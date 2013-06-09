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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 03/27/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Officiel : Sony augmente le prix de la PS5 Slim, PS5 Pro et Portal
Business & stratégie commerciale
Sony :

Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l'échelle mondiale. Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté, mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.

Les nouveaux prix de vente conseillés pour les consoles PS5 entreront en vigueur le 2 avril 2026, comme indiqué ci-dessous. Pour tous les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou consulter le site direct.playstation.com, le cas échéant.


États-Unis
PS5 – 649,99 $
PS5 Édition Numérique – 599,99 $
PS5 Pro – 899,99 $

ROYAUME-UNI
PS5 – 569,99 £
PS5 Édition Numérique – 519,99 £
PS5 Pro – 789,99 £

Europe
PS5 – 649,99 €
PS5 Édition Numérique – 599,99 €
PS5 Pro – 899,99 €

Japon
PS5 – 97 980 ¥
PS5 Édition Numérique – 89 980 ¥
PS5 Pro – 137 980 ¥
La PS5 Digital Edition (édition japonaise uniquement) reste à 55 000 yens.

Le prix de vente conseillé du lecteur à distance PlayStation Portal a été mis à jour et est applicable à compter du 2 avril. Pour les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou sur direct.playstation.com pour savoir où le produit est disponible.


États-Unis – 249,99 $
Royaume-Uni – 219,99 £
Europe – 249,99 €
Japon – 39 980 ¥
PS blog - https://blog.playstation.com/2026/03/27/new-price-changes-for-ps5-ps5-pro-and-playstation-portal-remote-player/
    tags : sony ps5
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    posted the 03/27/2026 at 12:09 PM by jenicris
    comments (152)
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:11 PM
    …..Pitoyable…..
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:11 PM
    RIP PlayStation!
    zekk posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    Pour une fois Gyo avait raison.

    Par contre qui peut encore croire que la ps6 sera à 650€
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    il vont finir par rejoindre microsoft plus vite que prévu du coup
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    zekk le PS5 est dead désormais. La PS6 idem.
    chreasy97 posted the 03/27/2026 at 12:13 PM
    Tout cela est fait pour préparer psychologiquement au prix de la PS6 qui naturellement sera superieur aux prix mentionnés ci-dessus...
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    zekk Même moi j’y crois plus. Ok, ils vont la vendre à perte mais de combien….


    jenicris C’est pitoyable. Vraiment….
    stampead posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Bon ben pour moi , ma derniere console sony sera une ps5 pro en occas ou quand elle aura bien baissé pour pouvoir profiter de mes jeux ps5 dans une meilleur qualité et apres ça sera fini,marre du foutage de gueule.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Heureusement que j'ai pris la PS5 Pro day one...
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    simbaverin en effet. Le hardware console de salon est finito désormais.
    adamjensen posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Et certains qui n’y croyaient pas.
    yanssou posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Ils sont complètement cinglés, Allez ps6 à 800 boulle avec trois augmentation dans la nouvelle gen
    guiguif posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    jenicris Ouais bon on rappelle que certain ont foutu 1500 balles à la sortie quand elle était introuvable
    stampead posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    La suite se passera sur pc.
    pcverso posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    Tu m'étonnes du coup qu'ils ont arrêté les portage sur pc , cest bien ce que je pensais et je pense que les jeux et abo vont monter un peu aussi .
    slyder posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    les enfants d'filles d'joie !
    pimoody posted the 03/27/2026 at 12:17 PM
    L’autoroute pour la Switch 2
    pcverso posted the 03/27/2026 at 12:17 PM
    Mais du coup ca fait la pro a quelle prix avec support et lecteur br ?
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:18 PM
    jenicris On parle de plafond de verre pour les consoles…eh ben, je vois que PlayStation s’en fout complètement de ce « problème »….

    J’ai pas les mots….Vraiment….
    walterwhite posted the 03/27/2026 at 12:18 PM
    Bande de crapules.

    Quel Scandale et quel crachat à la gueule des joueurs.

    Faut tellement qu’un constructeur sérieux vienne challenger SONY pour remplacer Microsoft qui a servi de sparing depuis 13 ans.
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:19 PM
    simbaverin ils sont complètement a la ramasse Sony
    Les ventes vont s'écrouler et tant mieux je dirais. Ca leur servira de leçon comme a l'époque de la PS3
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:20 PM
    je suis quand même heureux d'avoir acheter mon pc, pile avant que la hausse des prix ne commence... mais bon j'avais prédit que cette gen allait être la pire
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:21 PM
    guiguif c'est pas le grand public qui achete 6 ans plus tard. Jamais ils mettront 650 balles pour une console de 6 ans surtout maintenant.
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 12:22 PM
    leather74 posted the 03/27/2026 at 12:22 PM
    Ducoup la Xbox Helix sera le meilleur support pour profiter des jeux sans online payant et surtout si ms décide d'en prendre une partie et qu'elle est a 900 max ça sera du tout bon ^^
    Il y a des rumeurs a 799€ mais j'y crois pas
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:23 PM
    jenicris Non mais pour moi c’est pas la même chose le prix de la PS3 et le prix des PS5. La PS3 était chère mais il y avait une logique derrière…

    Mais pour cette situation, c’est autre chose….C’est…..pitoyable….
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:24 PM
    simbaverin y a beaucoup de raisons mais c'est de la daube ces prix
    Si la mienne crame il est clair que j'en rachèterai pas une
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 12:24 PM
    jenicris alors on annonce de mauvaises nouvelles
    gamjys posted the 03/27/2026 at 12:25 PM
    Au revoir Sony.
    shambala93 posted the 03/27/2026 at 12:25 PM
    La vache le prix de la PS5 standard …
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:26 PM
    romgamer6859 c'est carrément du foutage de tronches
    shambala93 posted the 03/27/2026 at 12:27 PM
    Va falloir bien négocier entre les constructeurs et Sony pour avoir une PS6 dans 1/2 ans à 600€…
    leather74 posted the 03/27/2026 at 12:27 PM
    Sony ont un cheptel de fan aveugles.
    Les kikoo call of et FC achèterons toujours, même s'ils doivent économiser 2 mois de plus ça les arrêtera malheureusement pas.
    Pendant ce temps sony amasse les marges et y prennent goût.
    C'est désormais acté il y aura une marge sur la ps6, prochaine étape les jeux a 90€ et le online avec une claque super....
    J'espère que leur collaboration avec tcl sur les tv sera productif sinon ce n'ai que le début
    bigb0ss posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    For the payeur ????????
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    jenicris Il y a des raisons, ça c’est sûr, mais ils pouvaient pas vendre à perte un peu ou avec très très peu de marge les consoles pour pas augmenter les prix ? Bien sûr que non…..

    Les ventes vont diminuer drastiquement…..
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    jenicris la switch 2 suivra j'imagine
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    shambala93 aucune chance. Mini 800 et je suis gentil
    djfab posted the 03/27/2026 at 12:29 PM
    J'avoue que je n'y croyais pas du tout ! Pourquoi direct 650 et pas 600 !?? C'est très risqué une telle augmentation !
    kaiserstark posted the 03/27/2026 at 12:29 PM
    jenicris romgamer6859 C'est tout l'électronique qui est touché, c'est juste la réalité actuelle.

    Ça va aussi arriver pour la Switch 2, Bloomberg a dit le mois dernier que le prix allait aussi très probablement changé :

    "Close rival Nintendo Co., which contributed to the surplus demand in 2025 after its new Switch 2 console drove storage card purchases, is also contemplating raising the price of that device in 2026, people familiar with its plans said"

    Qui aurait pu croire qu'acheter une console à son lancement était le meilleur investissement possible.

    Par contre si la situation actuelle autour de la RAM ne s'améliore pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la PS6 car ça semble compliqué de ne pas repousser la sortie.

    Sinon pour une fois c'est les US qui se font enfler vu que leurs prix pour eux sont sans les taxes, ça change un peu

    shambala93 Si la situation autour de la RAM ne change pas, c'est impossible qu'elle sorte à 600 euros.
    fan2jeux posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    Bon maintenant que c est officiel, je peux officiellement leur dire d aller se faire foutre avec leur prix irresponsables.

    Il va falloir que je depoussiere regulierement ma ps5 fat pour qu elle tienne longtemps.

    Sony, je ne vous reconnais plus. Vous etes devenu les memes rats que nintendo
    negan posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    zekk publié le 26/03/2026 à 18:19
    Ouais enfin Gyo c’est pas le plus fiable, autant attendre d’autres sources

    djfab publié le 26/03/2026 à 18:37
    negan : en parlant de merde, toi tu crois n'importe quelle rumeur de merde !?...



    Vous vouliez la disparition de Xbox ? voila les prémisses de la non concurrence

    Vous allez vous faire entuber comme jamais a l'avenir et va pas falloir pleurer, ils ont dis il y a quelques semaines qui aller chercher toujours plus de revenus et c'est vous le revenu

    Et des naïfs imagine une PS a 550, 600 Euros ?
    midomashakil posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    c'est confirmer pour moi
    la dernier console de sony ( fan de la marque depuis 1996 ) ca sera la ps5
    cyr posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    La ps5 etc je veux bien comprendre, vu le coût de la ram.

    Mais la ps portal, franchement ? C'est pas un peu étrange ? Il y a pas de ram dedans.
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    kaiserstark C'est tout l'électronique qui est touché, c'est juste la réalité actuelle.

    Oui donc il faut augmenter les prix ? Il y a pas d’autres solutions ? Comme vendre les PS5 à perte un peu… ou avec très peu de marge ?
    kidicarus posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    Bientôt de nouvelles promotions de la part du bon monsieur Sony.
    fiveagainstone posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    Il y aussi l'absence de concurrence, ils ont les jeux MS. GTA arrive, ils peuvent se le permettre.

    Que ça augmente un peu de 30 balles parce qu'il y a des raisons valables ok, mais là c'est abusé le + 100 balles.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:34 PM
    negan La concurrence n'a rien à voir
    La hausse de prix touche tout le même la Xbox et bientôt aussi la Switch 2
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:34 PM
    leather74 ceux qui ont la console vont continuer d'acheter les jeux dessus du moins sur cette gen, mais bon la communauté sony reste plus responsable que celle de microsoft et tu le vois ici même... quand ca ne passe pas, ca ne passe pas...

    Par contre avec la mort déjà actée depuis 5 ans de microsoft et celle de sony qui s'annonce je pensais qu'on aurait encore une gen de console viable mais la ca devient incertain...
    negan posted the 03/27/2026 at 12:35 PM
    ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''

    Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent.
    brook1 posted the 03/27/2026 at 12:36 PM
    fiveagainstone Ça n'a rien à voir avec l'absence de concurrence, les augmentations, ça touche tout le monde comme l'explique kaiserstark
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:36 PM
    kaiserstark oui tous les hardware vont augmenter mais qu'ils viennent pas râler après que ça bide.
    Beaucoup vont rester sur leur hardware actuel ou s'en passer avec ces prix.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    negan y'a pas besoin d'attendre quelques années : c'est déjà le cas.
    Si c'était la concurrence la cause pourquoi MS augmente le prix d'une console qui ne se vend pas?
    Pourquoi la mémoire et le prix des GPU explose même chez eux qui sont en position de monopoles absolu? Fait marcher ton cerveau pour une fois
    shirou posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    Bon bah la PS6 sa sera tombé du camion ou d'occasion 2 ans après la sortie je sens ....
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    fan2jeux pareil que toi pour le nettoyage de la PS5 pour qu'elle dure plus longtemps
    Si elle crame, je m'en passerai
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:38 PM
    Et faut pas se leurrer la Switch va sûrement prendre 50 euros de plus cette année c'est quasiment une certitude
    mooplol posted the 03/27/2026 at 12:39 PM
    Ils préparent la ps6 sodomie. Bien content de ma fatigue payé 435e neuve sur carrefour.fr
    negan posted the 03/27/2026 at 12:39 PM
    En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini.
    darksector posted the 03/27/2026 at 12:40 PM
    Sony qui s'aligne sur le prix de la SX
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:40 PM
    negan le prix des futures next gen
    negan posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini, je vous l'annonce en avant première que d'ici 4 ans Playstation augmentera le prix des jeux aussi.

    jenicris Pour Xbox on savait que ca aller être très haut, c'est du coté des naïfs pro PlayStation que ca va gueuler
    guiguif posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    D'un autre coté c'est tout benef quand la PS6 sortira, on pourra revendre la PS5 aussi cher qu'à sa sortie
    fiveagainstone posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    brook1 Ok, mais il faut voir dans quelles proportions. 100 balles c'est énorme sachant qu'elle avait déjà pris 50.

    Je ne doute pas que les deux autres vont suivre aussi, je suis pas naif à ce point.
    Le JV devient clairement du luxe.
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.

    Mdrrr


    Les mecs ils parlent comme si ils étaient au niveau de la PS4, des fous !!
    akinen posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    Ohhh ouiii!!! C’est exactement ce que j’attendais pour ne pas prendre la pro

    Franchement, entre microsoft et sony, c’est la course des gogoles.

    Et à côté t’as nintendo (pas la pokebouse compagny) qui sort ses jeux et console tranquille, drama ou non.

    Bien sûr, la switch risque d’augmenter, mais au moins la proposition est jusque là assez différente pour éviter de la mettre dans le même cas.

    En tout cas, restes plus qu’à nous sortir 2 ou 3 déceptions sur les prochaines exclu pour entériner la gestion catastrophique et occidentale de ces consoles.

    Heureusement que les jeux japs sont là.
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    Sinon un méta quest 3S ca reste 328 euro, c'est peut être ca l'alternative au final
    kikoo31 posted the 03/27/2026 at 12:43 PM


    Sony et la PS6 a 1000 euros
    maxx posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    Franchement ridicule. J'aimerais bien quand même voir a quel point cette augmentation était nécessaire pour leurs revenus...
    Après oui, MS n'a pas attendu et la PS5 rattrape finalement son retard sur la Series X qui est a un prix abusé deja mais bon, ça aurait été apprécié que l'entreprise vu sa position rogne sur ses revenus (je sais je rêve).
    Alors avec ces augmentations, ça veut dire que nous n'aurons pas d'augmentation d'abonnements? Car c'était un peu ça le deal, augmenter les revenus demat pour compenser une hausse. Vous sentez la douille venir?
    djfab posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    negan : j'avoue ! Mais ça ne change pas le problème, que ça ne sert à rien de trop réagir ou de tirer des conclusion pour chaque rumeur tant que c'est pas confirmer ! Maintenant tu peux y aller !
    altendorf posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    La conséquence du marché actuel, rien de surprenant mais "triste" de voir que les prix deviennent de plus en plus indécent à cause de cela.
    greggy posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    Ridicule.
    Le JV est entrain de crever vitesse grand V.

    Nintendo va suivre rapidement.
    akinen posted the 03/27/2026 at 12:44 PM
    negan y’a pas pire que la disparition de la concurrence franchement!
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    negan c'est sur que si certains espèrent encore après cela une PS6 a 600 ou 650 balles, ils vont tomber de haut
    A 800 balles c'est bide direct alors plus...
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    negan En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini.

    mooplol Ils préparent la ps6 sodomie.

    icebergbrulant posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    Pourquoi ça joue les choqués ?
    La PS5 a + de 5 ans et vous voulez me faire croire que depuis ce temps, vous n’avez pas eu l’opportunité d’en acheter une ?

    Je vous comprends quand même, c’est rare les consoles qui augmentent leur prix au fil des années

    En tout cas, je ris d’avance avec le mastodonte GTA 6 qui arrivera le 19 novembre, soit dans 8 petits mois

    Le seul petit espoir, c’est d’avoir des promos pendant le Black Friday qui proposera la console PS5 nue à 549,00 euros soit le prix de la console à son prix initial en 2020

    En résumé, les retardataires vont grave casquer pour le combo PS5 + GTA 6 !!
    sonilka posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    L'objectif de cette hausse est avant tout de préparer le consommateur pour la prochaine génération. Avec une PS5 âgée de 6 ans vendue à 650€, le consommateur sera déjà "préparé" et plus enclin à débourser une somme similaire pour console de nouvelle génération. Reste qu'à mon avis on surestime la capacité du consommateur à tout tolérer/accepter chez Sony. Et si c'est le cas, ils vont dévisser sévèrement à la prochaine gen'. Sauf que cette fois y aura pas de matelas pour amortir la chute.
    xynot posted the 03/27/2026 at 12:46 PM
    Une honte absolue
    kaiserstark posted the 03/27/2026 at 12:46 PM
    simbaverin Tu ne peux pas perdre trop d'argent sur chaque consoles vendu, on sait que MS et Sony peuvent vendre leurs consoles un peu à pertes et se rattraper sur le reste mais là on est dans une autre échelle de grandeur.

    Il y a des chances que ça ne soit pas fini si la guerre actuelle ne s'arrête pas avec le pétrole, là il y a tout qui part en vrille.
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:46 PM
    maxx le PS+ va sûrement augmenter reste a voir quand.
    mooplol posted the 03/27/2026 at 12:46 PM
    ravyxxs clairement hors portages, ils ont encore quasi rien sortie d'exclu ps5 en effet ???? il n'y a que insomniac game qui se bouge
    lz posted the 03/27/2026 at 12:48 PM
    La PS5 fat n’augmente pas par contre ?
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:48 PM
    lz c'est la Slim
    maxx posted the 03/27/2026 at 12:48 PM
    icebergbrulant Même pas, c'était 500€ au lancement.
    Mais c'est aussi pour ça que depuis so je sais qu'à terme je veux une console, je n'attends plus. La PS5 day one c'était le meilleur plan, la Switch 2 je sais que je la voulais a terme donc day one car elle va pas baisser de prix prochainement et pourrai même augmenter. Bref, ça change un peu la manière d'acheter son matos.

    jenicris C'est certain. Double douille.
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:50 PM
    kaiserstark Oui bien sûr mais je parle de un peu de perte. Quel est le coût de production de la PS5 actuellement ? 600 euros ? Tu as une idée ?
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:51 PM
    maxx et dire que j'ai eu ma PS5 pour 250 balles avec la reprise de ma PS4 Pro; une autre époque.
    negan posted the 03/27/2026 at 12:51 PM
    jenicris Comment ils vont faire si la PS6 est aussi coûteuse ? Car elle fera de ventes mais ils perdront forcément du monde .

    Comment ils vont rentabilisé leur futur production qui coûteront une blinde? Sachant que ta fait le choix du Only console
    rogeraf posted the 03/27/2026 at 12:52 PM
    Je vends une PS6 DAY ONE à 1500 euros (dans 2 ans)
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 12:53 PM
    MDR les fils de pute
    draven86 posted the 03/27/2026 at 12:53 PM
    Pitoyable... Bye Sony.
    supasaiyajin posted the 03/27/2026 at 12:53 PM
    Tout augmente sauf nos salaires. On m'explique le truc ? Non, parce que là, c'est abusé. Mais je ne comprends pas, ils n'avaient pas dit qu'ils avaient déjà passé suffisamment de commandes pour couvrir l'année 2026 sans problème, ou j'ai halluciné ?
    mattewlogan posted the 03/27/2026 at 12:58 PM
    Je sais pas pourquoi les gens pleurent sur ce site, j’imagine que la plupart des gens ici sont des joueurs et ont déjà leur PlayStation donc ça les concerne pas…
    Ça fait jamais plaisir, des prix qui augmentent, mais de toute façon avec l’histoire des composants plus ce qui se passe avec la guerre dans le monde tout va augmenter Wake-up les gars.
    Et j’entends les petits malin avec leurs histoires de PC, mais le PC c’est plus cher qu’une console si tu veux vraiment un bon truc, et quand on voit les configurations vraiment pas terrible, pour la plupart des joueurs selon Steam, ça me fait bien rigoler.
    Et puis le monde où les consoles coûtait 300 € c’est l’ancien monde, personne pleure quand on voit des iPhone à 1500 € maintenant .
    maxx posted the 03/27/2026 at 12:58 PM
    jenicris La même! C'était carrément la meilleure chose a faire sans vraiment savoir ce qui allait se passer.
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:58 PM
    supasaiyajin Oui il y avait ça aussi. C’est pitoyable. Il y a aussi le plafond de verre pour les consoles. Je vois que PlayStation s’en fout complètement de ce « problème »…..Bref….Les ventes vont drastiquement diminuer….
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:58 PM
    negan a par faire durer le cross gen comme jamais je vois pas. Et augmenter les prix du PS+ certainement mais ça aura une limite...A ce prix Une PS6 fera jamais la ventes de ces grandes sœurs. Et donc les ventes de jeux en patiront. Les abos idem.

    Ca n'a franchement aucun sens économiquement parlant et pourtant ils semblent vouloir faire cela. Ils vont aller droit dans le mur...

    kikoo31 maintenant elle va coûter 2 fois ce prix
    kikoo31 posted the 03/27/2026 at 12:59 PM
    jenicris
    marcelpatulacci posted the 03/27/2026 at 12:59 PM
    Frenchement ça va, le même prix d'une canette de Coca dans les épiceries ouvert la nuit.
    thor posted the 03/27/2026 at 01:00 PM
    Ca c'est le Sony sans concurrence qu'on aime. Personne pour les contenir, GTA VI dans les starting blocks, let's go
    icebergbrulant posted the 03/27/2026 at 01:00 PM
    maxx Exact, finalement le Day One, c’est le meilleur plan maintenant

    Par contre, je me souviens que c’était bien galère pour avoir la PS5 Day One en plein Covid, j’avais eu trop de chance d’en choper une en février 2021 sur un site marchand, la console était disponible pendant 4 minutes
    mattewlogan posted the 03/27/2026 at 01:00 PM
    Par contre ça va bien être une grosse couille pour ceux qui attendaient GTA pour prendre une PS5 Ça va faire mal la fin d’année.
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 01:00 PM
    J'en revient pas que gyo avait raison la source est tellement improbable, je crois qu'il n'a même plus de boutiques en + , alors que tout les insider habituels fermait bien leur race sauf extas1s qui étonnement a lui aussi vu juste
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 01:01 PM
    mattewlogan Oui donc il faut augmenter les prix ? Il y a pas d’autres solutions ? Comme vendre les PS5 à perte un peu… ou avec très peu de marge ?
    raoh38 posted the 03/27/2026 at 01:05 PM
    Il n'y a pas que la ram en cause... l'augmentation generale équilibre le cout des frais de douane us, en gros le monde entier paye une surtaxe au lieu seulement des américains.... un peu genre système communiste quoi.
    En tout cas sa va mettre un rude coup sur les ventes les mois a venir, et retarder la next gen n'est pas possible teellement le marché actuelle va reculer et etre en décroissance...
    De toute façon le prix de la ram aujourd’hui c'est la même spéculation que pour le pétrole ou plus proche de nous des disques durs, ils font croire que sa va durer le temps de se prendre un max de pognon avant de reculer devant la chute inexorable du marché...et l'ia aussi va forcement prendre avec cette marche forcée abusée.
    masharu posted the 03/27/2026 at 01:06 PM
    A la fois content d'avoir les 3 consoles current generation, mais en même temps les boules de voir cette industrie dérailler de plus en plus de la sortie.
    oreillesal posted the 03/27/2026 at 01:07 PM
    Ouch la gueule de bois ici
    Après les "Sony ferment...", les "vous verray", une énième "la PS5 augmente"
    Et forcément t'as les fous du bus qui mettent Nintendo sur le tapis
    À deux doigts de dire que c'est la faute à Nintendo.
    À quand un "Celèruss"?
    negan posted the 03/27/2026 at 01:07 PM
    mattewlogan publié le 27/03/2026 à 13:58
    Je sais pas pourquoi les gens pleurent sur ce site, j’imagine que la plupart des gens ici sont des joueurs et ont déjà leur PlayStation donc ça les concerne pas

    Faut retiré la queue de PlayStation que ta dans la gorge, si tu te fais pas baisé maintenant car tu as la PlayStation 5 tu te fera baisé dans quelques années sur la ps6 et autres matériels.

    Réfléchi un peu.
    keiku posted the 03/27/2026 at 01:07 PM
    mattewlogan Je sais pas pourquoi les gens pleurent sur ce site, j’imagine que la plupart des gens ici sont des joueurs et ont déjà leur PlayStation donc ça les concerne pas…

    attention ca n'est pas parce qu'on possède déja une console que ca ne nous concerne pas, ces hausses de prix impacte la totalité du jv présent et futur...

    ca augmente les risques pour les éditeurs et qui dis plus de risque(car risque de baisse de vente des consoles) dit hausse de prix (donc les jeux seront encore plus impacter a la hausse) , ca devient aussi risquer pour les investisseur et donc moins de budget pour les consoles et les jeux...

    la futur gen en sera impacter, le grand publique qui n'a pas encore de console risque catégoriser les console comme trop cher (c'est déja le cas actuellement) donc va se tourner encore plus vers le mobile

    donc oui je pense que ca concerne surtout les joueurs qui ne font pas partie du grand publique car l'avenir du média déja pas en forme la va plonger d'un seul coup et pour une certaine durée
    icebergbrulant posted the 03/27/2026 at 01:09 PM
    Bien joué Sony, maintenant les joueurs vont se précipiter pour acheter la PS5 dès aujourd'hui, qui est encore à 549 euros sur certains sites marchands ! Viiiiiiiiiite, allongez la monnaie !!
    ratchet posted the 03/27/2026 at 01:09 PM
    OMG le prix
    mattewlogan posted the 03/27/2026 at 01:09 PM
    negan Écoute je t’avoue que je m’en fous un peu, c’est ma passion, même 1000 €, je les mets dedans pour une console que je vais garder des années, je change l’iPhone chaque année je revends l’autre et c’est tout personnellement. Je sais que c’est un truc maintenant qui est un peu pour des gens qu’ont de l’argent, j’ai la chance de bien gagner ma vie mais pour la jeune génération toute façon ils achètent pas forcément des consoles, ils font sur mobile
    patrickleclairvoyant posted the 03/27/2026 at 01:10 PM
    1000€ la pro avec le lecteur donc
    negan posted the 03/27/2026 at 01:10 PM
    mattewlogan Après libre à toi d'être un pigeon.

    Chacun fait ce qu'il veut
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 01:11 PM
    jenicris « a par faire durer le cross gen comme jamais je vois pas. Et augmenter les prix du PS+ certainement mais ça aura une limite...A ce prix Une PS6 fera jamais la ventes de ces grandes sœurs. Et donc les ventes de jeux en patiront. Les abos idem.

    Ca n'a franchement aucun sens économiquement parlant et pourtant ils semblent vouloir faire cela. Ils vont aller droit dans le mur... »

    Exactement. Moins de ventes. Moins de royalties. Moins d’abonnements. Moins de manettes vendues. Moins de tout…..Je comprends vraiment pas….c’est n’importe quoi….
    midomashakil posted the 03/27/2026 at 01:12 PM
    et en plus la slim digital n'as que 825 go ssd ^^
    walterwhite posted the 03/27/2026 at 01:12 PM
    mattewlogan Même si on possède déjà la console on ne peut que s’offusquer de cette augmentation car ça nous prépare inéluctablement à une PS6 qui sera pas en dessous des 700€.

    J’ai la PS5 Pro donc moi aussi je mets le prix, mais tout le monde n’a pas un aussi gros budget pour ce loisir
    keiku posted the 03/27/2026 at 01:12 PM
    simbaverin c'est simplement la suite d'actions qui se déroule avant un crash
    xynot posted the 03/27/2026 at 01:14 PM
    Merci à la réduction du SSD qui devait empêcher ça....
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 01:16 PM
    keiku Ben…. il l’auront bien cherché. Et je dis cela en tant que fan de PlayStation….
    hyoga57 posted the 03/27/2026 at 01:16 PM
    jenicris zekk Et comme par hasard, la même année que la sortie de GTA 6, histoire de mieux faire passer ce coup de pute.
    raoh38 posted the 03/27/2026 at 01:17 PM
    mattewlogan disons que si ta console que tu as depuis le debut lache et n'est plus sous garantie tu la paieras plus chere qu'au lancement soit 6 ans....sa te fera quelque chose croit moi, perso j’espère bien que ma xbox tienne d'ici la next gen sinon sa me fera très très chié de la racheter a son prix actuelle....
    Et pour gta 6 comme a chaque fois le boost de vente de console ne durera que 2 ou 3 mois grand maximum, l'essentiel des joueurs ont déjà acheté la ps5. Se qui reste ce sont les casual et pas sur qu'ils auront envie de mettre 650 boules a ce moment la....
    nyseko posted the 03/27/2026 at 01:18 PM
    Ah lala, dire que certains pensaient que la PS6 n'allait coûter que 600€

    Ou que d'autre trouvaient la NS2 "bien trop chère"

    Bienvenue dans la réalité.
    holy69 posted the 03/27/2026 at 01:20 PM
    Cette génération de consoles où pour la 1ere fois la console augmente son prix au fil du temps sans aucune amélioration.
    Cette next-gen de la honte qui m'a redonné le goût au jeu sur PC après plus de 20 ans sur console, chapeau !
    waurius59 posted the 03/27/2026 at 01:21 PM
    La Nintendo switch 2 va augmenter de tarif aussi. La crise des composants c'est juste du foutage de g***** pour de l'ia à la c**
    nyseko posted the 03/27/2026 at 01:21 PM
    Ah oui et quand je pense que certains se réjouissaient que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC...

    Ils verrouillent leur plateforme et si vous voulez acheter leurs jeux, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous plier à leurs prix.
    icebergbrulant posted the 03/27/2026 at 01:22 PM
    hyoga57 Comme diraient certains, "tout se passe comme prévu"

    Avoir GTA 6 dans son catalogue Day One, Sony n’hésite plus
    oreillesal posted the 03/27/2026 at 01:22 PM
    holy69 oui enfin bon, sur PC c'est quand même de la RAM au prix d'une CG.
    Je ne sais pas si on peut trouver ça rassurant.
    Bien heureux d'avoir upgrader avant cette envolée, car après ça je ne pourrais plus suivre.
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 01:22 PM
    skuldleif il fallait bien qu'il ait raison un jour

    Le prix de revente va monter aussi j'imagine?
    tripy73 posted the 03/27/2026 at 01:23 PM
    Pire génération ever... Les mecs savent qu'à la fin de l'année ils vont faire des bundles avec GTA6 et que certains vont sauter le pas même s'ils doivent faire un crédit à la consommation pour l'acheter.

    En tout cas perso je ne donnerai plus un rond à ces grands acteurs du JV qui nous prennent pour des vaches à lait, je préfère dorénavant donner mes sous aux petits studios/indépendants et je vais garder mon hardware pour les 10 prochaines années.

    kaiserstark cyr : la RAM c'est surtout une énorme excuse pour faire accepter l'augmentation, comme à l'époque de la crise de semi conducteurs, qui ne les a pas empêché de ne maintenir le prix des consoles une fois qu'elle était terminée et il y a plusieurs façons de ne pas faire payer le consommateur final.

    D'ailleurs pour info Google vient d'annoncer le TurboQuant une technique d'optimisation pour les ressources utilisées par l’IA et qui devrait faire baisser énormément la quantité de RAM requises, on verra alors s’ils vont diminuer le prix du hardware ou juste continuer à nous traire comme ils font depuis le début de la génération...
    edgar posted the 03/27/2026 at 01:24 PM
    Oh putain de merde !

    Qui plus est pour la pire console de salon de l’histoire de PlayStation.

    Bref complètement éclatée cette génération, de loin la pire de toutes.

    Et ça juste « quelques mois » avant la sortie du rouleau compresseur GTA 6, si ça c’est pas un coup de fils de pute … ou de génie !
    tynokarts posted the 03/27/2026 at 01:25 PM
    Sony a du se rendre compte qu’il n’attendrait pas la rentabilité de l’ère PlayStation 4.
    De plus, la dynamique se relance progressivement et à l’air de fonctionner avec la sortie de gros jeux prévus pour fin d’année et l’année prochaine.
    Je pense que Sony ne s’attend pas dépasser les ventes de consoles anciennes, leur but cette fois-ci, c’est de minimiser les pertes et dépenses pour entamer un nouveau cycle avec la PlayStation 6.
    C’est un choix logique, pragmatique mais risqué.
    yanssou posted the 03/27/2026 at 01:25 PM
    mattewlogan si tu sais pas pourquoi les gens critiquent c'est grave.

    Le jv doit rester accessible niveau tarif hein, prix des jeux qui ont été augmenté en cachette après la présentation de la ps5 + deux augmentation de prix de la console en presque 6ans c'est juste lunaire.
    keiku posted the 03/27/2026 at 01:26 PM
    simbaverin cette situation a commencer a se mette en place durant la gen ps3/360, donc on savait que si ca continuait dans ce sens ca finirait comme ca... mais les gens ne voie souvent le problème que quand c'est trop tard, et pas quand les premier signe avant coureur se pointe
    giru posted the 03/27/2026 at 01:27 PM
    100€ de plus pour chaque console, c'est une grosse augmentation. Ils auraient peut être du faire 2x50€ espacés de quelques mois pour que la pilule passe plus facilement

    Après j'ai toujours trouvé le prix des consoles faibles perso... Pour des machines que l'on garde autant d'années, ça reste pas si cher payé.
    lautrek posted the 03/27/2026 at 01:27 PM
    Putain le prix de la standard...c'est le bon moment pour commencer à se désintéresser des jeux vidéos, je plains les passionnés.
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 01:28 PM
    tripy73 jenicris Cette hausse de prix je ne vois que GTA 6 hein, rien d'autre, qu'on me dise le contraire, je suis preneur, parce que je comprends pas....ils agissent comme si ils avaient pas le choix, c'est dingue, sachant qu'on nous dis que le prix de la ram reviendra à la normal d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas vaut mieux gratter de l'argent cette année que l'année prochaine où ça n'aura aucun sens...

    tynokarts Mon oeil, à côté je vois pas Apple monter ses prix, et pourtant ce sont pas des saints, mais là encore, ils te sortent un nouveau matériel à très bas prix pour les petits budgets.

    Sony se fout de la gueule du monde c'est tout. C'est une des raisons qui fait que si tu es le seul sur le marché, tu vas mettre des prix astronomiques. Ils n'ont pas tarder.
    zboubi480 posted the 03/27/2026 at 01:28 PM
    Comment Sony Playstation chie sur ses joueurs....mais c'était prévisible
    Bientôt le rachat par Apple....
    abookhouseboy posted the 03/27/2026 at 01:28 PM
    Sony fait payer aux joueurs l'échec de sa stratégie GaaS.
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 01:31 PM
    mattewlogan Le jeu vidéo n'est pas et n'a jamais été un produit de luxe, il doit rester accessible.

    zboubi480 Rachat par Apple, c'est quelle article tabloid que t'as lu toi encore

    lautrek Le PC est une échapatoire je dirais.
    shinz0 posted the 03/27/2026 at 01:32 PM
    Quelle indignité
    gasmok2 posted the 03/27/2026 at 01:34 PM
    Comme dit par certains, on peut voir aujourd'hui la conséquence de la non concurrence, et la situation de quasi monopole dans leur secteur.
    Le prix des composants à bon dos, on peut expliquer par cette raison une hause de 30-50 euros, pas 150 balles.
    On voit que Sony prépare les gens au prix de la future PS6 et d'enprofiter pour gonfler les prix de ces machines avant la sortie de GTA6 qui fera malgré tout vendre des consoles pas palettes entières.
    marcus62 posted the 03/27/2026 at 01:35 PM
    Lamentable.

    Je pense que les autres constructeurs vont suivre.

    En tout cas, pour moi, la Gen PS5 c’est la pire depuis la Gen PS2 (j’ai pas eu la PS1)
    En terme de politique (politique GAAS avant de faire machine arrière ect…) et les exclues qui ne sont pas aussi marquantes et nombreuses que sur PS3 et PS4.

    J’ai peur pour la Gen PS6.
    tripy73 posted the 03/27/2026 at 01:36 PM
    ravyxxs : oui c'est aussi ce que je pense, ils anticipent l'arrivée de GTA 6 et espère faire exploser les bénéfices avec la vente de hardware...

    jenicris : si jamais ça t'intéresse de l'ajouter à l'article, il y a un tableau sur Restera qui montre le pourcentage d'augmentation depuis le lancement : https://www.resetera.com/threads/new-price-changes-for-ps5-ps5-pro-and-playstation-portal-remote-player-50-to-150-price-increase.1475185/#post-153093838

    +96% et 125% d'augmentation poir les PS5 et PS5 DE au Japon, c'est vraiment un truc de dingue.
    zboubi480 posted the 03/27/2026 at 01:36 PM
    Joueurs Palystation qui veulent passer sur PC, le Project Helix vous souhaite la bienvenue :
    - un monstre de puissance (path Tracing, FSR5, accélération IA...)
    - compatible PC/Xbox Series/Xbox One/Xbox 360/Xbox)
    - Game Pass
    - Quick Résume
    - Xbox Play Anywhere
    - Cloud gaming 1440p/60 FPS
    - meilleur pad ever
    - online gratuit
    - Communauté sympa (moins de kikoulol de 15 ans qui jouent a COD, GTA online et Fortnite)
    - GTA VI en supérior version

    Welcome


    maxx posted the 03/27/2026 at 01:37 PM
    icebergbrulant Perso j'avais pu la précommander tranquilou a la Fnac a l'ouverture des précommandes. Mais j'ai eu un peu de chance
    Comme le fait d'avoir pu choper la Pro 30th sur le site de Sony
    Par contre chopper des places de concert pour Clair Obscur ça semble être un autre niveau

    ravyxxs Que Sony se foute de nous c'est bien possible, y avait sûrement moyen d'éviter ça, mais je pense pas que ce soit dû a la non concurrence car la Series X est a ce prix depuis un moment. Pourtant MS est tout sauf leader. Le coup de s'aligner maintenant comme tu dis, GTAVI est un bon argument...
    Après oui c'est sur, il faut de la concurrence quoiqu'il arrive et j'espère que la prochaine Xbox aura son petit succès (mais vu le prix auquel il faut s'attendre, pas sur...)

    marcus62 Pour le coup MS est avance. Reste Nintendo qui va sûrement suivre oui...
    churos45 posted the 03/27/2026 at 01:37 PM
    Mdr bon...
    Le seul moyen d'arrêter que les entreprise nous bai*ent est de ne pas consommer. Mais Sony (comme Netflix, Nvidia ou Nintendo) a compris qu'ils sont intouchables car les gens ont besoin de leurs produits
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 01:39 PM
    Comme je l'ai dit 700€ c'est le nouveau 500€ si ils sortent une PS6 a 700€ ça sera perçu comme légitime
    zboubi480 posted the 03/27/2026 at 01:39 PM
    ravyxxs jai demandé à ta sœur qui connaît le cousin par alliance de la fille du pote de bill Gates....
    gat posted the 03/27/2026 at 01:43 PM
    zboubi480 Communauté sympa avec des glands comme toi ?
    keiku posted the 03/27/2026 at 01:43 PM
    gasmok2 Comme dit par certains, on peut voir aujourd'hui la conséquence de la non concurrence, et la situation de quasi monopole dans leur secteur.

    le problème ici n'est pas un manque de concurence, nintendo est leader cette gen..., le problème ici est la conséquence d'une américanisation des console et des politiques des constructeur (y compris nintendo) de l'air ps3/360... netflix et disney + vont suivre la même voie dans le futur...

    La politique de croissance infinie enseigner au américain n'existe pas et passer un pic d'argent ponctionnée cette croissance décroit, hors malgré la décroissance ils ne veulent pas que les bénéfice chute, donc ils augmente les prix, ce qui mène inexorablement a un crach du secteur...

    une industrie saine , c'est une industrie qui reste stable et dont les bénéfice reste présent mais faible
    mattewlogan posted the 03/27/2026 at 01:44 PM
    negan passion pigeon haha
    Mes potes achètent des figurines à 700€ balles tout les deux mois chacun son kiff
    mattewlogan posted the 03/27/2026 at 01:47 PM
    yanssou c’est pas un besoin de nécessité de jouer au jeu vidéo, forcément les prix augmentent avec la technologie qui évolue moi les prix me choc pas plus que ça franchement,
    Vu le prix d’une basket pourrie fabriqué en Chine, avec que du plastique sans technologie derrière….
    gat posted the 03/27/2026 at 01:47 PM
    gasmok2 La Series X est à 600 boules depuis des mois. Ça n’a rien à voir avec la concurrence ou non.

    Que c’est « beau » toutes ces augmentations depuis l’ère Covid (carburant, électricité, gaz, services d’abonnement, loisirs…)

    Comme le disait un certain philosophe, l’avenir s’annonce radieux..
    negan posted the 03/27/2026 at 01:48 PM
    mattewlogan Bah c'est des merdes
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 01:49 PM
    tripy73 De combien les bénéfices ? Tu as une idée du coût de production de la PS5 ?
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