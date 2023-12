Le prochain sera :

Khel (Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Hello , je suis Ellegarden, « jeune » homme de 35ans, prof et passionné par pas mal de choses dont le Jv, le ciné (collectionneur de sérigraphie), le sport et les voyages (particulièrement amoureux du Japon où je me rends régulièrement, ainsi que de la Nouvelle-Zélande).Alors l’avatar est lié à un de mes animés favoris Fushigi no umi no Nadia (Nadia, le secret de l’eau bleu) et le pseudo Ellegarden est le nom d’un groupe de punk rock jap que j’écoutais beaucoup lors de mes premiers voyages au Japon.Le jeu vidéo est un média/médium offrant d’innombrables expériences différentes et à même de contenter des personnes aux aspirations totalement opposées. Le spectre couvert par le Jv entre art et divertissement est extrêmement large et d’une certaines manières incorpore tous les autres médias/médiums.Difficile à dire mais mes premiers souvenirs (vers 3/4 ans) sont liés à Super Mario Bros/Duck Hunt /Double Dragon 2 et TMNT sur NES.Oui, mais si je mets de côté l’arcade lors de mes voyages au Japon je n’ai que peu de souvenirs d’enfance lié à l’arcade, je n’y jouais que ponctuellement pendant les vacances d’été et j’avais tendance à préférer passer du temps sur les flippers.Impossible à dire… Les 1er jeux réclamés à mes parents cela doit être The Magical Quest (Mickey), Return of Jedi sur et TMNT (Turtles in time) sur SNES.Le premier jeu acheté seul, je pense que c’est FF8 ou bien Perfect Dark.Au départ j’avais la chance d’avoir un de mes cousins qui bossait dans les JV donc je ne payais pas mes machines. Ma première machine achetée est sans doute la N64 à sa sortie (pour Mario Kart et Goldeneye).L’univers dans lequel le jeu s’inscrit.Gameplay : Mario Kart (snes) / Perfect DarkLevel design : MGS , BloodborneCharacter design :Direction Artistique : FF8 , FF9Animation :Scénario : Xenogears / FF8 / KotorBande son : FF8Mon enfance et un constructeur avec lequel j’ai été « en phase » jusqu’à la NGC. Aujourd’hui excepté Mario Kart, leurs licences ne m’intéressent plus du tout car leurs univers ne me parlent pas.Ça évoque des licences que j’apprécie et un constructeur qui de mon point de vue a fait sa meilleure gen (en terme de communication et de jeux first party notamment) avec la PS4 et qui surfe encore sur les braises de ce succès mais va droit dans le mur avec leur politique actuel.Le futur numéro uno du JV une fois qu’ils auront racheté tout le monde.Elden Ring, il mérite clairement son GOTY mais il ne m’a pas touché… j’ai évoqué longuement pourquoi dans un commentaire il y a quelques temps et je n’ai pas le temps de re-approfondir la question mais pour quelqu’un qui a commencé les souls sur PS3 avec Demon’s soul le sentiment de déjà fait déjà vu n’a pas été contrebalancé par l’ajout d’un véritable monde ouvert d’autant plus que ce monde ouvert n’a pas apporté que du positif notamment concernant la narration du jeu, comme dans les autres souls elle est environnementale et indirect, ce qui, dans un monde totalement ouvert complexifie encore plus la possibilité de saisir les tenant et aboutissant de l’univers dans lequel on évolue et rend donc difficile pour moi l’immersion dans l’aventure proposée.Très mauvaises presses non mais moyenne oui…Je dirais Days Gone qui fut une excellente surprise au vu des retours peu élogieux à sa sortie. Excepté sur la mise en scène j’ai trouvé le jeu plutôt au niveau des autres jeux full solo en monde ouvert de l’époque. J’ai particulièrement aimé le système de horde et le fait de devoir prendre son temps, pré visualiser/anticiper les actions de la horde et établir une stratégie en conséquence en s’aidant des pièges et de l’environnement avant de déclencher les hostilités. Très souvent, rien ne se passait comme on l’avait prévu, mais de temps en temps les 15/20min passée à préparer l’attaque faisait mouche et c’était à vrai dire, assez jouissif…Je n’ai pas vraiment de personnage préféré et détesté… J’ai une tendresse particulière pour Rinoa de FF8 mais plus récemment j’aime beaucoup le petit Astro d’Astro Bot qui clairement a le potentiel pour être la mascotte officielle de Playstation.Allez si, en personnage détesté je vais dire Abby de TLOU2 qui m’a gâché une bonne partie du jeu, j’ai, je pense, tenté toutes les morts possibles en contrôlant ce personnage…Je salue la prise de risque des Dogs, néanmoins, un jeu vidéo n’est pas un film, le joueur est « acteur », c’est aussi son aventure il faut donc qu’il puisse s’inscrire dans celle-ci… Mais lorsqu’on l’oblige à changer de camps et se mettre dans la peau d’un personnage qu’il voudrait mort on prend un risque énorme de non adhésion.Je n’ai pas de licence purement JV préféré, j’ai longtemps adoré comme beaucoup les Final Fantasy mais depuis, le 13 et le 15 m’ont énormément refroidi. Le 16ème m’a un peu réconcilié avec la licence. J’ai apprécié l’aventure malgré les tares du jeu, c’est un opus qui se laisse apprécier si on lui donne du temps…en prenant son temps.Une licence qui ne m’a jamais touché, c’est Assassin’s Creed… Je n’ai pas touché aux 2/3 derniers mais il fut un temps où je faisais régulièrement des play test pour Ubi et je critiquais toujours la même chose : le gameplay que je trouvais mou, sans relief, à cause de feedback quasi inexistant concernant les coups/action du personnage.Autre licence, Diablo, tout simplement car je suis complètement imperméable à l’univers dans lequel la licence s’inscrit.J’aimerais bien un retour de Parasite Eve, pourquoi pas un reboot…Je n’étais pas vraiment fan à l’époque mais je me dis que ça pourrait vraiment être cool d’avoir un remake ou reboot de Dino Crisis, Capcom devenant spécialiste des bons remake/remaster de la licence Resident Evil ça donne des idées pour d’autres licences du même type.Un nouveau Mickey du style Magical Quest à la sauce Cuphead ainsi que le retour de la licence Rogue Squadron pour Star Wars.Autre souhait, ce n’est pas un souhait de retour de licence mais j’aimerais énormément que la team Yakuza réalise un jeu City hunter, un Yakuza version City Hunter.Nobuo Uematsu, j’ai toujours aimé, été touché par ses compositions.Jusqu’à l’arrivée de la Dualsense j’aurais dit la manette de la NGC mais aujourd’hui je dirais la Dualsense.Je mets de côté le pc, objectivement je ne peux pas les départager…Pour moi c’est la SNES et la PS1.Par contre si on me pose la question de ma/mes consoles préférées niveau jeux bizarrement je répondrais PS4 et N64…...J’aime beaucoup la VR et pour moi pour un certain type de jeu, comme les FPS, c’est clairement l’avenir (mais je ne dis pas que ça le sera…).Après avoir touché à des FPS solo/multi en VR j’ai eu un regain d’intérêt pour ce type de jeux (le genre ne m’intéressait plus du tout en dehors de la VR) et de même pour les survival par exemple.On a un média (ciné-série) qui est en avance de quelques années sur celui des jeux vidéo et qui permet d’avoir une vision de ce que pourrait donner une économie du JV basé uniquement sur des abos et services de streaming. Lorsque que je vois les difficultés de rentabilité de ce système éco pour des monstres comme Disney ainsi que les créations clairement peu qualitatives et ambitieuses. Je suis vraiment très pessimiste quant à l’évolution des jeux vidéo si ce système éco devient la norme dans le futur. Lorsque qu’on voit les coûts faramineux de production des triples AAA solo on peut clairement avoir peur pour l’avenir de ce type de jeu avec un tel modèle économique.Je n’adhères bien sûr pas au tout démat, le jeu physique ( en boite et avec l’intégralité des données du jeu) à son importance déjà pour ce qui concerne la conservation du patrimoine du JV exemple : les problèmes de droit pouvant poser problème et faire disparaitre des jeux des stores, mais aussi quid de la durée de vie des différents services/stores pour télécharger nos jeux dans 30 ans pour profiter de notre retraite à 65ans ? Il y aussi la problématique en démat d’avoir toute une ludothèque rattachée à un seul compte (une société) et tous les problèmes d’accès qui peuvent se présenter.La VRTrès flou en ce qui concerne l'évolution du marché et le futur numéro 1 du domaine.Un retour d’un évènement ou deux événements par an avec conf des constructeurs comme l’E3 à l’ancienne, les nouvelles façons de communiquer de la part des constructeurs ne me plaisent pas.Comme évoqué au début je suis passionné et aux minimum très intéressé par pas mal de choses, ça va des neurosciences en passant par la sociologie jusqu’à des trucs comme les parcs d’attraction…Film (animation ça marche aussi) de chevet :Impossible d’en sélectionner seulement un, j’ai près d’une 30aine de films de chevet…Je laisse donc une liste de mes films/réalisateurs de chevet :Robocop, Gremlins ,Blade-Runner, Les affranchis, Stand By Me, Home Alone,Ghostbusters, Full Metal Jacket, Willow,Bienvenue à Gattaca, Jurassic Park,Goonies,2001,Beetlejuice,Roger Rabbit, Dark Crystal,Un flic à la maternelle,Terminator, Signes ,Star Wars, Retour vers le futur, Total Recall, Starship Troopers, The Host, Kikujiro, Ran, Kaguya Hime,Mononoke Hime, La belle au bois dormant ,Lilo et Stitch, Garden of words etc…Kitano, Kubrick, Verhoeven, Spielberg, Kurosawa, Shayamalan, Takahata, Bong joon-ho,Shinkai, T.Miike, Walt Disney etc…Mes séries (animé ou pas) de chevet :X-files; Seinfeld; South Park; GTO ; City Hunter ; Dragon Ball ; Fushigi no umi no Nadia ect…Musique :Niveau B.O j’aime beaucoup Joe Hisaishi, Uematsu, J.Williams, Poledouris, Silvestri, Elfman, A.Menken…Grand admirateur de Michael Jackson.Et je répondrai que le plus important pour moi dans un jeu c'est tout ce qui touche à l'écriture et à l'univers dans lequel s'inscrit le jeu. Je peux, très clairement accepter d'un jeu , un gameplay trop classique/répétitif si , derrière, l'écriture et l'univers me parlent.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.