Le prochain sera :

Volran (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

J'ai 41 ans et je suis sans emploi dû à une situation de handicap.Je joue au jeu vidéo depuis tout petit, mon père a toujours été très ouvert à ce qui était technologie et de plus il considérait que c'était un loisir ludique, pas cher comparé à un club et surtout que je pouvait pratiquer en étant handicapé.On a donc eu très tôt PC et console à la maison. Et c'est devenu avec le temps avec internet, la japanime et les balade en foret (oui, rien à voir, mais je suis un geek des foret, ma foret est plus importante que mon PC) mon principal loisir.Je n'ai pas eu d'Avatar pendant des années sur le site. En fait, je ne change quasiment jamais d'avatar sur le net, voir je n'en utilise pas. C'est pas le truc auquel je fais attention.Mais un membre m'a fait remarquer que c'était dur de retenir qui était une personne sans avoir un avatar.J'ai donc pris un Avatar mignon d'une série que j’apprécie "Pretty Cure Splashstar" (et je ne comprend pas d'ailleurs avoir régulièrement des gens qui trouve cet avatar pervers...).Mon nom viens d'une histoire d'heroic fantasy que j'avais écrit à 15 ans. Les personnages avaient tous des noms de monstre. Le héros s'appelait Naga, il y avait la princesse Scylla et le chevalier servant de cette dernière, Kraken Heartbreaker(c'était en fait une référence à Starwars, avec Luke Skywalker et Biggs Darklighter).Comme j’étais dans ma période un emo goth, Kraken était mon perso favori et est devenu mon pseudo sur le net.Un merveilleux moyen ludique de se divertir de façon intéressante, Car non seulement c'est aussi divertissant qu'un film, c'est plus immersif et interactif mais c'est aussi ludique car le jeu vidéo demande de l'attention, de la réflexion, des réflexe, de la coordination. à l'époque d'internet et aussi grâce à des party game ou des jeux multi local, il permet aussi de lier les gens.Un jeu de l'Intelvision de Mattel, c'est certain, ce fut ma première console en 1987. Le Reversi, Asteroid ou Shark, je pense.Et avoir joué à des jeux aussi simple pendant des heures et les avoir aimé fait que je critiquerait jamais les jeux mobile tel Candy Crush.Puzzle Bobble et Puzzle Fighter. Sans hésiter!! Avec mes parents on était allé à Singapour en 1997, et on passait tous les soir en salle d'arcade sur ces 2 jeux (notamment car les bornes étaient pas cher et souvent libres).Quand on est revenu de Singapour, on a direct acheté les jeux (en fait, mon père a carrément acheté un adaptateur pour jouer au jeux étranger sur Saturn et on a acheté Puzzle Fighter là bas vu qu'on trouvait des jeux Saturn neufs pour l'équivalent de 150 francs).Quel est le premier jeu qui tu as acheté et pourquoi celui-là ?Le premier jeu que j'ai acheté car je le voulait (et non car je l'ai trouvé en brocante ou dans un scoregame pas cher), je dirait Shining Force 2.J'avais bavé devant les screen des anime de combat de la série depuis les tests du 1 et quand j'ai trouvé le 2, je me suis jeté dessus.Surtout que j'adorais les échecs, mais que dans la campagne où j’habitai, le club du Collège n'a pas tenu longtemps et il me fallait donc de la stratégie.La Dreamcast, d'occasion en 2001, tout bêtement car les précédentes console avait offertes à moi ou ma sœur par mes parents (la PS2 a été mon cadeau pour avoir réussi mon Bac). C'est la première console que j'ai acheté avec mes sous.Le style graphique et l'ambiance. Après ça fait facile 10 ans que j'ai plus eu de coup de cœur.Gameplay : BayonettaLevel design : CastlevaniaCharacter design : Shining ForceDirection Artistique : Valkyria ChroniclesAnimation : Dead or AliveScénario : XenosagaBande son : Final FantasyLes réponses sont celles actuelles, elles auraient pas été les même il y a 10 ans:Dernier rempart du vrai jeu vidéo japonais dans les constructeurs.Se la pète plus que tout le monde depuis toujours. Ils profitent du fait qu'ils ont tous les éditeurs ou presque et en abusent. Zéro créativitéL’héritier de Sega dans l'esprit. Ils manquent cependant de licences jap fortes.J'en ai 2 en tête.FFTactics à cause de sa fin qui m'a fait regretter de jouer au jeu. et les The Last of Us qui sont tout ce que je n'aime pas dans le style d'écriture, de narration, de thématique et de gameplay.houlà, il y en a un paquet. j'ai toujours eu un affect pour ce qui sont les jeux moyen bourré de défauts mais ayant aussi de vrai qualités que je trouvent plus intéressant que les bons jeux car testant souvent plus de choses même si ils se plantent.Les très bons jeux sont ennuyeux, c'est pour ça que je joue pas à Mario, c'est chiant.Je pense que la Licence Shining moderne ou Golden Axe Beast Rider sont parmi ceux que je dois citer.Et le pourquoi, ben c'est dis au dessus.Pour celui que je préfère, dur, dur, yen a plusieurs alors je reste sur le premier me venant en tête.Kayama de Sakura wars 2, pourquoi car c'est un second couteau, un homme de l'ombre qui fait tout pour que les heros puissent vivre leur aventure et il n'est jamais au premier plan.Et pour un perso que je déteste: Abby de the Last of Us 2 car l'intrigue et la mise nous force à l'aimer, tout est tellement forcé pas subtile et biaisé que ça me fait encore plus la détester. Je vais m’arrêter là car je vais devenir vulgaire (au passage, je l'ai pas pris car c'est un perso de VN, mais je ressent la même chose pour Sakura de Fate Stay Night)Final Fantasy, pas difficile à expliquer, c'est la licence reine du JRPG.Et que je n'aime pas. ben The Last of Us, j'ai déjà détaillé pourquoi.J'aimerais bien un Sakura wars sous forme de MMORPG social où il faudrait lier des liens d'amitié avec d'autre joueur pour réussir à levellupper ses stat et où les combat serait du tactical en coop.Ou un Valkyria Chronicles qui s’attarderait sur la première guerre européenne avec parmi les perso Largo ou le père de Welkin (ou bien un episode qui reprendrait l'équivalent de ce monde du Vietnam).Après généralement, si il n'y a pas de possibilité de vraiment proposer du neuf, je préfère que les licence ne reviennent pas et qu'on ait plutôt des nouvelles séries.IGA et son chapeau de Cowboy, il est fun.Jeux 2D : manette Saturn, jeux 3D: manette 360 et dérivées.La PSP: ya de la PSX, de la PS2, de la Saturn, de la Dreamcast, de la SNES, des jeux originaux et même de la PS3Maintenant plus beaucoup, excepté que le Physique est mort sur PC.Ça me fascine, mais pour avoir testé, c'est pas pour moi. quand j'ai mis l'Oculus Quest j'ai ressenti un angoisse de fou. On est tellement immergé dans ce monde en étant coupé du réel que j'ai ressenti le pire sentiment de solitude de toute ma vie et j'ai jamais retouché mon casque.Je suis pour à condition que ça remplace pas le physique.L'occidentalisation du jeu vidéo. J'ai toujours préféré les jeux japonais et voir les japonais faire du jeu occidental (souvent en moins bon) me désespère. FF16 est exactement ce qu'il ne faut pas faire par exemple.Le mélange d'influence est intéressant mais se focaliser sur un seul style et une seul direction, c'est pas bon.Pour donner un exemple, les premier Final fantasy ou les premier Shining était de l'aveu de leur staff plus influencé par les jeux occidentaux que par autre chose (excepté Draque), mais à aucun moment on aurait put les confondre avec les RPG occidentaux de l'époque.C'est pas si récent maintenant, mais la démocratisation des systèmes semi actif Valkyria Chronicles/Xcom dans les tactical RPG me plait. l'avenir du genre c'est ça.Je pense aussi que les IA peuvent apporter pas mal de chose bien utiliséesFaudrait déjà qu'Internet ne s'écroule pas. Sinon, le jeu vidéo ne va pas beaucoup évoluer je pense, ça fait 10 ans que les gameplay stagnent, que les graphismes n'impressionnent plus... Le media a passé sa phase de jeunesse, il est adulte et plutôt pépère.J'aimerais comme beaucoup l’arrêt des micro conv pour le retour de l'age d'or de l'EA et du TGS.Comme dit plus haut, japanime et balade en Foret.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Les GooniesBD : La Jeunesse de PicsouRoman :L'UE Legend Starwars surtout époque BantamMusique de chevet : Uematsu et Mitsuda, Starwars et Kenji KawaiPas vraiment.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.