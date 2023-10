Le prochain sera :

Salut Derrière ce pseudo se cache Gaël un homme de 42 ans, né et vivant aux Antilles Françaises en couple avec 2 enfants qui partagent aussi ma passion du JV mais avec leurs gouts respectifs. je travaille dans la santé : infirmier anesthésiste depuis 20 ansC'est en fait mon tout premier gamertag de jeu que j'ai choisi et que je garde depuis quelque soit la console et le temps . inspiration prise du coté du Seigneur des Anneaux dont je suis fan ( de la 1ere trilogie car j'ai pas vu la série au moment où je te réponds )C'est un loisir moderne , un mode d'évasion et un lieu d'échanger entre personnes aimant le même jeu. je joue avec des gens qui comme moi ont 40 ans passé des biens plus jeunes ,des retraités , des papas et des mamans comme moi preuve qu'il n'y a pas de honte à jouer à notre âge .On va dire comme ça Tetris avec Double Dragon offert avec une Game boy, cadeau d'un de mes Noël, j'avais 8 ou 9 ans, certainement le plus beau noël de mon enfance.Oui, j'ai pas souvenir des noms mais c'était des jeux d'avion à scrolling vertical et horizontal thématique de seconde guerre mondiale, Double Dragon et en combat la série des Fatal Fury, King of fighter, Samurai Shodown.Alex Kidd et Sonic acheté sur Master System à un pote qui m'a vendu les jeux + sa console. c'était mon premier vrai achat de jeu ... le début d'une longue série ... très longue série.La SEGA Master System 2 d'occaz au collège à un pote. Ma première console SEGA qui m'a permis de faire de super jeux par la suite.Le type de jeu qui me correspond (médiéval fantastique ou science fiction), l'ambiance, les possibilités, la musique, la liberté offerte.Gameplay : Elden RingLevel design : Dark SoulsCharacter design : god of warDirection Artistique : Elden Ring , Dark souls 1 , 3 , Bioschock , FalloutAnimation : last of us , Red Dead 2Scénario : The witcher , Mass EffectBande son : Elders Scrolls , Elden ring ,Plaisir intemporel et familialDu bon gros AAA ..... AAAAL'accessibilité à de nombreux jeux via le GP et leurs jeux first party day one dessus.Les Resident Evil .... car j'ai toujours eu un peu de mal avec les jeux de survie.Dernièrement Starfield. On aime ou pas. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour rentrer dedans mais là j'avoue que j'apprécie énormément le jeu malgré de vrais défauts.J'avais aimé le premier jet de Cyberpunk 2077 quand il était sortie sur PS4/Xbox One. Bon faut dire que j'avais fait sur One X.Shepard . J'avoue avoir aimé mon Shepard de Mass Effect 1 au 3 .Et j'avoue que niveau perso "moins aimés je dirais les jumeaux Calypso ... quand tu passes après le Beau Jack ( de Boderlands 2 )la Série des Elder Scroll juste car je suis fan de tout les volets de cette sagales FIFA ou jeux de foot. Je regarde le foot mais j'aime pas y jouer.Skies of Arcadia, juste lui.Phil Spencer . j'ai l'impression que c'est un patron mais aussi un vrai gamerCelle de la Xbox One XSPlaystation pour la qualité et régularité de leurs AAALe PC ils ont les mods et la possibilité d'avoir des jeux plus beaux si la configuration suisl'univers console tu joues au jeu dans une version certes pas forcément au top du top visuel mais qui a le mérite de tourner sur une machine qui coûte beaucoup moins cherJ'attends de voir mais je ne suis pas contre l'envie de me procurer un PSVR 2 ou un Meta Quest 3 encore faut-il les jeux qui me feront vraiment passer dessus.J'y trouve mon compte . là où je vis les jeux sont à 90 € et baissent jamais vraiment de prix , les frais de port rallongent considérablement l'accès . l'abonnement m'a permis de conserver l'accès aux jeux de qualité sans avoir à les acheter à prix fort. Je prends le jeu plus tard à prix doux ou en promo plus tard.La disparition du support physique ne me dérange pas car les facilités d'accès dans ma zone géographique font tout pour limiter dissuader , décourager à l'achat physique . et c'est déjà le cas sur PC et de plus en plus pour les DVD et Blue Ray. Je suis cette tendance certes avec quelques regrets mais je m'adapte à l'évolution du marché dans ce sens .La disparition du support papier pour du numérique.Pour le moment je favorise l'utilisation des services d'abonnement qui ont les jeux qui me plaisent et l'achat des jeux physiques quand ils ont baissé de prix.La période des conf de Juin et le VGA de fin d'année.Séries, manga, boulot, famille, sorties, sport, voyage.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Le seigneur des Anneaux ( comment battre un Hobbit en 3 Tomes )BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : ( Bastard , GTO , Hokuto no ken )Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : ConanMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Mad Max Brother in armsJusqu'à quand je compte peut être continuer à jouer aux JV ? bah je ne sait pas mais je continue d'aimer le JV et ce quelque soit le support.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.