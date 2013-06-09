Business & stratégie commerciale
Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique. Cette transition n'a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.
Il s'agit là d'une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de jeu.
Nous continuerons à mobiliser nos ressources en priorité pour favoriser l'innovation dans les modes d'accès aux jeux et offrir aux joueurs le choix quant à l'endroit où ils préfèrent acheter leurs nouveaux jeux, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir à nos fans une expérience de jeu d'exception et nous vous remercions pour votre soutien indéfectible.
On va acheter une PS6 full demat à 1000 balles, voir plus. Mais biensur.
Dans tous les cas à partir de Janvier 2028, beaucoup vont arrêter les day one et se limiter aux promos.
posted the 07/01/2026 at 12:08 PM by jenicris
Plus sérieusement je m'y attendais pas, du moins pas à une annonce maintenant, bon ben ps6 full démat (et lecteur optionnel pour la rétro j'imagine...)
Tant pis pour eux.
Cette gifle !
Je suis dans la merde totale
Bon et bien je vais me limiter à un abonnement de temps en temps et je jouerai aux jeux Sony 2 ans après en prenant 1 mois de PS Extra
Sony, je vous emmerde bien profond, faut juste que je me dise que j’en ai bien profité en revendant mes jeux depuis presque 30 ans mais je pensais que j’aurais été tranquille encore 10-15 ans
La préférence du consommateur, c'est d'avoir le choix, de l'occaz et de la concurrence. Pas de perdre ses droits avec le full démat' et se faire entuber.
Maintenant on va voir les retournements de vestes de ceux qui chient sur les GKC et qui vont passer à la caisse sans broncher pour la PS6.
Les préférences des consommateurs...
C'est surtout qu'ils n'ont plus vraiment le choix
Par contre, j'espère que Nintendo (et d'autres tiers) vont continuer à sortir leur jeux en physique "complet", car je préfères ce format, car là si Sony montre l'exemple du 100% numérique, les tiers vont y aller à fond, c'est le risque.
jenicris
Peu importe le constructeurs. Ils font tous les 3 de la daube.
Ah, et qu'est-ce qui changera en mieux pour ceux qui sont déjà full démat ?
Ils vont se faire niké par le PC. Ils se sont déjà bien fait grignoter durant cette gen, bien comme il faut même, mais alors en full déma ils signent leur arrêt de mort. Tout est mieux sur PC a ce niveau, tout.
Mais plus de possible de les revendre.
PS6 sans lecteur même optionnel c'est une certitude maintenant
Microsoft annonce un gros bordel chez eux avec une refonte complète de Xbox, alors les autres en profitent pour sortir les pires annonces....c’est catastrophique
Une PS6 a 1000 balles full demat même pas en rêve. Ils se la gardent
Peut-on en déduire que la ps6 ne sortira pas avant 2028 via cette info aussi ?
Mais osef d'une console a 1000 balles minimum et full demat
Tout ce que je déteste en gros.
C’est quoi ça ! C’est une blague….C’est sur que c’est une blague. C’est sur …..
ah oui bien sûr.
Le bad buzz va être oublié par la purge de la semaine pro chez xbox.
Bon ok, c'est mieux uniquement pour eux en fait...
romgamer6859 peu être mais mais perso c'était le pire choix qu'ils pouvaient faire.
Full demat avec une console a 1000 balles MDR
Ha et pour ceux qui me contrediront :
https://blog.playstation.com/2026/07/01/an-update-on-playstation-store-for-ps3-and-ps-vita/
Sony a quand même le culot d'annoncer en même temps le full demat ET la fermeture et la disparation du store PS3 et Vita.
Perso Switch 2 et après j'arrête
2028, perso je me fais une upgrade PC (qui sera pas très cher vu que je dois juste changer de processeur) et puis fini. La PS5 était ma dernière console.
1/ Un code dans la boîte = fin du marché de l'occasion. Sony se met plein de joueurs à dos, car ils ne pourront plus revendre les jeux (et ça ne s'oublie pas en une semaine cette histoire). Les ventes de jeux au tarif plein devraient chuter. Et Sony se préparer à pleurer.
2/ Un code dans la boîte = fin du marché physique. Il n'y a plus aucun intérêt à acheter son jeu chez Carrefour ou chez Micromania, les jeux vont donc probablement disparaître des enseignes (comme pour le PC), faisant baisser la visibilité des jeux.
Les jeux qui comptent sur le nombre de joueurs actifs mourront plus vite car il y aura moins de turnover. Là aussi Sony pourrait pleurer.
3/ Sony espère probablement faire gonfler un peu plus son nombre d'abonnés ps plus, avant ou après une prochaine augmentation de prix. Ils comptent d'ailleurs probablement sur leur future console portable (qui nécessitera peut-être aussi le Ps Plus Premium du coup ?). Mais c'est le contraire qui risque de se produire, en France au moins.
Les français ont fait baisser de 8 € / mois leurs frais d'abonnement de divertissement (svod musique et jeux) en 2025 et la tendance est à ce que ça continue.
Perso je démarrais seulement les achats physiques. Avec des codes PSN, je n'ai aucun intérêt à acheter en physique. Et l'abo Ps Plus ce sera comme Prime and Co désormais, un mois tout seul quand j'en aurai envie. Parce que si on retire Ubisoft Classic, le Ps Plus c'est bien moisi quand même.
C'est violent comme Sony est sur le point de se saborder.
Mais par contre plus de reventes.
Même les pc en AM4 ont pas mal monté dernièrement :/
Les pc avec 5060ti ou 9060xt (qui sont ok pour QHD) continuent d'augmenter...
deathegg
ouais mais quand tu pars de zéro l'addition monte vite :/
Perso c'est pas un soucis. Je garde ma PS5 et mon PC a pas deux ans
J'achète une Switch 2 et après je reste ainsi pour des années. Quitte a arrêter le JV par la suite.
Je manquerai rien
Ça fait tres mal
La ram coûte un bras, avant la config valait 1200 max et avec 32 go de ram (là c'est 16...). Je te parle même pas des SSD, 1to c'est 170 euros...
Le truc c'est que la cross gen va durer, donc t'as ta ps5 et tout d'un coup ton spider man 3, tu pensais l'avoir en boite mais c'est pas le cas haha x)
Certains distributeurs ont déjà dit non pour GTA 6. D'autres n'ont pas osé car pas suffisamment réfléchi.
Alors qu'au final :
- Ils ne le font pas pour Steam et Epic Games. Ce sont aussi des codes.
- Ca les mets en concurrence avec des boutiques qui peuvent pratiquer des promos toute l'année. Est-il suffisamment avantageux de payer un jeu en précommande à 50 ou 60 euros quand il sera à -30% dans deux mois ou à -80% dans deux ans sur le PSN ?
- La prochaine étape sera certainement de vendre le jeu avec boîtier plus cher que jeu en démat (bah oui, y a des frais logistiques tu comprends ?). Ce sera encore plus dur pour les distributeurs de s'y retrouver.
romgamer6859 tu sais tous les mauvais choix que les constructeurs font, la hausse des prix, ça va dégoûter en masse les gens de la next gen
Le cross gen par contre...
hyoga57 j'ai la Switch 2 a acheter mais après finito.
Je ferais quelques exceptions comme pour GTA mais pas des masses.
magneto860 les enseignes spécialisées c'est finito. Restera les grandes surfaces en Fr qui continueront certainement, manière de continuer à attirer les clients pour tout le reste.
ratchet malheureusement tu as très bien compris
Très vicieux d'attendre l'annonce d e GTA6 pour en profiter
entre Nintendo qui fait aujourd'hui des jeux insipides
entre Microsoft qui ne sait même pas pourquoi ils sont rentrés dans le business
Voilà Sony qui a décidé que ce serait le comptable du fond pension qui allait diriger l'entreprise.
Quand j'ai découvert le JV c'était comme magique, j'ai assisté à la guerre des consoles, on se disputait pour être le premier à jouer, on a vu le JV évolué des petits game & watch puis des bips de la 2D 8bits, à la surpuissance 16 bits pour enfin découvrir la 3D...
On combattait des Dragons, des zombies, on découvrait des trésors et sauvait des royaumes, on prenait le vic viper pour sauver la galaxie, on s'infiltrait dans des bases ennemis.... aujourd'hui des joueurs sont contents de pouvoir s'acheter un costume, de réaliser une danse débile ou de regarder un mec finir un jeu donc sans y jouer, utiliser Youtube pour résoudre un problème mais bon pire ils ne finissent plus leur jeu.
Quelle époque de demeurés quand même
Cela risque de booster pendant un moment le marché du retro... quand tu ne respectes pas les vrais joueurs alors tu les perds et quand cela va mal cela même dont ut pouvais compter ne seront plus là.
avoir 1 million de clients fidèles ou 10 millions de noobs qui te lâcheront juste parce qu'un mot est en tendance sur twitter voilà donc le choix a été fait
hayatevibritania cela devrait aller assez vite... la GKC ets un avant-goût... et la Switch 2 est là mais un modèle sans lecteur peut débarquer pour commencer... mais après à partir du moment où ils sont seul, il n'y a plus de pression pour passer au demat pour pour leur prochaine console dans sans doute 6 ans.
Bande de connard.
Jamais j'achèterai vos jeux demat. Jamais.
ratchet
Tu comprends mal désolé pour toi
Pour moi sa sera plus d'achat du tout !
Je vais refaire mes jeux et continuer a acheter sur ma switch 2 mes cartouches complètes et regarder le carnage que sony va prendre ....
Je n en aie plus rien à foutre maintenant
La psp go c’était qui déjà ?
La véritable raison c'est qu'ils veulent restreindre un maximum nos libertés tout en augmentant au maximum leurs bénéfices. Fini le marché de l'occasion, terminé le prêt de jeu entre potes, le partage de compte faut voir ça comme du sursis ils finiront bien par couper les vannes et la dernière nouvelle de la suppression des 500 films devraient tous nous alerter sur ce qui peut advenir du jour au lendemain de tous l'argent qu'on a investi dans du dématérialisé, disparaitre purement et simplement.
ouvrir des machines à sous.
Et pendant ce temps tu as Indiana Jones qui a la version physique complète sur NS2 (alors que le choix des gros tiers c'est GKC)
Il va se passer quoi quand les mecs n'auront plus les droits des musiques utilisées dans un jeu demain???
Bon bah par contre ouais la mort de Micromania et de toutes les enseignes de JV c’est pour bientôt.
Bordel elle est loin l’époque où j’étais gosse avec les rayons de JV qui touchaient le plafond… triste…
Terminé Sony.
Voici les divers avantages :
- Online Gratuit
- Jeux rembourser sous deux heures sur steam
- Clé PC moins cher
- Les Mods
- Fichiers bidouillable
- Les emulateurs et les jeux sur emulateurs, de la première Nintendo à la PS4.
- Les patch FR pour les jeux PC, et pour les jeux sur Emulateurs (Et les Patch Anglais pour ceux qui comprennent l'anglais)
- Les undubs de jeux sur emulateurs
- Modifications des options graphiques
- FPS lockable ou au-delà de la limite
- Linux
- Les joueurs PC ne se laissent pas marcher sur les pieds car ils ont les moyens de se faire entendre, et l'ont déjà prouvé plusieurs fois par le passé
- Configuration évoluable
- Possibilité de changer les pièces et de les vendre sans avoir à changer tout le PC
Et sans doute un paquet d'autres trucs que j'ai oublié.
Quelle honte putain
Le Sony 2020 -2026 est pire dans ses décisions que le Xbox 2010 -2016
Les constructeurs sont vraiment perdus...
En gros:
Hardware dédié au JV à 1000€.
Jeux au MSRP demat car store fermé (paye tes jeux 80€).
Abonnement online a 70€ mini pr jeux online.
Pas de mod
Des jeux FPS / résolution lock, avec bcp moins de paramètres graphique que sur PC
Des accessoires PS qui seront peut être pas compatible (dualsense? Psrv2?
Le cycle de l'arrogance de Sony se répète
PS1 = PS4 : d'excellents choix pr (re)devenir leader incontesté sur ce segment.
PS2 = PS5 : capitalisation sur leur succès et début de l'arrogance
PS3 = PS6 ? Mauvais choix de conception / stratégique et baisse drastique des ventes ?
et pas certain qu'ils arriveront a se relevé si ça se reproduit comme ils ont pu se relever de la PS3...
Car le jeu mobile et le PC n'est pas une entreprise, et ne fera pas d'erreurs comme Xbox avec la One pour leur donner un coup de pouce
Ajoutons cela aux nombreux hauts faits de cette grandiose entreprise
je vais me faire la prochaine gen avec un an de retard pour avoir des prix acceptables...
De quoi relativiser et se dire que finalement les GKC c'était pas si mal
Sombres merdes
nicolasgourry bah normal…
Au final les enseignes de JV qui vont survivre ça va être les magasins de vintage c’est dingue…
Le Prix, On pouvait avoir des jeux Day One a 50 balles via Carrefour, Leclerc etc... Si encore sur le Store le prix était moins chère, ou diminuer rapidement.
2eme Point, ou ca ne me plait. IL y a eu une période ou j'ai pas eu internet pendant 1 mois, heureusement que j'avais des versions CD pour jouer à des Jeux Solo. La si j'ai un problème, impossible de jouer.
C'est en janvier que, là, ça va faire un choc (et surtout, on n'est à l’abri de rien, même chez la concurrence) et que les "attaques" les plus fortes vont fuser.
A une époque où toute la tech prend en pleine gueule les besoins démesurés en RAM de l’IA, combien coûte aujourdhui et bien coûtera dans 3 mois un PC équivalent à nos consoles de salon
C'est la loose pour les gameurs, ils vont nous la mettre comme il faut.
Le Cloud gaming va arriver bien plus vite que prévu et ils vont tous nous mettre sous abonnements....ce quils veulent faire depuis des années
En tout cas très chelou la nouvelle direction de Playstation, d'un coté ça te parle de renouer avec les valeurs d'origine, ancienne licence, l'importance du Japon... et de l'autre ça distribue les claques (et pas les bonnes) à grand coup de "malgré le fiasco sur les Gaas on va continuer" ou la fin du physique.
Et quand y devront payer 80-90 € pour chaque jeux acheté, verront que les promos seront de moins en moins intéressantes et nombreuses, qu'ils pourront plus acheter, ils se diront enfin "Mais attendez, ca devient trop là"
Bha ouais, mais vous avez laisser ça arriver....
Moi je suis en ville mais perso ça sera en demat. Une boîte vide je m’en fou totalement et j’aurais la flemme d’aller en magasin pour 10 balles de différence clairement.
Naturellement
Desormais les jeux en version physique c'est sur console Nintendo et pas ailleurs les jeux qu'on peut preter et revendre c'est sur console Nintendo et pas ailleurs
C'est surement pas pour rien que Sony continue son forcing de ouf sur les GaaS.
Car il y a les promos, mais c'est encore l'éditeur qui choisit ; d'ailleurs, certains maintenant ne sortent plus le jeu en boîte complet pour éviter, soi-disant, les "spoilers".
Mais à côté Sony teste la tarification dynamique depuis plusieurs mois, donc les promos PSN risque aussi de fortement diminuer.
Est-ce qu'une autorité de la concurrence ne pourrait pas s'emparer du sujet ?
Mais finalement, vous voila au pied du mûr, obligé d'accepter une console certainement très chère, probablement sans lecteur et avec certitude sans aucun jeu physique.
Et n'exclu que les jeux ne se prennent pas un petit +10€ sur PS6.
De toute façon Nintendo a débuter la démarche avec les GKC tout le monde va suivre c’est comme-ca. La fin est proche et après ça sera au tour des consoles.
Dans le futur on aura juste des grosses applications bien mastoc et voilà. Juste une manette et c’est tout c’est sur.
nicolasgourry Les GKC vont disparaître. On parie que d'ici 2028 même pas, Nintendo va juste se dire "pourquoi on s'emmerde ? y achétent quoi qu'on leur dise de faire les fanboys, allez on coupe, y préferont se faire enculer plus profond que de dire non à Mario 71 et Smash bros 614"
lefab88 Fais gaffe, ta laisse dépasse de ton cul.
Là c'est encore abstrait ; en Janvier 2028, quand ça va devenir concret, là, je pense que tu verras que certains, même ceux qui sont plus "PlayStation/Sony", diront : "Bah, c'est moins pire que plus la possibilité de revendre du tout" (même si, comme tout collectionneur Sony/Nintendo/Microsoft, ils préfèrent la version complète physique).
deathegg je ne pense pas, concernant la période Switch 2, par contre, peut-être que nous aurons plus de jeux GKC chez Nintendo, mais ça reste à voir, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul jeu édité par eux avec ce format, mais bon, seul l'avenir nous le dira.
Ce sera clairement la dernière génération de console que je prendrai et sur PC je ferais les jeux des grosses boîtes au prix le plus bas possible Mon argent ira aux petits studios et développeurs indépendants qui eux ont le mérite de généralement respecter réellement les joueurs et leur communauté
Bref, fuck le déma et les constructeurs/éditeurs qui ont poussé l'ensemble de l'industrie à enterrer le format physique :vomi:
nicolasgourry tu verra. Nintendo n'est pas plus notre ami que Sony. Le jeu n'est plus dirigé par des développeurs mais par des banquiers et des marketeux.
tripy73 Tu oublie un dernier coupable : Les joueurs.
Pétitions ? Avocat pour monopole déloyal ?
Ça ne peut pas finir comme ça
2028 il n’y aura plus rien hein..
Les deux sont foutu
saram non c'est pour tous les éditeurs sur PlayStation. Pas que les jeux Sony.
Quel coup bas, je regarde les plus grand fans de PS ici jeter l’eponge, ça en dit long.
Sony beaucoup trop en confiance, c’est ça le monopole et tout le secteur va en pâtir…
Mais le seul critère pour la ps6 c’est son prix pour moi…full demat ou pas je mY attendais juste pas sur ps5, si c’est bien je prends et cette ps6 portable surtout si elle peut faire tourner des jeux ps6
jeanouillz Xbox a d’autres soucis malheureusement et saisir les opportunités c’est pas trop leur fort
J'imagine même pas les commentaires lors du prochain "state of play".
A moment donné on peut kiffer et être nostalgique mais le portefeuille et le choix passe avant tout.
Le physique était une force des consoles et notamment de PlayStation. Ca plein d'avantages.
Et maintenant Sony dit stop ? Bin nous aussi on dit stop. Ils se la gardent la PS6
Il faut pas cautionner ça.
A mon avis, la PlayStation 6 sera vendue sans lecture de disque, si je vais vouloir rejouer au jeux Ps 4 et Ps 5 dessus, il faudra acheter le lecteur de disque séparément…
la loi y s'en branle, on a demandé un recours en justice pour l'encadrement du numérique avec "stop killing games", c'est passé à la poubelle.
Le seul truc à faire : Ne plus acheter, ne plus leur donner d'argent, ne plus cautionner.
Perso, j'ai jamais cautionner les DLCs abusif (même les DLC tout court), ni les microtransactions, ect. Mais un truc malheureux, c'est qu'il aurait fallu une vraie prise de conscience commun. Et ca jamais ca arrivera.
Non la masse des joueurs a voté pour le démat ça fait des années qu'on le voit venir, la tendance s'est inversée y a plus de ventes en démat qu'en physique...
fiveagainstone deathegg Effectivement, c’est la faute à la "majorité" des joueurs qui ont laissé faire
Il faut que je digère cette nouvelle mais que je regarde l’evidence: je jouerai beaucoup moins aux jeux-vidéo à l’avenir
Fini les jeux que je déchirais et que je revendais à la volée, je perdais à peine 10 euros à la revente, c’était la belle vie
Là, je vais être contraint de m’acheter que les jeux que j’attends à 100%
Les jeux juste sympas ou moyens/bons que j’adorais testés, je vais malheureusement faire une croix dessus maintenant
Tout ce cirque pour niquer les gens qui revendaient... c’est ça la vraie raison
Vivement Intergalactic qui sortira en 2028, c’est acté, hâte de payer 80 euros sur le Store... ou pas
Sony bravo, vous m’avez bien niqué mais je crois beaucoup au karma...
Ne pleurez pas Sony si votre prochaine Next-Gen part en couille
Oui tout va bien.
Parce que vous piratez, parce que vous achetez sur le marché gris, parce que les soldes steam à plus de -80%.
Le physique, c'était l'équivalent de tout ça pour les consoles. Ouais, même le piratage : le prêt c'était en quelque sorte du piratage mais légal, puisqu'on te partageait le jeu sans que tu le paie (tu connais juste pas sur pc le mec qui te le prête)
On vous retirez ces trois trucs, vous êtes au même niveau que les consoles à payer cher des jeux que vous ne possédez sur des machines hors de prix sans possibilités.
Donc ne sortez pas "tout ira bien sur console comme sur PC", les deux marchés ont juste rien à voir.
(Oui, maintenant ca rend le PC bien supérieur sur ce point y a plus de débats, Reste l'optimisation dégeulasses des jeux et le prix exhorbitants, c'est tellement bien la supériorité)
Maintenant jamais de la vie j'en aurai acheter un pour jouer
Sony qui présentera sa ps6 en juin 2027 pour une sortie en novembre + les jeux à 90 balle + le 100 pourcents demat.
Microsoft n’a rien, pas même un cul de sac en milieu rural.
Pour moi c'est le début de la fin si on dit pas STOP.
Perso j'économise à partir de novembre pour mettre à jour à mort mon PC et aprés, piratage et des jeux à moins de 10 €. C'est triste hein? mais si l'industrie veut s'auto-détruire, qu'elle le fasse.
Tu rêves ! Les gens s’en foutent de ça ! Y’aura toujours deux trois gueux comme nous mais on ne représente rien. Les joueurs qui achètent 4/5 jeux par an n’ont pas une attache extraordinaire pour le JV.
Le pouvoir est dans la main du consommateur.
Faites-vous entendre et ils n'auront pas le choix.
Ca m'en touche sans faire bouger l'autre, mais la différence ici, c'est que contrairement au PC ou l'on y trouves différentes boutiques, et une myriade de shops qui font du marché gris, Playstation la sera l'unique revendeur.
Controle total.
Les passionnés qui achètent 1 voir 2 jeux par mois. Qui revendaient leurs anciens jeux pour avoir les nouveaux a 20/30€. Ils vont pas pouvoir claquer 2x 80€ par mois pour ça hein. Donc ça va attendre les grosses promo.
Le store steam et gog pour ne citer qu'eux n'ont rien a voir avec le store PSN qui vend les jeux plein pot.
Fils de p*uterie ça.
Bof, le capitalisme va de paire avec la propriété. Ce n’est pas le cas.
C'est les productions Playstation ou l'intégralité des jeux des autres éditeurs ?
Rockstar et Sony qui prennent leurs fans et amoureux du physique en double pénétration, alors que ces derniers H24 - 7 jours sur 7 n’ont pas arrêté de leur sucer les couilles depuis qu’ils sont venus au monde !
Vont-ils les boycotter dorénavant ?
Bien sûr que non, ils vont naturellement continuer à leur tailler des bonnes vieilles pipes, car ils ne savent tout simplement rien faire d’autre de leurs misérables vies !
Une petite pensée à tout ceux qui ont craché sur les GKC, aujourd’hui ça semble être la meilleure solution qui puisse exister dans un futur 100% déma, au moins on peut les prêter et les vendre contrairement aux Code in the Box de Rockstar et de Sony prochainement.
Ah oui j’oubliais, bien fait pour vos gueules les pseudos pro physique de mes deux grosses couilles, vous n’avez que ce que vous méritez, ça vous apprendra à lécher à longueur de journée le trou de ball de votre constructeur ou éditeur préféré, alors qu’eux en n’ont strictement rien à branler de vous, ils ne savent même pas que vous existez !
Que des bons jeux qui nous attendent sous blister ...
J'ai arrêté les achats compulsifs digitaux a prix fortement réduit depuis longtemps..car n'ai de toute façon pas le temps...donc tout ce qui sortira mnt jusqu'en fin 2027...on l'aura a bon prix dans 4-5 ans en physique pour y jouer dans 10-15 ans...notre vie de gamer est assuré de toute façon...
Cette baisse de consommation si nous sommes plusieurs millions dans le même cas...devrait se ressentir...
En tout cas...plus le temps pour jouer aux remakes...et les gamins se contentent de bien moins de ce que nous papa gamers sommes habitués
Cela implique quoi...que nous consommons bien moins et attendrons les méga promos 4-5 ans plus tard à 80% du prix initial...
Et si les prix ne descendent pas...comme indiqué ci dessus...on a un backlog qui assure notre vie de gamer pour les 15 prochaines années...
la métrique utilisée par Sony dans ses rapports financiers (le fameux "Digital Download Ratio") concerne uniquement les jeux complets payants (Full Game Software Units). Les jeux Free-to-Play et les microtransactions/DLC sont comptabilisés dans une autre catégorie à part (appelée Add-on Content).
Cela veut dire que même si on isole uniquement les jeux que tu dois acheter au prix fort (comme Elden Ring, Resident Evil, Final Fantasy, ou le futur GTA 6), le dématérialisé écrase quand même le physique.
80 à 85% des ventes de jeux complets se fait en démat sur Playstation.....et après on va encore me dire que les joueurs PS achètent leur jeux en boite.
Quand on dit qu'on est une minorité ici....
Bah non, c’est précisément le contraire
T’as 12 ans ?
Clair que je serai jaloux que d'autres joueront a un jeu que je voudrai aussi jouer avant moi... Et ceci éventuellement pendant 2-3 ans...
Mais j'ai tenu le coup avec le 4 et le 5 ainsi que red dead... Je ne m'en fait pas pour ce 6eme opus qui attendra gentillement comme tous les autres...et mon gamin...il attendra encore un an pour jouer au 5
Je vais tellement arrêter d'acheter des jeux
Et conséquemment les constructeurs vont couiner que les pirates détruisent l'industrie du JV alors qu'ils ont été les vrais artisans de leur propre déchéance. Steam et Epic Games doivent se frotter les mains avec cette annonce.
Pour ma part si 100% démat (on se doute que Xbox suivra et Nintendo consolidera ses GKC de m*rde d'ici là) ce sera à 10 balles maxi les jeux. Parce que ça vaut pas plus tant que les constructeurs ne revisiteront pas la notion de propriété immatérielle comme il se doit.
Bordel Valve avec une meilleure Steam machine plus attractive vous auriez eu un boulevard devant vous...
Désolé mais le capitalisme est mêlé avec la propriété. C’est irréductible, t’es certainement pas un grand économiste m’enfin.
Cela a d'abord commencé avec la digitalisation de la musique : le mp3, les plateformes en ligne. Au début on voyait cela comme une avancée. Aujourd'hui, la musique est plus que jamais un produit plutôt qu'un Art. Seuls les plus puissants à l'échelle internationale peuvent espérer en vivre. L'immense majorité des artistes ne gagnent plus rien, malgré des milliers (voir des millions ) de vue sur Spotify. Résultat, les concerts passent de 20 à 160 € et la plupart des gens ont sont désormais interdits.
Seule une minorité y a désormais accès.
Même logique avec les plateformes de VOD face au cinéma. Résultat : aller ciné coute 20 à 30 balles, contre 6 € il y a 20 ans.
Seule une minorité y a désormais accès.
Avec le jeu vidéo c'es pareil : le marketing vous pressurise pur précommande es jeux en digital(!) que vous payez aussi cher voir plus cher qu'un jeu physique. Les marges des patrons sont très grasses, les consommateurs pleurent.
Le prochain medium (et dernier) medium culturel qui reste à tuer est le livre. Vous verrez que d'ici 10 ans son existence physique sera sévèrement remise en question.
Nous ne jouons plus en local : on joue en ligne, seuls, chez nous.
Nous ne pretons plus nos jeux, nous partageons (au mieux) nos comptes, quand cela est possible.
Nous perdons toute sociabilité, pour n'être plus des individus à part entières, mais de vulgaires consommateur, obsédés l'adrénaline et les pulsions d'acht compulsifs pour suivre les tendances décidées par d'autres pour ne pas se sentir hors de coup.
Et surtout, on obéit, quoiqu'il arrive, en se disant qu'on ne peut rien, et donc on ne fera rien.
On paiera des consoles 1000 balles, avec des licences à renouveller par connexion automatique et on paiera des prix (à la hausse) sur mesure suivant nos habitudes de consommations. Et le pire, c'est qu' l'on dira merci.
Et comme tout le monde s'en fout, comme tout le monde vit désormais sa petite vie dans son coin, nous ne serons plus que des zombies enfermés chez nous, prêts à consommer et à bouffer de l'écran à gogo.
Death Stranding l'avait anticipé, ça y est : on y est.
Quelle triste époque.
Marvel ne renouvelle pas les licences à Sony, au revoir spiderman, wolverine et toute la clique.
Sasquatsch Quoi que fasse l’industrie du jeux vidéo, peu importe les décisions foireuses qu’ils prendront, les gens ne vont jamais s’arrêter de jouer pour autant.
Tu verras que même les plus réfractaires d’une industrie 100% déma vont finir par fermer les yeux, car ils n’auront tout simplement pas d’autre choix s’ils veulent continuer à jouir de leur passion.
De plus regarde un peu leurs arguments, « C’est fini les consoles pour moi, dorénavant ça sera sur PC »
Alors que sur PC c’est 100% déma depuis des lustres.
Il est où le bon sens, elle est où la cohérence ?
De plus regarde un peu leurs arguments, « C’est fini les consoles pour moi, dorénavant ça sera sur PC »
Alors que sur PC c’est 100% déma depuis des lustres.
Il est où le bon sens, elle est où la cohérence ?
T'es con ou tu le fais exprès ?
Le bon sens, c'est que si c'est pour jouer en demat, autant aller sur PC où tu payes pas le online, où les jeux sont moins cher (voir gratuit avec le piratage) et que ça permet en plus de mettre une gifle à Sony en ne soutenant plus ces derniers
Perso je n’achèterai plus de console Sony ni d'un autre constructeur qui ne proposera que de demat, de toutes manières avec toutes mes anciennes consoles et ma borne Vewlix j'ai le temps de jouer jusqu'à ma mort sans avoir fais le tour de tous les jeux.
Et pendant ce temps SNK réédite la Neo Geo et ses jeux en physique avec notice svp
Ils doivent être sereins pour prendre une telle décision mais ça sent les ventes en chute libre quand même
Les autres rejoindront la communauté PC :
- pas de online payant
- jeu en démat' bcp moins chers
- mods
- piratage
- multi-tasking
- périphériques de jeu quasi tous reconnus
- aucun souci de rétrocompatibilité au bon vouloir du constructeur