Mickael, 44 ans, marié et un enfant. Ambulancier DEA, un métier très enrichissant humainement (par contre profession complètement ignorée et/ou incomprise de la majorité de la population)Kenjushi ça remonte à l'époque de France Five : shin kenjushi (une sorte de bioman français fait par des fans avec très peu de moyen mais qu'est ce que c'était drôle. Pour mon avatar, j'ai pas été chercher loin, il s'agit d'Eddie, la mascotte du groupe Iron Maiden. C'est mon groupe préféréLes jeux vidéos c'est avant tout un loisir comme un autre. Ça ne se résume pas qu'a Call Of Duty ou Fifa, y'a plein de genre différent (stratégie, réflexion, action..) et adapté pour tout les âges. Certains jeux sont fait pour des parties rapide, d'autre demande plus "d'investissement" car il sont assez long. Attention car certains jeux peuvent être chronophage et on oublie de faire des chosesLe premier jeu que j'ai eu dans les mains, c'est Asteroid sur Atari 7800 (ma première console fin 1990 j'avais environ 10 ans). J'en garde un bon et un mauvais souvenir ; le mauvais c'est que je ne devais pas avoir cette console mais la Master System du coup grosse déception, mais le bon souvenir c'est qu'un copain avait une atari 2600 et m'a prêter toute sa collection (machine retro-compatible déjà à l'époque, comme quoi Sony ou Microsoft n'ont rien inventé, Vive Atari (lol)Oui, comme tout le monde je penses. Hormis les flippers qui sont (pour moi) aussi des machines d'arcade je garderais surtout en mémoire Street Fighter 2. J'avais qu'une Master System (oui je l'ai eu par la suite ^^) et voir ce jeu vraiment beau et super fluide m'a donné envie d'y jouer (bon, j'ai vite perdu car j'étais vraiment nul à cette période)Le premier jeu que j'ai acheté a été Pole Position 2 sur Atari 7800. On va pas se mentir mais le catalogue de cette machine est juste ridicule (-60 jeux) et comme j'adorais la F1 à l'époque, ce jeu était une évidenceLa première console que j'ai acheté avec mes sous, ça été la Super Nintendo. Pourquoi cette machine? Pour la complémentarité avec mon frère qui lui avait acheté la Megadrive, les potes qui avaient cette console et aussi (surtout même) parce que j'ai eu la chance d'avoir cette console (le pack Street Fighter 2 en plus) à un prix 2x moins cher que dans les magasins (version "tombé du camion" c'est quand même avantageux niveau tarif)La vision d'un trailer me fait rarement l'envie de dire : je veux ce jeu. Avec les années j'ai appris à être méfiant des vidéos "promo". Les trailer qui me font clairement dire que ce jeu est pour moi, c'est généralement les suites de jeux que j'ai beaucoup apprécié (Gears, Mass Effect, Uncharted). Parfois c'est la douche froide car une fois manette en mains le plaisir n'est pas là (Gears Judgement, Horizon 2)Gameplay : les jeux MarioLevel design : les jeux "La Terre Du Milieu", bonne retranscription de l'univers de TolkienCharacter design : Moi ^^ En fait je préfère les jeux ou tu peux créer ton perso, ça permet de mieux t'immerger dans un jeu plutôt qu'avoir un perso conçu de A à Z et qui ne te corresponds pas tropDirection Artistique : CupheadAnimation : OriScénario : Star Wars KOTOR sur Xbox première génération.Bande son : Brütal Legend (bon ok vu que j'aime le Hard Rock c'est un peu le jeu avec la meilleur OST pour moi), Sinon je dirais Parasite Eve (le premier)FamillePop-corn (ça claque sur le coup mais une fois fini tu garde rien en mémoire et tu oublies très vite)Gâchis (Y'a un gros potentiel mais des décisions complètement à coté de la plaque et des rachats pour cacher le manque de créativité)Les GTA. Jamais compris le délire autour de cette saga. J'ai essayé le 4 sur 360 et mon dieu que ça m'a gonflé. IA aux fraise, physique complètement nulle, graphiquement c'est correct mais sans plus. Non vraiment je vois pas ce que les gens peuvent apprécier dans ces jeuxToo Human sur Xbox 360. Oui le jeu est loin d'être bon, mais il avait un petit quelque chose qui m'a fait accroché (et puis l'univers de la mythologie nordique que j'apprécie n'était pas tant représenté que ça dans le jeux vidéo à cette période)Personnage préféré : Shepard de Mass Effect, un humain qui arrive à s'imposer sans violence. Perso détesté : Nathan Drake (pourtant j'aime bien les uncharted mais j'arrive pas à accrocher au héro, il parle trop, ses blagues sont pas drôle et il a (pour moi) 0 charisme (surtout comparé à Sully) Un mix de Indiana Jones et Lara Croft mais sans prendre les bons cotésLicence adorée : Mario car le gameplay est simple mais ultra efficaces, l'univers me plait toujours autant et c'est vraiment des jeux parfait pour jouer en famille. Licence détesté : Final Fantasy, pourtant au début j'aimais bien, mais depuis le 8 j'y arrive plus. Et plus ça va moins j'arrive à accrocher à cette licence (et le XVI qui n'est même plus un j-rpg mais un pauvre jeu d'action avec des composantes rpg). C'est simple tu enlève le nom Final Fantasy et les jeux perdent facilement 5-6 point sur la note.Il y en a un paquet que j'aimerais revoir et chez tout le monde. Microsoft pourrait nous faire un reboot de Kameo, Blinx ou bien Banjo et une suite de Conker. Chez Nintendo j'aimerais beaucoup un nouvel opus de F-zero (et pas cet espèce de Battle royale à la con) et un nouveau Starfox, chez Sony leurs licence sont assez bien exploité et chez les tiers j'aimerais un nouveau Splinter Cell, un nouveau Einhander, un reboot de Parasite Eve, un nouveau Ace combat. Bref y'en a un paquet la liste serait longueShigeru Miyamoto sans aucun doute possible. Ce mec à créé le plus populaire des héros de JV, et s'implique énormément dans ses projets (Kirby, Starfox, Zelda...). Et malgré son expérience, il a toujours la même passion et la même envie. Le jour ou il va arrêter ce milieu là, Nintendo va perdre beaucoup.Clairement la manette GameCube, une ergonomie impeccable et un vrai plaisir en mains.La Super Nintendo. Y'a de tout et pour tout le monde sur cette console et c'était vraiment l'âge d'or.Oui sur les genres de jeux (RTS, FPS et MMO vraiment plus adapté au combo clavier/souris) et aussi sur le fait que tu peux adapter la qualités des jeux par rapport à ta machine. l'avantage des consoles c'est du Plug & Play, tu met la galette dans la machine, une install et hop tu joues directement dans des conditions optimales.J'aime beaucoup, même si çà sera jamais très porteur, ou auto-moteur. j'ai un casque à la maison.C'est un rêve de gosse, mais c'est clairement un gadget pour les plus riches. Il n'y a que très peu de jeux, on est plus sur des expériences d'environ 30 min. Et puis y'a quand même pas mal de monde qui ne supporte pas la VR. C'est et ça restera un marché de niche. D'ailleurs si Sony ne communique pas les chiffres de ventes et que les annonces de jeux sont rares c'est que c'est loin d'être un succès.C'est une bonne idée, cela permet de pouvoir essayer pleins de jeux pour un faible cout. Et puis si le jeu te plais, y'a toujours possibilité de l'acheté et ainsi soutenir les devLe format physique j'aime bien mais principalement pour le retro gaming (je me refais une collection jusqu'à la période Saturn/PS1 pour montrer à mon fils les jeux des différentes période qui m'ont marquer), le demat ne me dérange pas plus que ça. Après y'a certaines évolutions qui ont gâcher le plaisir que j'avais quand j'étais gosse : l'absence de "mort" (grosso modo tu te planque dans un jeu récent, ta vie remonte et tu recommence) il est ou le challenge bordel.Le gamepass/ps+ Même si c'est du "gavage de jeux" ça me permet de pouvoir jouer à certains titres que je n'aurais pas forcément acheter mais qui me faisait envie. Ca évite les déceptions d'avoir claquer entre 40 et 80 balles dans un jeu qui ne nous plait pas. Après les questions que je me pose sont : est ce que cette façon de consommer du JV va perdurer et est ce que les dev/éditeurs ne vont pas produire des jeux "à la va vite" et sans prise de risque pour les incorporer dans ces services afin de rentabiliser les couts plus rapidement.Avec les rachats d'éditeurs et leur vision du futur, je vois bien Microsoft continuer à promouvoir le gamepass et la fin du système actuel. Sony devra forcément suivre si ils ne veulent pas se faire distancer, mais leurs finances ne leur permettront pas de tenir une grosse cadence. Nintendo étant dans une stratégie différente, ils continueront leur bonhomme de chemin avec le succès qui va avec. Non clairement si un des 3 devait disparaitre, je miserais sur Sony qui reste trop conservateur et arrogant et ne propose pas d'innovations majeures, ils suivent ce que font les autres (en rectifiant les erreurs faites) Apres pour innover faut de l'argent et ne pas avoir peur de se ramasser, ce que Sony ne peu pas trop se permettreJ’attends plus rien en event, les constructeurs et les gros éditeurs ont leurs propres shows et on a énormément de leak à droite à gauche. Le covid a clairement changé la donne et on ne retrouvera plus la magie d'avant. Perso ça me convient, car pendant ces conférences on se tapait de longues séances de branlette sur les chiffres et/ou de l'auto congratulation, c'était vraiment chiant à regarder.Oui, heureusement sinon je me ferais bien chier. J'aime la musique et j'essai d'aller à un max de concert , mais tout comme le JV, les prix des billets ont augmentés et du coup je limite les concert à maxi 200Km autour de chez moi. Sinon en truc classique, j'aime bien la lecture, le ciné et les soirées jeux de société avec les potes. Si j'avais plus d'argent j'essaierais de faire des stage pilotages sur GT/supercar/hypercar plus souvent car je suis un gros fan de vitesse.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Les films Ghibli, ils ont un truc que je ne retrouve pas chez Disney.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : BD ça sera les Astérix, depuis tout gamin j'adore et je pense que ça me suivra jusqu'à ma mort, et "Les Chroniques de la Lune Noire". En manga ça sera Akira, j'ai jamais trouvé un autre manga qui m'a autant plus (peut être un coté nostalgie aussi car j'ai commencé les manga papiers avec ça)Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : en saga j'en ai 2 : Sorceleur et Le Seigneurs des Anneaux. Ensuite j'aime principalement les policier/thriller donc c'est souvent les mêmes auteurs qui reviennentMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Iron Maiden. Plus sérieusement, je suis tombé dans la Hard Rock à l'âge de 12 ans, j'en ai 44, je te laisse compter depuis combien de temps j'écoute cette musique. Après les OST de jeux, je vais être honnête ça n'a jamais été mon kif. J'ai jamais eu un jeu qui m'a procurer des frissons avec sa bande son, je vais apprécier 2-3 truc comme ça mais ça n'ira pas plus loin. Par contre en film j'en ai d'avantage (Howard Shore pour Lord Of The Rings, John Williams pour les Star Wars et Kenji Kawai pour les GITS et Avalon entre autre)Quel est selon toi le meilleur jeu de tout les temps ? Sans hésitation je dirai Super Mario World sur Super Nintendo. Maniabilité parfaite, jeu long, possibilité de jouer à deux, première apparition de Yoshi... Que de qualité dans ce titre.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.