Business & stratégie commerciale
Sony :
Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur le paysage économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal Remote Player à l'échelle mondiale. Nous sommes conscients que ces changements de prix ont un impact sur notre communauté, mais après une évaluation minutieuse, nous avons estimé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier.
Les nouveaux prix de vente conseillés pour les consoles PS5 entreront en vigueur le 2 avril 2026, comme indiqué ci-dessous. Pour tous les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou consulter le site direct.playstation.com, le cas échéant.
US
PS5 – 649,99 $
PS5 Édition Numérique – 599,99 $
PS5 Pro – 899,99 $
ROYAUME-UNI
PS5 – 569,99 £
PS5 Édition Numérique – 519,99 £
PS5 Pro – 789,99 £
Europe
PS5 – 649,99 €
PS5 Édition Numérique – 599,99 €
PS5 Pro – 899,99 €
Japon
PS5 – 97 980 ¥
PS5 Édition Numérique – 89 980 ¥
PS5 Pro – 137 980 ¥
La PS5 Digital Edition (édition japonaise uniquement) reste à 55 000 yens.
Le prix de vente conseillé du lecteur à distance PlayStation Portal a été mis à jour et est applicable à compter du 2 avril. Pour les autres territoires, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local ou sur direct.playstation.com pour savoir où le produit est disponible.
États-Unis – 249,99 $
Royaume-Uni – 219,99 £
Europe – 249,99 €
Japon – 39 980 ¥
posted the 03/27/2026 at 12:09 PM by jenicris
Par contre qui peut encore croire que la ps6 sera à 650€
jenicris C’est pitoyable. Vraiment….
J’ai pas les mots….Vraiment….
Quel Scandale et quel crachat à la gueule des joueurs.
Faut tellement qu’un constructeur sérieux vienne challenger SONY pour remplacer Microsoft qui a servi de sparing depuis 13 ans.
Les ventes vont s'écrouler et tant mieux je dirais. Ca leur servira de leçon comme a l'époque de la PS3
Il y a des rumeurs a 799€ mais j'y crois pas
Mais pour cette situation, c’est autre chose….C’est…..pitoyable….
Si la mienne crame il est clair que j'en rachèterai pas une
Les kikoo call of et FC achèterons toujours, même s'ils doivent économiser 2 mois de plus ça les arrêtera malheureusement pas.
Pendant ce temps sony amasse les marges et y prennent goût.
C'est désormais acté il y aura une marge sur la ps6, prochaine étape les jeux a 90€ et le online avec une claque super....
J'espère que leur collaboration avec tcl sur les tv sera productif sinon ce n'ai que le début
Les ventes vont diminuer drastiquement…..
Ça va aussi arriver pour la Switch 2, Bloomberg a dit le mois dernier que le prix allait aussi très probablement changé :
"Close rival Nintendo Co., which contributed to the surplus demand in 2025 after its new Switch 2 console drove storage card purchases, is also contemplating raising the price of that device in 2026, people familiar with its plans said"
Qui aurait pu croire qu'acheter une console à son lancement était le meilleur investissement possible.
Par contre si la situation actuelle autour de la RAM ne s'améliore pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la PS6 car ça semble compliqué de ne pas repousser la sortie.
Sinon pour une fois c'est les US qui se font enfler vu que leurs prix pour eux sont sans les taxes, ça change un peu
shambala93 Si la situation autour de la RAM ne change pas, c'est impossible qu'elle sorte à 600 euros.
Il va falloir que je depoussiere regulierement ma ps5 fat pour qu elle tienne longtemps.
Sony, je ne vous reconnais plus. Vous etes devenu les memes rats que nintendo
Ouais enfin Gyo c’est pas le plus fiable, autant attendre d’autres sources
djfab publié le 26/03/2026 à 18:37
negan : en parlant de merde, toi tu crois n'importe quelle rumeur de merde !?...
Vous vouliez la disparition de Xbox ? voila les prémisses de la non concurrence
Vous allez vous faire entuber comme jamais a l'avenir et va pas falloir pleurer, ils ont dis il y a quelques semaines qui aller chercher toujours plus de revenus et c'est vous le revenu
Et des naïfs imagine une PS a 550, 600 Euros ?
la dernier console de sony ( fan de la marque depuis 1996 ) ca sera la ps5
Mais la ps portal, franchement ? C'est pas un peu étrange ? Il y a pas de ram dedans.
Oui donc il faut augmenter les prix ? Il y a pas d’autres solutions ? Comme vendre les PS5 à perte un peu… ou avec très peu de marge ?
Que ça augmente un peu de 30 balles parce qu'il y a des raisons valables ok, mais là c'est abusé le + 100 balles.
La hausse de prix touche tout le même la Xbox et bientôt aussi la Switch 2
Par contre avec la mort déjà actée depuis 5 ans de microsoft et celle de sony qui s'annonce je pensais qu'on aurait encore une gen de console viable mais la ca devient incertain...
Oui Oui on en reparlera dans les années qui viennent.
Beaucoup vont rester sur leur hardware actuel ou s'en passer avec ces prix.
Si c'était la concurrence la cause pourquoi MS augmente le prix d'une console qui ne se vend pas?
Pourquoi la mémoire et le prix des GPU explose même chez eux qui sont en position de monopoles absolu? Fait marcher ton cerveau pour une fois
Si elle crame, je m'en passerai
jenicris Pour Xbox on savait que ca aller être très haut, c'est du coté des naïfs pro PlayStation que ca va gueuler
Je ne doute pas que les deux autres vont suivre aussi, je suis pas naif à ce point.
Le JV devient clairement du luxe.
Mdrrr
Les mecs ils parlent comme si ils étaient au niveau de la PS4, des fous !!
Franchement, entre microsoft et sony, c’est la course des gogoles.
Et à côté t’as nintendo (pas la pokebouse compagny) qui sort ses jeux et console tranquille, drama ou non.
Bien sûr, la switch risque d’augmenter, mais au moins la proposition est jusque là assez différente pour éviter de la mettre dans le même cas.
En tout cas, restes plus qu’à nous sortir 2 ou 3 déceptions sur les prochaines exclu pour entériner la gestion catastrophique et occidentale de ces consoles.
Heureusement que les jeux japs sont là.
Sony et la PS6 a 1000 euros
Après oui, MS n'a pas attendu et la PS5 rattrape finalement son retard sur la Series X qui est a un prix abusé deja mais bon, ça aurait été apprécié que l'entreprise vu sa position rogne sur ses revenus (je sais je rêve).
Alors avec ces augmentations, ça veut dire que nous n'aurons pas d'augmentation d'abonnements? Car c'était un peu ça le deal, augmenter les revenus demat pour compenser une hausse. Vous sentez la douille venir?
Le JV est entrain de crever vitesse grand V.
Nintendo va suivre rapidement.
A 800 balles c'est bide direct alors plus...
mooplol Ils préparent la ps6 sodomie.