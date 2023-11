Le prochain sera :

Idd (Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Kujotaro

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

38 ans, passionné du japon, vendeur jeu vidéo et autres.Gally tiré de l'œuvre Gunnm, l'héroïne m'a marqué par sa ressemblance avec moi. En jap ca se dit Garry (nom masculin) En jap ça se dit Garry (nom masculin)C'est mon métier, le 10 eme art, mélange de films, de musiques, d'écriture le tout avec un système interactif pour les mettre en valeur.Mario et duck hunt nes, 5 ans à l'époque je pense. Jamais fini quand j'étais gamin, bloqué à la toute fin malgré les tuyaux secrets. Duck hunt j'ai été jusqu'au level 79 mais en trichant avec la 2eme manette qui permettait de contrôler le canard.Machine arcade oui, des run and gun, rail shooter et surtout mortal Kombat. Beaucoup de très bon souvenir dessus.Premier jeu acheté moi-même c'est wave race gamecube avec d'autres jeu mais c'est celui-ci qui m'a bluffé sur une borne de démo. C'est le jeu qui m'a mis une baffe au début de la génération.La Gamecube avec mon frère, on a revendu nos armées de warhammer et warhammer 40.000 pour cela. Pris aussi star wars et sonic adventure 2 poncé à 100%.Rien, c'est un tout.Gameplay : Mega Man XLevel design : Metroid primeCharacter design : MuramasaDirection Artistique : Valkyria chroniclesAnimation : Zelda : The wind wakerScénario : Alan wakeBande son : Nier gestalt (replicant) et automataUn condensé de tout : Xenoblade ChroniclesMagieRéalismeDémat (et déception depuis quelques années)The Witcher 2 pas accroché à l'univers à l'époque.Nier gestalt (xbox 360), malgré que le jeu ramait sévère, la bo m'a conquis en 2 secondes et j'ai découvert un très grand jeu.J'aime pas Mario trop classique (mais les jeux sont très bons) et j'adore Samus aran, meilleur perso de Nintendo et une femme classe.(fan du spartan mais tellement déçu du dernier)Licence que je préfère Metroid, car space opéra et j'adore l'héroïne. Celle que j'aime pas : GTA c 'est marrant 2 minutes avec les triches mais jamais pu aimé ce jeu.Wave race et F zéro, un nouveau jeu si possible ou remaster.Hideo kojima pour sa saga Metal Gear.Manette élite 2 xboxLa snes autrefois, aujourd'hui la switch !La différence est de plus en plus mince.C'est du gadget mais c'est sympa.Les abonnements c 'est la mort du l'art du jeu vidéo sur le long terme. (surtout le Game pass)Je n'adhère pas au démat, on voit que les éditeurs font tout pour forcer les gens. Dernier exemple Alan wake 2, pas d'achat sauf si boîte un jour ou à tout petit prix en démat (15 euros max).(collectionneur je suis)La Switch, pouvoir jouer sur la tv ou en portable.Si le Gamepass se démocratise la qualité des jeux vidéo va drastiquement baisser, si Xbox change de stratégie ou se retire on pourrait avoir un nouveau souffle créatif. Nintendo malgré leurs défauts arrive à nous émerveiller à chaque fois comme avec super mario wonder qui arrive ou le zelda breath of the wild.L' E3 même s'il a disparu de nom la période est toujours là même.Peinture figurines: https://bbbl.fr/Forum/viewtopic.php?t=1057 écriture d'un light novel, manga et joueur de blood bowl en réel ou sur console.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Perfect blue, fan de satoshi konBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Gunnm et je rajouterai vidéo Girl aïRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Siège d'horus univers Warhammer 40.000.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Ost de macross frontier, initial, top gun (le 1) et Nier...PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.