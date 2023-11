Le prochain sera :

Je m'appelle Alex ! Le reste n'a pas d'importance. ^^A la base le "vrais" pseudo que j'employais sur le web et même pour venir sur Newtechnix / Jeux France, c'est Alexkiddmw. On pourrait donc dire que Famimax est un multi compte créer pour troller au départ. Mais comme un membre important du site porte un pseudo similaire (Alexkidd), Famimax s'est imposé à la place naturellement. Ca veut pas dire grand-chose, Fami pour Famicom et Max… comme la revue Consoles Max ou Mad Max peut être, surement un truc que je devais avoir devant les yeux au moment au créer le pseudo.Pour l'avatar c'est souvent le logo du Ministère de l'Information dans le film Brazil, au début c'était une image d'illusion optique (ah oui pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque je mettais des tonnes de gif d'illusion optique à la con en bannière de mon blog, et ça mettais 3 plombes à charger la page chez certains ^^), en ce moment c'est le vieil avatar que j'avais sur la XBox 360.A quelqu'un de 110 ans ? C'est un peu comme le Télécran, et la VR c'est un peu comme le View-Master.Alors pour ce qui est des jeux vidéo en général, c'est le Teleflip, un clone de Pong que mon père avait acheté. Bizarrement il ne s'est jamais intéressé aux jeux vidéo par la suite. Pour la date c'était fin des années 70, après je n'ai pas non plus de souvenir d'avoir joué comme un malade sur ce truc et j'étais vraiment trop petit. Après pour ce qui est de "vrais" console à cartouches c'était sur la Colleco d'un pote, ça devrait être en 82/83 et c'était Carnival.Alors justement, c'est ici ma vrai révélation qui a changé ma vie et pas dans le clone de Pong ou Carnival ^^ Mes grand parent tenaient un bar dans mon village, et j'ai passé pas mal de temps sur les bornes, flippers, baby-foot qui passaient. Je me rappelle qu'ils ont eu la table horizontale Breakout par exp, puis des classiques comme Pac-Man et Donkey Kong. En vacances aussi, quand je n'avais même pas 12/13 ans, je partais tout seul en vélo passer mes journées dans les salles de jeux enfumées de la Grande Motte (une autre époque…), j'ai découvert des trucs comme Galaga, Monaco GP, Mr. Do, Moon Patrol, Bump 'n' Jump etc… Et celui dont je rappelle en particulier c'était un peu plus tard, c'était Wonder Boy in Monster Land, j'avais adoré le 1er, et j'avais halluciné avec cette suite, à l'époque je ne connaissais pas trop les jeux d'aventure (et je n'avais pas encore la Master System).Alors ce n'était pas sur console, mais sur mon VG5000, l'un des 2 jeux que j'avais : Citadelle ou US Rally. La raison c'était de ne pas prendre les mêmes jeux qu'un pote du collège (on ne devait pas être nombreux à avoir le VG5000) et qu'il ne devait pas avoir tant de choix que ça. Et plus tard sur console, mes potes m'avaient payé une Master System 2 avec Alex Kidd inclus pour un anniversaire. La 1ere cartouche que j'ai acheté moi-même, ça devait être donc sur Master System, peut être Wonderboy 1, vu que j'étais devenu fan de licence, mais pareil, on ne prenait pas les mêmes jeux qu'un pote avait déjà (une autre époque aussi ^^) .Que j'ai acheté moi-même donc ? Alors avec mon "argent de poche", j'ai commencé par la NES et la MD d'occase, puis plus tard la Super Nintendo avec le super scope, c'est la première bécane que j'ai acheté neuve ! Et comme beaucoup de joueurs de l'époque, on se disait que quand on bossera, on pourra enfin acheter toutes les consoles et jeux qu'on voudra ^^La plupart du temps c'est dur de voir du gameplay, donc à part la DA générale et l'ambiance que ça dégage, on ne peut pas trop se faire une idée (sauf si c'est une licence déjà connue).Gameplay : Super Mario BrosLevel design : DishonoredCharacter design : Heu… Silent Hill (pour le Pyramid Head)Direction Artistique : BioshockAnimation : Ce n'est pas le genre de truc qui me marque, là on va dire que ça me fait penser à des vieux truc comme Cool Spot, les jeux Tiny Toon de la MD etc… Ça semblait tellement bien animé à l'époqueScénario : Heu p'tin ce n'est pas évident la, bon le Walking Dead de Telltale, le 1er (c'est limite un comics interactif ce n'est pas bien original ^^)Bande son : La licence ZeldaIndispensable, donc il n'y a même pas de débat à avoir, sur le gameplay, le level design, la finition de leurs jeux, l'ambiances qu'ils dégagent etc… de toute façon, on prend/prendra ce qu'ils nous proposent.Coté hardware, ils expérimentent, parfois c'est inutile, parfois dans le sens des joueurs, parfois trop dans le sens de leur portefeuille, parfois c'est aussi des risques osés, parfois trop vite abandonné… Coté jeux, des grosses prod bien calibrées et réussies.La force tranquille, ils avancent avec de la patience, de la persévérance (avec beaucoup d'argent aussi), mais je pense que c'est eux qui seront les mieux placé dans ce secteur dans quelques années.Oui ça arrive souvent, par exemple Starfield dernièrement, je ne sais pas si je vais persister. Pourquoi ça arrive ? Ben ce juste que ce genre de jeux n'est pas fait pour moi.Ouais c'est plus rare, à la rigueur un jeu "moyen" pour pas mal de monde (Ghostwire Tokyo, Shadows of the Damned ou le Far Cry 2 que j'avais bien aimé) mais jamais des daubes. Surement grâce à l'ambiance et la DA. Ah oui j'accroche bien aussi aux concepts qui changent, genre l'Eye Toy, Kinect etc… alors que la plupart du temps ils n'ont pas bonnes réputations.Mouais je n'ai pas de perso préféré, après j'aime certains persos c'est pour les jeux surtout, allez on va dire Missile de Ghost Trick ^^Et ce que je déteste, heu pareil, ah remarque les persos qui te suivent je trouve ça souvent chiant, dans le 1er A Plague Tale par exp, le mioche qui te suit (et qui ne t'écoute pas en plus ce petit con), j'avais tous le temps envie de le buter, donc difficile d'être en empathie alors que ce jeu joue à fond sur ça…C'est dur comme question, bon allez tu veux une seule réponse Zelda, même si je n'accroche pas à leurs nouvelles formules. Et que je n'aime pas, bah les trucs de foot comme FIFA par exp ^^ Et pour des licences plus "classique" il y a pas des trucs que je déteste vraiment, après il y a des grosses licences que je n'accroche pas trop, comme Gears par exp, j'ai essayé plusieurs fois et ça ne prend pas.Silent Hill (oui il y a le truc de Bloober Team… mais bon…), un nouvel épisode dans l'esprit des 3/4 premiers et surtout compatible VR.Heu, Shigeru Miyamoto (tout le monde va te répondre ça ?), parce que le mec à l'air sympathique, et parce qu'il a amené plein de choses aux jv.Celle de la XBox Series (et la Elite surtout), après Sony a fait des progrès avec sa Dualsense.P'tin ce n'est pas évident à répondre, bon on va pas faire des stats et écouter son cœur, et je te réponds la Megadrive.Bah oui, après l'un n'est pas mieux que l'autre, chacun a ses forces et faiblesses (prix, facilité et ergonomie, puissance, évolution, etc…).C'est incroyable, c'est même fou l'immersion sur certains jeux, même si ça restera de niche vu les difficultés qu'on plein de joueurs avec la VR. Je vois par exp un de mes frangins et un pote peuvent jouer des heures en VR sans problème, mais moi qui adore ça, je ne ferais pas une session de plus de 1h / 1h30. J'espère que ça progressera et que ça deviendra accessible pour plus de monde.Ouais il ne faut pas être totalement contre, c'est idiot, ça peut être un complément à l'achat, et même une démocratisation du jv. Je trouve que les gens sont blasés, imaginez si à l'époque on aurait eu un truc comme le GP (proportionnellement au même prix) avec la ludo MD ou SNES. Si un jour les prix augmentent (et c'est déjà le cas, et ça ne va pas s'arrêter), les gens regarderont cette époque et hallucineront de voir certaines personnes qui râlaient tous le temps, alors qu'on pouvait jouer à des AAA et day one sur XBox, pour pas grand-chose.Heu non, je suis un "ancien" collectionneur, même avant la mode du retro gaming etc…, j'ai gardé toutes les bécanes, si je te disais le nombre de jeux qui dorment dans des cartons dans mon grenier, tu ne me croirais pas… Et au final tout ça pour ça… Ca prend de la place, ce n'est pas mis en valeur, ce n'est pas pratique pour y rejouer, etc… Donc la disparition des boites ça ne me fera pas arrêter le jv. Après si dans un futur alternatif (qui n'existera jamais quoi ^^) il y aurait que des jeux à services, des pay to win etc… oui là je pense que je ne jouerais plus à des jeux récents.Que j'adhère ? Bah que j'accepte quoi, ce que je disais au-dessus, le demat c'est pratique, le cloud aussi quand ça sera d'une qualité égale aux versions installés, ça sera vraiment génial.Alors à court terme (console mid gen) les constructeurs pousseront encore plus vers le demat, comme avec cette hypothétique PS5 avec lecteur en option. Après je pense que ça sera du 100 % demat pour la prochaine gen de console. Et à long terme il n'y aura plus de console, mais juste des offres en cloud sur les TV ou box/clé HDMI (XBox Game Pass, PS+, Ubi+, Steam, et les trucs de Meta/FB, Amazon, Netflix, Google aussi reviendra surement, Apple, etc...).J'ai envie de te répondre les conf E3 avec du gros show et son lot de bullshits qui nous faisait tant rêver, mais bon soyons un peu réaliste, alors j'aimerais bien un PlayStation Showcase avec des annonces de jeux PS5 et PSVR2. Ca reste un peu plus possible ?Les films, séries, les animés, les comics & mangas, la musique, se promener ^^ Bidouiller un peu avec des logiciel de retouche et de création artistique (un peu, niveau amateur !), un peu de guitare aussi (pareil c'est amateur ^^).Film (animation ça marche aussi) de chevet : Alors tu sais, car on en a déjà parlé que je suis fan du film Brazil, s'il y en a un seul à citer c'est donc celui-ci. Quand j'avais 14/15 ans je partais avec un pote en mobylette au vidéo club de la ville voisine, on y passait des mercredi et samedi après-midi entier, et on parlait film avec le mec qui le tenait. Et un jour, sachant que j'aimais la SF, il m'avait conseillé ce film… Et j'avais halluciné ^^ Alors, j'avais vu des films des Monty Python (dont je suis fan ! Déjà de ce genre d'humour absurde mais tellement intellectuel), mais je pense qu'à l'époque je n'avais pas fait le rapprochement avec Terry Gilliam. Je reconnais que c'est pas du tout original comme choix, le film est culte pour plein de monde, il est dans tous les tops à la con des films à voir dans sa vie etc… Mais je tiens à préciser qu'à l'époque je n'avais été influencé par personne (il y avait pas le net évidement).BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Bon côté manga, c'est Akira de Katsuhiro Otomo, je vais faire hurler les puristes, mais la claque à l'époque avec cette version colorisée, ce dynamisme par rapport aux BD que j'avais pu lire avant, cette histoire, ces personnages, c'était fou. Pour les comics c'est Les Gardiens / Watchmen, ouais ce n'est pas bien original encore comme réponse, mais pareil à l'époque je n'étais pas influencé par le net et cie, mon frangin était fan de comics (il achetait tous les Strange et autres revues / albums de LUG, Aredit, Comics USA, etc…), pareil quelle claque j'avais pris, ce découpage, cette mise en scène, les trucs qui s'imbriquent etc… Je n'ai jamais rien lu quelque chose d'aussi grandiose.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Alors je ne suis pas un grand lecteur, surement par paresse intellectuelle et manque de temps, car les rares fois où j'ai lu des romans, je suis rentré dedans.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : L'album The Clash du groupe du même nom. Bon c'est plutôt une question que je me pose, pourquoi il n'y a pas plein de jeux d'horreur, avec des ambiances glauque et malsaine comme Silent Hill en VR ? La VR c'est fait pour ça bordel !