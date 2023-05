Panic House est un jeu d'horreur qui offrira aux joueurs une expérience palpitante et palpitante. Lorsque le joueur entre dans le jeu, il est immédiatement transporté dans une atmosphère étrange et inquiétante. Les visuels sont sombres et lugubres, avec des ombres qui se cachent dans tous les coins, et les effets sonores sont conçus pour garder le joueur nerveux.



Le jeu commence avec le joueur se retrouvant dans une maison apparemment abandonnée, sans issue claire. Alors qu'ils commencent à explorer, ils réalisent rapidement qu'ils ne sont pas seuls. Des bruits étranges et des phénomènes inexpliqués commencent à se produire, et le joueur doit trouver comment s'échapper de la maison avant qu'il ne soit trop tard.

