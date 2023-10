Le prochain sera :

Killia (Ce soir ou Dimanche)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Je suis Thelastone , j'ai 30 ans et je suis développeur logiciels, je suis sur Gamekyo depuis plus de 10 ans.Thelastone en référence au film the last samouraï que j'ai adoré, la photo c'est Miyamoto Musashi de l'adaptation en Manga Vagabond.Une expérience amusante avec laquelle tu peux vivre des aventures passionnantes dans tout un tas d'univers riches et variés et ou tu peux te permettre de faire des choses que tu ne fera jamais dans la vraie vie. En bref c'est le média numéro 1 du 21ieme siècle.Final fantasy aventure, à part les anciens du site peu de gens ont connu ce jeu, j'avais 7 ans et j'ai jamais oublié le début avec le premier boss dans l’arène ou ton meilleur pote qui se fait buter et que tu dois venger.ahhh l'arcade.... toute mon enfance/adolescence je passais des journées à y jouer avec je me rappel l'odeur de cigarette et café dans toutes les salles, si je devais cité 3 jeux qui m'ont marqué alors je dirais :-Métal slug -> Je l'ai tellement poncé (du 1 au 4) qu'on arrivait avec mon frère à terminer le jeu avec une pièce/jeton , je me rappel d'un gars qui nous avait vu mettre une pièce et qui a dit à son pote,pas la peine d'attendre il sont partis pour une heure et demi xD-> Street fighter 2 ,mon premier jeu console sur snes les combats entre moi et mon grand frère, Ryu contre Ken ...la belle époque.->Tekken 3 -> Je jouais tout le temps Heihachi parce qu’il avait le mouvement de toupie et que je pouvais finir le jeu à 100%.Pokemon argent, parce que c’était une dinguerie, deux fois plus de Pokemon , deux régions, le jeu en couleur la première fois que je l'ai lancé et que j'ai vu Lugia nager dans l'eau ..bref à ce jour ça reste mon Pokemon préféré surtout les versions hearth gold et soûl silver.La gameboy color, pour être plus précis je l'ai fortement mendier à mon oncleIl a fini par céder et m'avait acheté la Gameboy color violette transparente.Pourquoi celle ci parceque tout les jeux que je voulais faire étaient dessus (Zelda age/saison, Pokemon, Rayman, Mario...) et que pour moi les console de salon c'était pour les adultes à l'époque.Sinon celle que j'ai vraiment acheté avec ma thune c'était la psp en occasion chez un maximales, j'avais vu à l'époque Naruto ultimate ninja heroes et j'étais tellement accros (je le suis toujours) aux manga que j'ai craqué ensuite j'ai découvert dessus le fameux Crisis core et c'est devenus mon meilleur jeu sur la console.L'atmosphère, le désigne et le gameplay si un trailer ne contient pas l'un de ces trois éléments alors le jeu ne m'intéressera probablement pas.Gameplay : ZeldaLevel design : BloodbornCharacter design : Street fighter 2Direction artistique : Hollow knightAnimation : Street fighter 6Scenario : The witcher 3Bande son : Dark souls 1/2/3Nintendo c'est l'école du gameplay, les maîtres en la matière, si je devait citer le constructeur qui produit les jeux sur lesquels je me suis le plus amusé ça serait Nintendo.Sony la variété et la maîtrise, sans déconner leurs jeux son ambitieux et riches, si t'as envie de vivre différentes expériences (aventure,horreur,action,rpg,combat) dans une qualité optimale c'est chez Sony que ça se passe.Microsoft est pour moi le constructeur de l'accessibilité, ça commencé par le online gratuit puis le Gamepass et la série s, si t'aime pas trop dépenser dans les jeux vidéo mais tout en t'amusant tu choisis Microsoft.Microsoft représente pour moi aussi les jeux Américains (Halo,Gear of war ) en tête. Je précise que Halo 2 fait partie de mon top 5 des meilleurs jeux auquel j'ai jamais joué.Oulah il yen a plein mais si je devais en citer un ça serait GTA , bizarrement je trouve que quand un jeu veut trop se rapprocher de la réalité ça perd tout l'intérêt d'un jeu vidéo : plonger dans l'imaginaire.Je dirais pas une mauvaise presse mais un jeu moyen que j'ai adoré c'était Berserk and the band of the Hawks (me souviens plus du titre exact) mais j'avais très bien aimé.Le personnage de Jv que je préfère c'est sûrement Link parce que le mec a vécu toutes les époques à chaque fois un charadesigne ultra stylé et j'adore les personnages qui utilisent des gadget/objets pour se battre (comme Batman) au lieu de power up de mes c*****Le personnage que je déteste yen a pas vraiment mais si je dois en citer un je dirais que la meuf dans Forspoken symbolise tout ce que je déteste, personnalité de huître, charaderdesign flemmard et langage de merde.Ma licence préférée est sans doute les Souls parce que le gameplay est au petit oignons, la difficulté présente l'atmosphère incroyable et un design (level,chara de malade).Celle que j'aime pas c'est Fortnite ,et tout les BR en général,j'ai l'impression que c'est un mix de tout les mauvais goûts présents sur cette planète et quand tu regarde les steamer qui jouent a ça...bouargh je vomis.Définitivement Golden Sun, mon meilleur RPG à ce jour surtout le 2 que j'ai fais la première fois en espagnole pourtant.Je ne veux pas d'un reboot mais d'une suite avec de nouveaux personnages et surtout pas les bras casses du 3, et en 2D plz.Shigeru Miyamoto ce mec est un monstre. Mais en deuxième je mettrais Régis fils aime.La manette xbox 360, toujours pas de rivale pour le moment cette était tellement confortable que j'ai continuer de jouer avec jusqu'à maintenant sur pc. En deuxième je mettrais la dual shock.La légendaire PS2 , jusqu'à maintenant à part peut être la Nintendo ds il n'y a aucune console qui a eu autant de jeux aussi bons , je me rappel que dans les salles d'arcades ou j'allais il y avait toujours trois ou quatre ps2 avec tout le temps une bonne centaine de jeux quon pouvait choisir , il y avait des gens qui passaient des heures à essayer de finir Shadow of colossus ou God of war.Ya même un gars qui s'est embrouillé avec le gérant en l'accusant de supprimé sa sauvegarde pour revenir payer encore et encore, du coup on le voyait toujours se battre contre le leviathan (premier boss de God of war) x) , ahhh le bon vieux temps quand je vois que c'est devenu une simulation parentale j'ai quelques larmes aux yeux..Nous on jouais souvent à Dragon ball budokai tenkaichi (j’attends le 4 au tournant).Le PC et les consoles ont leurs avantages et inconvénients, j'aime les console pour leurs exclus et la spontanéité avec laquelle tu peux jouer (surtout la next gen), mais j'ai une préférence pour le PC, juste pour les mods, les manettes au choix, le online gratuit, les jeux moins cher, le rétro gaming....ah merde ça fait beaucoup quand même..^^Jamais vraiment tester à part à un ou deux événement sur Paris mais je pense que c'est pas pour moi,j'aime rester connecté à l'environnement qui m'entoure lorsque je joue.Mais ça a l'air d'avoir un bel avenir pour ceux qui s'y intéressent.Je trouve que c'est justifier chez certains (généralement on a de bons jeux gratuits par mois) mais chez d'autres c'est du foutage de gueule (coucou Nintendo, merci pour le jeu de base-ball random qui date de 30 ans sur nes ), je me suis desabo de Nintendo rien que pour ça.Les season pass,dlc à foison, je ne parle évidemment pas d'extension . Pour moi les dlc sont uniquement valable pour certaines catégories de jeux comme mes jeux de combat ou tu dois maintenir la hype.Sinon dans l'industrie en général les événement jv tel que l'E3 , ce genre d'évent ou t'as un show par constructeur et ou l'on décide à la fin qui a fait la meilleur performance ça me manque.Je vois pas vraiment.Rayonnant, je trouve qu'il y a tellement de très bons jeux actuellement que c'est impossible de tous les finir..je me sens obligé de faire des choix et ça ne m'étais pas arrivé depuis ...très longtemps, j'espère que ça continuera ainsi.Ah bah j'ai répondu juste en haut l'E3.Lecture : romans fantastiques notamment et mangas seinen majoritairement, Sport: judo , dessin: j'essaie de bien apprendre l'anatomie je posterais des dessins à l'occasion mais vous trouverez quelques exemples dans mes anciens blogs.Film (animation ça marche aussi) de chevet : C'est le seigneur des anneaux.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Mes mangas préférés c'est Berserk pour les seinen et Dragon ball pour les shonen.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : C'est Game of throne.Musique de chevet : (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Je trouve que l'OST de Naruto premier du nom est tellement lunaire que pas grand chose ne lui arrive à la cheville.Oui, Pourquoi tu joue ?Parce que c'est le seul moment où j'oublie tout les soucis/problèmes du quotidiens et que je me repose mentalement. :')PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.