Le prochain sera :

Famimax (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Je m'appelle Roxas, j'ai 31 ans, je suis Concepteur développeur D'applications en full-stack, je vis en Bretagne et j'ai commencé très tôt les jeux vidéos.J'ai choisi cet avatar car j'ai un énorme fan de la Licence Sonic et surtout du groupe qui à fait des musiques sur Sonic Adventure 1/2 et Heroes et mon pseudo fait référence à un personnage que j'adore dans la saga Kingdom Hearts (Plus précisément le II).Je lui définirais que jouer est une passion car on peut y vivre de multiples expériences personnels mais peut-être aussi un passe temps pour s'amuser et se détendre avec la famille.Mon tout premier jeu vidéo était Sonic 1 sur Megadrive et j'avais de mémoire 2 ou 3 ans mais je mourrais tout le temps sur le premier ennemi xD (d'après les dires de mon père car c'est lui qui m'aidait le plus souvent)Oui je me rappelle d'avoir jouer à des machines d'arcade dans les bars où j'allais en vacances avec mes parents et je me souviens surtout de Daytona et de Metal Slug.Mon premier jeu que j'ai acheté sans l'aide de mes parents c'était avec mes économies et c'était Kingdom Hearts 1 sorti le 20 novembre 2002 et parce que j'avais vu le trailer dans le magasin où je l'ai acheté avec les personnages de disney donc le reste appartient à l'histoire comme je dirais.La première console que j'ai acheté de mon propre argent était la PS2 que j'ai racheté à mon père en 2007 pour quasiment rien et parce que j'avais beaucoup de jeux sur PS2.Hum je dirais l'ambiance du trailer, les découvertes du monde où je vais jouer, les personnages qu'on va contrôler et puis mettre un peu de hype aussi.Gameplay : Super Mario 64Level Design : Metroid PrimeCharacter design : Xenogears/Valkyrie ProfileDirection Artistique : IcoAnimation : Gravity RushScénario : Shenmue IBande son : Xenoblade Chronicles 2Nintendo m'évoque surtout des jeux où j'ai vécu des grands moments sur Mario Kart ou bien Smash bros où c'était des soirées à en pleurer de rire mais aussi sur le plan des émotions avec la série des Xenoblades qui m'a fait passer par beaucoup d'états mais aussi du fun en jeu et de la découverte comme avec BOTW ou bien même les Super Marios.Sony m'évoque surtout la PS1 et la PS2 avec des grands jeux qui m'ont bien marqués comme les Tomb Raiders où on aidait mon père quand il jouait, pareil pour MGS 1 mais aussi des jeux comme Ico/Shadow of the colossus et tant d'autres et personnellement je me suis assez éloigné de Sony car je ne me retrouvais plus ce petit quelque chose qui faisait que leurs deux premières consoles étaient fantastiques.Microsoft m'évoque les nombreuses parties en lignes sur Halo 3/Reach/4/5 mais aussi la rencontre de nombreuses personnes qui sont devenus de très bons amis mais aussi des jeux solos comme Oblivion/Sudeki/Kameo ou bien Lost Odyssey.Je dirais The Last of Us où j'ai vraiment pas accroché.Je dirais Sakura Wars PS4 ou bien Sonic Unleashed version 360/PS3.Shion Uzuki/Kos-Mos/Hikari sont mes personnage favoris car pour les deux premiers forment une chimie exceptionnels et une relation très touchante porté aussi sur des handicaps et Hikari car elle porte des thématiques lié à certains passages traumatisants de sa vie et sa relation avec les autres personnages de son jeu est très touchante (tellement dur à choisir) et celui que j'aime le moins c'est Yuumi sur LoL xD.La licence que j'aime le plus c'est Sonic car c'est ma première série que j'ai joué et celle que j'aime le moins je dirais la série des The Last Of Us avec Horizon aussi car je trouve les jeux pas très fun.Je voudrais revoir revoir la licence Resonance of Fate, soit une suite ou bien un reboot car je trouve que c'est un excellent jeu passée sous les radars qui à un gameplay très atypique.Le GOAT Tetsuya Takahashi car il à réussit à créer tout un univers qui arrive à s'imbriquer dans ses licences présentes et passées et arrive à tenir le tout avec plus où moins les moyens qu'il à lui et son studio.Tetsuya Nomura même si beaucoup de fois il fait des nomurades avec ces licences, il reste une personne qui m'a marqué avec ses jeux et pour ça respect monsieur.Et Naoto Ōshima, Hirokazu Yasuhara et Yuji Naka la création de la licence Sonic et de ces jeux.Je trouve que les manettes actuelles sont très bien pour jouer même si c'est ma préférence reste la manette series X.La plus belle ludothèque est celle de la PS2 remplis de pépites.Oui, il y a une différence entre l'univers PC et Console, c'est de voir que le démat est très accepter sur PC alors que sur Console c'est moins le cas mais il y aussi le jeu online où l'un est gratuit et l'autre est un paywall.Je trouve que c'est une belle technologie mais très secondaire pour le gaming.Vu qu'on paye des abonnements dans la vie quotidienne comme le réseau internet ou bien le téléphone, donc ça me fait ni chaud, ni froid.La disparitions des boites est une évolution que j'adhère vraiment pas car le marché sera bien plus restrictive et il y aura plus qu'un moyen pour jouer et c'est de passer par un store constructeur qui pourra faire ce qu'il veut en terme de prix etc.L'accessibilité dans le jeu vidéos est quelque chose qui évolue dans le bon sens pour les personnes qui ont des handicaps moteurs ou bien physique.Je vois l'avenir du jeu vidéo qui fera son chemin avec ou sans moi.J'attends pas d’événements juste des jeux qui m'intéresse.Yep j'ai d'autres passions comme l'informatique plus précisément le développement Web et Logiciel, j'aime aussi Lire des mangas, les jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh ou bien Magic.Film (animation ça marche aussi) de chevet : City HunterBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Tsubasa reservoir chronicles/Hikaru no go/Sailor MoonMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : La BO des Xenoblades.La question que je me pose à moi c'est : est qu'il est temps d'arrêter de jouer ou bien de continuer ?La réponse est rapide : si la flamme de jouer est toujours là, alors je prends un nouveau continue et je marche vers l'avenir du JV.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.