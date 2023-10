Le prochain sera :

Bigsnake (Dimanche)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Je m'appelle John, j'ai 32 ans et je suis Manutentionnaire à plein temps.Car j'adore Jojo's Bizarre Aventure.Je lui dirai que c'est un monde incroyable offrant des possibilités immenses en matière de divertissement, on s'y amuse, on s'y challenge, on y pleure même, c'est un mélange de plein d'arts fusionnés en un seul pour former un produit final qui laisse parfois des traces à vie.Mon tout premier jeu était Sonic 1 sur Megadrive, je devais avoir 7 ans, c'était un excellent souvenir, c'est là que tout à commencé pour moi.Oui bien sûr, pleins même. Metal Slug. King Of Fighters 98, Street Fighter 3.3, Garou Mark Of The Wolves et d'autres...Mon premier achat était Kid Chameleon sur Megadrive, pourquoi celui là ? Hum... sûrement la jaquette comme beaucoup de jeu à cet âge là. Je n'avais aucun moyen de me renseigner, je voyais une belle jaquette, je prenais, parfois à mon détriment.La Ps1 (on m'avait offert la Megadrive) mais mon premier achat était la ps1. Pourquoi ? Parce qu'elle était belle, elle était partout, elle était 3D. C'était ma folieQuand je regarde un trailer, je me fies au feeling que je ressens, j’essaye de voir si le gameplay est bon (animations, variété, possibilités etc...) si l'histoire me plaît, si les graphismes sont bons ou non. Généralement je ne me trompes pas.Gameplay : ReturnalLevel design : Demon's SoulCharacter design : Mortal Kombat 1Direction Artistique : Lies Of PAnimation : The Last Of Us 2Scénario : The Last Of Us 2Bande son : Final Fantasy 16Bonnes licences, jeux funs, manque d'ambition.Meilleur constructeur du marché. Jeux de qualités, Jeux ambitieux, toujours à la pointe de la technologie. Jeux narratifs enivrants.Le moins bon des trois constructeurs. Bonnes licences, mal exploitées. Pas assez attentif aux attentes des joueurs.Oui pas mal de jeux (les goûts tout ça), Les Forza Horizon par exemple, ou encore League Of Legends et autre MOBA.Oui des tonnes (encore les goûts ?) The Order 1886, Lolipop Chainsaw, Shadow Of The Damned, Forspoken, Killer Is Dead, etc...Personnage préféré ? Euh... peut être Kratos, peut être Joël, aucun idée en vrai il y a énormément de personnages charismatiques, impossible de choisir.Celui que j'aime le moins ? ... euh ... pareil que pour le préféré impossible de choisir.Ma licence préférée c'est sûrement The Last Of Us. Et celle que j'aime le moins sûrement Forza Horizon.Oui j'aimerai beaucoup une suite à The Order 1886. Un remake de Spec Ops The Line. Un reboot de Onimusha.hum... Neil Druckman je dirai comme ça là. Il a engendré deux chef d’œuvres absolus qui m'ont marqué.La Dualsens clairement. Elle est géniale.Difficile. J'hésite entre la Ps2 et la Ps1. Mais je dirai ps2 car elle est plus vaste.Avant j'en voyais une énorme. Aujourd'hui plus trop. Je pense que les deux se valent. Mais le prix des composants PC devient de plus en plus élevé.C'est une superbe avancée technologique, pas encore à son paroxysme, mais déjà bien amusante.Je n'en suis pas fan du tout. Ça tue le jeu vidéo et ça créer un espèce de fast food fourre tout désagréable. Je préfère acheter mes jeux en boîte et les conserver.La disparition des boîtes me saoule au plus haut point, j'espère qu'ils se rétracteront, les jeux à service bien évidemment aussi et les abonnements ps+ extra et gamepass qui tirent me jv vers le bas.Oui les extensions, quand on aime un jeu on en veut plus et quand les extensions sont bien foutues ça fait plaisir.Sombre. Et j'espère me tromper. La passion a été remplacée par le pognon (logique c'est le nerf de la guerre) mais j'aurai aimé que les développeurs gardent quand même la flamme en eux (même si beaucoup l'ont encore, mais pour combien de temps ?).J'aimerai le retour de l'E3 comme beaucoup.Oui le cinéma, La musique, le sport, rien de bien original en soit.Film (animation ça marche aussi) de chevet : La Chasse avec Mads Mikkelsen.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Blame de Tsutomu Nihei.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : AucunMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : DBZ - We Gotta Power.Préfères-tu jouer le matin, l'après midi, le soir, ou la nuit ?Mon moment préféré est le soir ou la nuit. Tout est plus calme. Tout est propice.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.