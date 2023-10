Le prochain sera :

l3andr3 (ce soir)

J'ai 44 ans depuis peu. Je suis comptable mais j'ai auparavant bossé en tant que scénariste notamment dans la BD et été Documentaliste d'entreprise pour faire de la veille stratégique et de l'aide à la décision. Et puisqu'on parle de JV, je joue maintenant depuis un peu plus de 30 ansMon avatar actuel est une création Deviant art d'un artiste utilisant l'IA. Je trouve le personnage avec un mélange de coté badass et une certaine candeur en contraste qui me plaisent. j'apprécie beaucoup plus les personnages féminins que leurs homologues masculins.Mon pseudo lui vient du nom Yuki Lynn remanié qui est l’héroïne que j'ai conçue pour un roman. elle est devenue mon personnage signature et mon pseudo.Je définirais le jeu vidéo comme une aventure dont vous êtes le héros avec l'avantage de l’interactivité et du spectacle son et lumières en plus. Une plongée dans des mondes variés où la créativité peut s'exprimer au maximum (quand on s'en donne la peine lool)Mon premier jeu a été réellement sur Amstrad CPC 6128, il s'agissait de Rick Dangerous : Un jeu de plateforme mélange entre du Tomb raider, du Indiana Jones, Prince of persia et un soupçon en avance de souls like vicieux (pour la difficulté et les pièces du level design) lool. J'avais 9 ans.Oui, Le jeu dont je me rappelle et sur lequel j'ai passé du temps c'était un shoot them up "Carrier Airwings"Pour l’anecdote, je le connaissais tellement bien que je le finissais avec un ami avec un unique crédit loolCastlevania Adventure sur Game boy.Un ami me l'avait conseillé et l'ayant vu j'ai su que j'allais adorer^^Ma première vraie machine fut la Game boy qui m'a été offerte. Mais la première que j'ai réellement acheté a été la SNES. je l'ai choisi encore une fois parce qu'elle proposait Super Castlevania IVDans un trailer, il s'agit de l'univers présenté qui me fait sentir d'entrée que ça va me plaire. Après, le montage du trailer, la musique choisie et la DA globale en plus de la façon de présenté le jeu achèvera de me convaincre ou pas.Gameplay : Metroid (la saga)Level Design : BloodborneCharacter design : Valkyrie Profile LennethDirection Artistique : Horizon zero DawnAnimation : Prince of Persia (le tout premier)Scénario : Zero escape 999Bande son : Castlevania (la saga)Nintendo : l'école du gameplay. Des jeux agréables, colorés, le plaisir de jeu.Sony : Les graphismes, un catalogue diversifié, un savoir faire technique, Des univers immersifs.Microsoft : N'en déplaise à certains, pas grand chose. Encore plus aujourd'hui malheureusement.Mais je dirais la capacité à fournir des services et des infrastructures importantes dédiées au jeu comme le cloud.Death Stranding. Rien dans ce jeu ne parvient à me plaire. Pourtant j'apprécie le travail de Kojima.Le gameplay est la première raison, son intérêt me passe au dessus. Puis vient l'univers et la DA très morne et fade, même si c'est voulu. Le jeu a un effet repoussoir total sur moi.Saint Row (le reboot) : Je comprends les critiques qui sont pour la plupart justifiées, mais pour ma part je me suis amusé dessus et je considère que c'était l'essentiel pour moi vu les attentes que j'en avais. J'ai aussi apprécié la DA malgré quelques fautes de goûts que je reconnais volontiers^^Personnage préféré : Aya Brea. une héroine à la fois forte, mais pas dépeinte comme un archétype Son design est aussi un exemple de bon goût, simple avec une certaine sobriété. elle est classe, sexy mais sans en faire trop. Et le personnage est bien développé.Personnage détesté (un parmi d'autres) : Kalas (Baten kaitos) Tout ce que j'aime pas notamment en terme de character design.Castlevania ma licence de coeur et que je suis depuis mes débuts dans l'univers des jeux vidéos. Elle a tout pourplaire : Ost sublime, univers riche, gameplay avec des nouveautés sur chaque épisode, excellent level design, DA gothique, fantasy et fantastique parfaite malgré quelques jeux à coté de la plaque.The Last of us : Je n'aime pas cette licence parce qu'elle ne me fait rien ressentir contrairement à ce qu'elle tente de faire. je trouve le tout trop déjà vu et prévisible à mes yeux (même le 2 qui tente justement de ne pas l'être)Parasite Eve. j'aimerais soit un remake des deux premiers, mais plutôt un reboot pour effacer le terrible The 3rd birthday que je souhaite oublier.Question difficile, je dirais Akihiko Yoshida pour son trait, ses couleurs et son sen artistique. Sans doute le designer que je préfère actuellement du coté japonais.Il y a tant d'autres personnalités talentueuses mais lui est celui que j'admire vraiment. je citerai quand même en plus, Michiru Yamane, Yoko shimomura ou shigenori Soejima.La manette pro switch, juste parfaite en prise en main, poids, batterie et ergonomie.La switch actuellement, la plus variée et complète pour moi. Entre indés, tiers et Nintendo. Bien sur impossible d'oublier aussi la PS2 qui vient juste derrière.Oui, la communauté n'est pas la même ni avec les mêmes attentes. l'approche du jeu PC n'est aussi pas la même malgré nombre de points communs avec les consoles. Le PC me semble plus "libre" dans son approche, mais aussi beaucoup moins "plug and play" que les consoles. les deux peuvent apporter du bon selon moi. je préfère néanmoins les consoles pour la facilité d'utilisation.La VR ce n'est vraiment pas mon truc. ça peut apporter des bonnes sensations sur certains aspects, mais ça me semble difficile d'adapter tous les types de jeux aussi bien que sans. Et en plus je n'aime pas l'idée que ça laisserait forcément beaucoup de gens de coté si ça devenait une norme. tout le monde ne supporte pas la VR. Le mieux c'est la diversité des façons de jouer.L'abonnement permet un gain en terme de coût. beaucoup de jeux pour une dépense relativement modéré. Mais c'est aussi un mode qui pousse à la surconsommation ou à la consommation effaçant le plaisir. Acquérir un jeu pour lequel on a attendu ou économisé apporte une satisfaction et un attachement bien plus grand selon moi que celui qui est à disposition immédiate et à profusion. Tout est meilleur avec modération lol.là encore, l'idéal est le choix pour le joueur pas imposé un mode ne favorisant que certains et la rentabilité.Le dématérialisé qui en soit n'existe pas. C'est une fausse évolution selon moi. A part le gain physique de place, bien réel, le dématérialisé ne me semble pas être LA solution de demain. Elle l'est surtout selon une logique de rentabilité pour les éditeurs etc. pas pour le consommateur.En terme d'évolution, je dirais l'IA. Malgré la prudence avec laquelle il faut la développer et la considéré, elle est , je pense, une formidable opportunité pour concevoir des améliorations dans l'univers même des jeux, l’interactivité, mais peut être aussi dans l'aide au joueur ou l'ergonomie, notamment peut être pour des personnes ayant des difficultés diverses.Je suis assez pessimiste sur l'avenir du JV, surtout à cause de la logique de profit derrière laquelle on à l'air de trop courir. je comprends le concept d'entreprise qui gagne de l'argent etc bien sur. Mais ça ne doit pas se faire au détriment d'un équilibre ou de la créativité qui nourrit le secteur.De même la technologie et sa puissance ne doivent pas selon moi être une fin en soi.Je pense de toute façon qu'on va atteindre bientôt une limite en terme de rendu graphique. Il va falloir réfléchir sur le secteur et les chemins à prendre très vite.L'E3 était le meilleur événement. Un vrai rassemblement des joueurs, du public, des professionnels. internet, le covid et les nouvelles habitudes des gens à malheureusement contribué à détruire ce salon. Mais ça n'empêche pas le partage. Des sties comme Gamekyo sont aussi là pour ça^^Oui, une notamment qui me prend autant de temps : L'écriture. Concevoir des histoires imaginaires est ma première passion réelle, même avant le JV.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Princesse MononokeBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Cross FireRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : La Saga des Sept SoleilsMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : VA11-HALL A cyberpunk bartender actionEst-ce que je jouerai encore dans 30 ans où jusqu'à la fin de ma vie ? 