Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l'échelle mondiale. Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté, mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.



Les nouveaux prix de vente conseillés pour les consoles PS5 entreront en vigueur le 2 avril 2026, comme indiqué ci-dessous. Pour tous les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou consulter le site direct.playstation.com, le cas échéant.

Le prix de vente conseillé du lecteur à distance PlayStation Portal a été mis à jour et est applicable à compter du 2 avril. Pour les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou sur direct.playstation.com pour savoir où le produit est disponible.

Sony :États-UnisPS5 – 649,99 $PS5 Édition Numérique – 599,99 $PS5 Pro – 899,99 $ROYAUME-UNIPS5 – 569,99 £PS5 Édition Numérique – 519,99 £PS5 Pro – 789,99 £EuropePS5 – 649,99 €PS5 Édition Numérique – 599,99 €PS5 Pro – 899,99 €JaponPS5 – 97 980 ¥PS5 Édition Numérique – 89 980 ¥PS5 Pro – 137 980 ¥La PS5 Digital Edition (édition japonaise uniquement) reste à 55 000 yens.États-Unis – 249,99 $Royaume-Uni – 219,99 £Europe – 249,99 €Japon – 39 980 ¥