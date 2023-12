Le prochain sera :

Ostream (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Bonjour, mon pseudo c'est Mrnuage (monsieur ou mister c'est comme vous voulez). J'ai 34 ans et comme tout le monde ici je suppose, le jeu vidéo occupe une place importante dans ma vie. Je ne vais pas divulguer mon métier, pas que ça me pose un problème, mais j'aime pas trop le principe qu'on a dans la société de se juger suivant la métier qu'on fait alors que celui-ci n'est souvent qu'alimentaire.Alors le nom c'est une vieille histoire quand j'avais 15 ans. J'étais en étude d'informatique et il y avait ce cours de bureautique au tout début où on devait faire des diagrammes à barres sur excel. Et je sais plus pourquoi mais fallait mettre une image de nuage sur ces barres. Et en googlant j'ai trouvé un dessin d'un bonhomme nuage en costard et ça m'avait fait rire. Pas ouf comme histoire mais dans les jours/mois qui ont suivi, je cherchais un nom pour une chaîne youtube et je me suis rappelé de ça et ce petit nom est né. Après j'utilise aussi le pseudo de Drell de temps en temps qui lui pour le coup était un nom généré aléatoirement que j'avais utilisé pour un personnage sur Wow il y a fort longtemps.Quand à l'avatar, c'est un personnage d'un obscure Nanar "Dünyayı Kurtaran Adam" un très vieux film turque de science fiction à budget inexistant qui s'est permi d'utiliser des extrait de star wars 4 et la musique d'Indiana Jones. Franchement si vous êtes clients de bons gros nanars, que c'est ça votre humour, je vous le conseille. Mettez vous autour de ce film entre potes avec de la bière et des chips et je vous jure que vous passerez un bon moment de franche rigolade. Il est aussi surnommé "turkish star wars" à l'international.Si cette personne a déjà une passion pour la lecture ou le cinéma, je lui dirait que suivant le jeu, ça peut être le même genre de plaisir. Se plonger dans un autre univers et s'y attacher jusqu'au bout de l'histoire mais avec l'interactivité en plus. Si ce n'est pas le cas je lui dirait qu'il ou elle devrait tenter pour voir si il ou elle est le publique pour ça.Je suis né en 89 et je sais que mon père avait acheté un Macintosh classic en 1991 théoriquement c'est là-dessus que j'ai touché à mes premiers jeux. Seulement j'ai peu de souvenirs. Mon vrai premier souvenir c'est moi chez mes cousines plus âgées, en train de jouer à Super Mario Bros. 3 pour la première fois. C'est évidemment un souvenir bienheureux et pendant longtemps j'ai idéalisé cette NES avec Mario 3 et quelques autres jeux.Même quelques années plus tard quand j'avais ma SNES et qu'on avait un ordi plus récent avec des jeux beaucoup plus abouti, je voyais encore ce Mario 3 comme un jeu incroyable auquel j'avais à chaque fois envie de rejouer en allant chez mes cousines.L'arcade pour moi c'était principalement en vacances. Habitant en Suisse, on allait pas mal en France voisine pendant l'été. Il y a eu une année où on était dans un Center Park et tous les soirs c'était bowling, karaoké et compagnie et si j'étais sage mes parents me donnaient quelques pièce pour aller dans cette petite salle d'arcade à côté du bowling.Ma mémoire n'est pas exact mais je me souviens qu'il y avait House of the Dead, un jeu de vaisseau qui devait probablement être starglider, Un rail shooter qui devait être Virtua Cop et surtout un jeu dont j'ai cherché le titre pendant des années et des années tant le concept me rendait fou à l'époque (j'avais 7 ans). Ce jeu c'était Lucky & Wild: Un rail shooter mais dans lequel on a une main sur un flingue et une autre sur le volant. Pour l'anecdote, un soir, le jeu avait bugué au moment ou j'ai mis la pièce et m'a donné 9 crédits. J'ai donc pu finir un jeu d'arcade sur sa borne d'origine techniquement en 1 crédit.Je saurais plus trop dire. C'est certainement un jeu N64 mais je ne saurais plus dire lequel. Dans tous les cas, je sais qu'à cette époque, j'étais friand des notes de JVC pour choisir mes jeux.La Gamecube parce que ce serait me mentir de dire que je ne suis pas au moins un peu un NSex. C'était encore plus le cas à l'époque et puis bon il y avait Rogue Squadron 2 qui me faisait terriblement envie à l'époque aussi.Honnêtement, de nos jours c'est plus le retour de licences familières et les références au passé qui vont me faire envie. Pour les nouvelles licences, je ne fais que très peu confiance aux trailers, surtout quand on essaye de me vendre des jeux à coup d'EDM/RAP et qu'on ne me montre aucune image de gameplay.Gameplay : Fire Emblem: Seisen no KeifuLevel design : Les FF 4 à 9 avec l'ATBCharacter design : Rien qui me vient en particulierDirection Artistique : Kirby Super StarAnimation : Castlevania: Symphony of the NightScénario : Baten Kaitos: OriginsBande son : Touhou ProjectBah Nintendo c'est mon enfance, c'est tout d'abord Mario du 1 jusqu'à 64. Il y avait aussi Kirby Super Star qui était mon jeu favori pendant un temps. J'ai ensuite connu Zelda avec Oot et ai adulé cette série jusqu'à en avoir marre à partir de Twilight Princess. Heureusement BotW me l'a faite réapprécier même si c'est plus ma passion comme à ma pré-adolescence. Après c'est aussi F-Zero, Metroid et surtout aussi Fire Emblem, 4 et 5 étant mes jeux préférés de la vie.Si je te dis Sony, ça évoque quoi ?En tant que NSex, Sony c'était le méchant qui copie, je voyais la PS1 comme une console avec un catalogue sans intérêt. Alors qu'évidemment j'avais tord. Aujourd'hui je vois Sony comme la terre des éditeurs tiers japonais (mais pas que) où sont nées/ont continuées tant de licences cultes. FF, MGS, Tekken, Castlevania, Tomb Raider, Crash, Spyro, Resident Evil, Rayman, Wipeout et j'en oublie évidemment.Si je te dis Microsoft, ça évoque quoi ?Halo, Gears, Forza et maintenant beaucoup de licences vu tout ce qu'ils ont racheté. Si vous m'avez déjà lu vous savez que je ne les porte pas dans mon cœur. Mais je ne suis pas là pour critiquer et du coup je dirais que pour moi MS c'est avant tout Halo, la seule exclu XBox (que j'ai faite sur PC) que j'ai terminé. Je me suis en suite renseigné sur le lore en général et j'ai trouvé que c'était un univers SF plutôt intéressant et original si on cherche au delà des jeux.Call of Duty. Je sais que ça peut paraître nul de taper sur ce qui est populaire mais je trouve que le gameplay est extrêmement médiocre depuis le premier. En 2000 je jouais déjà à Return to Castle Wolfenstein qui poussait le concept de FPS multi plus loin que le simple deathmatch puis ensuite Battlefield 1942 qui allait encore plus loin dans ce sens. Autant dire que Call of avec ses maps minuscules et ses modes de jeux basiques ne m'ont jamais attirés. Encore plus maintenant que les FPS m'attirent difficilement.Je me souviens que les deux premiers Mario Party s'étaient pris des 12/20 sur JVC mais qu'au final en tant qu'enfant y'avait pas plus fun.Hmm j'ai pas vraiment de perso préféré. Par contre quand j'aime un jeu où le scénario a son importance, j'ai tendance à apprécier le perso principal. Au contraire, je ne pourrais pas vraiment apprécier le jeu si le perso principal est insupportable par exemple.Ma license préférée est Touhou Project. Son auteur, Zun, bosse seule depuis le début et fait ça par pure passion et ça se ressent. On n'est pas dans du gameplay révolutionnaire mais le game feel est toujours au rendez vous et les ost sont géniales. Ces deux éléments seuls sont suffisants pour me motiver à essayer de devenir plus fort aux différents jeux.Je vais choquer mais une série que je n'aime pas, je dirais les Elder Scrolls. Pourquoi? Et bien il y a 3 points qui m’énervent dans cette série:-Le fast travel là dès le début: à quoi bon jouer à un open world si c'est pour se tp à tout va directement?-Le monde qui évolue en même temps que nous même: Pourquoi faire de l'XP si c'est juste pour que le jeu soit plus dur?-Trop de liberté tue la liberté: La quête principale est trop courte, le jeu se base trop sur le fait qu'il y a 1000 quêtes annexes.Et en vrai ça m'embête parce que je serais intéressé de découvrir le lore au travers des jeux. Mais ces points me rebutent.Ne soyons pas originaux: F-Zero. Le 99 m'a fait me rendre compte du potentiel multijoueur addictif. J'espère que ce dernier faux épisode est un test de chez Nintendo qui va enfin ressortir la licence de ses cartons.Bah de nouveau Zun qui crée sa série de A à Z presque tout seul depuis 1996. Et puis bon j'aime sa musique, tout autant que d'autres artistes comme Sakuraba, Uematsu, Koshiro, Mitsuda et j'en passe tellement le sujet de la musique de jeu vidéo me passionne et que du coup ce ne sont que des noms qui me sont venus.Pour le coup la manette Gamecube et Xbox depuis la 360.Sans hésiter: la SNES. Moi qui aime beaucoup les JRPGs c'est le berceau de ce genre. Ça en plus d'être ma console d'enfance.Prenons large:-Entre 1980 et 2004 environ, il y avait une réelle complémentarité à posséder un PC + une console. On avait des exclus des deux côtés.-Depuis 2005: tout a commencé à être porté sur PC et pour le coup je trouve que la Playstation ou la Xbox n'ont plus grand intérêt à moins de vouloir une machine pas chère et jouer sur le canapé. Seul Nintendo ont encore des exclus et encore, ce n'est que pour leur studios 1st et 2nd party.Énorme potentiel mais dans l'état actuel, c'est à dire, se coller des écrans devant les yeux, les seules expériences qui marchent vraiment bien ce sont les simulations de conduites de véhicules, qu'on parle de voitures, d'avions ou de vaisseaux spatiaux.Je rêve d'un futur où on n'arrivera à une VR qui agit sur le cerveau à la Sword Art Online. Même si évidemment ça paraît dangereux et ça serait difficilement accepter par les autorités. D'autant plus qu'atteindre un tel niveau de technologie paraît utopique.C'est une bonne façon de rendre l'ensemble du jeu vidéo abordable. Cependant ce que je viens de dire n'est pas forcément une bonne chose à mes yeux. J'en suis où j'en suis avec ma passion pour ce média simplement parce que j'ai grandi en pouvant en consommer modérément. Chaque jeu qu'on m'offrait ou que j'achetais avec mon argent de poche devait être choisi minutieusement ce qui faisait que je m'investissait dans chacun d'eux.Avoir le choix entre 1000 jeux simultanément, pour moi c'est une invitation à les consommer comme de la bouffe, c'est à dire en vitesse et en abandonnant dès que ça ne nous plaît plus sans essayer plus. Alors oui la question était à propos des systèmes d'abonnements mais du coup ça compte aussi un peu pour Steam et le monde des jeux dématérialisés.Les boîtes n'ont pas trop d'importance pour moi. Ce qui en a par contre, c'est le fait d'être sûr qu'un jeu qui a du solo soit à jamais jouable une fois qu'on l'a acheté. J'ai bien conscience que ce n'est pas possible physiquement mais l'idée est là et elle n'est de loin pas respectée de nos jours.Je sais pas si on peut considérer ça comme une évolution mais le fait que les constructeurs semblent de plus en plus s'aligner sur un modèle de console évolutive plutôt que de tout recommencer à chaque console. Si la rétrocompatibilité suit, ça ne pourra qu'être une bonne chose à mon avis.Un avenir avec peu de AAA qui m'intéressent et où je trouve mon bonheur dans les jeux indés et mon backlog de jeu retro non encore faits.Il fut un temps où l'E3 était une fête et où les conférences étaient des rendez-vous incontournables mais dorénavant j'aime bien regarder les game awards pour me moquer. A part ça les vidéos type Nintendo Direct et leur pendant chez les 2 autres.Je fais parti d'un club de jeux de société dans lequel je me rend toutes les 2 semaines. C'est un autre style de divertissement tout aussi passionnant que le JV. Je pratique aussi le tir à l'arc en amateur.Pour en revenir à quelque chose qui touche de nouveau au jeu vidéo mais pas directement. Je suis speedrunner sur Castlevania 3. Et avec mon ami Volran nous avons (tenté de) réalisé plusieurs projets dont un jeu vidéo amateur pour lequel j'ai composé quelques musiques et nous organisons également des tournois de jeux très divers et variés via notre "association" (ce n'en est pas officiellement une) relaygacy.Film d'animation préféré:Les enfants loups de Mamoru Osoda. C'est une belle histoire qui parle avec douceur de sujets complexe qui nous concernent tous comme les choix importants à faire dans sa vie et le dévouement que peu avoir une mère pour ses enfants sans pour autant leur dicter la voix à suivre.Films préférés:-Star Wars(la première trilogie surtout)-Le Seigneur des anneaux-Harry PotterRien d'original je suis un enfant des années 90 après tout.Anime préféré:Il y en a qui restent comme Steins;Gate et Code Geass mais ensuite le reste varie.Roman :Pas un grand lecteur, mais j'ai lu les Harry Potter au moins et plus de la moitié du Seigneur des Anneaux.Pas vraiment, faut dire que j'aime et je déteste à la fois ces questions parce que j'ai envie qu'on me les pose mais après je sais pas quoi répondre. J'aurais tant d'anecdotes à raconter sur ma vie et l'influence qu'ont eu les jeux vidéos sur celle-ci que j'ai l'impression de n'avoir, malgré toutes ces réponses, absolument rien dit sur le sujet.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.