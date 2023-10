Le prochain sera :

Allanoix (Ce soir ou Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Je m'appelle Karim, 41 ans et agent de contrôle aéroportuaire.Cet avatar est celui d'Ulquiorra dans Bleach. Il représente la solitude, trait de caractère qui me définit, j'aime la solitude. Le pseudo est celui de l'antagoniste du film Advent Children, un personnage a qui il manquait quelque chose pour se sentir complet, un peu comme moi à l'époque.Que si elle est transportée avec les livres, les films ou les séries, le J.V c'est pareil. C'est un média qui nous transporte d'autant plus que nous ne sommes plus de simples spectateurs mais nous sommes immergés totalement dans un monde hors du nôtre.Le premier J.V fut sûrement Super Mario Land sur Game Boy. Un ami d'enfance me l'avait fait découvrir, je devais avoir 7-8 ans. Moi qui n'avait reçu que des jeux type Tiger ou des bootleg de portables, ça m'avait donné envie d'en avoir une.La foire qui s'installait les étés à l'époque avait un petit stand arcade....et bien sur la borne qui attirait tout les joueurs ( dont moi ) et leurs pièces, c'était Street fighter 2.Le premier jeu que j'ai acheté avec mes propres deniers, ce devait être un jeu Playstation. C'était soit Symphony of the night, soit Breath of fire 3. J'ai revendu le premier 2 semaines plus tard, car j'arrivais pas à passer un boss ( la honte quand j'y repense ) alors que le second avait des pics de difficulté bien plus hard mais que j'ai fini tant j'étais plongé dedans.Mon père m'avait offert la NES et plus tard la Playstation...la première que j'ai pu m'acheter moi-même ce fut la Gamecube, car mon premier job intérimaire et mon premier gros salaire passèrent par là.La première chose que l'on voit, ça reste la beauté des graphismes et de l'animation. Après viennent le nom du studio et le genre de jeu.Gameplay : Mario 64Level design : Dark Souls / BloodborneCharacter design : Guilty GearDirection artistique : Elden RingAnimation : Les jeux VanillawareScénario : Les MGS mais Snake eater en particulierBande-son : CastleVania SOTNSi je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? C'est l'enfance, la NES chez moi, et la Super Nes chez mes potes du collège....puis ce fut la N64 au lycée.Si je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? C'est forcément la Playstation, et de longues heures devant un trop grand nombre de jeux cultes.Si je te dis Microsoft, ça évoque quoi ? C'est la 360 pour moi, leur meilleure console. La trilogie Mass effect découverte dessus, ainsi que Fable.Plein même, j'ai tenté les Horizon, mais impossible de terminer les jeux sans tomber dans la lassitude.Dernier exemple en date, FF XVI, on a oublié l'originalité pour pondre un scénario cochant les cases d’un cahier des charges du style GoT.Alpha Protocol...un titre pas exempt de défauts techniquement, mais qui démontrait déjà le savoir faire d'Obsidian si on voulait bien lui laisser une chance.Mon personnage préféré ? Disons que dernièrement j'ai entamé Like a Dragon, et j'apprécie particulièrement Ichiban, car je le trouve très humain.Ceux que je n'aime pas, ce serait sûrement Atreus et Aloy, pour la même raison : ils ouvrent trop leurs gueules ces 2 là, tellement que j'ai abandonné leurs jeux !!Zelda même si je ne suis pas fan de tout les jeux, ça reste une licence indétrônable pour moi.Celle que je n'aime pas c'est les machines à fric facile qui ne font que capitaliser sur un nom sans jamais rien apporter de neuf au J.V....oui Call of Duty, je parle de toi.Parasite Eve mériterait un remake, ainsi que le 2. On oublie par contre la bouse PSP.Feu Satoru Iwata, car il aura réussi a relancer la créativité de Nintendo et était un patron proche de ses employés.Ça dépend du genre de jeu. Gros amateur de jeux de baston, je trouve la manette de Sony idéale pour le genre.Mais en ce qui concerne les jeux de voitures, la manette de Microsoft reste la meilleure.La PS2, elle a vu des titres légendaires débarquer, dont l'aura est toujours aussi forte et dont les remakes ne cessent d'être demandés.Le monde du PC m'est assez inconnu, pourtant les avancées technologiques sont là...mais le fossé est bien moindre avec les consoles comparé à l'époque.Pour avoir testé un 2 vs 2 avec mes potes dans une arène en VR, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bluffant, et j'espère voir cela encore évoluer !Anciennement abonné au Gamepass, j'ai arrêté quand je n'arrivais plus à finir tout ce qui déboulait....je ne dirais pas que c'est du fast gaming, analogie au fast-food, car certains jeux sont très bons, mais il y a clairement overdose, et on finit par ne plus jouer et apprécier les titres de la même façon que si l'on prenait son temps dessus.Le full démat est une hérésie pour moi. je reste un collectionneur, et tout laisser dans des serveurs ne peut pas servir l'histoire du J.V, car tôt ou tard, ils sont fermés. Je trouve aussi leurs prix injustifiés, mais ça c'est un autre sujet. Les consoles full démat c'est pareil, un jour elles ne serviront que de presse-papier géant.La fin des salons. Maintenant qu'internet est ouvert à tous, que les constructeurs et studios s'adressent directement aux joueurs, c'est une bonne chose.Qu'il y en ait 2 qui fassent la course à l'avancée technologique et un outsider, j'aime bien cette disposition.....quoique Microsoft a intérêt à lâcher autre chose que du Starfield pour perdurer, car pour l'instant, j'ai décidé que la Série X sera ma dernière console chez eux. Je reste toujours curieux de ce que peut proposer Nintendo également.Aucun en particulier....je déteste même les VGA qui n'est rien qu'une immense vitrine publicitaire.Les voyages, la cuisine, l'astronomie, la mythologie et les chats !Film (animation ça marche aussi) de chevet : Princesse MononokeBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : 20TH century boysRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Mon nom est Rouge, d'Orhan PamukMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Last Train Home par Pat Metheny GroupJoueras-tu encore aux J.V dans 20 ans ? Joueras-tu encore aux J.V dans 20 ans ? Seul l'avenir me le dira.