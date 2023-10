Le prochain sera :

Je m’appelle Jonathan, j’ai 41 ans et J’habite en Alsace (Colmar). Je suis cariste dans une entreprise d’expédition et à côté j’ai monté il y a environ deux ans ma micro-entreprise dans l’impression 3D. Je joue aux JV depuis que j’ai 5 ou 6 ans environ.Pour le nom ça remonte à l’arrivée du Xbox Live. A l’époque j’étais sur le point d’acheter le pack avec le casque et je cherchais un pseudo qui me suivrait dans toute ma vie parallèle de joueur, et un soir en regardant Ghost Dog, il y avait un passage du film ou ça parle d’une citation du Seigneur Naoshige dans Hagakuré, j’ai trouver le nom cool. J’ai fait quelques recherche sur Hagakuré et j’ai trouvé ça intéressant du coup j’ai garder le nom. Le 11 derrière c’est mon jour de naissance parce que Naoshige était déjà pris à l’inscription sur le site. Pour l’avatar, c’est tout simplement en rapport avec la série Dexter que j’adorai à cette époque.Ahhh dur ! Je dirais que c’est un mix parfait entre tout les arts majeurs. Le cinéma, la littérature et la musique. Plus le fait que c’est toi l’acteur, c’est toi le narrateur, c’est toi le créateur. C’est pas seulement un passe-temps pour les enfants ou les adultes trop solitaires comme certains peuvent le penser, ça fait sortir des émotions qu’aucun autre média parvient à arriver.Le tout premier jeu que j’ai eu entre les mains c’était Space Invaders sur Atari 2600. Je devais avoir, 5 ans je pense. Les souvenirs sont assez flou sur ce passage, je sais juste que c’est avec ce jeu qu’est né la passion du JV. Pour l’anecdote, j’y jouais chez mon oncle et j’ai toujours cru que c’était leur console, mais de l’aveux de ma mère c’était une machine que mes parents avaient gagner à une loterie. Je pense qu’elle est pas rester chez nous pour éviter que je passe tout mon temps dessus.Alors oui, j’en possède une d’ailleurs chez moi (Arcade1up Street Fighter 2). J’ai le souvenir de deux jeux en particulier. Le 1er c’est Street Fighter 2. La borne était dispo tout les ans à la fête foraine en été et je tannais mes parents pour y aller juste pour y jouer. Seul endroit d’ailleurs à cette époque où ont pouvait trouver des bornes de part chez nous. Le deuxième c’était bien plus tard au collège. Mortal Kombat 2. Une petite salle d’arcade avait ouvert en ville et tout les midi ont y allait avec les potes claquer notre argent de poche. Un des mes potes était ultra balaise avec Shang Tsung et nous mettait la misère à tous et finissait toujours avec une fatalité. C’était ouf.Le 1er jeu que j’ai acheté ? Ça remonte à loin, mais c’était un jeu GameBoy et je pense que ça doit être Mortal Kombat. L’ignoble Mortal Kombat. Et pourquoi MK, bah parce que c’est un jeu qui m’a toujours fasciné et qui reste encore aujourd’hui un de mes versus game favoris, mais tout ce qui faisait le sel du jeu à l’époque était absent de cette version.La première machine que j’ai acheter avec mes propres moyens c’était la Playstation. Je jouais aux JV depuis un moment déjà et j’avais eu en ma possession plusieurs consoles avant elle, principalement Nintendo, mais la Playstation c’était LA console qui faisait rêver tout le monde. De la 3D de fou, des jeux de malade, j’avais l’impression de rentrer dans une nouvelle ère que j’estimais impossible avec ce que proposait l’autre géant Japonais. Je me rappel avoir acheter la console avec Tomb Raider mais sans carte mémoire, et du coup je refaisais en boucle le début du jeu pendant des semaines mais c’était une telle dinguerie, je prenais le même plaisir à chaque fois.Y’a plusieurs choses qui m’attirent. La DA déjà. Quand j’ai vu tourner la 1ère fois Cuphead par exemple je savais direct que c’était Day one parce qu’elle était terriblement accrocheuse et surtout inédite. Pareil pour The Last Night donc ont ne sais malheureusement plus vraiment où il en est. Après y’a la promesse d’une histoire qui se tient et qui est au centre de ce que veulent proposer les devs. En dernier y’a l’univers. Dernière sortie en date, Starfield, j’était ultra séduit par la proposition de Bethesda d’offrir une sorte de Mass Effect libéré et là encore j’étais hypé de fou dès le début alors qu’on savait pas grand chose en réalité.Gameplay : ah bah inévitablement je vais parler des Souls. C’est ton skill qui est la base de tout et chez From Software ils savent faire un gameplay exigeant mais pas frustrant dans le sens où si tu fais de la merde c’est de ta faute.Level Design : je pense que je vais reprendre le même exemple. J’aime bien ce que propose FS, différente strate qui s’imbriquent les unes dans les autres avec ce système de raccourcis, je trouve ça très très cool. Beaucoup de jeux s’en sont inspirés, c’est pas pour rien. Character Design : J’aime bien Returnal. J’adore le design des monstres.DA : rien de bien original pour le coup, j’en ai parler plus haut mais Cuphead. Best DA ever. En ce moment je suis un jeu, un FPS indé qui s’appel Mouse et qui reprends exactement le même thème. Gros coup de cœur. Je place Hotline Miami aussi. Dans un autre registre mais je suis ultra fan.Animation : Ratchet & Clank pour le souvenir le plus frais. Rift Apart. Insomniac sont au dessus de tout. Scénario : The Last of Us Part 2. Ce jeu continue à me hanter depuis que je l’ai fait. Une des plus grosses claque que j’ai pris dans la tronche.Bande son : Halo, je thème principal à jamais dans mon coeur.Nintendo, ce sont eux qui m’ont fait aimer le JV, ce sont eux qui m’ont accompagné pendant des années mais j’avoue que depuis quelque temps ça me fait plus rêver. Je pense qu’ils sont beaucoup trop encrés dans mon enfance pour avoir un impact significatif actuellement.Sony, bah constructeur préféré depuis la Playstation, ludothèque globalement aussi préférée depuis des lustres, même en enchaînant les décisions de merde et les bourdes, ils ont une place à part dans mon cœur.MS, le challenger que je voyais dans le trou direct avec la Xbox première du nom, qui m’a happé avec des licences fortes et surtout un multi-joueurs qui m’a privé de mes meilleurs années de jeune adulte mdr !Oui. Bah Breath of the Wild. Je lui ai donné ça chance, plusieurs fois, j’ai même acheter une Switch day one pour ce jeu, mais j’arrive pas à rentrer dedans. Au bout de quelques heures j’ai envie de lâcher le pad et ne pas y revenir. Y’a des mécaniques qui me saoule pour passer outre. Comme les armes qui se cassent. Quelle idée de merde.Mauvaise presse pour ces promesses non tenues, y’a eu No Man’s Sky. J’adore explorer et ce jeu m’a offert ce que je voulais. J’y est passer beaucoup de temps à me balader sur les planètes, chercher les points d’intérêt, scanner la faune et la flore. Ce que j’arrête pas de faire dans Starfield d’ailleurs, c’est pour que ça que j’avance pas dans la trame principale lol !Mon 1er amour, Lara Croft. La base. Et j’ai une affection particulière aussi pour Alyx Vance d’Half-Life 2. Y’a pas de personnage en particulier que je n’aime pas, mais plus un style. Les petites frappes/racailleux d’un GTA par exemple.Ahhh c’est dur de choisir, y’en a quelques unes. Mais je vais dire Half-Life. C’est le patron du FPS qui a su parfaitement mélanger l’histoire, le gameplay, le game design.. Ce que je préfère avec cette licence, et Valve pour le coup, c’est qu’ils sortent pas un nouvel opus juste parce que c’est populaire et qu’il y a masse de fric à faire, mais pour proposer quelque de différent, de révolutionner le genre. HL1 à révolutionner le côté narratif du FPS. Le 2 à montrer comment faire un gameplay innovant en ajoutant le moteur physique en son coeur. HL Alyx c’était pareil mais pour la VR. Et je pense qu’il y aura pas un HL3 avant qu’ils est trouver un moyen de tout chambouler à nouveau. Que j’aime pas ? C’est peut-être un peu cliché mais j’aime pas les jeux de foot. Y’a GTA aussi que j’aime pas. Ou plutôt que j’aime plus.Alors c’est pas spécialement pour la licence en particulier mais plus pour le genre, mais j’aimerai qu’on ressorte des jeux de snowboard. Mais pure snowboard et pour le coup j’associerais Amped à cela. Un vrai nouvel épisode d’Amped ça serait cool.Je vais sûrement faire hérissé les poils de certains lol mais j’aime bien David Cage. J’aime bien ça façon de voir le JV, à la croisée entre le JV traditionnel et le cinéma. Il a une mauvaise réputation, certains le voient comme un mec qui a raté ça vie de cinéaste, je trouve ça dommage. Il a une vision intéressante du JV et il a été à l’origine de jeux de qualité.La DualSense. Pour ce qu’elle propose comme fonction et pour son ergonomie. La symétrie des sticks n’ont jamais été un problème pour moi, depuis la DualShock.Pour rester objectif, et même si j’adore les Playstation, le PC reste la plateforme qui permet de jouer à tout et de toutes les façons qu’ont veux. Surtout depuis qu’il fait jeu égale avec la Xbox sur les exclus MS et bien sur avec la rafle des franchises Sony.Pour moi non. Jouer sur PC n’est plus réservé à une niche depuis des années. Ils sont user friendly, y’a de moins en moins de problèmes qui peuvent nécessiter l’intervention d’un pro, c’est à dire que même quelqu’un qui n’y connais que dalle peut se faire plaisir. Même pas besoin de savoir monter ça machine ou savoir choisir les bon composants, plein de sites le font pour vous. Alors oui, y’a toujours la problématique du prix et des jeux qui sortent complètement cassés, mais pour ce dernier point c’est devenu un problème global parce que tout le monde est touché. C’est même parfois pire sur console (genre Cyberpunk).J’aime beaucoup. J’ai d’ailleurs deux casques chez moi, un PSVR et un Oculus Quest. C’est une vrai évolution majeure dans la façon d’appréhender un JV. Certains jeux, faisables en version traditionnelle, sont décuplées en terme de sensations une fois en VR. J’ai toujours l’exemple en tête de Rez Infinite. Ça a été monstrueux ce que j’ai ressenti en y jouant, une sensation qu’aucun autre jeu ne m’avais procurer, et pourtant j’y avais déjà jouer avant ça. Mais en VR, ça n’a rien à voir.Y’a du bon et du moins bon. Le bon c’est que pour un somme relativement modique, ont a accès à un catalogue de jeu ultra fourni et pour quelqu’un qui joue de façon occasionnelle, c’est bon moyen de toucher à plein de choses sans passer par l’achat direct de son jeu en plein pot. Le moins bon, c’est que comme pour Netflix et autres, t’es noyé de contenu, constamment, et y’a ce truc qui fait que finalement tu égratigne tout les jeux sans vraiment t’investir dans un titre en particulier parce que t’as envie d’essayer plein de choses mais que le temps ne suis pas.Oui, bah les trucs de vieux con quoi lol ! Plus de livrets dans les boites, de plus en plus de contenu amputé sur le support physique et que tu dois télécharger (ça va se passer comment quand ont aura plus accès aux serveurs ?), plus de grosses boites pour les jeux PC, l’accès au multi en ligne caché derrière un paywall.. Autant j’ai rien contre le démat’, je trouve d’ailleurs ça pratique à bien des égards, mais quand j’achète un jeu en physique, je veut pas une boite vide et un BR qui contient qu’une clé d’activation.Comme dit plus haut, le démat’. C’est cool d’avoir toute ça ludothèque à portée de clic plutôt que d’avoir un placard rempli de boite que tu risque de péter pendant un déménagement (ou d’en perdre). L’envi des constructeurs de faire plus que juste un upgrade technique à chaque générations. Et pour le coup faut bien rendre hommage à Nintendo sur ce point. Mais j’ai aimé que Sony se penche sérieusement sur le sujet avec la DualSense, et pour le coup c’est un vrai game changer et une vrai raison de passer sur PS5, autre que le côté appartenance à une marque ou le catalogue de jeu. La VR aussi.Il y encore quelques années, j’aurais dit que tout va finir par se cloudifier et qu’ont aura plus de machines physique à la maison, mais juste un portail vers une plateforme qui centralisera tout. Mais avec ce qui c’est passer avec Stadia, et MS qui laisse un peut le cloud de côté, j’ai l’impression que les gens sont pas encore prêts à y passer, et c’est plutôt une bonne chose. En l’état, je pense que ça changera pas vraiment par rapport à aujourd’hui. Peut-être que les jeux en boite finiront par complètement disparaître, comme sur PC, c’est quasi sur même. Et y’aura deux façon de consommer du JV qui vivront en parallèle. L’achat au cas par cas et les abonnements type GamePass et PS+. Je ne pense pas que cette dernière solution supplantera la 1ère mais ça va coexister.Y’en a plus maintenant. Avant c’était l’E3, comme beaucoup. Avec les fameuses conférences de constructeurs, c’était un événement pour moi, LE truc de l’année. Maintenant y’a plus rien. Les mini event style State of Play/Nintendo Direct c’est sympa mais ça manque de vrai show à l’ancienne. Et franchement les Game Awards…Oui, l’impression 3D déjà. Je me suis découvert une passion pour le sport en salle aussi, depuis 1 ans et demi. Je suis à fond sur tout ce qui est évolution technique et technologique en général. En particulier sur l’IA en ce moment. Je trouve fascinant ce qu’ont est capable de faire. J’aime bien l’astronomie. Je suis extrêmement loin d’être calé sur le sujet mais je suis fasciné par l’immensité de l’univers. J’aurais adoré vivre dans une époque ou le voyage spatial soit aussi facile que prendre ça voiture pour aller au boulot.Film (animation ça marche aussi) de chevet : En film, je dirais Drive.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : BD/Manga, je n’en lit pas.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Roman aussi, généralement quand je lit un bouquin ça va plus être des biographies ou des analyses sociologiques. Mais je lit très peut finalement donc je passe aussi cette question.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : En musique, j’écoute beaucoup trop de choses différentes pour avoir un artiste ou morceau en particulier qui me vienne en tête. A la limite, mes 1er amours de découvertes de techno de Détroit au lycée avec Jeff Mills.Est-ce que tu aime toujours autant le JV qu’il y a 20 ans ? Je dirais que c’est différent. A l’époque j’étais émerveillé par tout, maintenant j’ai déjà vachement moins le temps de jouer et de toute façon il y aussi vachement moins de jeux qui me donnent envie. Ça m’arrive encore de passer de grosses sessions sur certains jeux, mais sur une années c’est vraiment rare. Y’aurais bien le jeu indé, mais autant les devs n’ont pas la contrainte de deadline d’un gros studio ou d’envie artistique cloisonné, autant j’ai l’impression de voir la même conformité que pour les AAA. C'est du rogue-like, du pixel art, du metroïdvania, globalement tout se ressemble. C'est pour ça que j'ai une attache particulière pour Cuphead. Du coup oui, j'ai la même passion mais ça a changer. Le jeu-vidéo il a changé.