Le prochain sera :

Thauvinho (Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux, inscrit sur le site depuis jeuxfrance.Joueur de jeux vidéo depuis 37ans. Amateur de jeux en tout genre sauf le fps militariste et wargame.Présentateur de l'émission de radio pause pixel (16eme année.....)Je suis majoritairement un joueur du offline, en local.Age : 42ansProfession : Manip radioMon avatar historique est celui de Blanka. Mon perso préféré de Street fighter 2 quand je jouais sur borne d'arcade.Aujourd'hui je prends pour une durée indéterminée celui de Barnabas de FFXVI car ce perso est trop bien foutu, il aurait dû être l'antagoniste principal du jeu.Fan2jeux parce que je ne savais pas quoi mettre en pseudo et je voulais juste montrer que j'aime le jeu sans être fanboy. C'était à l'époque de la wii, la 360 et ps3 où les fanboy étaient dingues.J'en ai assez de devoir justifier ce média que tout le monde connait. Aujourd'hui tout le monde connait le JV de près ou de loin, ça fait partie de la culture générale.Celui qui ne connait pas le JV ou fait semblant de ne pas connaitre le JV est soit à l'Ehpad ( et encore), soit un gros péteux qui veut se la raconter.De souvenir, le premier jeu auquel j'ai joué doit être Pinguin adventure sur Atari st, mais j'ai aussi beaucoup de souvenir de la msx avec Track n field et de Yie Ar Kung-Fu.Et ça c'est si on ne compte pas les Game n watch.Je devais avoir entre 6 et 7 ans.Le souvenir que j'en aie est que cette époque est magique. N'ayant aucun micro ordinateur ou console de jeu à l'époque de mes premières années en primaire. Je me contentais de voir ces jeux sur écran dans les ludothèques, les centres de loisirs et les réunions de familles chez mes oncles "geek".A l'époque, l'informatique n'était pas un truc courant, il n'y avait pas un ordinateur par foyer, c'était rare d'en avoir et c'était une sorte d'eldorado où tout pouvait être possible, à la portée de tout ceux qui pouvait le faire. On mettait une disquette, cliquait sur quelques fichiers, entrait une commande magique et là, l'écran d'ordinateur faisait charger un programme et un jeu s'affichait. Je vous assure qu'au yeux d'un gosse à ce moment là, c'est un truc de dingue mais souvent inaccessible car majoritairement pris par les adultes et les grands cousins. J'étais sur le coté mais je les voyais s'éclater sur track n field en martelant le clavier et la barre d'espace.Le jour où un oncle m'a laissé, un après midi, le fauteuil de son bureau, avec Pinguin adventure de lancé sur son Atari st.... c'est inoubliable.Et en parlant de souvenir, j'ai aussi celui où j'étais dans un salon d'exposition et en passant devant un stand je remarquais une petite foule devant un grand écran de tv. Tous était rivé sur un jeu que moi même j'avais trouvé incroyable au premier coup d’œil, un jeu dynamique, carré et avec un scrolling horizontal : Super Mario Bros.La sensation avait duré peut être 30 secondes, 1 min je ne sais plus, avant qu'on me reprenne par la main pour continuer la marche tellement j'étais bloqué dessus.J'ai beaucoup joué et louché sur un 1942 de Capcom tous les étés. Car c'était la borne d'arcade qui était disponible sur un ferry que je prenais tous les vacances d'été. La pièce de 100 pesetas, pièce magique.Double dragon, avec le coup de coude magiqueStreet smartStreet fighter 2 bien surFatal fury 2Art of fightingSi on parle vraiment d'un jeu acheté avec argent à soi, aucun souvenir.Par contre, avec argent de poche, ça doit être Fade to black, car c'était la suite officiel de Flashback en 3d.Et si on parle d'achat avec parents, c'est le jeu Crazy car 2, parce que la jaquette était belle.Avec parent, c'est l'Atari st et la Gameboy.C'était deux machines fantastiques.Celui avec mon vrai argent est la Wii.Parce que Mario galaxy et parce que la wiimote était très intriguanteLa musiqueGameplay : MarioLevel design : Outer wildCharacter design : FFVIIDirection Artistique : OkamiAnimation : Street fighter 3Scénario : XenogearsBande son : Hotline miami 2Enfant, valeur sureGrand jeu spectacle, innovationrien, ah si la Xbox360 avec Lost odyssey et avec son kinect + Dance centralDuke nukem 3d, je suis allergique au genre fps.killer7, le gameplay essaie de sortir de nos habitudes, et l'histoire est plus complexe que prévu ( surtout pour l'époque).J'aime : Snake de mgs 1 et 2, parce que le charisme, la classe, le saut au dessus du pont.je n'aime pas : Master chief de Halo, je le trouve quelconque.licence préféré : Final Fantasylicence moins aimé : Halo, désolé mais je n'arrive pas.Xenogears, dans un remake, avec le cd 2 complètement refait. Parce que c'est une histoire de fou, c'est l'épisode 5 d'une histoire énorme et ça part loin.Lucas pope car Papers please et Return of the Obra Dinn sont excellent et j'attends son prochain jeu. Dommage qu'il ne soit sur la console avec la manivelle.Vous allez rire mais je crois que le steamdeck est vraiment cool en main.Sinon la dualsense.La génération précédente a été montreuse avec du retro, du remaster, de l'indé et de la nouveauté AAA.En premier lieu, je dirais la ps4 mais la Switch n'est pas loin derrière.De moins en moins, il y a juste le combo souris clavier en plus sur PC.Après "l'univers pc" me parait encore différent, trop obscure de l"univers console", très grand publicC'est une autre façon de jouer au JV, c'est une révolution similaire à celle de la wiimote et du motion gamingC'est une option de consommer le JV, je ne vois pas d'inconvénient sur le principe. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement.Par contre quand ça empiète sur les autres options de consommation. Là, ça me dérange.La disparition des version boites et cette connexion obligatoire me dérange .Paradoxalement, le jeu démat car il a permis au Jeux indépendant d'exister.Honnêtement, je suis très pessimiste sur l'avenir du JV.La génération PS4/XOne a été comme un chant du cygne avec la clôture de saga, de sortie de compilation entière de série.On arrive aujourd'hui sur quelque chose qui s'enlise.La disparition progressive du physique, le jeux AAA trop long et trop cher à développer, le jeu service à gogo, le manque de prise de risque, la présence de super licence.Tout ça me montre que le JV a du mal à se renouveler et arrive à une sorte de plafond de verre, le tout régie par une finance de plus en plus agressive ( rachat, exclu, budget colossal) pour faire pareil, voir moins.Je sens que ça patine et plus on a envie d'accélérer, plus on va faire du surplace.L'E3 reste pour moi LE rdv du jeu vidéo. J'aimerais beaucoup son retour avec des conférences en présentiel.Oui, la danse hiphop, la musique hiphop...La culture HiphopLe mangaLe cinémaL'imagerie médicale.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Princesse mononokéBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : AstérixRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Extreme urgence de Michael CrichtonMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) :oh là là. Là on va partir sur un sujet qui pourrait durer longtempsAllez je vais direRemember the time de MJ pour être dans le classicosI get deep ( version instrumental) de Timmy Regisford.Est ce que c'est encore de ton âge de jouer encore à 42ans ?Réponse :Le problème est qu'on m'a conditionné depuis mon enfance à considérer le JV comme quelque chose de mauvais, d'abrutissant.Pour moi le mot geek est quelque chose de péjoratif.Mais comme tout nouveau média comme le cinéma ou la bd, il y a une incompréhension de la génération précédente regardant ça avec mépris.Cette même génération qui essaie aujourd'hui d'en parler dans des conférences politiques sans rien y connaître.Je pense que le JV est un loisir de mon temps et qu'il évolue avec moi puisqu'il se transmet naturellement aux enfants.Cela dit, je pense qu'il y a une limite à tout, trop jouer, c'est comme rester enfermer toute la journée à bouquiner, comme regarder que des films. On risque de se couper du monde, de s'enfermer dans une caste, à s'enfermer sur nous même et d'être de plus en plus individualiste.Donc il faut toujours attention à ne pas trop jouer au JV, ça reste un loisir, un bon loisir. Mais il faut sortir, discuter, faire du sport, kiffer la vie simplement.Et donc réponse à ma question : OUI