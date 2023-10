Le prochain sera :

Je suis français, j'ai 30 ans et je garde ma profession pour moi.Pour l'avatar c'est parce que je suis fan de Spider-man comme tout le monde et j'ai adoré le personnage de Miles dans Into the spider verse et surtout dans sa suite. Pour le pseudo, je l'ai pris sur un générateur de pseudo.Le jeu vidéo est une expérience ou tu es l'acteur. cette expérience te permet de t'émerveiller , de t'amuser ou même parfois de pleurer dans un univers imaginaire. C'est de l'art.Mon premier jeu est très classique, c'est super Mario bros sur nes à l'âge de 5-6 ans. J'ai eu aussi le premier Zelda qui était incroyable et tmnt qui m'a traumatisé.Pendant mes vacances d'été, j'allais dans une station balnéaire et il y avait un magasin de jeu d'arcade. J'ai joué pour la première fois à Métal Slug.Le premier jeu acheté était Pokémon version argent. Je l'ai acheté car mes potes m'en parlé h24 et j'ai voulu essayer donc j'ai bossé comme un taré pour avoir l'argent à mon anniversaire . Quand je l'ai acheté à l'époque il était en promo à 9.99€ à Auchan, c'était assez ouf. Quand je l'ai eu, j'ai joué pendant toute la nuit en cachette bien sûr.La 3DS, c'était une valeur sûre pour une console portable avec Nintendo derrière. Mais aussi pour faire le Keke avec la dernière console du moment.La musique, le personnage si il est charismatique et surtout un peu de gameplay pour me mettre de l'eau à la bouche.Gameplay : The Legend of zelda: The wind wakerLevel design : Super mario BrosCharacter design : KratosDirection Artistique : Journey ou Dishonored.Animation : Dragon Ball Budokai 3Scénario : Alan wakeBande son : Halo 3, le main theme je peux l'écouter pendant des heures.C'est la nostalgie, l'enfance et un valeur sure. Pour moi c'est le Disney du Jeu vidéo.C'est le monopole, des personnages charismatiques et des graphismes qui pète la rétine.C'est l'univers pc dans l'univers console. Novateur parfois même trop, ils sont trop avance sur leur tempsThe legend of zelda: Breath of The Wild, je me sens un peu triste de ne peut pas kiffer le jeu. Je le trouve mou, lent et surtout je ne ressens pas l'histoire( des moments épiques).Je ne comprends la haine envers Resident Evil 5, j'adore le 4 et c'est même un des meilleurs jeux que j'ai joués et pourtant j'ai un meilleur souvenir avec cet épisode le faite d'avoir joué avec quelqu'un et qui pouvait m'aider dans certains moments, c'était bien.Mon personnage préféré c'est Kratos car il représente à lui tout seul la marque Playstation et le personnage que je déteste Ashley dans RE4, elle ne serre à rien.Dishonored est ma licence préférée, l'histoire, l'univers et la direction artistique m'a bluffé et la licence que je n'aime pas c'est Metal Gear j'ai essayé une fois et je n'ai pas aimé le gameplay et l'univers.La licence que je voudrais revoir même si il y a eu un seul épisode c'est Freedom Fighter. Ce jeu mérite un remake ou un remaster n'importe quoi mais il mérite de revenirJ'ai adoré Michel Ancel pendant longtemps car Rayman et BGE m'avaient marqué mais depuis un certain temps mon estime à baisser par rapport à plusieurs révélations sur sa manière de développer.La manette de Xbox, c'est la manette ultime, elle est ergonomique et une bonne prise en main.La Ps2 a la meilleure ludothèque 3d de tous les temps et la snes à la meilleure ludothèque 2d de tous les temps.Oui le pc c'est la liberté et le bidouillage et l'univers console est un univers fermé et il n’y a pas de prise de tête.C'est un marché de niche peut-être à l'avenir ça sera plus grand mais je ne pense pas personnellement. Il y a tellement de contraintes (santé, cloisonnement, peu de jeu varié, etc).C'est un système intéressant pour les gens qui n'ont pas de budget pour pouvoir jouer mais de l'autre côté ça peut être dangereux. Si on est dépendant de ce système, on peut avoir des augmentations et surtout on n'a pas le contrôle des jeux qu'on peut jouer. Il ne faut pas oublier que ces jeux ne t'appartiennent pas.La disparition des jeux en boîte est d'une tristesse sans nom. C'est ce qui fait la magie du jeu vidéo. En achetant des jeux en boîte, on a la possession du jeu D'ailleurs je déteste les mises à jour car ça serre de prétexte pour sortir un jeu non fini. il y a une époque on se moquait des bugs car c'était des petits bugs mais là c'est du n'importe quoi. On peut vraiment avoir des bugs qui peuvent nuire l'expérience, c'est pour cette raison que je n'achète aucun jeu day one, j'attends généralement 3 ou 4 mois pour le prendre en boîte avec un prix bas.Je n'adhère pas les jeux de services car c'est un simili de jeu de jeux solo mélangé avec du multi, je ne trouve que c'est un type de jeux qui n'apporte pas une évolution seine dans les jeux vidéo car ça réduit justement les vrais jeux solos.L'avenir s'annonce sombre malheureusement avec la multiplication des jeux multi, Dlc, des jeux non finis, le manque de nouvelle licence (heureusement qu'il y a les jeux indes). Je ne pense pas que l'annonce radieuse peut être avec un nouvel acteur ça peut faire du bien (l'essor des jeux console Pc portable arrivé).L'E3 évidemment, le summer festival est tellement nul, c'est là que tu vois les limites du tout numériques ça manque de chaleur d'humaine. Les conférences E3 sont plus intéressantes et plus marquantes.Oui les mangas , les comics DC , la tech et le cinéma.Film de chevet : Batman The Dark KnightBD de chevet : NarutoRoman de chevet : Guide en territoire ZombieMusique de chevet : King of Pop tout ses albums de son vivantOui une question: Est-ce tu penses que c'est la fin des consoles ?Je dirais que je pense que nous sommes à la dernière génération de consoles telle que nous la connaissons. Le marché va se transformer L'essor du cloud, des abonnements et la multiplication des consoles portables hybride. 