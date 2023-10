Le prochain sera :

Player odlschool de 45 ans, je joue sur console et sur pc depuis plus de 33 ans. Irl, je travaille dans l'enseignement comme psychomotricien.C'est un avatar que j'utilisais déjà sur d'autres sites ou forum. Pq l'avoir choisi ? car je l'aime bien tout simplement.Un hobby comme un autre.Le tout premier jeu fut probablement "PONG" j'ai joué des heures dessus.L'âge par contre je ne saurais le dire avec précision mais bien avant mes 10 ansOui j'y jouais surtout pendant mes vacances d'été en Espagne. Tout mon argent de poche y passait dedans. C'était "Super Sidekicks".Le premier jeu fut Alex kid sur Master System.Si je me trompe, il était livré avec la console.Mais le premier en boîte devait être "Fifa".La première reçue fut la Home Pong.La première achetée avec mon argent fut la PS1.Mais avant j'avais eu la master system , la megadrive et la super Nintendo.En premier le type de jeu et ensuite, du feeling tout simplement.Ma première impression est souvent la bonne.Gameplay : Half lifeLevel design : Dark SoulCharacter design : Last of us IIDirection Artistique : OriAnimation : CupheadScénario : Baldur's gateBande son : un point qui m'importe peuSi je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? ZeldaSi je te dis Sony, ça évoque quoi ? FF VII premier du nomSi je te dis Microsoft, ça évoque quoi ? GamepassFF XVI jeu totalement surcoté par son aura de FF. Le jeu un bon jeu sans plus ..il divisera complètement les joueurs .. Je le trouve totalement surcoté par la presse ... une structure qui date , tout est calqué de la même manière dans son architecture ... on suit le cheminement de l'histoire sur des rails on va au point A rencontrer quelqu'un, on doit l'aider pour avancer dans l'histoire principale .... et hop on a une broche à la fin qui fera qu'on te respectera ou qui servira de laisser passer.... youhou ma 15 eme déjà ..... ensuite on combat un gros boss et on recommence .... aucune variété si ce n'est le contexte ou les décors ....c'est un jeu pop corn avec des cinématiques à gogo ... bon mais un dlc de DMC de par son système de combat ou au final, on fera toujours la même chose .... triste route que prend FF .... il m'a tout de même moins fait "bip" que le précédent opusLe premier dying light.Malgré les notes de la presse reçue, je l'avais tout de même testé et assez bien apprécié.Je n'ai pas de persos préférés ou détestés en particulier.World of warcraft, j'y joue depuis presque 19 ans ce qui est une raison suffisante pour l'aimerUne licence que je n'aime pas :" Kingdom Hearts " ce mélange perso Disney et FF, je trouve cela mielleux. J'ai testé et pas aimé du tout.Half life un bon reboot.Personne en particulier.Xbox éliteSony même si je trouve qu'ils font du surplace sur cette générationLa mentalité .. bcp trop de fans boys sur console.Il est difficile souvent d'avoir un discours constructif avec les joueurs consoles. Pour eux, tu es automatiquement catégorisé dans une case de fan d'une marque. Si tu critiques un tu es automatiquement de l'autre côté. Joueur qui a souvent une vision nombriliste.osef total. Secteur de niche.On est noyé dedans dans notre quotidien et j'en ai plusieurs. Assez fan de la vision de MS et son Gamepass.Cela me fait toujours rire ceux pleurant sur ce point. Alors que voilà plus de 20 ans que je suis sur Steam. Après effectivement, les jeux en demat sur pc sont plus intéressant et quand un jeu sort en full demat sur console ... c'est la belle carotte.Le demat, les jeux en cloud.Full cloud ou service jeu comme MS.Un E3 comme il y a très longtemps mais c'est une chimère.Manga, sport, voyage.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Fight clubBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Demon slayer en Manga et les tuniques bleues en BDRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Le seigneur des anneauxMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : La musique de Gladiator "Now We Are Free Super Theme Song". Ce morceau me donne toujours des frissons.Ton style de jeu préféré : les MMOSPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.