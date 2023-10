Le prochain sera :

Naoshige11 (Ce soir)

Les précédents :

J’ai 43 ans et je travaille dans un hôtel 4* en tant que réceptionniste en charge des groupes et séminaires.GodSon est le nom d’un des albums du rappeur américain NAS. C’est un deuxième choix car j’ai perdu accès à mon 1er compte il y a des années car j’avais également perdu accès à mon email et donc impossible de remettre le même speudo. Si j’avais pu j’aurais gardé le speudo Dragoniks. Il vient du manga/animé Dragon quest mieux connu chez nous sous le nom de Fly. Dragoniks Aura est le nom de la technique que Fly utilise sans s’en rendre compte afin d’utiliser ses pouvoirs. En français ça se traduit par l’aura dragonique.Un divertissement rassemblant énormément de genre différent et qui s’adapte à tout les profils si on trouve le style qui nous plait.Si je mets de côté les jeux électronique, mon premier jeu je l’ai découvert à l’école au CP ou CE1 sur une machine MO5 ou TO7 en initiation en informatique.Dans les années 90-2000 je suis souvent allé à « La Tête dans les nuages » et dans les bornes d’arcades situées à châtelet-les-halles. Les jeux qui m’ont intéressé étaient les jeux de combat : Street fighter, Fatal fury, Art of fighter, kof, puis les jeux 3d avec Tekken, Virtua fighter ect …Je vais plutôt parler du 1er jeu acheté qui m’a vraiment marqué. En 1994 j’ai joué à Mystic quest, premier RPG auquel j’ai joué. C’était moyen. Puis j’entendais parler de Secret of Mana dans les magazines. Puis un jour en faisant les courses avec mes parents j’ai vue le jeu, qui était vendu avec le livret de soluce. Comparativement à aujourd’hui, les prix étaient hyper chers avant également. 550 francs un jeu c’était donné. Mes parents ont quand même accepté de le prendre. Avant ce jeu, les jeux d’aventure pour moi c’était Zelda et Castlevania. Secret of mana fut une révélation sur le style de jeu que j’aimais par-dessus tout. L’action RPG. J’ai passé des heures des jours des mois des semaines sur ce jeu a essayer d’avoir les armes au niveau 9 sans savoir à l’époque que c’était impossible car la verso européenne était bogué MDR.Ma 1ère machine a été un choix par défaut MDR. Tout le monde autour de moi ne parlait que de la et de la master system. La console n’était pas dispo dans le magasin ou je suis allée avec mes parents. Son prix était de 999 francs. Le vendeur à donc orienter mon père vers la NES qui était à 699€ et j’ai choisi un jeu. J’ai pris les tortue ninja. Franchement j’étais plus dégoutté qu’autre chose au moment de l’achat. Mais une fois la console allumée et le jeu lancé. J’ai su que j’étais destiné à être un NSEX MDR.Je hais les trailers car 9 fois sur 10 ce sont des images de synthèse enfumée dans un mystère qui empêche de savoir à quoi le jeu va ressembler et surtout quel genre de jeu ce sera. Je préfère une démonstration de gameplay réel c’est-à-dire avec ATH du jeu affiché plutôt que les trailers ou extrait de gameplay ou l’ATH est caché.Gameplay : Il y a tellement de jeu mais je peux les résumés comme suit : NINTENDOLevel design : Il y a tellement de jeu mais je peux les résumés comme suit : NINTENDOCharacter design : Secret of Mana, en particulier Legend of Mana.Direction Artistique : Secret of Mana, en particulier Legend of Mana. Je trouve que l’univers du jeu est ce qui se rapproche le plus du monde féerique comme je me l’imagine.Animation : Zelda Windwaker. Une fois la douche froide passé car le jeu sort après le trailer enfumage 3D de l’E3, pour l’époque, Nintendo a fait un boulot monstrueux sur les animations du jeu.Scénario : Les scénarios des jeux vidéo sont plat je trouve, C’est le gameplay et la direction artistique qui font tout.Bande son : Zelda Windwaker / Legend of Mana / Final Fantasy 6 les 3 à égalité pour moi.L’excellence jusqu’à la gamecube. A partir de la Wii c’est plus pareil.Celui qui a remis en question Nintendo, Et qui a permis à Nintendo d’exceller sans avoir en tête la quête du meilleur hardware qui soit.Le nouveau qui a su se faire une place sans pour autant arriver à menacer Nintendo ou Sony.Les fps de manières générales. CALL OF / BATTLEFIELD / GEARS, de très bon jeu auquel je n’accroche absolument.NonLink, Simon Belmont, Megaman car ce sont les séries de mon enfance.Squall Lionheart car il est mou insipide, l’avoir en perso principal rend FF8 difficile a supporté. Heureusement que les autres persos arrivent assez vite.Plusieurs Licence préférées : Zelda, Megaman, Castlevania, Secret of Mana, Final Fantasy, MarioPas de licence détestée.Un Castlevania dans la veine de Symphonie of the Night.Shigeru Miyamoto, des jeux tellement simple mais tellement ingénieux.La manette de la SNES qui corrige le défaut de la manette NES à savoir des bords anguleux. Et passer de 2 à 6 boutons très bien placé c’est la manette parfaite. Toujours copié mais jamais égalé.SnesLes pcs sont plus puissants et permettent donc la possibilité d’adapté le jeu en fonction de sa machine et des pièces que l’on ajoute dedans. Alors qu’une console est une boite fermée et seul l’intelligence des développeurs leur permet de pousser la console dans ses retranchements. Chose qui n’arrive plus du tout depuis l’avènement de la 3D ou même en fin de cycle la machine n’aura jamais été exploité à plus 80% selon moi.Rien à dire à part que c’est quelque chose, un principe que je ne comprends pas.Pour moi le lien entre le jeu et moi ce fait par la manette qui me permet de diriger soit un personnage déjà programmé ou un avatar. Vouloir effacer cette barrière au profit de sensation déclenchées artificiellement est dangereux pour moi. La réalité virtuelle pour moi c’est comme les drogues. Un moyen artificiel d’avoir des sensations réelles donc extrêmement dangereux.13€ par moi pour profiter de centaine de jeu sachant que sur 1 mois à moins d’être fada et de jouer 24h/7 on va jouer à quelques jeu et en tester des dizaines. C’est très avantageux.Les Patch day one car ça veut dire que le patch pouvait être mis dans le jeu avant de lancer sa fabrication.Les dlcs c’est raquer les joueurs car les temps développement sont raccourcis.Depuis les 1er console 3D, je ne vois aucune évolution juste l’amélioration des technologies. Concrètement l’émotion engine de la PS2 c’est la PS5.A 43 ans je me dis que l’évolution du jeu vidéo ne me concerne plus vraiment car les jeux ne s’adressent plus à moi. De leur conception à leur sortie, tout est fait trop rapidement et basé sur des mensonges dans le sens de ce que le jeu doit représenter ou apporter. Vouloir faire vivre des « expériences » alors que le but premier est de divertir, je trouve cela dommage.Aucun, j’ai jamais été fan des grand événements. La seule chose qui me manque, ce sont les présentations haut en couleur des constructeurs des année 90-2000 même si c’était de l’esbroufe pour vanter les capacités techniques de leur console.Non pas vraiment. Je ne considère pas le jeu vidéo comme une passion mais simplement comme un passe temps.Film (animation ça marche aussi) de chevet : The Killer de John WooBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Saint SeiyaRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : La trilogie Mars la rouge/verte/bleuMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Au choix rap des années 90-2000 ou OST d’animé des années 80-2000Pourrais-tu vivre sans jeu vidéo ?Oui tout simplement car l’être humain déteste le vide. Donc si je n’ai plus accès aux jeux vidéo, je retournerais lire beaucoup plus de livre.Qu’est-ce que le jeu vidéo t’a apporté dans ta vie (perso et pro) ?- Personnellement, un très bon moyen de rester éloigné de la drogue, des influences néfastes de la rue. Un excellent déstressant également pour peu qu’on soit absolument hermétique à la compétition. Car qui dit compétition dit obligation de résultat et stress. Je pense que le jeu vidéo est et doit rester un divertissement sans stress donc je n’accroche absolument pas à l’ESport et aux millions que sa génère et rapporte.- Scolairement pour commencer, la maitrise de l’anglais. Car dans les années 90 tout les jeux sauf exception étaient en anglais. Pour peu quoi soit curieux, les thèmes abordés dans les jeux vidéo renvoient souvent à des livres ou pensées philosophique. Donc ça peut être un tremplin vers des livres. Pour moi ce que le cas- Professionnellement, la maitrise de l’anglais toujours. Le fait d’analyser, comparer des choses, faire des exposés, rechercher des informations. Avoir un discours construit pour donner son avis sans se contenter simplement de dire j’aime ou je n’aime pas. Et pour finir, grâce au jeu en ligne, avoir des notions de management et de team building comme on dit aujourd’hui. PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.