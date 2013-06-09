SONY Waypoint
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/01/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Les versions disques des nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation prendra fin en janvier 2028
Playstation 5


Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique, la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur les consoles PlayStation prendra fin à compter de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs exclusivement au format numérique. Cette transition n'a aucune incidence sur les jeux déjà sortis ou qui sortiront avant janvier 2028 au format physique.


Il s'agit là d'une évolution tout à fait naturelle pour Sony Interactive Entertainment, qui s'adapte ainsi aux tendances de consommation, alors que la préférence générale pour les supports numériques dépasse largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes actuelles de la plupart des membres de notre communauté en matière d'accès aux jeux et de jeu.


Nous continuerons à mobiliser nos ressources en priorité pour favoriser l'innovation dans les modes d'accès aux jeux et offrir aux joueurs le choix quant à l'endroit où ils préfèrent acheter leurs nouveaux jeux, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store. Nous restons déterminés à offrir à nos fans une expérience de jeu d'exception et nous vous remercions pour votre soutien indéfectible.
Playstation - https://blog.playstation.com/2026/07/01/physical-disc-production-ending-in-january-2028-for-new-games-releasing-on-playstation-consoles/
    tags : sony ps5
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    posted the 07/01/2026 at 12:08 PM by jenicris
    comments (40)
    altendorf posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Et vive le jeu vidéo hein
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Donc certains ici ne joueront plus ? C'est juste une question hein


    Plus sérieusement je m'y attendais pas, du moins pas à une annonce maintenant, bon ben ps6 full démat (et lecteur optionnel pour la rétro j'imagine...)
    gamjys posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    Oh purée la folie. Mais qu'est ce qui se passe depuis un certain temps, il y a que des mauvaises nouvelle. Celle ci la pire de toute
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:10 PM
    romgamer6859 fini les day one pour moi et j'achèterai beaucoup moins de jeux
    Tant pis pour eux.
    nyseko posted the 07/01/2026 at 12:11 PM
    Pas de lecteurs pour la PS6 donc à mon avis. Et Sony sera bien le premier à appuyer sur le bouton, ce qui ne m'étonne pas puisque désormais ils possèdent 75% des parts de marchés des consoles de salon.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:12 PM
    nyseko full demat oui la PS6
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 12:12 PM
    Attendez, j’ai déjà eu du mal à me remettre de GTA 6 et là, Sony, tout tranquillement annonce ceci ??
    Cette gifle !

    Je suis dans la merde totale
    Bon et bien je vais me limiter à un abonnement de temps en temps et je jouerai aux jeux Sony 2 ans après en prenant 1 mois de PS Extra

    Sony, je vous emmerde bien profond, faut juste que je me dise que j’en ai bien profité en revendant mes jeux depuis presque 30 ans mais je pensais que j’aurais été tranquille encore 10-15 ans
    yanssou posted the 07/01/2026 at 12:13 PM
    La ps6 à 1000 balle full demat avec lecteur à acheter à part. Gta 6 était le dernier clou du cercueil.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 12:13 PM
    C'est catastrophique. Y compris pour les boutiques de JV.

    La préférence du consommateur, c'est d'avoir le choix, de l'occaz et de la concurrence. Pas de perdre ses droits avec le full démat' et se faire entuber.

    Maintenant on va voir les retournements de vestes de ceux qui chient sur les GKC et qui vont passer à la caisse sans broncher pour la PS6.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:14 PM
    nicolasgourry c'est la daube comme le full demat.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:15 PM
    Ils vont arriver à rendre le format GKC comme une solution "pas si mal", ça serait le comble.
    mizuki posted the 07/01/2026 at 12:15 PM
    romgamer6859 Plus sur Playstation en tout cas. Si c'est pour avoir du full démat autant rester su PC. Et c'est pas 3 exclus qui justifieront de payer une console démat 1000++ balles.
    judebox posted the 07/01/2026 at 12:16 PM
    "Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble continuent de s'éloigner des supports physiques au profit du numérique" ->
    Les préférences des consommateurs...
    C'est surtout qu'ils n'ont plus vraiment le choix
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:16 PM
    jenicris tu peux revendre, ça fait toute la différence.
    Par contre, j'espère que Nintendo (et d'autres tiers) vont continuer à sortir leur jeux en physique "complet", car je préfères ce format, car là si Sony montre l'exemple du 100% numérique, les tiers vont y aller à fond, c'est le risque.
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:17 PM
    mizuki j'étais taquin mais je comprends
    jenicris
    walterwhite posted the 07/01/2026 at 12:17 PM
    À gerber !
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    nicolasgourry peu importe. Ca vaudra jamais une vrai version physique.
    Peu importe le constructeurs. Ils font tous les 3 de la daube.
    churos45 posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    "Cette transition nous permettra de mieux répondre aux habitudes"

    Ah, et qu'est-ce qui changera en mieux pour ceux qui sont déjà full démat ?
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    Qu’ils crèvent avec leur PS6, du coup. Je resterai définitivement sur PC, et ce sera la première console Sony (hors portable) que je n’achèterai pas.

    Ils vont se faire niké par le PC. Ils se sont déjà bien fait grignoter durant cette gen, bien comme il faut même, mais alors en full déma ils signent leur arrêt de mort. Tout est mieux sur PC a ce niveau, tout.
    guiguif posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    Bon bah go PC a la prochaine gen
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:18 PM
    jenicris je prends en démat sur des sites pas sur le store sinon c'est mort, mais PS laissait le choix lui (plus de boites day one au magasin, etc.)
    brook1 posted the 07/01/2026 at 12:19 PM
    Ce que je retiens, c'est que tu pourras acheter tes jeux démat chez des revendeurs un peut comme sur PC.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:19 PM
    romgamer6859 le seul truc en France c'est qu'on aura encore les versions boîtes avec code moins chère en grande surface
    Mais plus de possible de les revendre.
    vers0 posted the 07/01/2026 at 12:20 PM
    Donc mon lecteur a 100 balles c'est une carote dans le .... tu m'étonnes que sony arrête de sortir ces exclus sur pc .
    greggy posted the 07/01/2026 at 12:20 PM
    Les enfoirés profite de l'annonce de GTA 6 pour sortir cette annonce.
    PS6 sans lecteur même optionnel c'est une certitude maintenant
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:21 PM
    jenicris PS n'autorise pas trop les achats sur sites de clés contrairement à x : halo 45 euros, assassin 50, fable 49...
    kikoo31 posted the 07/01/2026 at 12:21 PM
    captaintoad974 posted the 07/01/2026 at 12:22 PM
    Ah bah tiens, j'en connais un paquet qui vont devoir boycottée sony a partir de 2028
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:22 PM
    C'est vraiment catastrophique comme annonce
    zboubi480 posted the 07/01/2026 at 12:23 PM
    C'est la débandade dans le JV
    Microsoft annonce un gros bordel chez eux avec une refonte complète de Xbox, alors les autres en profitent pour sortir les pires annonces....c’est catastrophique
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:23 PM
    romgamer6859 en effet. Reste juste les boîtes façon GTA6 en mag. Qu'on peu pas avoir moins cher. C'est trop peu

    Une PS6 a 1000 balles full demat même pas en rêve. Ils se la gardent
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:25 PM
    jenicris
    Peut-on en déduire que la ps6 ne sortira pas avant 2028 via cette info aussi ?
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:26 PM
    romgamer6859 non au contraire. Fin 2027 vu que c'est pour janvier 2028
    Mais osef d'une console a 1000 balles minimum et full demat

    Tout ce que je déteste en gros.
    simbaverin posted the 07/01/2026 at 12:27 PM
    Attend attend attend….

    C’est quoi ça ! C’est une blague….C’est sur que c’est une blague. C’est sur …..
    nigel posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    Eh ben, ça fait un moment que les annonces du jeu vidéo me saoulent... C'est peut-être le moment de ralentir sérieusement
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    jenicris
    ah oui bien sûr.
    Le bad buzz va être oublié par la purge de la semaine pro chez xbox.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    churos45 Ce qui est mieux, c'est que les joueurs vont devoir claquer des sous dans des espaces de stockage et ne pourront plus acheter d'occaz. Sans compter qu'ils vont prendre toutes les données de jeux.

    Bon ok, c'est mieux uniquement pour eux en fait...
    parliz posted the 07/01/2026 at 12:28 PM
    Ah ouais carrément, full-demat en vue pour leur prochaine console (la date de 2028 va dans ce sens), même pour nintendo les gkc vont surement rester la norme du coup vu le coût d'une carte switch 2 comparé a un disque...bref de pire en pire.
    rogeraf posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    La mort du disque. Seule la nintendo switch 2 survira pour 30 pourcents des jeux donnée en cartouches. L'avenir en ce moment me rempli de joie
    jenicris posted the 07/01/2026 at 12:29 PM
    simbaverin non malheureusement.

    romgamer6859 peu être mais mais perso c'était le pire choix qu'ils pouvaient faire.
    Full demat avec une console a 1000 balles MDR
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