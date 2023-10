Le prochain sera :

Ghouledheleter (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Johan, 34 ans, Niçois et fier de l'être ! Niveau taff je suis récemment retourné à mes premiers amours, le bâtiment ! Je suis responsable technique dans le milieu médical privéL'avatar c'est pour mon amour envers Dragon Ball. Le pseudo c'est mon perso préféré, issu de Final Fantasy 8, et mon département (original, oui, je sais !)Une interaction homme/machine procurant diverses émotions pour être conciDuck Hunt sur NES et Tetris sur GB, environ 2 ans et demi.Je me rappelle d'un voyage en bateau direction la Corse, partis depuis l'Italie car billets moins chers, quelle ne fut pas notre surprise, mon frère et moi, de tomber sur une borne Metal Slug à bord !! Coup de cœur immédiat, à notre retour, nous sommes tombés dans l'émulation dans la foulée !Virtua Tennis sur Dreamcast, parceque mon frère en avait marre de payer pour ma pommeLa PS2 avec Metal Gear Solid 2 en bundle ! La fascination a commencé dans le Playstation Magazine relatant la sortie du jeu au Japon, je me souviens avoir économisé sévèreUne sorte de projection manette en main sur le dit jeu, et l'excès de dopamine dans le cerveau qui en résulte!Gameplay : Street Fighter 2Level design : Crash BandicootCharacter design : Final Fantasy 8 pardi !Direction Artistique : Zelda Wind WakerAnimation : Donkey Kong CountryScénario : Final Fantasy 8 !Bande son : Halo (pour pas dire Final Fantasy 8..)Si je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? Moi enfantSi je te dis Sony, ça évoque quoi ? Moi adolescentSi je te dis Microsoft, ça évoque quoi ? Moi adulteFinal Fantasy 16, qui n'en est pas un (de FF), trop de Devil May Cry tue le Devil May Cry, comme l'aspect couloir trop présentDragon Ball Final Bout sans hésitationSquall est le GOAT, Tingle (dans tous les Zelda ou il apparait ) par contre m'insupporte grandement !Ouhhhh Halo/FF ex aequo pour le nombre d'heures passées ! Dead Island, je suis juste hermétique..Un Remake de Freedom Fighter et Bloody Roar, ca serait juste magnifique ! (Je dis pas non à un remake de FF8 héhé...)Nobuo Uematsu, pour le thème de Balamb Garden dans FF8 !La manette N64... lol, non, la XboxLa Super Nintendo, et les plus belles boites de jeux aussi (en VF et en Japonais aussi en plus !)Oui, le budget hardware !Pas assez testée pour me prononcer.Tout le plus grand bien, étant moi même abonné à ce type de service (Gamepass Ultimate, Deezer, Netflix, Disney+, Amazon Prime et Cafeyn pour ma part)Le principe d'exclusivité mais c'est pas nouveauLe démat et le partage de compte sur Xbox, quelles économies j'ai pu faire !Flou, j'ai perdu trop de vue avec ces satanés écransL'E3 reviiiiiiient !Ma famille (je dis pas ca car ma femme regarde l'écran par dessus mon épaule hein !!)Film de chevet : Porco RossoBD : BlacksadRoman de chevet : Le livre sans nomMusique de chevet : L'OST de FF8... (promis j'arrête avec lui !)Oui, à quand la fin de la guerre des consoles ?!Réponse : Quand les trou d'uc auront branché leur cerveau !PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.