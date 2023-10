Le prochain sera :

Thelastone (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

41 ans cuisinier, je vis à Montréal depuis 10 ans, originaire du sud de la France.Killer 7 était mon jeu favori en son temps.Un jeu , car ça un reste un jeu, qui nécessite un écran, tu peu jouer seul ou a plusieurs.Super Mario Bros , je dirais 8 ans.Ouiiii, Dragon ball z, Time crisis, Silent scope, V-rallyDragon ball sur NES, parce que il y avait écrit Dragon Ball sur la boite^^NES c’était la seule que je connaissais.L'univers , le rythme du trailer.Gameplay : Halo (je sais pas pourquoi)Level design : DishonoredCharacter design : WarframeDirection Artistique : BloodborneAnimation : Soulcalibur, vraiment je sais pas pourquoi je pense à ces jeux la dans ces catégories^^Scénario : Outer wildsBande son : Red dead 2Si je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? LE jeu vidéoSi je te dis Sony, ça évoque quoi ? AAASi je te dis Microsoft, ça évoque quoi ? ils y arrivent pas, ils ratent le coche à chaque fois.les FF pour moi c'est des horribles j-rpg.Ghost reckon breakpoint, je l'ai fait avec des amis , récemment, et c’était....super fun, je sais pas !Bigboss de mgs et que je déteste, Abby The last of us 2Zelda, pour la continuité et l’excellence de chaque opus, et FF pour l'inverse, chaque opus part dans un sens pas rapport, et chaque épisode est au mieux aussi médiocre que sont prédécesseur.Soulcalibur une suite ou un remake du 4Sakurai ,pour Smash Bros entre autre et sa passion, (Kid icarus sur 3ds aussi ).Xbox seriesPCOui.ça ne décollera jamais vraiment, a essayer mais ça reste comme les flingues d'arcade.Abonné Gamepass depuis 3 ans, et je viens de renouveler pour 3 ans.C'est assez cher je trouve, mais j’aime bcp paradoxalement.Non , ce qui me gène c’est les jeux services, les battle pass et tout çahaha ...le vieux con va ressortir, je dirais le online démocratisé dans tout les genre de jeux.Trop tourné vers l'argent malheureusement.La Switch 2 , cette année a vraiment déjà été assez dingue en termes de sortie je trouve.Oui, les jeux de plateau ^^,les comics (surtout dc) et les voyages.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Plus beaucoup ces 2 derniers décennies on été cauchemardesques pour moi, je hais Disney...ça fait 20 ans qu'ils sont partout..je dirais Fight club ou Old boy (vieux con spotted)BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : SwampthingRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : WitcherMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : King of leon, RadioheadJusqu’à quand je vais jouer ? Je veux dire, si j’étais fan d'escalade, je m’arrêterai le jour ou mes jambes et mes mains ne pourront plus, j'en regarderai sûrement à la télé, mais je sais que c'est moi qui éteindrai l’électrocardiogramme après avoir essayer de faire le meilleur score.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.