Le prochain sera :

Aggrekuma (Mercredi)

Les précédents :

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Pseudo Kaz0uya, fondateur du groupe relaygacy, un association de organisateurs sur des évents et tournois liées aux jeux rétro ou modernes compétitifs de tout genre et tout publique (niche ou populaire).J'ai 30 ans et je travaille en tant que garde du corps.L’expérience que Xenogears ma fait procurer à été une satisfaction et un récit dont j'estime heureux d'être en vie sinon j'aurais raté une légende du jeu vidéo qui est niche mais riche en récit. Pour le pseudo rien d'incroyable en vrai j'ai pas voulu utiliser mon pseudo Kaz0uya et j'étais dans ma période tales of arise donc j'ai pris volran le edgelord malaisant.J'adapte mon langage et mes sujets de conversation sur chaque individu. Une personne qui n'a jamais joué aux jeux vidéos je vais me focaliser sur des sujets autres que le sport, cinéma, voyage ou autre hobbies.Mon premier jeu était street of rage que je jouais en coop avec mon père, j'avais 3 ans. Bien avant ma naissance j'avais un gros cadeau de prévu une méga drive 2.Oui j'ai déjà pu jouer sur des machines d'arcades c'est surtout kof 2002 qui m'a été le plus marquant. Je ne suis pas un joueur de stick sur les jeux de versus mais ce jeu en particulier ma bien scotché. Pareil pour blazeblue 2.Les premiers jeux que j'ai acheté c'était trois jeux en occasion sur ordinateur, Oblivion, alien vs prédateur 2 et doom 3.J'ai acheté de ma propre poche très tard ma première console car majoritairement j'avais toutes les machines à Noël ou anniversaire. Je dirai le pc à été mon plus gros investissement pour le gaming mais sinon en console c'était la 3ds.La direction artistique sans aucun doute. Les beaux graphisme ça me fait pas bander car aujourd'hui avec les nouvelles technologie s on arrive sur un point de non retour avec des jeux plus réalistes et plus fantastiques.Une direction artistique unique, des personnages cohérents et une bonne musique c'est le minima que je demande.Gameplay : Les souls de from softwareGame design : Resident Evil à l'ancienneCharacter Design : Nier / DrakenguardDirection artistique : Castlevania et les jeux from softwareAnimation : Tales of VesperiaScénario : XenogearsBande son : Touhou Project Zun/Yuzo koshiro/Motoi Sakuraba/Yuki Kitamura/Nobuo UematsuMario, même s'il y a d'autres licences iconiques, la présence de Mario est tellement omniprésente que nintendo ne peut que distribuer et produire du Mario à toute les sauces.Crash Bandicoot et Final fantasy, j'ai énormément joue jusqu'à la mort de ma ps1 et ses deux licences avec résident evil c'était ma drogue.Halo, Fable, j'ai eu la Xbox première et la 360, pareil j'ai énormément pris plaisir sur fable et halo 2. Le xbox live avec l'abonnement payant.Call of duty, fifa ou Gta, ce sont des jeux qui sont les plus représentés du grand publique et dont j'ai pas mal joué mais j'ai fait une overdose et je n'arrive plus à accrocher.Oui les jeux à licence d'anime, beaucoup sont des jeux très mauvais juste pour surfer sur la hype mais bizarrement j'aime beaucoup vivre certains moments qui représentent l'anime sous forme de jeu vidéo.Yuri lowel de tales of vesperia est mon personnage favorit de tout jeu vidéo confondu. Un anti héros qui a des valeurs justes sans tomber dans le cliché du héros un peu naïf et enfantin. Pareil pour des personnages qui se veulent mâtures avec un passé sombre, pour le cas de yuri rien de spécial et son passé n'a rien de sombre. Un personnage que j'aime pas il y a Tidus par exemple, j'arrive pas à rentrer dans le personnage du à sa naïveté et il y en a plusieurs dans plusieurs licences de jeu vidéos.En licence j'adore tales of, c'est un des premières rpg avec FF dont j'ai tout de suite admire le système de combat et j'ai jamais raté une ocassion lors d'une sortie d'un opus. Un gameplay dynamique avec plusieurs possibilités et de combos.Pour une licence que j'aime le moins je dirais, Call of duty car c'est juste indigeste comme série à force de sortir tous les ans.Ce n'est pas forcément des licences que je vénère mais surtout ce sont deux jeux que j'ai joué étant gosse et j'aimerais tellementque ça revienne, c'est legend of dragoon et skies of arcadia. Les deux jeux sous forme de remake serait plus que bienvenue.Je dirais Zun pour touhou Project, comment créer une série de niche qui a été une bombe sur internet avec ses mêmes.Yuzo Koshiro pour sa créativité dont il a composé multiples musiques avec des identités fortes tels que, ys, street of rage, actraizer, shinobi ectHideo Kojima par son imaginaire et sa façon visionnaire sur l'avenir du monde (politique, guerre, armée)Hidetaka Miyazaki pour sa persévérance de s'être lancé dans le monde du jeu vidéo à l'âge de 30 ans et d'avoir réussir à populariser un jeu qui était destinée à être niche voir oublié.La manette xbox sans aucune doute, car elle est compatible sur n'importe quel ordinateur et j'ai un confort en utilisant.La ps2 avec tout son catalogue de jeux japonais qui a été pour moi l'âge d'or du jeu vidéo japonais. Chose qu'on ne reverra plus aujourd'hui.Oui bien sur et le seul argument que je donne c'est le modding communautaire.Le jeu pc aura toujours un avantage que sur console grâce à la communauté. On peut profiter de patch fr fait par des fans sur des jrpg ou rpg. On peut profiter de découvrir une nouvelle façon de jouer aux jeux auquel on a déjà joué grâce aux moddeurs.Le streaming sur pc est beaucoup plus complet que sur console et aussi il y a le côté online dont on a pas besoin de payer un service enligne pour jouer sur pc.Les jeux peuvent être moins cher sur certains sites sur ordinateur (Légal ou illégal c'est un autre débat).Un point très important c'est aussi l'émulation, le pc est le meilleur moyen de jouer aux vieux jeux vidéos et de découvrir des anciens jeux grâce à l'émulation.J'aime le concept de la VR mais j'attends le jour où on sera comme sur sword art online ou hack//.Ce n'est pas quelque chose dont j'adhère mais j'ai l'impression que c'était inévitable. Dans une société capitaliste où le jeu vidéo génère du profit à foison, tôt ou tard ça arriverai. C'est une pratique que je suis contre ou alors laisser pour des mmorpg comme wow ou final fantasy 14, assurer un revenu en échange de contenu régulier sur un jeu à long terme. Mais aujourd'hui entre les battle pass, dlc, abonnement service, c'est indigeste.La disparition du physique c'est toujours embêtant, même pour un joueur pc qui est sur steam. La connexion obligatoire est quelque chose qui me fruste aussi et le pire je crois que c'est les jeux à service dont le jour de leur fermeture il est impossible d'y rejouer. Au revoir babylon fall ou même marvel avenger.Une évolution que j'adhère est que n'importe qui peut créer son propre jeu vidéo aujourd'hui. La scène indépendante est devenue très importante et tous les outils sont disponibles à n'importe qui pour dev son propre jeu. Le cell shading à été une évolution dont j'apprécie beaucoup et qui a du mal à vieillir.On va nager entre les futurs AAAA car les gros constructeurs veulent toujours plus, les jeux en dématérialisé, les abonnements plus cher, le netflix du jeu vidéo avec le gamepass qui séduit déplus en plus. C'est une vision un peu médiocre du jeu vidéo mais seul l'avenir nous le dira. Je consommerai ce que j'estime potable que ce soit Triple A ou Indé.J'aimerais beaucoup un retour de le3 pour revoir ses moments un peu malaisants des constructeurs comme la présentation de la ps3 , genji2 ou Konami en 2010. Mais j'ai que les yeux pour pleurer.Oui, j'organise des événements enligne, je suis speedrunner par la même ocassion, j'ai participé à speedons de l'an dernier j'étais même avec mistermv au commentary de casevania 3. Jetais fansubeur d'animes quand j'étais jeune. J'aime lire et m'instruire, je cherche toujours à me documenter.Je suis toujours curieux, je touche au domaine de l'ia, je sais faire des arts animes avec l'ia, je crée mes propres doujins maintenant.Film : J'ai une culture cinématographique assez étendue, que ce soit en film, animation dessin animé ou même animation japonaise. Mais je dirais que en film c'est American History X, en dessin animé Les indestructibles et en film animation c'est Le château ambulant/princesse mononoke/ Summer Wars.BD : En occidental j'aime Last man, en japonais mon coup de cœur sera toujours Bleach, Fate stay night et Code GEASS.Roman : J'en ai lu très peu, mais je retiens surtout les œuvres de dan brow comme code devinci, ange contre démons. Du Jules Vernes et la saga Harry Potter.En roman japonais j'ai lu que haruhi suzumiya.Ost : De la synthwave et surtout celle de katana zéro.Questions supplémentaires, j'en vois pas particulièrement, enfin peut être une question sur ce qui nous retient d'être un gros joueur hardcore et fan de jeu vidéos.Pour répondre à ceci, ce que j'aime et pour ça que je joue énormément c'est la richesse du récit et l'imaginaire qui te ressort pendant ta durée du jeu.Aujourd'hui on a des gros jeux triple A qui sont à la limite du film comme les jeux naughty dog par exemple.Des fois j'aime la proposition du gameplay qui peut rendre un jeu dynamique et intéressant avec une histoire banale ( Fzero, Castlevania, Mario) et tu as d'autres jeux qui vont briller par leur narration et le game design (Dark Souls, Nier, Final Persona, ect).PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.