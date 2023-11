Le prochain sera :

Ippoyabuki (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Kujotaro

Sauronsg

Alors je m’appelle Fabrice j'ai 55 ans (oui je suis vieux^^) j'ai 3 enfants tous geek ^^ pour l'instant pas de boulot pas évident de retrouver du taf à 55 balais^^, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, pas très doué pour l'écriture ^^ j'ai beaucoup de mal à écrire ce que je ressens.Pour l'avatar c'est ma dernière qui la choisi...sinon pour le pseudo Fabrice lefab^^ en faite j'accorde pas spécialement d'importance à tout ça^^...l'âge peut être^^Et 88 c'est le numéro de mon département.Étant un gros joueur de RPG je lui parlerai de l'immersion dans des nouveaux monde.Franchement je m'en souviens plus très bien ...mais je pense avoir commencé avec Pong^^Je me rappelle à l'adolescence je claquais mon argent de poche sur 1942 le patron du bar m'interdisait d'y jouer l’après-midi car je faisais le jeu complet^^Alors la par contre je me souviens vraiment plus du premier jeu que j'ai acheté^^La snes pourquoi ? la meilleur a l'époque^^Aujourd'hui oui je sais reconnaître facilement un jeu qui va me plaire...en plus avec l'âge je ne me hype plus comme avant car on sait tous que le marketing est devenu très bon pour nous faire croire que les jeux sont tous exceptionnels ^^Gameplay :Level design :Character design :Direction Artistique :Animation :Scénario :Bande son :Alors je vais faire mon chiant^^...mais je vais pas répondre .... car tout simplement j'arrive pas à me décider sur les jeux a noté^^Nintendo pas grand chose a part Zelda je n'aime rien cher eux...faut dire que je viens du monde PC ^^Sony pour moi se son eux qui on révolutionné le JV et qui l'ont surtout démocratiséMicrosoft pas grand chose a dire a part que j'aime bien leur gamepassSekiro beaucoup trop difficile...enfin pour moi surtout le jeu vidéo c'est du plaisir j'ai jamais chercher le challenge ...mon coté joueur de RPG je pense^^Rien ne me viens a l'esprit^^Alors pareil je vais faire mon chiant^^...j'ai pas spécialement de perso préféré c'est surtout lié au jeu a lequel je joue y pas longtemps j'ai refais les Mass effect, la je t'aurais dit Mordin^^, y a pas longtemps j'ai fini Baldur's 3 je t'aurais dit Karlach...tu vois quand je te dit que j'ai du mal a écrire se que je ressens^^.y en a pas un que je n'aime pas ...quand j'aime pas je m'intéresse pas ^^La préféré : J'en ai deux en faite les FF (jusqu'aux 10) et Mass effect meilleur jeu de SF ^^Celle que je n'aime pas : on va dire Mario j'ai vraiment jamais aimé...et je ne sais pas pourquoi^^Plus qu'une licence c'est plutôt un jeu que j'aimerai voir sous forme de remake c'est FFVI....Hironobu Sakaguchi pour les 6 premiers FF...haaa la nostalgie^^J'ai une légère préférence pour la manette X-box.Y a pas photo la Playstation.Pour moi aucune...normalement on aime tous les JV...non ?...dans l'ensemble je trouve cette gueguerre entre joueurs tellement ridicule...aujourd'hui je suis fatigué de tout ça, j'ai l'impression que les gens préfèrent se foutre sur la tronche plutôt que de parler de JV.C'est sympa mais encore trop contraignant...et trop cher^^Perso je trouve ça très bien quand tu n'a pas trop d'argent ça te permet de jouer a pas mal de jeu. .Je ne pense pas que ce soit l'évolution des choses qui soit le problème mais plutôt le fait que les gens acceptent de plus en plus de chose sans penser aux conséquences.J'aime bien tout ce qui touche au IA... ça pourrait vraiment apporter de bonne si c'est bien utiliser ...même si connaissant l'être humain on sait très bien que ça va partir en couille ^^Pour moi radieux quand je vois tout ses nouveaux mondes à explorer la je joue à Starfield et c'est vraiment le pied...dire que j'ai commencer les RPG qu'avec du texte....t'imagine comment je prends mon pied maintenant^^l'E3 j'aimais beaucoup cette événementles Comics ^^Film (animation ça marche aussi) de chevet : AkiraBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Green Lantern la période blackest nightRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Cycle de Dune Franck Herbert y a rien de mieux^^Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : La BO de Chrono Crossnon y a rien de spécial^^PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.