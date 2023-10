La prochaine sera :

Elenaa (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Alors mon nom d'avatar devrait te donner mon prénom j'ai 39 je suis ambulancier et également porteur de corps dans le milieu funéraire. Sinon pour ma présentation ça sera simple j'ai quasiment baigné dans l'univers des jeux vidéos depuis que je suis tout petit on avait un Amstrad CPC à la maison ça remonte.Pour le jeu de mot débile entre Optimus et Thomas XD, sinon l'avatar c'est que j'ai trouvé l'image sympa avec les différents Antagonistes de Dragon Ball Super.Alors deux solutions soit je lui fait un cour d'histoire sur les JV ou alors je sors mon téléphone je vais sur YouTube et je lui montre quelques exemples de gameplay.Le premier jeu que j'ai eu dans les mains, mes souvenirs son vague ça doit se jouer entre Rick Dangerous ou bien Fire & Forget II je sais plus trop.J'en ai joué mais aucun en particulier m'a particulièrement marqué.Alors là question difficile premier jeu que j'ai acheté avec mes deniers sûrement durant mon époque PS2, je dirais peut être un Ace Combat et sûrement le 4 donc Ace Combat: Distant Thunder. Pourquoi car j'adore la série et l'univers de Strangereal.La PS2 car c'était la console du moment et qu'il y avait la suite de jeu que j'aime dont Ace Combat voir question précédente lol.D'une part le gameplay mais après l'immersion dans l'univers si ce dernier va être blindé de LORE pour satisfaire mon côté scientifique et appliqué des raisonnement scientifique IRL dans le dit jeu XDAlors pour certaines réponses je serais plus en mode compagnie plus que jeu.Gameplay : Street Fighter / Mortal KombatLevel design : ZeldaCharacter design : CapcomDirection Artistique : Trop compliquéAnimation : Trop compliqué aussiScénario : la série Assassin's Creed dans son ensemble j'adore aussi Ace Combat.Bande son : Wipeout mais aussi Sonic The HedgehogUne société plutôt conviviale et familiale dans la majorité de ses production mais ayant une façon de communiqué digne du moyen âge.Les successeurs de Sega sur le domaine le jeu vidéo est cool mais trop de confiance peuvent leur faire prendre des baffes dans la tronche ça été prouvé la PS3 par exemple.Sympa mais potentiel sur des jeux solo gâchés, trop focus sur le multiplayer et c'est pas trop ma came.Des tas mais un en particulier c'est Fortenite je n'ai toujours pas digéré l'abandon d'Unreal Tournament pour ceux de mioche attardé sifflant des vidéos Tiktok comme de la meth.A l'époque y avait Warzone 2100 qui avait eu une presse très mitigé voir pas trop bonne il me semble pourtant j'ai vraiment apprécié ce RTS par son design et son histoire classique mais qui fais le job.Mon préféré, Sonic, car c'est un putain de hérisson courant aussi vite que Flash pouvant devenir Super Saiyan pour le gamins de 7 ans que j'étais ça c'est BADASS.Celui que j'aime pas ! Duck Hunt le chien, foutu clébard qui se fout de ta gueule quand tu rate un tire enfoiré de cabot !Trop difficile de choisir, je faire simple. Les licences ex aequo voir ma bannière de blog et pourquoi car j'aime leurs histoires et leurs badassitude.Celle que j'aime pas en c'est plus de l’indifférence plus que ne pas aimé elle m'attire pas mais bon je dirais Fortenite les raisons ont étés dites plus haut.La licence des jeux d'hélicoptères Strike en vrai ça pourrait être bien soit un Reboot soit une Suite.Masahiro Sakurai il est juste top et si humble un peu le Keanu Reeves du JV.Bonne question lol disons que je m'adapte donc j'ai pas vraiment d'avis.J'en vois 3 La Megadrive et sa concurrente la Super Famicon et enfin la PS2 tout simplement.Ah oui par exemple des jeux comme Cities Skyline ou Age of Empire II HD Def Ed. Cela se joue avec le combo clavier souris point. Pareil pour certains FPS je me vois pas jouer à Unreal Tournament avec une manette ensuite il y a les mods.Rien du tout.C'est compliqué XDOui la disparition du physique je pense que c'est quelque chose de fondamental, ayant le prénom que j'ai je peux appliqué l'adage que je ne crois que ce que je vois, hors le démat ne me fais pas croire que je possède vraiment le jeu.J'en vois pas particulièrement.Question trop difficile pour y répondre. J'ai pas assez de recul et de vision sur le jeu vidéo pour établir une hypothèse / vision de l'avenir du jeu vidéo et puis y a trop de variable en compte. Par exemple le Covid en a été une personne ne l'avais vu venir pourtant.TGS et les Game Awards juste curieux de voir si on aura enfin Metroid Prime 4 sur l'un de ses deux events.Oui la science mais particulièrement l’Astronomie.Film (animation ça marche aussi) de chevet : AkiraBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Dragon BallRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : AucunMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Adagio For String par Tiësto elle sera à mes funérailles lolOrf non ça va et j'espère que tu es satisfait de mes réponses. Maintenant va porter poisse à Lina Inverse lolPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.