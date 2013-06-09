Business & stratégie commerciale
Sony :
Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l'échelle mondiale. Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté, mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.
Les nouveaux prix de vente conseillés pour les consoles PS5 entreront en vigueur le 2 avril 2026, comme indiqué ci-dessous. Pour tous les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou consulter le site direct.playstation.com, le cas échéant.
États-Unis
PS5 – 649,99 $
PS5 Édition Numérique – 599,99 $
PS5 Pro – 899,99 $
ROYAUME-UNI
PS5 – 569,99 £
PS5 Édition Numérique – 519,99 £
PS5 Pro – 789,99 £
Europe
PS5 – 649,99 €
PS5 Édition Numérique – 599,99 €
PS5 Pro – 899,99 €
Japon
PS5 – 97 980 ¥
PS5 Édition Numérique – 89 980 ¥
PS5 Pro – 137 980 ¥
La PS5 Digital Edition (édition japonaise uniquement) reste à 55 000 yens.
Le prix de vente conseillé du lecteur à distance PlayStation Portal a été mis à jour et est applicable à compter du 2 avril. Pour les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou sur direct.playstation.com pour savoir où le produit est disponible.
États-Unis – 249,99 $
Royaume-Uni – 219,99 £
Europe – 249,99 €
Japon – 39 980 ¥
posted the 03/27/2026 at 12:09 PM by jenicris
Par contre qui peut encore croire que la ps6 sera à 650€
jenicris C’est pitoyable. Vraiment….
J’ai pas les mots….Vraiment….
Quel Scandale et quel crachat à la gueule des joueurs.
Faut tellement qu’un constructeur sérieux vienne challenger SONY pour remplacer Microsoft qui a servi de sparing depuis 13 ans.
Les ventes vont s'écrouler et tant mieux je dirais. Ca leur servira de leçon comme a l'époque de la PS3
Il y a des rumeurs a 799€ mais j'y crois pas
Mais pour cette situation, c’est autre chose….C’est…..pitoyable….
Si la mienne crame il est clair que j'en rachèterai pas une
Les kikoo call of et FC achèterons toujours, même s'ils doivent économiser 2 mois de plus ça les arrêtera malheureusement pas.
Pendant ce temps sony amasse les marges et y prennent goût.
C'est désormais acté il y aura une marge sur la ps6, prochaine étape les jeux a 90€ et le online avec une claque super....
J'espère que leur collaboration avec tcl sur les tv sera productif sinon ce n'ai que le début
Les ventes vont diminuer drastiquement…..
Ça va aussi arriver pour la Switch 2, Bloomberg a dit le mois dernier que le prix allait aussi très probablement changé :
"Close rival Nintendo Co., which contributed to the surplus demand in 2025 after its new Switch 2 console drove storage card purchases, is also contemplating raising the price of that device in 2026, people familiar with its plans said"
Qui aurait pu croire qu'acheter une console à son lancement était le meilleur investissement possible.
Par contre si la situation actuelle autour de la RAM ne s'améliore pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la PS6 car ça semble compliqué de ne pas repousser la sortie.
Sinon pour une fois c'est les US qui se font enfler vu que leurs prix pour eux sont sans les taxes, ça change un peu
shambala93 Si la situation autour de la RAM ne change pas, c'est impossible qu'elle sorte à 600 euros.
Il va falloir que je depoussiere regulierement ma ps5 fat pour qu elle tienne longtemps.
Sony, je ne vous reconnais plus. Vous etes devenu les memes rats que nintendo
Ouais enfin Gyo c’est pas le plus fiable, autant attendre d’autres sources
djfab publié le 26/03/2026 à 18:37
negan : en parlant de merde, toi tu crois n'importe quelle rumeur de merde !?...
Vous vouliez la disparition de Xbox ? voila les prémisses de la non concurrence
Vous allez vous faire entuber comme jamais a l'avenir et va pas falloir pleurer, ils ont dis il y a quelques semaines qui aller chercher toujours plus de revenus et c'est vous le revenu
Et des naïfs imagine une PS a 550, 600 Euros ?
la dernier console de sony ( fan de la marque depuis 1996 ) ca sera la ps5
Mais la ps portal, franchement ? C'est pas un peu étrange ? Il y a pas de ram dedans.
Oui donc il faut augmenter les prix ? Il y a pas d’autres solutions ? Comme vendre les PS5 à perte un peu… ou avec très peu de marge ?
Que ça augmente un peu de 30 balles parce qu'il y a des raisons valables ok, mais là c'est abusé le + 100 balles.
La hausse de prix touche tout le même la Xbox et bientôt aussi la Switch 2
Par contre avec la mort déjà actée depuis 5 ans de microsoft et celle de sony qui s'annonce je pensais qu'on aurait encore une gen de console viable mais la ca devient incertain...
Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent.
Beaucoup vont rester sur leur hardware actuel ou s'en passer avec ces prix.
Si c'était la concurrence la cause pourquoi MS augmente le prix d'une console qui ne se vend pas?
Pourquoi la mémoire et le prix des GPU explose même chez eux qui sont en position de monopoles absolu? Fait marcher ton cerveau pour une fois
Si elle crame, je m'en passerai
jenicris Pour Xbox on savait que ca aller être très haut, c'est du coté des naïfs pro PlayStation que ca va gueuler
Je ne doute pas que les deux autres vont suivre aussi, je suis pas naif à ce point.
Le JV devient clairement du luxe.
Mdrrr
Les mecs ils parlent comme si ils étaient au niveau de la PS4, des fous !!
Franchement, entre microsoft et sony, c’est la course des gogoles.
Et à côté t’as nintendo (pas la pokebouse compagny) qui sort ses jeux et console tranquille, drama ou non.
Bien sûr, la switch risque d’augmenter, mais au moins la proposition est jusque là assez différente pour éviter de la mettre dans le même cas.
En tout cas, restes plus qu’à nous sortir 2 ou 3 déceptions sur les prochaines exclu pour entériner la gestion catastrophique et occidentale de ces consoles.
Heureusement que les jeux japs sont là.
Sony et la PS6 a 1000 euros
Après oui, MS n'a pas attendu et la PS5 rattrape finalement son retard sur la Series X qui est a un prix abusé deja mais bon, ça aurait été apprécié que l'entreprise vu sa position rogne sur ses revenus (je sais je rêve).
Alors avec ces augmentations, ça veut dire que nous n'aurons pas d'augmentation d'abonnements? Car c'était un peu ça le deal, augmenter les revenus demat pour compenser une hausse. Vous sentez la douille venir?
Le JV est entrain de crever vitesse grand V.
Nintendo va suivre rapidement.
A 800 balles c'est bide direct alors plus...
mooplol Ils préparent la ps6 sodomie.
La PS5 a + de 5 ans et vous voulez me faire croire que depuis ce temps, vous n’avez pas eu l’opportunité d’en acheter une ?
Je vous comprends quand même, c’est rare les consoles qui augmentent leur prix au fil des années
En tout cas, je ris d’avance avec le mastodonte GTA 6 qui arrivera le 19 novembre, soit dans 8 petits mois
Le seul petit espoir, c’est d’avoir des promos pendant le Black Friday qui proposera la console PS5 nue à 549,00 euros soit le prix de la console à son prix initial en 2020
En résumé, les retardataires vont grave casquer pour le combo PS5 + GTA 6 !!
Il y a des chances que ça ne soit pas fini si la guerre actuelle ne s'arrête pas avec le pétrole, là il y a tout qui part en vrille.
Mais c'est aussi pour ça que depuis so je sais qu'à terme je veux une console, je n'attends plus. La PS5 day one c'était le meilleur plan, la Switch 2 je sais que je la voulais a terme donc day one car elle va pas baisser de prix prochainement et pourrai même augmenter. Bref, ça change un peu la manière d'acheter son matos.
jenicris C'est certain. Double douille.
Comment ils vont rentabilisé leur futur production qui coûteront une blinde? Sachant que ta fait le choix du Only console
Ça fait jamais plaisir, des prix qui augmentent, mais de toute façon avec l’histoire des composants plus ce qui se passe avec la guerre dans le monde tout va augmenter Wake-up les gars.
Et j’entends les petits malin avec leurs histoires de PC, mais le PC c’est plus cher qu’une console si tu veux vraiment un bon truc, et quand on voit les configurations vraiment pas terrible, pour la plupart des joueurs selon Steam, ça me fait bien rigoler.
Et puis le monde où les consoles coûtait 300 € c’est l’ancien monde, personne pleure quand on voit des iPhone à 1500 € maintenant .
Ca n'a franchement aucun sens économiquement parlant et pourtant ils semblent vouloir faire cela. Ils vont aller droit dans le mur...
kikoo31 maintenant elle va coûter 2 fois ce prix
Par contre, je me souviens que c’était bien galère pour avoir la PS5 Day One en plein Covid, j’avais eu trop de chance d’en choper une en février 2021 sur un site marchand, la console était disponible pendant 4 minutes
En tout cas sa va mettre un rude coup sur les ventes les mois a venir, et retarder la next gen n'est pas possible teellement le marché actuelle va reculer et etre en décroissance...
De toute façon le prix de la ram aujourd’hui c'est la même spéculation que pour le pétrole ou plus proche de nous des disques durs, ils font croire que sa va durer le temps de se prendre un max de pognon avant de reculer devant la chute inexorable du marché...et l'ia aussi va forcement prendre avec cette marche forcée abusée.
Après les "Sony ferment...", les "vous verray", une énième "la PS5 augmente"
Et forcément t'as les fous du bus qui mettent Nintendo sur le tapis
À deux doigts de dire que c'est la faute à Nintendo.
À quand un "Celèruss"?
Je sais pas pourquoi les gens pleurent sur ce site, j’imagine que la plupart des gens ici sont des joueurs et ont déjà leur PlayStation donc ça les concerne pas
Faut retiré la queue de PlayStation que ta dans la gorge, si tu te fais pas baisé maintenant car tu as la PlayStation 5 tu te fera baisé dans quelques années sur la ps6 et autres matériels.
Réfléchi un peu.
attention ca n'est pas parce qu'on possède déja une console que ca ne nous concerne pas, ces hausses de prix impacte la totalité du jv présent et futur...
ca augmente les risques pour les éditeurs et qui dis plus de risque(car risque de baisse de vente des consoles) dit hausse de prix (donc les jeux seront encore plus impacter a la hausse) , ca devient aussi risquer pour les investisseur et donc moins de budget pour les consoles et les jeux...
la futur gen en sera impacter, le grand publique qui n'a pas encore de console risque catégoriser les console comme trop cher (c'est déja le cas actuellement) donc va se tourner encore plus vers le mobile
donc oui je pense que ca concerne surtout les joueurs qui ne font pas partie du grand publique car l'avenir du média déja pas en forme la va plonger d'un seul coup et pour une certaine durée
Chacun fait ce qu'il veut
Ca n'a franchement aucun sens économiquement parlant et pourtant ils semblent vouloir faire cela. Ils vont aller droit dans le mur... »
Exactement. Moins de ventes. Moins de royalties. Moins d’abonnements. Moins de manettes vendues. Moins de tout…..Je comprends vraiment pas….c’est n’importe quoi….
J’ai la PS5 Pro donc moi aussi je mets le prix, mais tout le monde n’a pas un aussi gros budget pour ce loisir
Et pour gta 6 comme a chaque fois le boost de vente de console ne durera que 2 ou 3 mois grand maximum, l'essentiel des joueurs ont déjà acheté la ps5. Se qui reste ce sont les casual et pas sur qu'ils auront envie de mettre 650 boules a ce moment la....
Ou que d'autre trouvaient la NS2 "bien trop chère"
Bienvenue dans la réalité.
Cette next-gen de la honte qui m'a redonné le goût au jeu sur PC après plus de 20 ans sur console, chapeau !
Ils verrouillent leur plateforme et si vous voulez acheter leurs jeux, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous plier à leurs prix.
Avoir GTA 6 dans son catalogue Day One, Sony n’hésite plus
Je ne sais pas si on peut trouver ça rassurant.
Bien heureux d'avoir upgrader avant cette envolée, car après ça je ne pourrais plus suivre.
Le prix de revente va monter aussi j'imagine?
En tout cas perso je ne donnerai plus un rond à ces grands acteurs du JV qui nous prennent pour des vaches à lait, je préfère dorénavant donner mes sous aux petits studios/indépendants et je vais garder mon hardware pour les 10 prochaines années.
kaiserstark cyr : la RAM c'est surtout une énorme excuse pour faire accepter l'augmentation, comme à l'époque de la crise de semi conducteurs, qui ne les a pas empêché de ne maintenir le prix des consoles une fois qu'elle était terminée et il y a plusieurs façons de ne pas faire payer le consommateur final.
D'ailleurs pour info Google vient d'annoncer le TurboQuant une technique d'optimisation pour les ressources utilisées par l’IA et qui devrait faire baisser énormément la quantité de RAM requises, on verra alors s’ils vont diminuer le prix du hardware ou juste continuer à nous traire comme ils font depuis le début de la génération...
Qui plus est pour la pire console de salon de l’histoire de PlayStation.
Bref complètement éclatée cette génération, de loin la pire de toutes.
Et ça juste « quelques mois » avant la sortie du rouleau compresseur GTA 6, si ça c’est pas un coup de fils de pute … ou de génie !
De plus, la dynamique se relance progressivement et à l’air de fonctionner avec la sortie de gros jeux prévus pour fin d’année et l’année prochaine.
Je pense que Sony ne s’attend pas dépasser les ventes de consoles anciennes, leur but cette fois-ci, c’est de minimiser les pertes et dépenses pour entamer un nouveau cycle avec la PlayStation 6.
C’est un choix logique, pragmatique mais risqué.
Le jv doit rester accessible niveau tarif hein, prix des jeux qui ont été augmenté en cachette après la présentation de la ps5 + deux augmentation de prix de la console en presque 6ans c'est juste lunaire.
Après j'ai toujours trouvé le prix des consoles faibles perso... Pour des machines que l'on garde autant d'années, ça reste pas si cher payé.
tynokarts Mon oeil, à côté je vois pas Apple monter ses prix, et pourtant ce sont pas des saints, mais là encore, ils te sortent un nouveau matériel à très bas prix pour les petits budgets.
Sony se fout de la gueule du monde c'est tout. C'est une des raisons qui fait que si tu es le seul sur le marché, tu vas mettre des prix astronomiques. Ils n'ont pas tarder.
Bientôt le rachat par Apple....
zboubi480 Rachat par Apple, c'est quelle article tabloid que t'as lu toi encore
lautrek Le PC est une échapatoire je dirais.
Le prix des composants à bon dos, on peut expliquer par cette raison une hause de 30-50 euros, pas 150 balles.
On voit que Sony prépare les gens au prix de la future PS6 et d'enprofiter pour gonfler les prix de ces machines avant la sortie de GTA6 qui fera malgré tout vendre des consoles pas palettes entières.
Je pense que les autres constructeurs vont suivre.
En tout cas, pour moi, la Gen PS5 c’est la pire depuis la Gen PS2 (j’ai pas eu la PS1)
En terme de politique (politique GAAS avant de faire machine arrière ect…) et les exclues qui ne sont pas aussi marquantes et nombreuses que sur PS3 et PS4.
J’ai peur pour la Gen PS6.
jenicris : si jamais ça t'intéresse de l'ajouter à l'article, il y a un tableau sur Restera qui montre le pourcentage d'augmentation depuis le lancement : https://www.resetera.com/threads/new-price-changes-for-ps5-ps5-pro-and-playstation-portal-remote-player-50-to-150-price-increase.1475185/#post-153093838
+96% et 125% d'augmentation poir les PS5 et PS5 DE au Japon, c'est vraiment un truc de dingue.
- un monstre de puissance (path Tracing, FSR5, accélération IA...)
- compatible PC/Xbox Series/Xbox One/Xbox 360/Xbox)
- Game Pass
- Quick Résume
- Xbox Play Anywhere
- Cloud gaming 1440p/60 FPS
- meilleur pad ever
- online gratuit
- Communauté sympa (moins de kikoulol de 15 ans qui jouent a COD, GTA online et Fortnite)
- GTA VI en supérior version
Welcome
Comme le fait d'avoir pu choper la Pro 30th sur le site de Sony
Par contre chopper des places de concert pour Clair Obscur ça semble être un autre niveau
ravyxxs Que Sony se foute de nous c'est bien possible, y avait sûrement moyen d'éviter ça, mais je pense pas que ce soit dû a la non concurrence car la Series X est a ce prix depuis un moment. Pourtant MS est tout sauf leader. Le coup de s'aligner maintenant comme tu dis, GTAVI est un bon argument...
Après oui c'est sur, il faut de la concurrence quoiqu'il arrive et j'espère que la prochaine Xbox aura son petit succès (mais vu le prix auquel il faut s'attendre, pas sur...)
marcus62 Pour le coup MS est avance. Reste Nintendo qui va sûrement suivre oui...
Le seul moyen d'arrêter que les entreprise nous bai*ent est de ne pas consommer. Mais Sony (comme Netflix, Nvidia ou Nintendo) a compris qu'ils sont intouchables car les gens ont besoin de leurs produits
le problème ici n'est pas un manque de concurence, nintendo est leader cette gen..., le problème ici est la conséquence d'une américanisation des console et des politiques des constructeur (y compris nintendo) de l'air ps3/360... netflix et disney + vont suivre la même voie dans le futur...
La politique de croissance infinie enseigner au américain n'existe pas et passer un pic d'argent ponctionnée cette croissance décroit, hors malgré la décroissance ils ne veulent pas que les bénéfice chute, donc ils augmente les prix, ce qui mène inexorablement a un crach du secteur...
une industrie saine , c'est une industrie qui reste stable et dont les bénéfice reste présent mais faible
Mes potes achètent des figurines à 700€ balles tout les deux mois chacun son kiff
Vu le prix d’une basket pourrie fabriqué en Chine, avec que du plastique sans technologie derrière….
Que c’est « beau » toutes ces augmentations depuis l’ère Covid (carburant, électricité, gaz, services d’abonnement, loisirs…)
Comme le disait un certain philosophe, l’avenir s’annonce radieux..