J'ai la quarantaine basseet j'ai un métier stable, Revenus dans la moyenne moyenne.ChoroQ est une série de voiture SuperDeformer (SD) réelle, dans des courses farfelues, et que j'adore depuis le premier épisodes PS1.L'avatar représente une ost de ChoroQ 3 (du jeu PS1 et qui était dans le top japon à l'époque), une soundtrack rare composé par luna umegaki (très connu), Akihi Motoyama/Mutsumi Ishimura (les OneeChanbara / Senran) et Fumio Tanabe (pas très connu, mais important dans les ost ChoroQ)Comme une personne normal qui n'a pas forcément d'atome crochu avec cette univers, ou qui a un peu envie et pas le temps de le découvrir.Premier jeu, j'hésite de mémoire, soit Mario Bros sur nes, mais il me semble que l'Amstrad cpc 6128+ avec Head over Heels que papa jouait énormément et Gryzor, je pourrais pas dire mieux.Peu, premier choc, double dragon, pas beaucoup de sous et parents pas très chaud pour que j'y joue dans le supermarché (à l'époque il y avait une petite salle arcade, année fin 80, et pour mes parents le jeu faisait un peu violent pour mon age) donc j'ai du le faire sur le doigt de la main, mais un sentiment de jouer a un truc de fou. Ensuite à coté le célèbre, Ghosts 'n Goblins, pareil jouait très rarement en arcade, jeu juste géniale à l'époque. J'allais très peu en salle d'arcade, mais je regardais beaucoup les jeux quand je passais devant (Final Fight, Captain commando, Joe and mac, jusqu’à Scud race de sega ect...).Mario bros (hésité avec tortue ninja) sur nes, tout simplement un phénomène à l'époque (et adapté à mon ages). Trop jeune pour me posé la question pourquoi celui là, surtout le choix était encore restreint.La nes, parce que ma sœur m'avait aidé avec ses sous de noël pour me l'acheter, elle est cool ma sœur.L'ensemble, musique, univers, gameplay et graphisme.Gameplay : Les MarioLevel design : les Mario / Metal Gear ps1Character design : Final FantasyDirection Artistique : Final Fantasy (7,8,10)Animation : Another worldScénario : Xenogears takahachiBande son : Xenogears Mitsudabon, j'ai vraiment pris sur le moment, pas sure après réflexion (sauf xenogears je valide a 100%)Nintendo, monde avec des persos enfantin charismatique et coloré au gameplay fun.Sony, monde plus mature et violent, avec des graphisme de haute volée et des jeux funs. Moins de figures charismatique propre, mais de nombreux jeux légendaires.Microsoft, mon moins préféré, très américains (je pense toujours Microsoft = Halo, Gears of wars ect..), de très belles choses, mais pas ce que je préfère. Je serais pas l'expliquer, je suis trop japonais dans l’âme peut être, et Microsoft trop dans le réalisme Américian/Europe. Mais il mérite sa place comme les deux autres avant.Animal crossing de la Switch, ok c'est le premier, donc un peu curieux au début, mais franchement, malgré des qualités, je trouve ce jeu, plus que répétitif, sûrement la lenteur couplé à une répétition obligatoire extrêmement longue (rien que fabriquer un beau pont, prend un temps fou sans tricher), c'est un jeu au début curieux mais au final d'un répétitif monstrueux, sans histoire réel, sans but vraiment gratifiant. Je préfère tourner des heures sur un même circuit auto pour battre un record ou un boss que de farmer du poisson et des bûches sans limites pour un pont qui mène à rien.Tous les ChoroQID/fei/graph/le couard, bref le fei de Xenogears.J'adore ce personnage, et je viens cet été de finir le livre "les légendes Xenogears et Xenosaga" au éditions Third, qui explique tout. Se serait trop long, mais je pense que tu connais le jeu, sinon, disons que personnages plus complexes, j'ai pas connu, et ID est un perso au charisme qui ne vieillit pas.Personnage que j'aime pas...tous qui est gang, guerre. Le terre a terre me donne pas envie sur console. Mais j'ai un grand respect pour nos combattants des guerres mondiales, juste que je déteste le genre, et être un perso lambda que tu joue en plein milieu de gang et guerre réaliste, j'y arrive pas, ou peu.je déteste Call of duty, Fifa, Call of pour les raisons dit en questions 13, et Fifa, je déteste le foot pro, plus par conviction personnel que je n'exposerai pas.J'adore....franchement c'est dure, bon, tous les Xeno (gears,saga,blade) pour synthétiser.Bon je te passe le ChoroQ, disons, la série Valken assaut, une vrai nouvelle histoire, avec un gameplay fun, pourquoi pas en 3D ou 2D en profondeur, et une durée de vie énorme. F-Zero, peut être bien, et y'en a plein d’autres mais on va limiter.En 1 Tetsuya Takahashi, parce que j'aime cette folie japonaise qui crée une histoire incroyable avec des persos à leur sauce et qui me font sortir du quotidien. en 2 Miyamoto, parce qu'il a fait beaucoup et bien. en 3 Mitsuda, parce qu'il a les plus culte ost à mon gout, et c'est gravé dans ma petite tête. (Nobuo aussi, mais bon, faut une fin).J'ai de grandes mains, la Microsoft PC est vachement bien.Argh, vache tes questions, Allez, la PS1 forever, (suivi de la super nintendo).De moins en moins, j'adore Final Fantasy, tu as, un petit Forza, tu as, allez exotique Gundam, ha bah il y a, un petit Tales Namco, purée il y a, un Street Fighter Tekken, cool, un Mario...punaise y'a pas. Oui le pc est Vachement près de la console, mais pas totalement.Beurggg, argghhh, j'ai tout vomis, c'est trop cool, mais dans la réalité gerbant. testé 2 fois, je le supporte pas du tout. Mais c'est géniale.BeurkkkkkkOui, je déteste et boyccott les achats in games de loots aléatoires à un pont de non retour. Certains DLC a vomir. Les boites ça me manquerai, c'est cool de tourner la tête sans bruit, sans écran et ouvrir son petit boîtier plastique avec sa notice et cartouche..... mais je trouve Steam géniale, on doit pouvoir garder les deux mondes, tout simplement. Certains DLC cool.Restons positif, radieux, jamais oublier que les nouvelles générations découvrent, pendant que les vieux se blase un peu ou pas, l’évolution de jeux toujours plus beaux, mais plus fun ? on verra bien.Pour moi l'E3 était un rêve d'enfant. Maintenant avec internet tu as tout.Un peu de synthé comme ça (j'adore jouer My Village is Number One de l'OST Xenogears), le ski mais c'est très chère alors peu, les films, un peu les sports (sauf le foot pro), figurines (j'ai fait un Gunpla ce mois ci, c'est pas mal), mais un peu, et ma famille beaucoup, on adore les voyages.Film animation : Mon blueray Kenshin OAV tsuioku hen (j'en chiale lol) / Ma trilogie retour vers le futurs (hé ouais banane).BD, number one all time : Gintama (bon la liste des mangas est trop longue, Hajime, One piece, One punch, Hell's Paradise ect...) Europe Tintin, Astérix, Bob et Bobette. As-tu une vitrine avec des jeux vidéo ?Merde, oui, j'ai sauté le pas, j'ai une vitrine avec ma collection complète de ChoroQ et quelques jeux qui ont marqué ma jeunesse.