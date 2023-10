Le prochain sera :

Bogsnake (Dimanche)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Je m’appelle Jessica, j’ai 26 ans, je vis dans le 93 (à l’aide) et je suis au chômage xD Je navigue de postes en postes, dernièrement j’étais chargée de recrutement au sein de Pôle Emploi (je recrutais les conseillers en agence). Là j’ai pour projet de partir en Erasmus pour 2024 mais j’attends mon rdv en fin de mois pour mettre mon projet en place huhu.Alors pourquoi Jill de FF XVI ? Parce que j’adore le jeu et je trouve le personnage très joli, tout simplement ! Après je change régulièrement d’avatar, ça va généralement avec mon mood du moment. Et pourquoi “Elenaa” comme pseudo ? Je le tiens tout simplement d’Elena Fisher, personnage d’Uncharted qui a marqué l’adolescente que j’étais lorsque j’ai découvert la saga. Après c’est un pseudo que je n’utilise plus vraiment aujourd’hui, mais comme je commente assez souvent, flemme de changer x)C’est une bonne échappatoire à la réalité, je pense ? Ça permet de penser à autre chose et à positiver ! (Je ne sais pas si c’est réellement ça le sens de ta question, toutes mes excuses si je l’ai comprise de travers)Tekken 3 sur PS1, et j’avais 3 ans à l’époque,, je n’ai jamais arrêté de jouer depuis. Et un souvenir que j’ai avec ce jeu ? Alors c’est une drôle d’anecdote, mais comme j’étais très très très jeune, je ne comprenais pas le principe où le costume changeait en fonction de si tu sélectionnais le personnage avec Croix ou Carré. Je ne sais pas si t’as déjà joué au jeu, mais en fonction du costume choisi, le nom du perso était souligné soit en bleu soit en rouge (ou jaune, si on utilisait les costumes “secrets”), et comme je sélectionnais tout le temps mon perso en appuyant sur Croix, automatiquement mon perso avait son nom souligné en bleu et encore aujourd’hui, je me vois prier devant la vieille télé cathodique de ma grand-mère à chaque chargement en mode “faites que je sois rouge, faites que je sois rouge”. Au final, comment j’ai découvert ce système de costumes ? Eh bien, faut savoir que de je jouais principalement Xiaoyu, et je m’amusais à faire ses poses de victoire de T3, elle avait une pose de victoire où elle faisait le poirier, eh bien j’ai fait le poirier, sauf que mon derrière est tombé sur la manette et quelle surprise ce fut de voir que mon perso était souligné en rouge maintenant xD ……Pour ma défense, je rappelle, j’avais trois ans xDTekken 3 justement ! J’étais un peu plus âgée (je devais avoir 5 ou 6 ans, ma petite sœur venait tout juste de naître), nous étions partis en vacances à Deauville, et y’avait une salle d’arcade, je ne crois pas y être restée très longtemps, j’ai dû faire une partie et j’ai arrêté (après tout, à quoi bon, j’avais le jeu à la maison).Alors le premier jeu que j’ai acheté de mes propres moyens, je n’en ai aucune idée, en revanche, le premier jeu que j’ai demandé qu’on m’achète je m’en souviens très bien et c’était Kingdom Hearts 2 sur PS2. Et pourquoi celui-là, j’étais fan de Disney et je venais tout juste de découvrir Final Fantasy X-2, comme j’ai vu que c’était les mêmes développeurs, je me suis dit que j’allais aimer ^^ Et ça n’a pas loupé, presque 20 ans, je suis toujours aussi dingue de la série !Alors c’est assez drôle compte tenu du nombre de consoles que je possède mais la première et seule console que j’ai acheté par mes propres moyens, ça a été la PS5 XD Comme toute ma famille sait que je suis une grosse fada de JV et que je suis née le lendemain de Noël, ils se sont toujours regroupés pour m’acheter une console lorsque j’en voulais une (PS2, X360, PS3, PSP notamment). En revanche, j’ai acheté la 3DS et la Switch pour ma petite sœur pour son anniversaire mais je les utilise (sauf qu’elles ne sont pas à moi techniquement).On va me traiter de grosse fangirl, mais déjà si le trailer possède un BG tu peux t’assurer que j’vais m’y intéresser XD (oui j’ai pas de vie). Après hors ce léger petit détail, c’est difficile à dire, j’ai des goûts très éclectiques et je ne suis pas reloue, il m’en faut très peu pour me rebuter ou quoi. Après, les trailers ça aide pas des fois non plus xD. Par exemple, les trailers de Lies of P m’ont beaucoup donné envie, sauf que je n’avais aucune idée que c’était un Souls-like et au final, ce n’est pas un jeu pour moi !Gameplay : Final Fantasy XVI, littéralement les combats c’est un condensé de tout ce que j’aime.Level design : DmC: Devil May CryCharacter design : Xenoblade Chronicles 3Direction Artistique : HadesAnimation : N’importe quel projet de Naughty DogScénario : Spec Ops: The LineBande son : Final Fantasy XIVMario.Uncharted.Halo.Zelda: Breath of the Wild sur Switch. J’ai tenté mais il n’y a rien à faire, Zelda ce n’est pas fait pour moi. J’ai l’impression que c’est un jeu bac à sable, t’es lancé dans la nature, tu sais pas ce qu’il faut faire et je déteste ! C’est sûrement un avis qui diverge de la majorité (j’en ai l’habitude) mais les open world me rebutent, j’aime pas être laissée comme ça, je préfère être guidée pour ne rien louper. D’ailleurs, c’est pour ça que je commence à ralentir ma run de Baldur’s Gate 3, j’adore le jeu, son univers ses persos, mais le côté ‘tu fais ce que tu veux” me soûle mais à un point……… J’suis toujours obligée de suivre des guides et perso j’ai pas que ça à faire quoi :/Oh que oui ! Je vais me limiter à trois titres mais la liste est longue :Resident Evil 6, alors c’est sûr, ‘faut mettre son cerveau en mode off quand t’y joues, rien n’a de sens dans ce jeu, après les scénarios de RE sont dignes de nanar de manière générale, mais là beaucoup de plus que d’habitude. Il n’empêche que ça ne m’a gênée en aucun cas, le jeu propose un mode coop solide et c’est toujours fun d’y jouerDead Space 3, mon ressenti est à peu près le même que celui de RE6, je pense que le jeu aurait été bien reçu s’il n’était pas un Dead Space, car licence mis de côté, c’est un très bon jeu d’action avec une coop encore meilleure que celle de RE6 (imo).DmC: Devil May Cry, j’ai haï la refonte des personnages de Dante et Vergil, mais en matière de gameplay, game design, bande-son, j’ai presque envie de dire que la barre a été placée très très haute.Mon perso de JV préféré : Hien Rijin, l’un des personnages majeurs de l’extension Stormblood de Final Fantasy XIV (malheureusement qu’on ne voit plus dans les quêtes d’épopée). C’est un personnage basique, comme on en voit des centaines dans tous types de jeux, c’est un prince héritier qui a été conduit à l’exil après la prise de sa contrée d’origine, au début quand on le rencontre, on penserait que c’est un personnage qui va se morfondre ou quoi, mais non, le gars est super optimiste, toujours sourire aux lèvres et malgré son statut de souverain il considère les autres comme son égal, t’as naturellement envie d’être son meilleur pote et j’pense que j’suis surtout attachée à lui pour cette raison x)Maintenant j’ai aussi envie de citer Clive Rosfield, le héros de Final Fantasy XVI, son histoire m’a marquée, m’a fait pleurer, crier, rire, bref j’suis passée par beaucoup trop d’émotions pour ne le considérer que comme un simple personnage x)Et enfin, un perso que je n’aime pas……………………… J’avoue ne pas en avoir en tête pour le coupCelles que je préfère : Uncharted et Mass Effect. J’ai l’impression de ne parler que de Final Fantasy mais mes deux premiers amours ce sont Uncharted et Mass Effect (j’ai d’ailleurs un tatouage à l’effigie d’Uncharted !). Final Fantasy n’est que mon troisième XDCelle que je n’aime pas : Zelda ? J’ai beau tenté à chaque fois, j’accroche pas :/Ouh là oui ! A chaque Nintendo Direct, je prie pour voir un remaster (comme la DE de Xenoblade Chronicles) des deux autres jeux de l’Operation Rainfall, à savoir The Last Story et Pandora’s Tower. J’aimerai également que Ninja Theory nous fassent un remake de Heavenly Sword :’)Et enfin…. J’ai perdu espoir étant donné que le studio a fermé mais j’aimerai le retour de la licence Magna CartaYoshida Naoki, le directeur de FF XIV/FF XVI. Le gars a littéralement fait ressusciter un jeu considéré comme mort pour en faire l’un des jeux les plus populaires dans le monde atm, je sais pas si les gens se rendent compte de la dinguerie que c’est. Et puis même, à part lui, je ne connais pas beaucoup de directeurs qui prennent la peine de parler des updates des jeux ou d’être aussi ouvert sur les développements, on voit que c’est un mec vraiment humble, avec beaucoup d’humanité et d’ouverture d’esprit, bref j’admire beaucoup beaucoup beaucoup cet homme.Celle de la PS5. Je n’ai jamais tenue de manette X/S Séries donc peut-être qu’elle est pareille ou même mieux, mais franchement passer de la manette PS4 à PS5 avec les trucs haptiques, c’est une dinguerie, pour rien au monde je ne changerai.La PS2. C’est p’tête aussi la machine sur laquelle j’ai le plus de souvenirs, je ne sais pas, mais elle a un catalogue de jeux vraiment très complet.Oui, je galère dans l’un et pas dans l’autre XD. Plus sérieusement, je ne suis pas la meilleure placée pour répondre à cette question sachant que je m’en bats les couilles des graphismes, du framerate, si y’a des mauvaises textures ou quoi je m’en fous, tant qu’il n’y a pas de bugs. Et de toute façon, je n’ai jamais eu de machine de guerre donc limite je dirai que j’suis mieux avec mes consoles XDJe n’ai pas vraiment d’avis là-dessus étant donné que j’ai dû jouer 3 ou 4 fois grand max en VR (et à chaque fois j’avais la gerbe…..). Maintenant, j’ai hâte que ça se démocratise, parce que dans le fond, l’idée donne envie, mais je peux pas vraiment commenter vu que j’ai pas réellement testé x)Je pense que c’est une bonne chose car ça permet de faire des économies au vu du prix des jeux d’aujourd’hui, à première vue payer plus de 100€ pour jouer en ligne/jouer à des jeux gratuits, ça peut paraître gigantesque comme tarif, mais quand on sait derrière qu’un jeu vaut 70 voire 80 balles, bah au final tu joues/finis 3 jeux, ton abonnement est rentabilisé. Après faut juste pas que les constructeurs en abusent comme le font Netflix et autres.La disparition des jeux en physique oui, ça fait mal au cœur. Le principe même de collection disparaît aujourd’hui, et je trouve ça vraiment regrettable. J’aimais bien exposer mes jeux à l’époque de la 360/PS2, à elles seules, ces deux consoles remplissaient mes étagères et aujourd’hui, PS4/PS5, bah y’a qu’une seule rangée, à peine, c’est désolant :/ Et puis y’a beaucoup de choses qui me dérangent avec le démat : le fait notamment que le jeu ne t’appartienne pas, quand Sony fermera ses serveurs, qu’adviendra-t-il de tous les jeux que nous avons achetés ?Y’en a sûrement mais là je ne saurai pas dire, j’en ai aucune qui me vient en tête XDJ’en ai absolument aucune idée, je ne sais pas si on part dans le positif ou le négatif, car les studios de développement sont de plus en plus gourmands, mais à côté, on nous offre de sacrés pépites visuelles (mais pas que !). Maintenant, une chose m’inquiète c’est toute la partie stream, j’ai peur qu’on arrive à un stade où on ne télécharge même plus les jeux mais qu’on les stream directement, maintenant c’est pas demain la veille que ça arrivera.J’aimerai le retour de l’E3 mais ça semble cuit maintenant :/ Après je ne vais pas mentir, je ne suis que le TGS et les States of Play de Sony aujourd’hui x)Yes, la lecture ! Contrairement aux jeux vidéo où je suis ouverte à tout, en termes de littérature, je suis très fermée et je ne me contente de ne lire qu’un style (avec ses variantes) : la littérature jeune adulte de type fantasy ^^Film (animation ça marche aussi) de chevet : Quand tu parles de “chevet”, ça veut dire “du moment”, ou “préféré” ? J’vais citer les deux dans le doute xD Du moment : Nimona / Préféré : Dragons 3BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Du moment : How to win my husband over (c’est un webtoon) / Préféré : Akatsuki no YonaRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Du moment : Legendborn de Tracy Deonn / Préféré : la trilogie Shades of Magic de V.E SchwabMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Du moment : On my Own de Jaden Smith…. Ce qui est très étrange car ce n’est pas du tout mon style de musique / Préféré : Probablement Nobody d’Avenged Sevenfold je ne sais pas.Bah tiens, Uno reverse card, je te retourne tes propres questions(si tu veux bien y répondre, parce que ça fait beaucoup de questions à répondre)PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.