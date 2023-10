Le prochain sera :

Sauronsg (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Je m'appelle Tony ,36 ans, ancien carreleur devenu aidant familial.J'ai choisi Bigboss parce que MGS est ma saga préférée. BigSnake est un mix entre Bigboss et Snake.C'est un film très très interactif. J'ai expliqué comme ça à ma grand-mère de 85 ans.J'ai commencé le JV avec Shinobi sur Master system 2 j'avais 3 ans je crois c'était un jeu très difficile.Mon premier jeu ç'est Metal Slug je crois.J'ai un pote qui m'avait dit tiens un jeu ou tu dois être discret, il passe le jeu MGS1 CD1 , j'avance dans le jeu jusqu'à la fameuse scène de la fin du CD et je vais voir mon pote pour lui demander si il a pas la partie 2 . Il croyait que c'était le jeu complet et avait perdu le CD2 . J'ai acheté et recommencé le jeu c'est ainsi que MGS est devenue ma saga préférée.PlayStation 3 avec mes propres moyens 600€ (1 mois après 400€ dur) parce que je suis rester chez Sony même si j'ai la 360 , Gamecube etc...Quand je vois un trailer ce qu'il me donne envie c'est son histoire, ambiance.Gameplay : Nier automataLevel Design : Doom ÉternalDirection artistique : FFVII originalAnimation : DMC 5Scénario : MGS SagaBande Son : Nier automata et MGS4Nintendo dépassé.Sony pay to payeur.Microsoft potentiel pas assez exploité.RDR2 pour son gameplay, lent et lourd m'ont refroidi du jeu, j'ai tenu jusqu'au chapitre 3.FFXV la BO , son histoire malgré les manques , son gameplay. Un très bon jeu pour moi.Solid Snake le mec sait qu'il a été créé, il sait qu'il va mourir mais continue de se battre pour annihiler les METAL GEAR et pour une paix durable.Celle que je déteste je sais plus son nom dans FFXIII la rouquine qui en fait des caisses c'est insupportable.La licence préférée vu comment j'en parle c'est MGS, détesté, j'ai rien, si le trailer me hype pas, je prends pas.Dino Crisis en reboot, pourquoi ?Imagine un survival horror avec des dinos sous RE engine.Pour moi le compositeur fait 50% du jeu si la musique est loupée t'es moins impliqué ou le contraire la musique plus la scène est réussi elle peut te faire pleurer.La manette PlayStation 5 je suis habitué donc Play on va dire.PlayStation 1À part les jeux style Escape From tarkov, LOL ou WOW nonPas assez exploité sur des grands jeux.Machine à fric pour les constructeurs.L'arrivé des dlc t'es content pour certaines boites genre CD Project mais un TEKKEN, MK1 ou Street FIGHTER pour moi c'est du foutage de gueule. Avant tu finissais un mode arcade avec un perso tu débloquais un autre perso maintenant c'est sort ta CB.Les mises à jour on a beau crier dessus mais quand tu rejoues à certains jeux PS2 bugé tu te dis dommage pas de MAJ.L'avenir Full demat on le sait bien, plus de dlc , plus de jeux service. Mais je vois aussi moins de Solo mais plus travailler.Ah E3 comme tout le monde quand tu vois dans une seule conf Shenmue 3, FFVII remake et enfin une date de The Last Guardians, jamais je ne l'oublierais .La cuisine et la randonnée.Film (animation ça marche aussi) de chevet : j'ai 2 films préférés que je remate une fois par an c'est Rocky et Terminator 2.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Un manga c'est plus un film d'animation c'est Ghost in the shell.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : The best is yet to come (Frank Sinatra) que j'écoute souvent.Dans 30 ans tu te vois encore jouer au Jeux vidéo ? Et J'aurais dit oui.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.