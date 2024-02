Les précédents :

33 ans, je suis Delivery Manager depuis quelques années.Mes passions hormis le JV : le sport notamment le football et basket, musique (c’est toute ma vie), le cinéma et séries.Comme pour beaucoup, les pseudos datent en partie pour tous du collège/lycée ^^. C’est un mix entre mon prénom et le rappeur que j’aimais beaucoup à l’époque « Tunisiano ». Je trouvais que ça faisait bien et je ne me suis quasiment jamais retrouvé avec ce pseudo déjà utilisé sur les diverses applications et sites.Pour mon avatar, c’est Solid Snake l’un des persos les plus charismatiques du jeu vidéo et en plus de ma licence préféréeC’est un média où contrairement aux séries/films/lectures où on est acteur de ce qu’on fait et non spectateur. Pour beaucoup ici et ailleurs, cela peut s’apparenter à une échappatoire car le JV nous demande de réfléchir et peut occuper notre cerveau sur ce qu’on fait.J’ai un souvenir du premierque je ne trouvais pas si facile que ça.Je me souviens m’être fait engueuler car je ne voulais pas aller manger par peur que les piles ne fassent plus effet ahah.J’étais dans une famille modeste donc je profitais seulement des « affaires » de mon frère puis le JV à l’époque était aussi mal considéré.Je me souviens du Pac man du bar où allait mon père. Rien d’autres. Il est vrai qu’on a beaucoup moins cette culture qu’au Japon parfois je les envie mais parfois je me dis que je n’aurais pas eu les moyens de toute façon ^^Que je me suis acheté : Dragon Ball Z Budokai 3 ! Avec mes potes, on se prêtait des jeux. L’un avait acheté Budokai, l’autre le deuxième et c’était à mon tour de l’acheter ! Avec l’argent que je m’étais mis de côté, j’avais eu cet immense honneur d’aller chercher ce Graal à République (pour ceux qui connaissent ce coin dans Paris). Je suis rentré chez moi et j’ai geek à la mort. Puis j’ai refilé le jeu à mes deux potes et une fois qu’on avait bien cramé, on pouvait s’affronter dignementDe mes propres moyens : la PS3. J’ai vite commencé à entrer dans la vie active en parallèle des mes études pour pouvoir m’acheter ce que je veux. J’ai pris la PS3 avec God of War 3 en 2010 donc j’avais déjà du retard sur la gen ^^. La suite appartient à l’histoireJ’apporte de l’importance au gameplay forcément, mais à la DA, pas mal l’OST, les risques et les tentatives du jeu. C’est pour ça que j’ai bien apprécié Death Stranding pourtant il n’est clairement pas fait pour tout le monde.Après tous médias confondus, j’essaie d’éviter les trailers qui peuvent potentiellement te spoiler ou te montrer trop de choses.Gameplay :Metal Gear Solid V. Désolé de le dire mais il a bientôt 10 ans et c’est toujours le meilleur TPS d’un point de vue gameplayLevel design :Les souls dans leur globalité, FromSoftware est trop trop fort. Même si j’apprécie celui des Zelda.Character design :La série des Yakuza. Les personnages sont hyper charismatiques et sont repris pour certains de vrais acteurs. Quand on voit Kiryu, Majima, Kazama, Daigo… c’est de la folie le flow qu’ils ont.Direction Artistique :Persona 5 (Royal). La DA est exceptionnelle, c’est un bijou visuel.Animation :J’étais bluffé à l’époque par LA Noire. Je pense que c’est une belle réf.Scénario :J’ai adoré celui de Dragon Age Origins (surpris hein ?), autant comme pour TW3, l’histoire principale est simple mais pour pouvoir avancer, il faut régler les histoires de chaque peuple et ça c’était super cool. Notamment chez les nains. Bordel quel jeu.Bande son :NieR Gestalt, chef d’œuvre absolu.Les jeux fun en famille ou solo. La Madeleine de Proust pour beaucoup.Le constructeur le plus flemmard à mon goût.Des jeux solos de qualité.Malheureusement une domination qui dessert les joueurs…Des services, une autre façon de consommer le JV.Une stratégie pas très bonne.Sega Lives matter, on t’oublie pas !Star Wars Jedi : Fallen Order. J’ai du mal à comprendre la hype autour de ce jeu… enfin si le nom mais je sais pas : le perso pas charismatique, un mélange de plusieurs genres qui fonctionnent en ce moment, je m’attendais à un peu plus à du « Le pouvoir de la Force » mais non on a un action/aventure avec des mécaniques souls like.Un peu mieux sur Survivor, je dois le reconnaître.Comme ça… je dirais The Order, j’ai pas « pas aimé » ce jeu. Je trouve que potentiellement y a quelque chose. J’aurais été curieux de voir une suite sincèrement.Big Boss de MGS (series), ça ne devrait pas vous étonner. C’est un personnage que j’ai adoré découvrir dans MGS 3. Toute son histoire et son relationnel avec The Boss. Puis ce qu’il a fait après vs ce qu’on lui a fait (n’est-ce pas Zero !).J’aime les jeux Mario mais je ne l’aime pas spécialement mais celui vraiment que j’ai détesté c’est Connor dans Assassin’s Creed 3. Quel vieux mec !On va se répéter hein mais la série Metal Gear Solid parce qu’il n’y a pas d’autres choix possibles, right ?Celle que je n’aime pas : Monster Hunter ? En fait je n’aime pas le farm à outrance, ça me fait péter un câble. Combattre un monstre 40 fois pour espérer avoir sa peau de testicule et créer le set pour ensuite recommencer tout ça avec le prochain monstre ? J’arrive pas.J’aurais pu citer Kingdom Hearts, licence que je trouve très surcotée mais que je ne déteste pas pour autant. En soi, on ne déteste pas cette licence, on n’aime pas ceux qui nous soûlent avecOnimusha, une des meilleures licences de Capcom. Mais il y en a que pour MH et RE…Il y a eu 4 opus et ils sont tous très bons, sauf le dernier qui est en deçà.Je pencherais pour une suite plutôt qu’un remake mais Capcom saurait y faire.Kojima bien entendu et tant que les gens auront du mal à comprendre tout ce qu’il a apporté aux jeux vidéos, bah je continuerai de sourire en coin.Yoko Taro pour créer des jeux aussi bizarres mais qui sont excellents et véhiculent des propos de dingue.Ueda, j’ai trop de respect pour sa façon de casser les codes « quoi ?! Un monde ouvert sans PNJ, sans quêtes annexes avec ton couteau et ton cheval pour défoncer du colosse ? Uniquement ? ». Oui. Ps : j’ai failli pleurer sur The Last Guardian.N’oublions pas que ICO a inspiré Dark Souls.Hidetaka Miyazaki, parce que c’est prodigieux ce qu’il a fait FromSoftware. On peut acheter leurs jeux les yeux fermés.Les frères Houser pour concevoir les meilleurs mondes ouverts. Jamais un studio/éditeur n’aura mieux porté son nom que le leur.Compositeur : allez Cocorico on va dire Olivier Derivière, mais y a aussi les compositeurs Yamane pour vous savez quoi, Uematsu et Meguro. Je m’arrête là.La manette Pro Switch, la PS4, celle de la 360. J’arrive pas à trancher donc je les trouve très bien.La PS2, logique ? Déjà, il me semble que c’est la plus grande ludothèque, en tout cas de l’époque mais toutes les bombes qui sont sorties dessus… On parle de MGS, RE, DMC, Onimusha, GTA, Okami, SotC, FF X, PES etc c’était une folie sincèrement. La bonne époque des écrans scindésJ’en vois une techniquement. On galère encore sur cette gen à avoir du 4k 60fps alors que sur PC, c’est le cas depuis quelques temps. Alors bien sûr à quel prix ? Mais c’est un fait. Le PC est une console évolutive et étant dans l’IT, ce n’est pas qu’une console. Après le PC est une console qui rassemble plus de jeux surtout que Sony s’ouvre à l’univers PC, et si l’on passe par la case émulation, le PC est très très intéressant. D’ailleurs faut que je m’en fasse unCe n’est pas pour moi. C’est technologiquement parlant assez dingue mais il reste beaucoup à peaufiner comme le motion sickness par exemple et surtout… un catalogue non ? J’entends souvent les mêmes jeux ressortir : les RE en VR, SuperHot et Beat Saber.Tout comme le fait de posséder un jeu en physique, il faut laisser le choix aux gens d’avoir la possibilité de jouer quand ils veulent sans acheter. C’est un système qui marche dans d’autres domaines donc pourquoi pas dans le JV ? Ce que je ne veux pas, c’est qu’en tant que joueur, on n’ait plus le choix du tout. Le système d’abonnement a une cible particulière : ceux qui ne jouent pas beaucoup ou ceux qui ont énormément de retard.Personnellement, je ne me retrouve dans aucun des deux mais je profite du GamePass pour des jeux indés et faire le Hellblade 2 que j’attends.Aujourd’hui, quelqu’un qui a envie de se (re)faire les Halo, Gears mais aussi les Yakuza, bah c’est parfait.Des remasters et remakes à foison, surtout certains qui sont inutiles…Les jeux en kit genre les Fighter PassLe full démat (coucou Alan Wake)L’augmentation du prix des jeux vidéo, c’est devenu une passion qui coute chère !De plus en plus de jeux délocalisésAtlus/Sega qui traduisent leurs jeuxLe système d’abonnement (encore une fois je ne suis pas la cible mais je pense aux joueurs qui en profitentL’accessibilité des jeuxPas très bien à vrai dire. Je vois un monde où on nous impose tout. Aucun choix n’est possible de la part des joueurs mais heureusement, on pourra se tourner vers le rétro.Des prix qui augmentent, moins de qualités dans les jeux, les jeux très bons se feront de plus en plus rares.N’importe lequel du moment qu’il y ait de bonnes annonces.Les constructeurs ont un confort désormais avec leur « Direct » : plus de conférences dans l’année, permet de tester la hype mais l’inconvénient c’est que j’ai l’impression que certains en font soit pour rassurer soit pour répondre à la concurrence.Le cinéma yes ! Je regarde de plus en plus de films et j’aime beaucoup échanger dessus. J’ai énormément de retard mais ça se rattrape vite.La musique comme d’habitude, je peux parler de ça pendant des heuresLes mangas/animés, toutes les folies qui sont sorties ces dernières années, dur d’y résisterLes séries, c’était devenu tellement qualitatif que je préférais les séries aux films mais ça s’inverse un peu pour moi ces derniers temps.Le sport et surtout le footLa mode on va dire ^^Film (animation ça marche aussi) de chevet :Gladiator quel film dsjfdsjfdskfhskjfrBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) :DBZ/BerserkRoman (une saga ça marche aussi) de chevet :N/AMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe etc) :L’album de Drake « Take Care »Beat Them AllActionAventureTPSNieR AutomataThe Last GuardianMGS VGTA IVMi-figue mi-raisin… Mais je pencherais sur avant. La nostalgie peut jouer mais rien que les jeux d’avant étaient beaucoup plus finis que maintenant.Combien de jeux d’avant sont culte contrairement à ceux de maintenant ?PS :-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.-Si vous avez déjà le questionnaire, vous pouvez toujours envoyer vos réponses, n'oubliez pas.