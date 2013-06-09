SONY Waypoint
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 03/27/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Officiel : Sony augmente le prix de la PS5 Slim, PS5 Pro et Portal
Business & stratégie commerciale
Sony :

Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l'échelle mondiale. Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté, mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.

Les nouveaux prix de vente conseillés pour les consoles PS5 entreront en vigueur le 2 avril 2026, comme indiqué ci-dessous. Pour tous les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou consulter le site direct.playstation.com, le cas échéant.


US
PS5 – 649,99 $
PS5 Édition Numérique – 599,99 $
PS5 Pro – 899,99 $

ROYAUME-UNI
PS5 – 569,99 £
PS5 Édition Numérique – 519,99 £
PS5 Pro – 789,99 £

Europe
PS5 – 649,99 €
PS5 Édition Numérique – 599,99 €
PS5 Pro – 899,99 €

Japon
PS5 – 97 980 ¥
PS5 Édition Numérique – 89 980 ¥
PS5 Pro – 137 980 ¥
La PS5 Digital Edition (édition japonaise uniquement) reste à 55 000 yens.

Le prix de vente conseillé du lecteur à distance PlayStation Portal a été mis à jour et est applicable à compter du 2 avril. Pour les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou sur direct.playstation.com pour savoir où le produit est disponible.


États-Unis – 249,99 $
Royaume-Uni – 219,99 £
Europe – 249,99 €
Japon – 39 980 ¥
PS blog - https://blog.playstation.com/2026/03/27/new-price-changes-for-ps5-ps5-pro-and-playstation-portal-remote-player/
    tags : sony ps5
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    posted the 03/27/2026 at 12:09 PM by jenicris
    comments (73)
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:11 PM
    …..Pitoyable…..
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:11 PM
    RIP PlayStation!
    zekk posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    Pour une fois Gyo avait raison.

    Par contre qui peut encore croire que la ps6 sera à 650€
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    il vont finir par rejoindre microsoft plus vite que prévu du coup
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:12 PM
    zekk le PS5 est dead désormais. La PS6 idem.
    chreasy97 posted the 03/27/2026 at 12:13 PM
    Tout cela est fait pour préparer psychologiquement au prix de la PS6 qui naturellement sera superieur aux prix mentionnés ci-dessus...
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    zekk Même moi j’y crois plus. Ok, ils vont la vendre à perte mais de combien….


    jenicris C’est pitoyable. Vraiment….
    stampead posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Bon ben pour moi , ma derniere console sony sera une ps5 pro en occas ou quand elle aura bien baissé pour pouvoir profiter de mes jeux ps5 dans une meilleur qualité et apres ça sera fini,marre du foutage de gueule.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Heureusement que j'ai pris la PS5 Pro day one...
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    simbaverin en effet. Le hardware console de salon est finito désormais.
    adamjensen posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Et certains qui n’y croyaient pas.
    yanssou posted the 03/27/2026 at 12:14 PM
    Ils sont complètement cinglés, Allez ps6 à 800 boulle avec trois augmentation dans la nouvelle gen
    guiguif posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    jenicris Ouais bon on rappelle que certain ont foutu 1500 balles à la sortie quand elle était introuvable
    stampead posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    La suite se passera sur pc.
    pcverso posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    Tu m'étonnes du coup qu'ils ont arrêté les portage sur pc , cest bien ce que je pensais et je pense que les jeux et abo vont monter un peu aussi .
    slyder posted the 03/27/2026 at 12:15 PM
    les enfants d'filles d'joie !
    pimoody posted the 03/27/2026 at 12:17 PM
    L’autoroute pour la Switch 2
    pcverso posted the 03/27/2026 at 12:17 PM
    Mais du coup ca fait la pro a quelle prix avec support et lecteur br ?
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:18 PM
    jenicris On parle de plafond de verre pour les consoles…eh ben, je vois que PlayStation s’en fout complètement de ce « problème »….

    J’ai pas les mots….Vraiment….
    walterwhite posted the 03/27/2026 at 12:18 PM
    Bande de crapules.

    Quel Scandale et quel crachat à la gueule des joueurs.

    Faut tellement qu’un constructeur sérieux vienne challenger SONY pour remplacer Microsoft qui a servi de sparing depuis 13 ans.
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:19 PM
    simbaverin ils sont complètement a la ramasse Sony
    Les ventes vont s'écrouler et tant mieux je dirais. Ca leur servira de leçon comme a l'époque de la PS3
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:20 PM
    je suis quand même heureux d'avoir acheter mon pc, pile avant que la hausse des prix ne commence... mais bon j'avais prédit que cette gen allait être la pire
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:21 PM
    guiguif c'est pas le grand public qui achete 6 ans plus tard. Jamais ils mettront 650 balles pour une console de 6 ans surtout maintenant.
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 12:22 PM
    leather74 posted the 03/27/2026 at 12:22 PM
    Ducoup la Xbox Helix sera le meilleur support pour profiter des jeux sans online payant et surtout si ms décide d'en prendre une partie et qu'elle est a 900 max ça sera du tout bon ^^
    Il y a des rumeurs a 799€ mais j'y crois pas
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:23 PM
    jenicris Non mais pour moi c’est pas la même chose le prix de la PS3 et le prix des PS5. La PS3 était chère mais il y avait une logique derrière…

    Mais pour cette situation, c’est autre chose….C’est…..pitoyable….
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:24 PM
    simbaverin y a beaucoup de raisons mais c'est de la daube ces prix
    Si la mienne crame il est clair que j'en rachèterai pas une
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 12:24 PM
    jenicris alors on annonce de mauvaises nouvelles
    gamjys posted the 03/27/2026 at 12:25 PM
    Au revoir Sony.
    shambala93 posted the 03/27/2026 at 12:25 PM
    La vache le prix de la PS5 standard …
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:26 PM
    romgamer6859 c'est carrément du foutage de tronches
    shambala93 posted the 03/27/2026 at 12:27 PM
    Va falloir bien négocier entre les constructeurs et Sony pour avoir une PS6 dans 1/2 ans à 600€…
    leather74 posted the 03/27/2026 at 12:27 PM
    Sony ont un cheptel de fan aveugles.
    Les kikoo call of et FC achèterons toujours, même s'ils doivent économiser 2 mois de plus ça les arrêtera malheureusement pas.
    Pendant ce temps sony amasse les marges et y prennent goût.
    C'est désormais acté il y aura une marge sur la ps6, prochaine étape les jeux a 90€ et le online avec une claque super....
    J'espère que leur collaboration avec tcl sur les tv sera productif sinon ce n'ai que le début
    bigb0ss posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    For the payeur ????????
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    jenicris Il y a des raisons, ça c’est sûr, mais ils pouvaient pas vendre à perte un peu ou avec très très peu de marge les consoles pour pas augmenter les prix ? Bien sûr que non…..

    Les ventes vont diminuer drastiquement…..
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    jenicris la switch 2 suivra j'imagine
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:28 PM
    shambala93 aucune chance. Mini 800 et je suis gentil
    djfab posted the 03/27/2026 at 12:29 PM
    J'avoue que je n'y croyais pas du tout ! Pourquoi direct 650 et pas 600 !?? C'est très risqué une telle augmentation !
    kaiserstark posted the 03/27/2026 at 12:29 PM
    jenicris romgamer6859 C'est tout l'électronique qui est touché, c'est juste la réalité actuelle.

    Ça va aussi arriver pour la Switch 2, Bloomberg a dit le mois dernier que le prix allait aussi très probablement changé :

    "Close rival Nintendo Co., which contributed to the surplus demand in 2025 after its new Switch 2 console drove storage card purchases, is also contemplating raising the price of that device in 2026, people familiar with its plans said"

    Qui aurait pu croire qu'acheter une console à son lancement était le meilleur investissement possible.

    Par contre si la situation actuelle autour de la RAM ne s'améliore pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la PS6 car ça semble compliqué de ne pas repousser la sortie.

    Sinon pour une fois c'est les US qui se font enfler vu que leurs prix pour eux sont sans les taxes, ça change un peu

    shambala93 Si la situation autour de la RAM ne change pas, c'est impossible qu'elle sorte à 600 euros.
    fan2jeux posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    Bon maintenant que c est officiel, je peux officiellement leur dire d aller se faire foutre avec leur prix irresponsables.

    Il va falloir que je depoussiere regulierement ma ps5 fat pour qu elle tienne longtemps.

    Sony, je ne vous reconnais plus. Vous etes devenu les memes rats que nintendo
    negan posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    zekk publié le 26/03/2026 à 18:19
    Ouais enfin Gyo c’est pas le plus fiable, autant attendre d’autres sources

    djfab publié le 26/03/2026 à 18:37
    negan : en parlant de merde, toi tu crois n'importe quelle rumeur de merde !?...



    Vous vouliez la disparition de Xbox ? voila les prémisses de la non concurrence

    Vous allez vous faire entuber comme jamais a l'avenir et va pas falloir pleurer, ils ont dis il y a quelques semaines qui aller chercher toujours plus de revenus et c'est vous le revenu

    Et des naïfs imagine une PS a 550, 600 Euros ?
    midomashakil posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    c'est confirmer pour moi
    la dernier console de sony ( fan de la marque depuis 1996 ) ca sera la ps5
    cyr posted the 03/27/2026 at 12:31 PM
    La ps5 etc je veux bien comprendre, vu le coût de la ram.

    Mais la ps portal, franchement ? C'est pas un peu étrange ? Il y a pas de ram dedans.
    simbaverin posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    kaiserstark C'est tout l'électronique qui est touché, c'est juste la réalité actuelle.

    Oui donc il faut augmenter les prix ? Il y a pas d’autres solutions ? Comme vendre les PS5 à perte un peu… ou avec très peu de marge ?
    kidicarus posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    Bientôt de nouvelles promotions de la part du bon monsieur Sony.
    fiveagainstone posted the 03/27/2026 at 12:33 PM
    Il y aussi l'absence de concurrence, ils ont les jeux MS. GTA arrive, ils peuvent se le permettre.

    Que ça augmente un peu de 30 balles parce qu'il y a des raisons valables ok, mais là c'est abusé le + 100 balles.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:34 PM
    negan La concurrence n'a rien à voir
    La hausse de prix touche tout le même la Xbox et bientôt aussi la Switch 2
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:34 PM
    leather74 ceux qui ont la console vont continuer d'acheter les jeux dessus du moins sur cette gen, mais bon la communauté sony reste plus responsable que celle de microsoft et tu le vois ici même... quand ca ne passe pas, ca ne passe pas...

    Par contre avec la mort déjà actée depuis 5 ans de microsoft et celle de sony qui s'annonce je pensais qu'on aurait encore une gen de console viable mais la ca devient incertain...
    negan posted the 03/27/2026 at 12:35 PM
    ouroboros4 '' La concurrence n'a rien à voir''

    Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent.
    brook1 posted the 03/27/2026 at 12:36 PM
    fiveagainstone Ça n'a rien à voir avec l'absence de concurrence, les augmentations, ça touche tout le monde comme l'explique kaiserstark
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:36 PM
    kaiserstark oui tous les hardware vont augmenter mais qu'ils viennent pas râler après que ça bide.
    Beaucoup vont rester sur leur hardware actuel ou s'en passer avec ces prix.
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    negan y'a pas besoin d'attendre quelques années : c'est déjà le cas.
    Si c'était la concurrence la cause pourquoi MS augmente le prix d'une console qui ne se vend pas?
    Pourquoi la mémoire et le prix des GPU explose même chez eux qui sont en position de monopoles absolu? Fait marcher ton cerveau pour une fois
    shirou posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    Bon bah la PS6 sa sera tombé du camion ou d'occasion 2 ans après la sortie je sens ....
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:37 PM
    fan2jeux pareil que toi pour le nettoyage de la PS5 pour qu'elle dure plus longtemps
    Si elle crame, je m'en passerai
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 12:38 PM
    Et faut pas se leurrer la Switch va sûrement prendre 50 euros de plus cette année c'est quasiment une certitude
    mooplol posted the 03/27/2026 at 12:39 PM
    Ils préparent la ps6 sodomie. Bien content de ma fatigue payé 435e neuve sur carrefour.fr
    negan posted the 03/27/2026 at 12:39 PM
    En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini.
    darksector posted the 03/27/2026 at 12:40 PM
    Sony qui s'aligne sur le prix de la SX
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:40 PM
    negan le prix des futures next gen
    negan posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini, je vous l'annonce en avant première que d'ici 4 ans Playstation augmentera le prix des jeux aussi.

    jenicris Pour Xbox on savait que ca aller être très haut, c'est du coté des naïfs pro PlayStation que ca va gueuler
    guiguif posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    D'un autre coté c'est tout benef quand la PS6 sortira, on pourra revendre la PS5 aussi cher qu'à sa sortie
    fiveagainstone posted the 03/27/2026 at 12:41 PM
    brook1 Ok, mais il faut voir dans quelles proportions. 100 balles c'est énorme sachant qu'elle avait déjà pris 50.

    Je ne doute pas que les deux autres vont suivre aussi, je suis pas naif à ce point.
    Le JV devient clairement du luxe.
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.

    Mdrrr


    Les mecs ils parlent comme si ils étaient au niveau de la PS4, des fous !!
    akinen posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    Ohhh ouiii!!! C’est exactement ce que j’attendais pour ne pas prendre la pro

    Franchement, entre microsoft et sony, c’est la course des gogoles.

    Et à côté t’as nintendo (pas la pokebouse compagny) qui sort ses jeux et console tranquille, drama ou non.

    Bien sûr, la switch risque d’augmenter, mais au moins la proposition est jusque là assez différente pour éviter de la mettre dans le même cas.

    En tout cas, restes plus qu’à nous sortir 2 ou 3 déceptions sur les prochaines exclu pour entériner la gestion catastrophique et occidentale de ces consoles.

    Heureusement que les jeux japs sont là.
    keiku posted the 03/27/2026 at 12:42 PM
    Sinon un méta quest 3S ca reste 328 euro, c'est peut être ca l'alternative au final
    kikoo31 posted the 03/27/2026 at 12:43 PM


    Sony et la PS6 a 1000 euros
    maxx posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    Franchement ridicule. J'aimerais bien quand même voir a quel point cette augmentation était nécessaire pour leurs revenus...
    Après oui, MS n'a pas attendu et la PS5 rattrape finalement son retard sur la Series X qui est a un prix abusé deja mais bon, ça aurait été apprécié que l'entreprise vu sa position rogne sur ses revenus (je sais je rêve).
    Alors avec ces augmentations, ça veut dire que nous n'aurons pas d'augmentation d'abonnements? Car c'était un peu ça le deal, augmenter les revenus demat pour compenser une hausse. Vous sentez la douille venir?
    djfab posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    negan : j'avoue ! Mais ça ne change pas le problème, que ça ne sert à rien de trop réagir ou de tirer des conclusion pour chaque rumeur tant que c'est pas confirmer ! Maintenant tu peux y aller !
    altendorf posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    La conséquence du marché actuel, rien de surprenant mais "triste" de voir que les prix deviennent de plus en plus indécent à cause de cela.
    greggy posted the 03/27/2026 at 12:43 PM
    Ridicule.
    Le JV est entrain de crever vitesse grand V.

    Nintendo va suivre rapidement.
    akinen posted the 03/27/2026 at 12:44 PM
    negan y’a pas pire que la disparition de la concurrence franchement!
    jenicris posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    negan c'est sur que si certains espèrent encore après cela une PS6 a 600 ou 650 balles, ils vont tomber de haut
    A 800 balles c'est bide direct alors plus...
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 12:45 PM
    negan En tout cas penser a bien lubrifié votre rondelle car c'est pas fini.

    mooplol Ils préparent la ps6 sodomie.

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