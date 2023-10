Le prochain sera :

Kujotaro (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Adrien née le 31 octobre 1985.Je suis technicien de maintenance, contrôleur et responsable qualité.Alors c'est assez vieux, ça date du début de la XBox 360. Je ne savait pas quoi choisir comme ID et un je voulais un nom de zombi, mon pote fan des jeux magic m'a proposer ghoule dheleter qui normalement s'écrit sans H mais sa je ne le savais pas.Et durant mes partie endiablée sur Gears 1 en ligne (ou je jouait en remplacement de coéquipier pour les matchs "officiel") quand on me tuait j'entends souvent : fou ta cagoule fou ta cagoule.... tu vois le délire quoi et ça me faisait marrer à chaque fois.Définir le jv ? Sa serai difficile tellement je suis baigné dedans depuis longtemps.Franchement je ne sais pas lol. Peu être l'évasion intellectuel.Je ne saurai trop te dire, je me souviens du jeu ou tu arrivais dans un monde parallèle dans un monde ou tu est prisonnier et tu a un pistolet lazer. Tu te déplaçais de gauche à droite.Il a eu droit a un remaster il y a peu être 4 ou 5 ans, c'est un jeu culte de l'époque mais le nom m'échappe.C'était sur une sorte de pc, et c'était sur disquette (piraté a tous les coups lol) Je devait avoir 6 ans.J'ai des souvenir de regarder mon grand frère sur ps1 avec ff7 et j'adore ce souvenir.Sinon j'ai eu ma console a moi et petit frère c'était la 64 avec Mario. Mais bordel quel époque. On a économisé des mois entier pour se prendre Ocarina of time, et la a partir de ce moment le jv s'est greffé en moi (même si je n'ai pratiquement jamais ressenti se sentiment depuis lors, sauf peu être Botw). Et c'est grâce a ocarina que j'ai rencontré un de mes plus vieux amis depuis lors.Arcade ? Carrément, Metal slug et le flipper arme fatal 3 au collège mon gamin.Bah Ocarina of timeLa 64 comme dit plus haut.Pk ? Bah j'avais 12 ou 13 ans quoi de mieux que la 64 lol.Pour le trailer ? Je sais pas c’est comme ça je ne saurai l'expliquer.Gameplay : Resident evil 6 qui malgré ce qu'on lui reproche a un sacré gameplay.Level design : Je ne sais pas trop exactement car c'est compliqué mais je dirai comme ça The last of us 2.Character design : FF7 remake, j'adore le design des persos surtout TifaDirection Artistique : Zelda Botw et Totk sans hésiterAnimation : Final Fantasy XV les animations restent toujours aussi bien faites.Scénario : The last of us 1Bande son : FFXVNintendo: la Gamecube meilleur des consoles.Sony : FF7 et les Survival horrorMicrosoft : Fable et GearsElden ring / Bloodborn / God of war / Marvel's Spider-Man : Miles Morales lol.Je dirai FFXV. Pas mauvaise presse mais les joueurs j'ai l'impression ne l'ont pas trop aimé.Pas de perso préférer ni que je déteste.J'ai fait tous les Resident Evil, donc j’imagine que c’est cette licence ma préférée lol.Je n'en ai pas que je déteste, juste il y en a elle ne sont pas faite pour moi.Dino crisis 1 en remake à la RE2 remake.Je ne suis la groupie de personne lol.Non j'ai pas de préférence ni rien.celle de Xbox one clairement.Gamecube sans hésiter, la meilleur des consoles.Un univers ouvert ou un autre fermé, oui il y a beaucoup de différence. Aussi au niveau budget, mais ces univers malgré des différences incontestables commencent à s'homogénéiser.osef total de la vr lol.Je n'en pense rien lol. C'est une drôle de question.J'ai un abonnement netflix. Et j’aime bien. C'est le seul que j'ai.En général c'est la régression des moteurs physiques.Les jeux deviennent de plus en plus beaux mais de plus en plus figer.Le 60 fps loloula je ne suis voyant moi mdrrrrr.Mais je dirai que le marché actuel tel qu'il est maintenant ne durera pas éternellement. Xbox Sony Nintendo ça fait presque 20 ans qu'ils se partagent le marché mais ça ne durera pas 20 ans de plus.J’aime bien tous les événement autour du jv donc pas de préférence. Que le3 soit fini ne me dérange pas plus que ça car à la place on a qq chose de plus dense donc bon.Karate et un peu de muscu.Et j’aime bien les film S-FFilm (animation ça marche aussi) de chevet : le 5eme élément.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Walking deadRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : je ne lis pas.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Johnny be good.J’ai déjà répondu a 27 questions, c’est déjà bien non lol.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.