37 ans (né en 1985) , Administrateurs des productions adjoint dans le secteur audiovisuel/cinéma.Combinaison d'Ippo et de Joe Yabuki, 2 personnages mythiques des mangas de boxes. Avatar Josuke de Jojolion car dernièrement ça a été mon gros coup de cœur.Un divertissement qui permet de vivre une histoire mais d'y participer contrairement à une série.Alex Kidd sur master system, vers 6 ans j'imagine.Oui, mais je ne me souviens pas.Que j'ai acheté moi même sans que ça soit mon grand frere : FF8 en occasion. Car j'avais fait le 7 et les magasines me donnaient tres envie.PS2, les autres ont été obtenu par mon frere. Et parce que c'était la machine qui faisait rêver à l'époque. La Dreamcast avait des jeux presque tous en anglais et je ne savais pas lire l'anglais à l'époque. Puis la retrocompatibilité de la ps one.Si on voit qu'il y a de la narration forte.Gameplay : DMC 5Level design : c'est un concept très/trop abstrait pour moiCharacter design : Xenoblade 3Direction Artistique : Yakuza 7Animation : Persona 5 royalScénario : Baldur's gate 2Bande son : FF7Nintendo et Sega : la magie du jeux vidéoLa recherche de puissance au détriment du resteLe néant de la ludothèqueFF16, pour le scénario bidon, le gameplay répétitif, les character design générique etc... ça vaut 5/20Xenoblade 2 qui a été très critiqué et qui m'a permis de m'évader durant une période très difficile de ma vie (divorce).Préféré ? Extrêmement compliqué j'en ai plein.Détesté ? Tout aussi complexeYakuza/like a dragon est m'a préféré on va dire (même si c'est très compliqué de choisir)Ma licence détestée (en prenant en compte que c'est tout de même une licence à laquelle j'ai joué) NBA2k. Car trop penché sur les micros transactions, c'est une pompe à fric et le scénario nous fait interprété des débilos "yeah man, whasssuppp ! Foul !". J'arrive pas.Skies of arcadia sous toute les formes (reboot/suite/remake)Le créateur des xenoblade, car il a créé les xenobladeLa pro de la Switch.La PS2.Oui, des jeux comme baldur's gate 2 etc... difficilement jouable sur console. Les RTS aussi et les sims. Aussi la possibilité d’avoir des mods sur PC.Mais je suis peut être plus console malgré que j'ai un pc.Aucun intérêtTant que des joueurs y trouvent leur compte, je n'ai pas un avis sur tout.Simplement les phénomènes de mode qui sont créé par le fait que de plus en plus d'entreprises sont dirigés par des investisseurs et non des créateurs. "Les open world ça fonctionnent ! fait que des open world !" "regardez, dark soul marche ! Faites des jeux comme ça". Je n'aime pas du tout.Le fait d'avoir des jeux Sony sur pc pour permettre d'avoir plus de diversité.Si on continue à trop se fixer sur la technique plus que sur le fond, des jeux moins intéressants.Aucun je me moque un peu des événements.Le sport et le cinéma/audiovisuel (sinon je ne bosserais pas dedans).Film (animation ça marche aussi) de chevet : Liste trop nombreuse je n'ai jamais eu de "préféré".BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Très difficile, en ce moment VagabondRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Les androids rêvent ils de mouton électriquesMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Très compliqué, en ce moment "enter the 36 chambers" du wu tangQuel est mon éditeur développeur favoris : SEGAPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.