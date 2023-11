Le prochain sera :

Terminagore (Dimanche)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Je préfère ne pas répondre à cette question.Je ne voulais pas utiliser les autres pseudo que j’utilise habituellement sur les autres sites/services. J’ai donc cherché un jeu/personnage qui pouvait me représenter, et j’ai pensé à Randy de Secret of Mana, un de mes jeux favoris. Mais le pseudo « Randy » était déjà pris sur le site, donc je l’ai rallongé un peuUn loisir qui se sert du support technologique pour se divertir, à mi-chemin entre presque toutes les formes d’art ! On peut autant y trouver des jeux simples et rapides comme on enchainerait des parties de carte, comme des jeux prenant sur plusieurs dizaines d’heures, ou des expériences narratives et émotionnelles comme le seraient les films, livres, ou les pièces de théâtre, le tout en développant une interactivité avec le joueur.C’est évidemment lointain et donc un peu flou, mais j’ai tendance à considérer Super Mario Bros et DuckTales (tous deux sur NES) comme les premiers jeux auxquels j’ai joué. Je devais avoir 4 ou 5 ans à l’époque, et j’y jouais chez un voisin de mon immeuble, qui était plus âgé. Je sais aussi que j’ai joué à Duck Hunt et au premier Metroid chez lui. Dans tous les cas, c’était très difficile pour un gamin de mon âge, je n’allais jamais très loin, et pourtant j’avais toujours envie de continuer à jouerDuckTales était bien car il permettait d’essayer plusieurs niveaux différents, et puis les musiques étaient très entraînantes. Mario était plus dur encore, je ne suis probablement pas allé plus loin que le 3ème niveau, mais quel fun ! Et ce alors que nous étions en 1992 ou 1993 et que la SNES et la Megadrive étaient sorties depuis un moment...Oui, mais très peu (ça coûte des sous, surtout pour un enfant !). Je me souviens avoir pu aller 2 ou 3 fois à la fameuse salle parisienne « La Tête Dans Les Nuages », mais je suis bien incapable de me souvenir à quoi j’y ai joué. En revanche, je me souviens d’un café-brasserie proche de chez une amie d’enfance qui avait une borne de jeu Mortal Kombat (le premier). J’ai pu en faire quelques parties, même si théoriquement ce n’était pas de mon âge...Bonne question, je n’en ai aucun souvenir. C’est difficile de savoir, puisqu’à l’époque ce sont mes parents qui achetaient les jeux. Ceux que j’achetais moi-même étaient rares, puisqu’il fallait que j’aie cumulé beaucoup d’argent de poche pour m’en offrir, même d’occasion. Au hasard, je dirais Illusion of Time ou Mystic Quest Legends. J’avais découvert Secret of Mana un peu avant, et j’étais tombé amoureux de ce genre de jeux. Je ne connaissais ni l’un ni l’autre, mais il m’a suffit d’un regard sur la jaquette pour me dire que je pouvais y accrocher... et c’était le cas !Ça, je m’en souviens. Encore une fois, mes consoles précédentes m’avaient été offertes par mes parents. J’avais notamment une grosse GameBoy rouge, que j’ai fini par revendre à un copain car elle ne m’intéressait plus. Quelques mois après, je voyais les premières publicités pour Pokémon Rouge/Bleu... Il me fallait absolument ce jeu ! C’est ainsi que j’ai économisé pour me racheter une GameBoy Pocket d’occasion150F, de souvenir ! Pour l’anecdote, je pensais avoir réuni la somme nécessaire, mais je me suis rendu compte en payant qu’il me manquait genre 10 centimes... Un autre client sympathique les a payé pour moi ! Sans lui, je n’aurais peut-être jamais pu jouer à Pokémon... (j’ai eu le jeu le Noël suivant)Question intéressante et difficile, car c’est vraiment du ressenti. Un trailer ne dévoile pas l’histoire du jeu (enfin, il ne devrait pas...), mais il permet de jauger l’ambiance, le style graphique, le caractère des personnages, et bien sûr le style de jeu. Je sens assez vite si l’univers du jeu me plaît et me donne envie d’y plonger, peu importe le type de jeu, finalement. A l’inverse, même si c’est un genre de jeu qui peut me plaire, je peux être vite rebuté si l’ambiance ou les personnages ne me plaisent pas. Dans tous les cas, il faut attendre les vidéos de gameplay voire les premiers retours pour être sûr que l’attente vaut le coup et que le jeu n’est pas une esbroufe... Il est loin le temps où je me fiais juste à la jaquette du jeu pour savoir si ça allait me plaire ! (et le plus fou, c’est que je tombais généralement juste !)Gameplay : Super Mario (à peu près n’importe quel jeu)Level design : Mario encoreCharacter design : FF7 et/ou FF8Direction Artistique : Yoshi’s IslandAnimation : Seiken Densetsu 3 version SNES (Trials of Mana)Scénario : J’aimerais citer Xenogears, mais je ne l’ai pas fini... disons Chrono Trigger, alors.Bande son : Trop de jeux ! Disons Secret of Mana, tiens.Des jeux funs et généralement bien fichus côté gameplay, accessibles à tous, souvent dans des univers gentils et mignons (ce qui me va très bien). Mais une certaine facilité et un manque de renouvellement depuis plusieurs années...Une belle époque à l’ère de la PS1 & PS2 avec des jeux très variés et originaux, et énormément de JRPG. Depuis la PS3, c’est devenu trop sérieux/photoréaliste pour moi, et ça n’a fait que s’accentuer avec le temps. Triste de voir ce qu’est devenu ce constructeur qui abandonne ses racines... et ses joueurs.Une console américaine pour les joueurs américainsJe n’ai jamais aimé Microsoft dès leur arrivée un peu invasive avec la Xbox (le marché était encore grandement dominé par le jeu japonais) et leurs jeux ne me parlaient pas. Ils donnaient un peu l’impression de ne se tailler une place qu’à coups de gros chèques... (et vu ce qu’il se passe encore en ce moment, difficile de dire le contraire !) Je leur reconnais néanmoins la qualité de la Xbox 360 et de son catalogue.Il y en a plein, mais là comme ça, je pense à Xenoblade Chronicles. Quand il a été annoncé, il était vu comme le messie du JRPG, genre qui était devenu un peu moribond les années précédentes. Dès le premier trailer, je n’avais pas accroché au ton trop dramatique de l’histoire, et quoique fort joli graphiquement, le fait de passer des heures et explorer des grandes plaines et faire des centaines de quêtes FeDex me paraissait plus rébarbatif qu’autre chose. Pour moi, ce n’était pas la bonne évolution du JRPG. J’y ai joué en 2018, 8 ans après sa sortie, et mon avis a totalement rejoint mes impressions de départ... C’était sympa à faire, mais trop long et chiant sur beaucoup d’aspects. Sans compter le scénario plutôt prévisible, qu’on m’avait pourtant vendu comme quelque chose qui allait me « retourner le cerveau »...Là aussi il y en a plusieurs, mais les exemples sont plus difficiles à donner. Souvent, ce sont de bons jeux mais sortis au mauvais moment (ou dans de mauvaises conditions). Le premier exemple qui me vient est Alundra 2, un jeu mal aimé à sa sortie car trop différent du premier : moins beau, moins maniable, moins sérieux... Je ne peux pas donner tort aux gens, surtout qu’il y avait sans doute d’autres jeux du même genre plus intéressants (au hasard, Zelda Ocarina of Time, sorti 2 ans plus tôt) mais le fait de l’avoir connu sans avoir fait le premier m’a permis de l’apprécier à sa juste valeur. Le fait est aussi que j’étais jeune et donc plus indulgent, car aujourd’hui, le jeu est vraiment difficile à jouer...Comme d’hab, y’en a pleinJe vais citer Randy (Secret of Mana) comme personnage aimé, car je me suis beaucoup identifié à lui pendant mon enfance. Mais je pourrais citer pour les mêmes raisons Adol (série des Ys) ou même Mario. Il y a aussi pas mal de personnages que je déteste, mais dans le genre « qui me sort par les yeux à chaque apparition », il y a eu récemment Asahi/Fandaniel dans FFXIV, que j’ai trouvé insupportable. Je sais que c’était volontaire de lui donner un côté fou pour en faire un antagoniste marquant, mais là c’était too much... Une vraie tête à claque.Vaste question aussi, je pourrais lister tout un tas de noms de séries cultes pour moi, mais qui m’ont déçues avec le temps (les Mana, Ys, Final Fantasy, Fire Emblem, et j’en passe). Je peux tout de même citer Zelda, qui certes ne m’a pas plu sur tous ses épisodes (déception sur Skyward Sword) mais qui n’est jamais resté sur ses acquis et a toujours souhaité renouveler son expérience tout en restant qualitatif et intéressant, quitte à perdre des gens en route. Oui, je pense à BotW et TotK. Je peux aussi citer Mario pour les raisons inverses, pas de gros renouvellement depuis longtemps (encore que je trouve Odyssey très surprenant), mais au moins la formule marche toujours et l’univers n’est pas bafoué et les jeux restent funs après plus de 35 ans.Pour la licence que j’aime pas, c’est plus dur, en général quand j’aime pas je ne m’y intéresse pasMais peut-être que la plus agaçante pour moi serait GTA, qui sous couvert d’un cynisme assumé et provocateur fait un peu l’apologie de la violence.Si je fais mon fanboy, je ressusciterai bien la série Mana (en faisant mieux que des remakes moisis ou des jeux mobiles), Grandia (aucun nouvel épisode depuis le 3 sur PS2) ou les Bloody Roar. Mais dans les faits, je pense qu’il est important aussi de savoir laisser nos souvenirs dans le passé. Il vaut mieux créer une licence nouvelle, qui éventuellement se veut l’héritière d’un style de jeu, plutôt que de vouloir à tout prix ressusciter ou « faire évoluer » des grands noms d’une façon qui ne peut que décevoir les joueurs.Là aussi, il y en a plusieurs, mais je citerais en premier Nobuo Uematsu, pour son style musical qui touche très souvent ma corde sensible. En plus, ça a l’air d’être un gentil monsieur, là où beaucoup de personnalités du JV ont souvent un peu trop la grosse têteLa Dualshock de la PS2 ! Prise en main agréable, boutons nombreux et bien placés, souvent agréables au touché (on ne se tue pas le pouce trop vite, quoi), et elle est adaptée à presque tous les styles de jeux. Eh oui, je la préfère même à la fameuse manette Gamecube, comme quoi.La SNES. Pour moi elle cumule le plus de jeux mythiques (Mario World, Zelda AlttP, Super Metroid, Chrono Trigger, FF6, etc.), et propose un bon nombre de bons voire très bons jeux, qui éclipsent largement les jeux plus médiocres. Bon nombre de ces jeux sont encore tout à fait agréables à jouer aujourd’hui, autant visuellement que côté gameplay, là où les jeux PS1 et son catalogue de jeux en 3D grossière et leur maniabilité approximative sont un peu plus compliqués pour s’y replonger, je trouve.De moins en moins, depuis que Steam a explosé et accueille de nombreux jeux consoles, jouables à la manette dans quasiment les mêmes conditions que sur console. La seule différence se fait sur la façon d’appréhender le matériel : tu peux avoir de très belles expériences sur PC si tu n’as pas peur de choisir ta config toi-même et de mettre les mains dans le cambouis, mais en même temps les jeux sont plus prompts à développer des problèmes propres à chaque configuration. De l’autre côté sur console, on est limité par le hardware de la machine mais les jeux sont « plug and play », il suffit de les insérer et ils sont censé marcher. Même si c’est de moins en moins vrai...Une bonne évolution du jeu vidéo, un rêve de gosse qui se concrétise pour beaucoup de joueurs, mais qui a encore visiblement du chemin à faire pour être parfaitement viable et proposer des expériences à part. Je suis curieux de voir comment ça évolue, mais je ne serais pas pour que ça remplace le jeu vidéo « traditionnel ».C’est nul ! J’exagère, mais à partir du moment où c’est du démat... Je ne peux pas complètement approuver. En tout cas, c’est sûr que c’est alléchant pour le consommateur, mais je pense qu’à la longue, c’est lui qui sera perdant...Toutes celles qui ont été critiquées ces dernières années : le online payant, les DLC, le tout démat’, la connexion permanente, les jeux pay-to-win, les jeux à service (ou en tout cas leur profusion), et le recyclage récurrent des licences connues pour éviter toute prise de risque. Sans que ce soit lié directement à l’industrie, la disparition de la plupart des magasins de jeux, et donc la grande diminution du marché de l’occasion (qui n’est plus devenu que spéculatif) est aussi un problème.Le motion gaming (oui, je dois être l’un des seuls qui trouvent ça intéressant...), la VR, l’hybridation salon/nomade, la rétrocompatibilité des jeux.Ce que j’aimerais voir : Des systèmes qui ne soient plus sous le contrôle des éditeurs et qui permettraient de faire tourner TOUS les jeux. On pourrait alors se concentrer sur la qualité de ces derniers et cesser de se faire la guerre entre fanboys au sujet des exclues... Idéalement, avoir de nouveau accès légalement à tous les anciens jeux, que chacun puisse découvrir des vieux titres et avoir des expériences qu’on ne peut plus avoir aujourd’hui, et se constituer sa culture vidéoludique. Et ce, sans avoir à les repayer à chaque fois qu’on change de support, s’il vous plaît. On continue de projeter des films cultes en noir et blanc, pourquoi ne fait-on pas la même chose avec les JV...Ce qu’on risque fortement d’avoir : des jeux uniquement en démat qui ne seront plus que « loués » aux joueurs, à l’unité ou par le biais d’abonnements. Les jeux auront une expérience minimaliste de base et il faudra payer du contenu supplémentaire (ou une formule d’abonnement plus chère) pour avoir une expérience plus profonde. D’un autre côté, la profusion de jeux à foison sans souci de qualité fera que les joueurs seront constamment amenés à payer des jeux qu’ils ne finiront jamais et qu’ils auront très vite oublié. Cela ne les empêchera pas d’attendre avec excitation le prochain GTA ou le prochain God of War... Et il faudra bien sûr être très riche pour pouvoir jouer aux JV dans le futur, surtout chez soi...J’aime bien les Nintendo Direct, même si le format est devenu un peu trop formel. En dehors de ça, je ne vois pas trop, les grands moments type E3 ou Gamescom ne m’ont jamais vraiment passionné, ils sont de toute façon voués à disparaître. Mais j’avoue qu’un salon entièrement dédié au JV, avec des milliers de bornes de jeux, qui présenterait des tas de jeux aussi bien anciens que récents, y compris des choses qu’on peut difficilement jouer chez soi (jeu d’arcade ou autres), ce serait un bel événement !Le JV est vraiment ma passion numéro 1, mais sinon je m’intéresse aux mangas et à l’animation, ainsi qu’à tout ce qui touche à la culture japonaise. J’aime aussi beaucoup les jeux de société (j’aime tout ce qui touche au « jeu », en fait) même si je ne suis pas vraiment un connaisseur. A côté, j’aime bien le tennis et la musique (j’ai fait du piano et de la guitare, mais j’ai arrêté, plus le temps ni la motiv) même si je reste une quiche malgré mes effortsFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Au pif, le Roi Lion (je suis pas très original)BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Les BDs Picsou de Don Rosa (si,si)Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : A part peut-être Jules Verne, je n’ai pas vraiment de livres à recommanderMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Phantasmagoria, un album solo de Uematsu, très relaxant (sauf la dernière piste)Voici : Pourquoi j’aime les jeux vidéo ? Mais parce que c’est rigolo, pardi !PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.