Le prochain sera :

Gally099 (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Kujotaro

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

J'ai 38 ans, je travaille dans un groupe de conseil en assurances.Je suis fan de l'univers de Ghost in the Shell tout simplement. Pour moi, le major Kusanagi est mon héroïne préférée de manga/japanimation. Quant au pseudo, je suis fan de Terminator 2 notamment mais je trouvais surtout amusant de faire un jeu de mot par rapport à ça.Je le définirais comme un loisir comme un autre en fait. Un loisir qui à titre personnel, me permet de m'évader tout en m'amusant, seul ou a plusieurs.Super Mario Bros, à 4 ans. Je me souviens parfaitement de la difficulté que j'avais déjà à utiliser la manette et la flèche directionnelle (manette multidirectionnelle à l'époque on disait), j'appuyais au centre de la croix car je ne comprenais pas comment ça fonctionnait et ça me semblait logique à ce moment-là. Je me souviens aussi que j'étais tombé dans le premier trou.J'ai très peu joué en arcade, je me souviens surtout d'avoir regardé les autres jouer, à Street Fighter 2 et surtout Mortal Kombat.Je me souviens plus exactement, le premier je crois que c'était quand je m'étais cotisé avec les frangins pour acheter Megaman X en import japonais. On était fan de Megaman sur Nes et l'idée de jouer à une version surboosté était juste oufissime. Et on n'a pas été déçu.Je crois que c'était la Wii. Je l'avais pris plusieurs années après sa sortie, ça faisait des années que je n'avais plus eu de console Nintendo (trop cher pour nous à partir de la 64, du coup on s'était tourné vers Sony et sa PS1.) et j'avais envie d'y revenir un peu et surtout de m'éclater en multi avec la mif sur New Super Mario. C'était un rêve pour moi plus petit de pouvoir jouer à Mario à plusieurs, et je pouvais enfin le faire, même si ça n'était pas la seule raison.Je dirais la direction artistique, et probablement le gameplay. Si ces deux points m'accrochent, il y a des chances que ça m'intéresse.Gameplay : Mario BrosLevel Design : Dark SoulsCharacter Design : Guilty Gear X2Direction artistique : Final Fantasy 7Animation : King Of Fighter XIIIScenario : Final Fantasy 7Bande Son : Guilty Gear X2Le Gameplay (par rapport à leur philosophie en terme de game design qui est souvent d'imaginer un type de gameplay autour duquel ils vont construire le reste)Je pense au multimédia (pour leur volonté d'avoir voulu faire de plusieurs machines un centre névralgique servant à jouer mais pas seulement)Je n'ai rien qui me vient vraiment.Je dirais les jeux Rockstar globalement. Des jeux comme GTA typiquement, m'ont très vite lassé dès lors que j'avais terminé un épisode. Dès le suivant, j'avais l'impression de faire toujours la même chose et ai abandonné typiquement un jeu comme San Andreas au bout d'une poignée d'heure. Trop redondant dans le concept à mon sens, malgré un savoir faire indéniable.J'ai souvenir que Silent Hill Downpour avait été assez mal reçu par une bonne partie de la presse, à quelques exceptions près, alors que j'avais beaucoup aimé le jeu. Les développeurs avaient su respecter l'héritage de la licence, tout en apportant intelligemment leur patte à la série. Une petite injustice à mon sens, et un jeu qui gagnerait à être plus reconnu.C'est difficile de choisir un perso en particulier. Comme ça, je dirais Solid Snake , mais peut-être plus grâce à l'univers de techno thriller dans lequel il évolue que j'affectionne que pour le perso en lui-même.Un perso que je n'aime pas? Ça pourrait être Lara Croft, mais là encore finalement c'est plus lié à la série elle-même, que j'ai considéré en tout cas à ses débuts comme aux antipodes du fun à cause de sa maniabilité à mon sens très mauvaise. Mais le perso en lui-même m'apparaissait extrêmement creux, une fois son côté bimbo mis de côté.Pas vraiment de licence préférée à proprement parler.Pour la licence non aimée, peut-être Call Of Duty. Disons que le peu que j'ai essayé ne m'a pas fait rêver, et ne m'a pas donné envie de m'y pencher plus.Megaman X! Sous la forme d'une séquelle qui utiliserait le procédé graphique d'Arc System Works sur leur licence phare Guilty Gear. Pour moi ce serait le rêve. D'autant plus que ces derniers avaient déjà réalisé pour Konami un opus de Contra, très réussi (et très dur).Hitoshi Sakimoto, compositeur de FFXII et sur plusieurs jeux de Vanilla Ware. J'adore son travail, et le type de compositions qu'il livre, qui ont un caractère souvent très épique.Je ne citerai pas une manette en particulier, mais j’évoquerais juste globalement les pads qui proposent des placements de joystick "décalés" pour s'ajuster par rapport à la position de chaque pouce. Comme celle des Xbox, du pad pro de la Switch etc. Pour moi c'est le must en terme d'ergonomie.Comme ça je dirais la PS2. Ou la Super Nes.Je suis joueur console, donc parler du PC est compliqué, mais oui il est évident qu'il existe de nombreuses différences. Ce qui me semble revenir souvent, à fortiori aujourd'hui, c'est que la console, c'est le PC mais avec surtout ses inconvénients et pas beaucoup de ses avantages. Pour le PC, je vois cet univers comme quelque chose davantage aussi destiné aux gens qui aiment bidouiller. J'ai l'impression qu'il y a cette idée là. De ma petite fenêtre de consoleux.Pour l'avoir testé, je trouve ça très prometteur. La prochaine vraie révolution du jeu vidéo passerait, je pense, probablement par là. Le niveau d'immersion est impressionnant. Malheureusement, la RV soulève un certain nombre de problématiques, qui l'empêchent de se développer comme elle aurait pu le faire.Je pense que ces systèmes ont une vraie utilité auprès d'une partie des joueurs, mais j'avoue être conservateur de ce point de vue là. J'ai l'impression de passer à un mode de consommation fast food, et je n'aime pas cette idée, car ce n'est pas la conception que j'ai de la façon de consommer le jeu vidéo. Mais il est indéniable que ce mode de consommation est amené à durer, car adéquat avec les manières de consommer d'aujourd'hui, à fortiori avec la place de plus en plus prépondérante du dématérialisé.En vieux con, je suis effectivement attaché au support physique. Donc forcément, sa disparition dans un avenir plus ou moins proche, avec toutes les conséquences que ça implique, ne m'enchante pas. De la même façon, l'essor des jeux services ne me chauffe pas plus que ça, de par cette crainte que cet essor se fasse au détriment d'expériences plus "classiques" (expériences de jeu solo par exemple), même si certains éditeurs semblent en revenir. Comme plein de choses, il n'y a pas forcément de places pour tout le monde.J'adhère au fait qu'il n'y ait jamais eu une offre aussi pléthorique en termes de jeu vidéo. Indé, triple A... Et je pense n'avoir jamais autant joué que ces dernières années. Le développement du Online, même si elle s'est faite à un certain moment au détriment du jeu en local, ne me semble pas non plus une mauvaise chose pour tout ce qu'elle a amené.Très difficile à dire.Il y avait bien l'E3 avant, mais aujourd'hui...Restent la Gamescom, le TGS, et les événements ponctuels (PlayStation experience etc) que j'attends.J'aime beaucoup le cinéma (j'écoute régulièrement des podcasts sur le sujet), l'univers du manga, de la japanimation et du comics.Film de chevet : très compliqué d'en choisir un. Heat, Akira, Ghost in The Shell,Batman Returns, Batman Begins et tant d'autres...BD : européenne = Blueberry.Manga : Dragon BallRoman : Salem de Stephen KingMusique : je ne saurais dire.Jouerais-je aux jeux vidéo toute ma vie ? J'espère que l'évolution du marché ne m'en détournera pas, et me donnera envie de continuer à m'y consacrer encore de nombreuses années. Wait and see.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.