Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Geek depuis le jour ou mon père à fait la bêtise de m'emmener la ou il travail et m'a laissé devant un pc, je suis devenu par la suite développeur web. J'ai 32 ans, j'adore toujours sortir avec les amis, jouer aux jeux vidéos et lire des mangas, même si le rythme est moindre quand durant mes années de jeunesse.J'ai le surnom d'ours brun dans mon entourage, vu ma carrure et aussi le tempérament de l'ours qui ne faut pas réveiller pendant qu'il dort. Donc j'ai fais la contraction de Aggre (Aggressive, comme la série Aggretsuko) et Kuma pour l'ours en japonais."Quand tu étais petit, ça ne t'ai jamais arrivé de jouer avec des petites figurines, des legos, et t'inventer des aventures rocambolesque avec des règles qui peuvent être tirés par les cheveux mais crédible ? Le jeu vidéo donne vie à ses aventures, influencer par le cinéma, la musique, le théâtre et la littérature. Bref c'est le divertissement dans sa forme ultime"Super Mario Bros 3. Je n'ai pas le souvenir du jour ou il est rentré, mais il m'a accompagné et ce depuis mes 6 ans.J'étais dans un pays ou ce n'était pas répandu, donc aucun souvenir.Le premier jeu que j'ai acheté de mon argent c'était Pokémon Rouge suite à l'animé sur TF1. J’ai encore le souvenir du rayon jeux-vidéos à Leclerc et la rangé des jeux Pokémon en hauteurLa Gamecube, car j'avais donné celle acheté par mon père à un plus jeune de ma famille, mais j'avais envie d'une console pour jouer avec des amis à la fac, et rien de mieux qu’une console ou 4 ports de manette sont disponibles.Le scénario qui me promet un voyage et une expérience, et j’ai un exemple (enfin dans ce cas là il n’est pas bon) : Le premier trailer de Final Fantasy XV, ou il est annoncé à l’E3 2013, ou FF Versus XIII devient le XV. J’ai souvenir de l’avoir vu à mon réveille, avant d’aller en cours à l’IUT. Une sacrée claque visuelle et auditive, qui me promettaient de l’épique… Le reste appartient à l’histoire.Gameplay : It's Take Two, enfin un jeu ou les 2 joueurs sont complémentaires. D’autres jeux exploite ce concept, mais c’est celui ou j’ai trouvé le plus de fun.Level design : Mario 64, même si la caméra est capricieux par moments.Character design : Kingdom Hearts, les personnages sont ultra originaux, et mixte parfaitement à l’univers des films Disney.Direction Artistique : Tearaway, j’ai joué au 2 versions, et ce monde de papier demande qu’à se déplier d’avantage.Animation : Dragon Ball Fighter Z, c’est simple, j’avais l’impression de jouer à l’animé.Scénario : The Last of Us, lui, j’ai eu une déprime vidéo-ludique à la fin, en mode « Quelle autre jeu pourra me faire changer d’avis » et j’ai pas jouer pendant un moment à cause de çaBande son : Nier, c’est limite un personnage à part entière la bande son du jeuInnovation, ils ne se reposent jamais sur leur lauriers, ils proposent toujours une expérience, même si la Switch risque d’Être leur formfactor ultime.Jeux avec un très fort plus value dans la narration, et ce depuis l’ère PS3. Mais la nouvelle stratégie des GAAS m’inquiète un peu.J’ai toujours eu l’image d’une console pour les jeux FPS (sûrement leur porte étendard Halo n’aide pas)GTA V, ce n'est plus le genre d'expérience que je cherche. Je cherche un jeu qui me propose une expérience et un voyage, par un jeu qui peut me rappeler les mauvais aspects de notre mondeTaxi 2 sur PC, je l'ai saigné mais bon j'avais pas quinze mille jeux à l’époque, et je n’avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte que le jeu était mauvais, et non pas difficile volontairement.Red de Pokémon Rouge/Bleu, dans sa forme dans Pokemon Or/Argent. Vu que le jeu est en 2D, et technique limité, notre imagination est plus sollicité, et j'ai image de lui très classe et badass.Personnage que j'aime pas, très clairement Trevor Philips de GTA V, mais bon il écrit pour être détesté.La licence que je préfère est Final Fantasy, car je suis un amateur de la fantasy, et même le moins bon des ff m'a laissé un bon souvenir (Manque plus que je prenne une PS5 pour toucher au FF XVI).Disgaea ne m’a jamais intéressé car absolument pas fan de la DA. Généralement toutes les licences ou il y a ne serait-ce une loli c’est éliminatoire pour moi.Jax & Daxter ! Un remake avec le même traitement qu'on eu sur Spyro et Crash je rêve !Tetsuya Nomura, j'aurais adoré créer la licence Kingdom Hearts et fan de son travail (même s’il s’est perdu dans KH3, un gâchis sans nom)Joueur Nintendo et Sony principalement, mais je dois m'incliner devant la manette d'Xbox Elite 2C’est simple, pour moi c’est la Gamecube. Je ne peux pas compter le nombre d’heures que j’ai passé avec mes potes sur Mario Kart et Smash Bros, c’est la console la plus conviviale.La différence vient d'une expérience de jeu qui est plus confortable sur l'un et pas sur l'autre car le gameplay est plus adapté à soit le clavier/souris ou manettePour le moment c'est gadget, mais demande qu'à mûrir. C’est clairement la prochaine étape du jeux vidéo, mais il n’a pas encore son game changer !Il faut malheureusement payer des serveurs et le personnel qui s'en occupe, mais la multiplication des offres tue l'abonnementClairement la fin semi annoncé des supports physiques. Je suis collectionneur et j'aime avoir le jeu que j'ai aimé y jouer. Après on a bien vu le retour du vinyle malgré spotify et autre, donc à voir.Paradoxalement, les mises à jours. À l'époque si le jeu dispose d'un bug qui nui à l'expérience, ben il fallait faire avec. La, maintenant ou peut régler ce problème.Moins de risque, plus une standardisation des expériences. J’espère que les indé seront toujours là pour innover à leur manièreUn espèce de successeur à l'E3. Une confrontation des constructions, et sortir les grosses cartouches pour montrer qui est le meilleur.Les mangas et le dev web.Film de chevet : Astérix et Obelix Mission Cléopatre, le mariage parfait entre l’adaptation fidèle, et l’apport de la touche personnel, ici l’humour des Nuls.BD : Monster (noaki urasawa), la bd parfaite pour initier un non lecteur de manga dans cette univers.Roman de chevet : Le Petit Prince, le premier livre que j’ai lu en arrivant en France, et toujours surpris de voir les différentes niveaux de lecture, que je n’avais pas enfant.Musique de chevet : NieR:Orchestra, c’est du miel auditif.Quel la prochaine évolution du jeu vidéo ? Pour moi, quand j'ai vu l'intégration des IA sur personnages non jouables, c'est clairement ce que je veux voir, de la vie non scripté dans les mondes des jeux vidéos.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.