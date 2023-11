Le prochain sera :

Alexkidd (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

J'ai 23 ans (ouais je suis un 2000, aidez-moi), j'occupe actuellement un poste de technicien de fabrication du livre imprimé en CDD.Même si le perso du film Whiplash est un énorme enculé, en arrêt sur image sa tronche me fait rire.Mon pseudo vient du dérivé d'un ancien à base de toast (hippopotoast, testoasterone etc.) du coup j'ai mélangé toast et le topinambour et ça a donné ce truc que j'ai en pseudo. J'aime les jeux de mots pourris, j'aime bien m'amuser à créer des pseudos stupides à base de toast.Compliqué, je lui dirais que c'est un média dans lequel on a la possibilité d'incarner un personnage comme dans un JDR mais cette fois-ci avec un rendu visuel 2D ou 3D avec des possibilités infinies pour jouer, du jeu de stratégie comme un échec aux jeux scénarisés qui se rapprochent des films, y en a pour tous les goûts.Le premier je crois que c'est Super Mario Sunshine, je crois parce que je l'ai eu en même temps que Mario Kart Double Dash et que j'ai souvenir de mes tout premiers moments avec chacun d'eux mais je ne me souviens plus de l'ordre dans lequel je les ai commencés. J'avais 6 ans quand je les ai eus, j'étais fasciné par Mario Sunshine et j'avais débloqué une petite addiction à Double Dash. Avant d'aller à l'école, c'était Mario Kart et j'avais oublié d'apprendre ma dictée. On m'engueulait mais moi je voulais finir cette coupe couronne.J'ai joué à Street Fighter V et des démos PS4 de Gravity Rush 2 et Bound dans un manga café. Récemment j'ai testé la borne d'arcade coop Halo, bien plus fun que les jeux Halo (j'en reparle pas la suite...).Avec mon propre argent ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être un Pokemon sur GameCube ou DS.La première console que j'ai eue du coup ça a été la GameCube mais la première console que je me suis acheté avec mon argent ça a été la Switch je crois bien. Avec Zeldo dans le pré.L'univers. Même si je mets beaucoup l'accent sur le gameplay, si le jeu n'a pas un univers original, c'est mort. Cet aspect est hyper important pour moi.Je suis désolé mdrrrr je vais paraître pour un fanboy :Gameplay : Metroid PrimeLevel Design : Metroid PrimeCharacter Design :...Direction Artistique : Metroid Prime 2 : EchoesAnimation : Bloodborne (oui je sais c'est discutable mais y a un feeling de malade)Scénario : JudgmentBande son : Metroid Prime Trilogy (impossible d'en choisir un)Nintendo : La créativité et l'innovation (et les remasters et remakes fainéants, on reste lucide). Que j'aime ou non, ils savent renouveler leurs licences, c'est un sujet à débat mais prenons par exemple TOTK, certes dans l'éxecution on y voit + une fausse suite sous la forme d'une extension mais le gameplay (ce qui fait quand même le coeur d'un jeu) a été repensé. Je trouve ça assez dingue de montrer qu'avec une base de map très similaire il est possible d'agir complètement différemment.Sony : Je découvre depuis 2018 le catalogue de Sony. Je n'avais jamais eu de console PS avant cela et après avoir fait la majorité des jeux scénarisés qui à terme me fatiguent, j'ai découvert assez tard la miriade de jeux japonais en tout genre. Je me retrouve complètement dans ces jeux. Même si la Switch offre aussi une très grande variété de ces jeux j'ai une préférence pour la machine de Sony vis-à-vis des trophées. J'aime obtenir ces petites récompenses (inutiles certes). J'ai toujours aimé finir le + mes jeux à 100%. Je trouve que c'est important, le jeu ne s'arrête jamais quand on finit la trame principale et le contenu annexe me semble bien souvent délaissé.A tort ou à travers d'ailleurs, je comprends parfaitement que le contenu d'un AC-like puisse repousser mais la complétion d'un jeu de plateforme 2D/3D est souvent super agréable. Pour finir sur cette digréssion, le genre du jeu de plateforme pour moi est celui qui illustre mieux ce que doit être un contenu annexe utile et bien ancré dans un level design.Microsoft : Je n'aime pas du tout cette entreprise. Je n'aime ni leurs licences, ni leur façon de voir le jeu vidéo, ni leur façon de traiter avec le public. Après les récents évènements au sujet des mails, les multiples rachats, les sorties catastrophiques, les discours de Spencer, je n'en peux plus. Quand bien même un de mes jeux préférés de cette année est sortie sous leur aile (Hi-Fi Rush (quoique partiellement)), je trouve cette entreprise triste pour rester poli.The Witcher 3, j'y ai touché en janvier 2023, j'ai détesté mes premières heures puis je l'ai relancé il y a peu. J'ai fini à l'apprécier un peu + mais ça reste un jeu extrêmement surcoté à mon sens. Le gameplay n'est pas très intuitif, l'interface est horriblement chargée, c'est techniquement correct mais y a rien de fou et même avec tous les patchs, le jeu se permet d'avoir beaucoup de popping sur PS4. On a tendance à oublier la catastrophe qu'était le jeu à sa sortie du jeu. Même si le jeu a eu droit à des patchs, je considère que si le jeu à sa sortie est injouable, soit parce que mal optimisé, soit parce que le gameplay est mal désigné, il restera mauvais quoi qu'il arrive.Paper Mario Sticker Star, ça a été mon premier Paper Mario en mains et j'ai beaucoup aimé la formule du jeu, certes classique avec un gameplay assez mou mais rapidement addictif (du moins à l'époque, aujourd'hui ouh la...), le jeu était bourré d'humour, les boss étaient sympas, durs voir très durs par moments. Je comprends la critique qui lui est faite si on prend en considération les précédents jeux, c'est une déception, mais le jeu en tant que tel fonctionne très bien (bon par contre les suites...).Mon perso préféré c'est Samus Aran. Je ne me suis jamais autant mis dans la peau d'un personnage que dans celui de Samus Aran. Sa force, son quasi mutisme, son background (hors Other M), ses actions, ses émotions, sa légende. J'aime profondément ce personnage.Chuis pas un fanboy maaaaaaaaiiiiiisssss Metroid et + les 3D que les 2D. J'adore l'exploration dans ces jeux, y a un vrai sentiment de découverte de lieux abandonnés, morts, cachés, c'est jouissif. J'aime la biologie, la xénobiologie et l'astronomie. Avec cette licence j'ai trouvé celle qui a su faire chavirer mon coeur de joueur. Je n'ai jamais autant pris mon pied dans l'exploration que dans Metroid Prime. Elle me fascine. Quand j'étais plus petit, j'aimais beaucoup m'inventer des histoires avec mes jouets dans un univers semblable à Metroid. C'était le pied. Qu'est-ce que j'attends le 4.Halo, je n'ai pas compris le succès, je ne le comprends toujours pas, c'est moche, il n'y a pas de sensation, la DA est dégueulasse, le bestiaire se renouvèle très mal, le level design est basique, l'histoire n'est pas mauvaise mais est clairement sous exploitée, les musiques sont sympa mais elles ne vont pas avec ce qui se passe à l'écran 90% du temps, la difficulté peut être des fois très déséquilibrée (je joue toujours en normal). Je n'ai pas fait tous les jeux, à ce jour j'ai fait Halo 1, 2, 4, Reach et Infinite. J'ai fait le 1, le 2 et Reach pour la "culture" histoire de savoir ce que c'est et de pouvoir en parler. Infinite, même si j'ai détesté le jeu de a à z, je l'ai fait avec un ami et on a su rire de toute la merde qu'est ce jeu. C'est une licence qui a du potentiel mais en l'état c'est la licence de jeu vidéo la plus surcotée qu'il m'est donné de jouer.Earthbound, je n'ai pas encore fini le 2 mais j'ai pris une claque si grande que je ne comprends pas comment cette licence peut rester à ce stade. Peut-être que Mother 3 est une excellente conclusion et si tel est le cas, je ne veux pas de suite mais à la limite un remake. Un remake "ambitieux", dans le sens où l'aspect visuel est retravaillé de a à z et qu'on se retrouve face à quelque chose qui ne peut plus nous faire penser au jeu d'origine, comme FF7R.Compliqué. Je dirais Kenji Yamamoto pour ses compositions dans Metroid Prime. C'est un génie pour moi. Je connais encore peu de choses sur lui mais son travail m'a marqué au fer rouge et il a su créer une musique qui sonne extra-terrestre.La manette de la GameCube, à 6 ans elle était parfaite en mains, à 23 ans tout autant. Le feeling qu'on a à jouer avec est assez unique, hors nostalgie.La GameCube (pas du tout parce qu'il y a les Metroid Prime 1 et 2...). Les Resident Evil, les Metroid Prime, les Pikmin (ma seconde licence préférée), les Mario Party, sports et Sunshine, Donkey Kong Jungle Beat, F-Zero GX, Baten Kaitos, Starfox Adventures, Zelda Wind Waker et Twilight Princess, les Pokemon XD et Colosseum (encore de niche et pour le coup ce sont de vrais très bons jeux Pokemon), Paper Mario et la Porte Millénaire etc. j'en oublie beaucoup mais je trouve que quasi chacun de ces jeux est une bombe atomique dans son genre.Si par univers on entend catalogue de jeux, aujourd'hui non, y a quelques années oui, notamment pour les jeux indés, c'est, si je me souviens bien, sur PC qu'on a découvert la plupart des jeux indés majeurs des années 2010. Je regrette justement que le PC ne soit qu'un gloubi boulga de "jeux" en tout genre sans grande personnalité.Ça a du potentiel mais j'ai l'impression qu'à part Valve et Capcom (les portages), personne n'a l'air d'avoir compris cette machine. Elle semble toujours aussi peu exploitée qu'à ses débuts. Je ne sais pas si ce sera l'avenir comme on peut le voir pas mal d'oeuvres de cyberpunk tant son évolution est lente et pénible.Ça part d'une bonne idée mais c'est le reflet de notre méthode de consommation qui est vomitive.L'évolution vers le démat me démoralise. On perd une attache à un objet.Aucune.Ça stagne comme pas possible, les 2/3 des gros jeux sont des jeux peu exploités et somnolants.Je pense que le jeu vidéo est foutu. Depuis un moment je me suis tourné quasi exclusivement au rétrogaming, je suis rarement déçu. Les jeux ont charme, sont créatifs et n'ont pas de bugs contraignants. Je dois sûrement être très biaisé mais rien que cette année...je la considère vraiment comme la pire à ce jour en matière de grosses sorties. Peu importe l'éditeur.L'E3. Je n'y suis jamais allé mais ça dégageait quelque chose de magique. Le rendez-vous de l'année où seront présentées les grosses cartouches, c'était excitant. J'apprécie le nouveau format mais peu importe ce qui est annoncé, ça ne me marque pas + que ça.La musique et en particulier le rock/punk. J'aime beaucoup les genres post-punk, darkwave, goth rock, coldwave et rock progressif. Si je peux conseiller quelques albums, je recommanderai In the Lion's Mouth de The Sound, Spleen and Ideal de Dead Can Dance, n'importe quel album de Ploho ou de Molchat Doma (des groupes russes et biélorusses, foncez si vous aimez les genres dont je parle précédemment).Le manga, je dévore assez souvent pas mal de chapitres en numérique. J'ai aussi une petite bibliothèque. Dernièrement je me suis acheté quelques mangas de la collection Junji Ito chez Mangetsu, j'aime énormément, c'est tout ce que je recherche dans l'horreur en manga. J'ai aussi pas mal de comics de super-héros, surtout Batman et des BD franco-belges de SF. Y a de bonnes choses et des concepts qu'on retrouve peu en jeu-vidéo qui auraient peut-être le mérite d'être traités dans de grosses productions (à condition que ça ne soit pas comme cette horreur qu'est Fort Solis).Film de chevet : Grand Budapest HotelBD de chevet : N'importe quel comics BatmanRoman de chevet : Des fleurs pour AlgernonMusique de chevet : l'album Turn On the Bright Lights d'InterpolUne autre licence qui te tient à cœur ? Pikmin. C'est un sentiment similaire à celui pour Metroid, sauf qu'ici c'est en lien direct avec la Terre. J'adore ce mélange glauque et mignon. C'est une licence qui est restée et qui reste unique encore aujourd'hui. Il y a bien eu Tinykin mais c'est rop "wholesome" (la fin...) et un peu trop succin et répétitif.Pour être honnête à la base je voulais parler de la communauté gaming. J'ai un point de vue + que négatif dessus, mon premier commentaire n'était pas très agréable à lire. J'aimerai savoir ce que vous, vous en pensez.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.