Le prochain sera :

Sunmiels (Ce soir ou Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia, j'ai 31 ans. Né en France d'une mère égyptienne et d'un père malien.Je suis psychologue praticien de métier.Mon avatar représente Djidane du jeu Final Fantasy 9 en état de transe. Un état passager mais surpuissant qui me rappelle un peu ce que je suis dans la vie. Pas spécialement bon ou doué mais avec des "moments d'éclat" de temps en temps.Killia est une référence au personnage principal de Disgaea 5. Un cœur de glace qui a un jour fondu puis s'est réendurci malgré lui.Le jeu vidéo est à la fois un divertissement avec autant de genre différent que dans la littérature mais aussi un art. Il propose pour certaines œuvres un complexe mélange d'autres arts tel que le dessin, la peinture, la musique, l'écriture (parfois même de la littérature intra-diégétique). Ce qui en fait un art à part c'est que sans son instrument principal, la programmation par ordinateur, toutes ces choses citées ne peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre.Mes souvenirs sont troubles donc j'hésite entre Zelda en Game & Watch, Captain Tsubasa sur Super Famicom ou Sonic sur Mégadrive.Oui, la première fois c'était dans une salle d'arcade lors d'un de mes voyages en Egypte. Il s'agissait d'une borne Street Fighters 3 : Third Strike.Difficile à dire : je pense que c'était Croc sur PsOne.Il me semble que c'était la Dreamcast dans un brocante avec mes propres sous. J'avais des petites économies en tant qu'enfant issue d'une famille pauvre donc je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur la démo fourni avec et sur Ready 2 Rumble qui était un peu trop dur pour moi à l'époque.Ce qui dans un trailer va m'émerveiller, c'est l'univers visuel avant tout. Donc la direction artistique chatoyante ou lugubre mais en tout cas qui a du caractère et une identité propre.Gameplay : Ys 8Level Design : Dark SoulsCharacter Design : The Last StoryDirection artistique : Zelda BOTWAnimation : Metal Gear Solid VScénario : FFIXBande-Son : FFXInventeur fou avec des concepts phares. L'école du gameplay ingénieux. On y va pour le fun.De belles histoires et de l'action pop-corn. C'est du grand spectacle garantie mais à petite dose pour ne pas mourir d'indigestion.Le cross plateforme parfait. Le mieux pour jouer et tester des productions de studio tiers et indé.Red Dead Redemption 2. Comme une envie sincère de l'aimer mais vraiment trop lourd, laborieux dans son mapping de touche bien qu'objectivement un jeu généreux.Gravity Rush 2 : Ma madeleine de Proust. La sensation de liberté via le vol (lévitation) est vraiment jouissive. La DA onirique m'enchante tellement que j'aime m'y perdre sans forcément lancer une quête.Personnage préféré : Zack Fair (Crisis Core) que j'aime pour sa bonhomie et son développement de personnage tire-larme.Personnage que je n'aime pas : Vaan (FFXII) d'une platitude affligeante pour cette licence que j'affectionne.Ma licence de cœur est et restera Final Fantasy.Celle avec laquelle c'est plus tumultueux : Mario. Je ne déteste pas mais je ressens un profond ennui sur les épisodes 3D (outre Odyssey et 64). J'y inclus aussi les Luigi's Mansion bien que Spin off.J'aimerai beaucoup revoir les Magna Carta sous forme de Remake graphique avec un léger ajustement du système de combat afin qu'il soit plus accessible pour les néophytes de la licence.Yoko Taro pour ce qu'il apporte d'atypique dans le paysage vidéo ludique en tant que personnage public mais surtout parce qu'il joue (à la manière de SUDA51) avec les codes du genre et semble les connaître suffisamment pour entraîner le joueur dans ses délires les plus loufoques.La manette d'Xbox Series. Elle ne fait pas mal aux mains. On sent que sur l'ergonomie pour de longue session de jeu, elle a été étudiée avec attention.La Ps2 incontestablement (elle porte un nombre de J-RPG mythique en plus de profiter de la retro compatibilité).Oui. La personnalisation en terme de puissance, d'ergonomie dans la manière de jouer, le modding, l'accessibilité à un catalogue quasi illimité (entre Steam, Epic, le Game Pass, le PS+ en cloud, etc...) mais onéreux si l'on souhaite avoir de quoi faire tourner des jeux gourmands.Les consoles traditionnelles sont plus fermé mais sur ces aspects mais plus sécurisant pour le consommateur qui n'a pas besoin de trop penser à la plateforme en elle même (la maintenance et la mise à jour de celle-ci j'entends).Intéressante mais trop onéreuse et encore trop jeune à mon goût pour que je m'y lance totalement.Très réticent au départ mais j'ai fini par m'y faire surtout avec le Game Pass où j'active et désactive l'abonnement en fonction du temps libre que j'ai pour me consacrer à ce catalogue de jeux.C'est de la location en soi et cela m'a permit de découvrir de belles pépites comme Sable, Haven ou encore Death Door's.L'augmentation générale des prix dans le gaming en particulier pour les AA.La volonté de faire disparaître le support physique qui est, à mon sens, une dépossession du bien de consommation du joueur.En lien, il y a la fragmentation du contenu sur le blu-ray des jeux et la part trop importantes (en terme d'espace de stockage) des majs sur les consoles de salon.La remasteriation de jeux inaccessibles sur d'ancien support ou sujet à la spéculation sur les sites de revente. Cela est mal vu par beaucoup, pour moi cela m'a permit de rattraper des jeux mythiques que j'avais loupé sur old-gen par manque de moyens financiers. Une réelle frustration quand j'étais plus jeune.Indigeste et à bout de souffle. Indigeste du fait du foisonnement de jeux disponibles et pas forcément tous intéressants ou avec une identité à part. A bout de souffle car trop de studio se reposent (paradoxalement à ce que j'aime) sur d'anciennes licences ou formules éculées. Non je ne parle pas d'Ubisoft lolJ'attends aucun événement. J'aime la vibe que ça crée dans la communauté mais en soi je regarde les débriefes car je préfère jouer que visionner de la communication souvent maladroite.Le shogi, l'écriture, les mangas, la course à pied, la randonnée, les études menées dans le domaine des sciences sociales.Film de chevet : 3000 ans à t'attendreBD de chevet : Dreamland de Reno LemaireRoman de chevet : L'enfant qui ne pleurait pas de Torey HaydenMusique de chevet : A corps perdu de Gregory LemarchalQuels jeux vidéo je recommanderai à une personne qui souhaiterai découvrir les jeux vidéo ?> Gris> Paper Mario Origami King> Broken SwordPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.