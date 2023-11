Le prochain sera :

Roxas35 (Ce soir)

Les précédents :

J'ai 45 ans et encore toutes mes dents, j'ai 2 filles (une qui joue à fortnite et les sims 4, une autre qui joue à roblox et minecraft). Je travaille dans l'IT mais dans un service juridique-commercial.J'ai choisis l'avatar de ID de Xenogears car c'est mon personnage de RPG préféré, le personnage est super complexe et chaque fois qu'il apparaît dans le jeu, c'est tout simplement épique.Pour le pseudo c'est idd, j'étais obligé de mettre 3 lettres j'avais pas d'idée donc j'ai mis un deuxième d.C'est une de mes passions, une de celles qui permet de s'évader du quotidien, de vivre et agir dans un imaginaire. Celle sur laquelle je vais passer le plus de temps même si je n'oublie pas les autres, manga, japanime, films, séries, livres de sf. Pour moi les jeux vidéo, c'est art qui mérite qu'on le protège et en particulier du temps donc je suis très jeux physique mais comme je suis un gourmand de jeux vidéos et acheteur compulsif je consomme aussi du démat.Mes souvenirs s'emmêlent un peu, je pense que j'avais dans les 4/5 ans et ça devait être soit le jeu électronique de Pacman soit Pong, que ce soit l'un ou l'autre c'était à peu près au même moment.Oui, j'ai envie d'en citer 2 car il s'agit de mes meilleurs souvenirs, Street fighter 2 dans le café en bas de chez moi puis quelques années plus tard Dayton USA.Zelda sur NES, il était vendu avec la console, mais j'étais trop petit pour me l'acheter, c'est Papa noël qui s'en est chargé. Sinon mon premier jeu avec les sous de ma tirelire je crois qu'il s'agit de Mario 2 sur NES.La NES, mon meilleur pote a pris une Master System au même moment, avec les 2 consoles on était comme des rois ! (je précise que je n'ai pas eu la console day1)La direction artistique d'abord, il faut que le jeu ait une identité, quelque chose de travaillé, ou alors sinon quelque chose d'original, il faut donc que le monde qu'on me propose m'attire, puis viens le style de jeu. Je suis un touche à tout donc tant que le premier critère passe, je suis près à tester, voire même impatient si la bande annonce me vend bien l'univers. C'est ce qui fait aussi que je peux me retrouver à jouer à un jeu même s'il a des défauts ou bugs.Gameplay : Nintendo dans son ensembleLevel design : Les Castlevaniamétroid likeCharacter design : Amano pour les Final FantasyDirection Artistique : Naughty DogAnimation : c'est drôle la je pense aux années 90s avec prince of persia et flashback, les prémices des animations de personnages, à l'époque c'était génial.Scénario : Xenogears et Monolith en généralBande son : Yasunori Mitsuda, mon compositeur de musique de jeu préféréInnovation dans le gameplay et univers familialPerformances visuelles et révolution de la narration dans les jeux vidéos.Innovation dans les services (le live, les succès, le chat à plusieurs, gamepass)Smash Bros, parce que c'est trop brouillon pour moi mais je sais qu'intrinsèquement c'est un jeu très amusant.Je n'ai pas d'idée.Link, parce que j'ai grandi avec lui et en même temps que lui. Je n'ai pas de perso que je n'aime pas, par contre je déteste quand un adversaire est cheaté et casse le plaisir de jouer.Ma préférée est final fantasy, j'aime tous les épisodes et pas forcément pour les même raisons à chaque fois. Je n'aime pas les jeux de drague lolSoul Reaver sous la forme d'un vrai remake et pas juste un remaster. Et si ça devait être un reboot j'y intégrerai l'histoire de Kain en même temps dès le départ.Je pourrais dire Miyamoto parce que c'est grâce à lui que nous en sommes là où nous en sommes mais j'ai plutôt envie de dire Yasunori Mitsuda, j'adore ses compositions orientées musique celtique.Les manettes Xbox et Nintendo pro qui ont l'analogique gauche placé plus haut.La Super NintendoA une époque oui, c'était l'époque des cyber house, des LAN, le monde pc était connecté, multi joueur et compétitif. Maintenant je ne vois qu'une différence de prix des jeux. Mais même si j'ai un bon pc je reste d'abord "consoleux".Je trouve ça génial, déjà à l'époque du film "Le cobaye" j'ai adoré cette techno, le problème c'est que la vue baisse et c'est un peu dure de jouer longtemps pour moi.J'adhère à fond, je comprends les craintes sur le fond, le fait que ça dévalorise certains jeux qui sont noyés dans la masse des catalogues mais en tant que joueur c'est l'accès à une masse de jeu énorme.Oui je n'aime pas :- la réduction du physique comparé au démat- trop de jeux pas finis à leur sortie- la guerre entre pros qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu dans les 80/90.- les season pass annoncés en même temps que les jeux- les scalpeurs- la presque disparition du coop local en écran splittéJ'aime :- le progrès de la technique au service de l'immersion- le développement des chat/party, la facilité à trouver ou rejoindre d'autres joueurs- les succès / trophées (je comprends que ça puisse en rebuter certains mais j'aime bien en faire la chasse)Toujours plus beau, toujours plus démat, toujours plus de services mais toujours plus d'augmentation de prix WTFA une époque j'aurais dit l'E3 mais maintenant on a des annonces tout le temps pour le seul évènement incontournable qui reste et qui donne le frisson c'est la sortie d'une nouvelle console.Manga, japanime, series tv, cinéma, livres, bd, etc... bref toutes les choses culturelles de genreFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Vanilla Sky (version Tom Cruise) et aussi AkiraBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Y en a trop, ça dépend des époques de ma vie. Impossible de choisir.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Les Thanatonautes de Bernard Werber et je veux ajouter Fondation d'Azimov.Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : CREID (Xenogears) de MitsudaA quel jeu as-tu le plus joué ? DestinyPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.