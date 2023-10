Le prochain sera :

Kraken (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

43 piges, chef d'équipe !S'il y a bien un perso que j'adore dans la saga Rockman, c'est bien Forte ! Découvert à la sortie du 7, lui et son thème, j'en suis tombé amoureux. LE Végéta de la saga !«Y'a pas que call of GTA et les jeux de foot, c'est de l'art ! Attends viens, on va jouer à Journey, Nier, et même FF6 pour que tu comprennes que ca date pas d'aujourd'hui"C'était un clone de Pacman, à Noel 85, à mes 5 ans, sur Videopac.Street Fighter II à sa sortie dans le café du coin avec mon best pote ever ! Entre autre !Très certainement Streets Of Rage sur MD pour mon birthdayLa Master System... parce que SONIC !L'ambianceGameplay : Sonic The HedgehogLevel design : Super Mario Galaxy 2Character design : les KOFDirection Artistique : CupheadAnimation : Street 3 / GarouScénario : Rule Of RoseBande son : Nier AutomataL'enfanceL'adolescencel'âge adulteLes GTA, le délire wesh wesh racaille, pas mon kiff.Rule Of Rose. Fais-le pour comprendre.Zack, parce que c'est un putain de héros, et Brother dans FFX2, pire PNJ E-VER.Y'en a tellement... Allez pour être original, Project Zero ! Le survival horror c'est mon truc. Celle que je n'aime pas ? Les Call Of, c'est pas mon délire cette ambiance.Un remake de Parasite Eve bordel !!!!Gunpei Yokoi, pour tout ce qu'il a apporté à ce monde.Celle de la première Megadrive !Hum, avec ses portages, je dirai la Switch.Aujourd'hui, plus vraimentLe jour où TOUS les jeux seront compatibles, du début à la fin, ça sera taré. Pour le moment, c'est un gadget.C'est bien pour ceux qui veulent jouer à moindre coût, et passer à autre chose.Voilà, le démat. Il faut vivre avec son temps oui, mais une fois qu'on aura plus le choix que d'acheter ton jeu à 80 balles (voir 90 avec l'inflation) on aura bien mal au cul.La manette sans fil, pouvoir récup ses saves et les mettre dans le cloud, les dlc (oui) mais pas les sales day one, ceux qui te balancent un petit scénar 6 mois plus tard.On va tous jouer en stream, et les jeux physiques vont devenir des lingots d'orCette année rien, l'année prochaine FF7 RebirthBien sûr, le run et la photo.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Akira / I OriginsBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Saint Seiya / City HunterRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : La trilogie RagdollMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Tori AmosPourquoi je collectionne autant de boites ??PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.