Le prochain sera :

Fan2jeux (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Homme célibataire sans enfants de 48 ans, agent d'entretien dans une chocolaterie et en dehors du jeu vidéo, comme tout bon "Nerd", j'aime le cinéma. Et aussi une passion pour les Artworks.Bogsnake mon nom PSN crée par une partie de mon prénom Bogé + Snake car gros fan de MGS. et maintenant je rajoute N7 à mon Pseudo car entre temps Mass effect est passé n°1 dans mon cœur de gamer.Je ferais un parallèle avec le cinéma en y ajoutant que l'on est acteur dans ces histoires.Le 1er jeu qui m'a marqué c'était Altered beast ou double dragon en Arcade et dans les bars.Voire plus haut, mais pour l'anecdote j'ai halluciné quand j'ai vu des joueur sur Street fighter 1 en arcade ,dans cette même salle d'arcade je découvrais un jeu Robocop et Willow, et ça en tant que cinéphile à mon jeune âge ça me parlais tout de suiteAltered beast sur Master system.Master system ,l'univers Nintendo ne m'a jamais vraiment attiré même aujourd'hui.L'histoire,le gameplay mais aussi la direction artistique même si les graphisme ne sont pas au top.Gameplay : Devil May cryLevel design : Blood borneCharacter design : Mass effectDirection Artistique : Mass effectAnimation : IcoScénario : Nier (saga comprenant Drakengard)Bande son : NierTrop de MarioJeux Solo narratifs ce que je préfèreManque d'ambitions et finitions dans les jeux sur Xbox et toujours (ou presque) centré sur les shooter et les FPS (typologie de jeux que j'affectionne très peu!)Okami ,j'ai trouvé insupportable la narration dans le jeu et je n'y voyait rien d’exceptionnel niveau gameplay.Dark sector très peu de gens connaisse et pourtant je le préfère aux Gears of War.Mon préféré j'aurais pu mentionné Shépard de Mass effect, mais Naked Snake (ou Big boss) pour tout les sacrifices qu'il a du faire. Mario, parce que je trouve ce personnage pas très fut'fut',et comme je l'ai souligné plus haut Nintendo le surexploite, c'est l'overdose.Je vais tricher un peu pour mes préférés Metal Gear (malheureusement ou pas ) il n'y aura plus d'opus à part des Remakes.Sinon Mass effect, pour le Space Opéra, la grande aventure et des personnages charismatiques et très bien écrit, vivement Mass effect 4(ou 5 selon).J'aime pas trop la licence Halo :1) parce que c'est du pan pan boum boum en fps2) niveau univers Space opéra il y a beaucoup mieux ,genre Mass effect, récemment Starfield et moins proche même No Man Sky est plus attirant.Je tuerais pour le remake de Blood Omen : legacy of Kain et par la suite de Legacy of Kain : SoulReaver, remaster, remake et suite voire Reboot, je prend direct.Hideo Kojima et Yoji Shikawa (que j'ai pu rencontrer sur scène à la Paris games week, juste avant la crise du Covid). Kojima pour tout ce qu'il a apporté au jeu vidéo et Shinkawa pour sa patte artistique,d'ailleurs j'ai plusieurs œuvres (sur thèmes de MGS) sous cadres de cette artistes et des artbooks de MGS.Bah sans grande surprise la dualsense de la PS5 est incroyable,j'aime particulièrement les gâchettes adaptatives,pour moi c'est presque un "game changer".La PS2 à une foultitude de jeux dans son catalogue c'est impressionnant.PC et console se rapproche de plus en plus,mais il y a encore des style de jeux pour PC notamment les RTS,les diablo like et autre jeux de gestion,même le point N' clics se font rare sur console. Et puis il y a les Mod, ça change tout. Par contre les jeux tournant sur console sont mieux maitrisé, sur PC il y a trop de configuration possible pour de bonne optimisation.La VR c'est fantastiques mais ça pêche niveau jeu marquant.Je ne suis pas fan des abonnement, mais j'en est tout de même quelle uns, ça permet d'essayer pas mal de jeu que je ne pourrais ou voudrais pas acheter.Il devrait avoir plus de démos ou comme ça se fait de plus en plus maintenant,la découverte de 2 à 3 premières heures de jeu, que tu peux reprendre avec ta sauvegarde sur le jeu complet.Le cross plate-formes avec Xbox,on devrais pouvoir acheter qu'une fois le jeu et pouvoir y jouer sur toutes les plate-formes ou il est disponible.Malheureusement le tout démat' est inéluctables,et j'ai peur sur l'abus sur les prix et la disparition de titres de temps en temps notamment à cause de droits d'auteur non renouvelé ou autres problèmes, mais l'accès au jeu partout grâce au cloud entre autres c'est assez dingue.J'aimais bien L'E3 et se conférence en publiques en pleines soirée et nuit pour Playstation ou autres.Et pourquoi pas le retour du playstation expérience, fin Novembre.Parce que les Game awards et autres Summer game fest je suis moins fan surtout à cause du présentateur.Cinéma, manga, et même peinture d'où le fais que j'achète pas mal d'artbooks._Film (animation) : Drive,Ol boy de park chan wook et animation :Akira,Soul (pixar)_BD (Manga) : One piece, Hokuto No Ken, Space advenure Cobra,Pacush blues (BD(saga) de Ptiluc)Musique de chevet : OST de la saga Silent hill ,Drive, les musiques des films de Nolan (Dark knight, Interstellar, Inception),et les musique d'Ennio Morricone surtout Western.Est ce que les modèles free to play, le battle royal et le jeu mobile (Coucou Fortnite) vont se casser la gueule et disparaître ? j'aimerai mais ça n'arrivera jamais.Et bordel Rockstar redevenais ce que vous étiez avant GTA V.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.