Playstation 5
Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique. Cette transition n'a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.
Il s'agit là d'une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de jeu.
Nous continuerons à mobiliser nos ressources en priorité pour favoriser l'innovation dans les modes d'accès aux jeux et offrir aux joueurs le choix quant à l'endroit où ils préfèrent acheter leurs nouveaux jeux, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir à nos fans une expérience de jeu d'exception et nous vous remercions pour votre soutien indéfectible.
posted the 07/01/2026 at 12:08 PM by jenicris
Plus sérieusement je m'y attendais pas, du moins pas à une annonce maintenant, bon ben ps6 full démat (et lecteur optionnel pour la rétro j'imagine...)
Tant pis pour eux.
Cette gifle !
Je suis dans la merde totale
Bon et bien je vais me limiter à un abonnement de temps en temps et je jouerai aux jeux Sony 2 ans après en prenant 1 mois de PS Extra
Sony, je vous emmerde bien profond, faut juste que je me dise que j’en ai bien profité en revendant mes jeux depuis presque 30 ans mais je pensais que j’aurais été tranquille encore 10-15 ans
La préférence du consommateur, c'est d'avoir le choix, de l'occaz et de la concurrence. Pas de perdre ses droits avec le full démat' et se faire entuber.
Maintenant on va voir les retournements de vestes de ceux qui chient sur les GKC et qui vont passer à la caisse sans broncher pour la PS6.
Les préférences des consommateurs...
C'est surtout qu'ils n'ont plus vraiment le choix
Par contre, j'espère que Nintendo (et d'autres tiers) vont continuer à sortir leur jeux en physique "complet", car je préfères ce format, car là si Sony montre l'exemple du 100% numérique, les tiers vont y aller à fond, c'est le risque.
jenicris
Peu importe le constructeurs. Ils font tous les 3 de la daube.
Ah, et qu'est-ce qui changera en mieux pour ceux qui sont déjà full démat ?
Ils vont se faire niké par le PC. Ils se sont déjà bien fait grignoter durant cette gen, bien comme il faut même, mais alors en full déma ils signent leur arrêt de mort. Tout est mieux sur PC a ce niveau, tout.
Mais plus de possible de les revendre.
PS6 sans lecteur même optionnel c'est une certitude maintenant
Microsoft annonce un gros bordel chez eux avec une refonte complète de Xbox, alors les autres en profitent pour sortir les pires annonces....c’est catastrophique
Une PS6 a 1000 balles full demat même pas en rêve. Ils se la gardent
Peut-on en déduire que la ps6 ne sortira pas avant 2028 via cette info aussi ?
Mais osef d'une console a 1000 balles minimum et full demat
Tout ce que je déteste en gros.
C’est quoi ça ! C’est une blague….C’est sur que c’est une blague. C’est sur …..
ah oui bien sûr.
Le bad buzz va être oublié par la purge de la semaine pro chez xbox.
Bon ok, c'est mieux uniquement pour eux en fait...
romgamer6859 peu être mais mais perso c'était le pire choix qu'ils pouvaient faire.
Full demat avec une console a 1000 balles MDR