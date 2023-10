Le prochain sera :

Forte (Ce soir ou Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

34 ans, développeur d'application Java, phpPour l'avatar j'ai adoré A Plague Tale et le pseudo c'est pour Thauvin ex joueur de l'OM étant supporter.Je le définirais comme un art au même titre que le cinéma, les séries ...Le premier je ne sais pas exactement mais c'était sur Master System 2, Alex Kid (inclus dans la console), Sonic, et Ecco the dolphin.Je me souviens de Time Crisis surtout mais je n'ai pas une grande expérience sur arcade.Mario kart 64 et Mario 64La première que je me suis payé avec mon argent c'est la GameCube, avant cela c'était des cadeaux. Choix évident pour moi à l'époque. j'avais bien une PS1 (pucée), c'est sur la 64 que j'ai vraiment aimé le jeux vidéo.C'est rare qu'un seul trailer, sans gameplay puisse me donner vraiment envie. Mais c'est principalement l'univers qui peux m'attirerGameplay : Assassin's CreedLevel design : Zelda OOTCharacter design : The Witcher 3Direction Artistique : Cyberpunk 2077Animation : CupheadScénario : The last Of us 2Bande son : A Plague TaleL'enfance, le multijoueurLa technique / Claque graphiqueLa 360Spiderrman sur PS4, que je trouve extrêmement banal.Rien qui me vient à l'esprit, je dirait les derniers Far cry, New dawn et le 6 que j'ai vraiment apprécié.J'adore Ellie de TLOU, ou encore Mario évidemment. J'ai du mal avec les persos des JRPG généralementMon top c'est les Assain's creeed et TLOU, des jeux incroyables à mes yeux. Et je n'aime pas les JRPG, FF et cie... Je n'accroche pas du tout aux design.Splinter Cell et Fable que j’attends énormémentDrunkman pour les TLOU, Miyamoto, et un petit compositeur Olivier Derivière.Manette Xbox.La 360.Je suis maintenant sur PC, la grosse diff est avant tout technique et le fait que petit à petit on ai accès aux jeux exclu pc, Microsoft et Sony.J'adore, j'ai le Quest 2, bientôt le 3 et j'y vois un bel avenir même si çà prendra du temps.J'aime beaucoup, çà permets de tester pas mal de choses différentes à bas cout et je ne suis pas du tout collectionneur, je n'ai plus rien en physique, même sur Switch.J'ai aucun soucis avec la disparition des boites, et çà me semble inévitable.Services d'abos, les jeux playstation sur pcPlus accessible, notamment via abo, cloud ect... On n'auras un jour plus besoin d'acheter de consoles et le plaisir sera identique à mes yeux.Évidement le véritable E3 avec ses grosses confsLa musique (techno), le sport.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Les NolanBD (Manga ou Manhwa, tu a peux mettre aussi une BD occidental) : Je n'en lis pas du toutRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Je ne lis pasMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Jean Michel JarreNon c'était complet ^^PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.