tous reconnus
    - aucun souci de rétrocompatibilité au bon vouloir du constructeur
    heracles posted the 07/01/2026 at 03:46 PM
    On est bien loin de 2013 Quelle honte.
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