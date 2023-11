Le prochain sera :

Kenjushi (Dimanche)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd, 42 ans, je suis consultant.Le pseudo, c'est MON premier jeu vidéo à moi, et l'avatar parce que j'ai trouvé la nana au pif sur le net, et mes hormones... Le pire c'est que j'ai jamais joué à FF VII lolC'est un peu comme le cinéma sauf que c'est toi le metteur en scène. Et comme au cinéma t'as des purs chefs d'oeuvre, des navets infâmes, des jeux malsains, touchant, etc. Et comme on est pas au cinoche non plus, des fois tu n'as QUE du jeu, tu t'amuses, et point, et c'est très bien comme çà.Une console Pong, je devais avoir 5 ou 6 ans, des souvenirs hyper loins. Tu appuies sur le bouton et çà bouge dans la TV, une vraie révélation.Alors là oui, plein. Mon plus gros souvenir c'est pas un jeu de baston, ce serait Operation Wolf. Tirer à la mitraillette sur l'écran, la quintessence de la classe à l'époque. J'ai rêvé d'y (re)jouer à l'infini.Alex Kidd in Miracle World sur Master System, il était intégré à la console.La Master System. Un ami de mon grand frère avait eu la Megadrive Day-1 et il nous la prêter très souvent. La première vraie console qu'on a eu à la maison c'est la MD en 1990. Et quand Sonic était sorti, le truc de fou. Comme la MD coûtait encore cher, mes parents étaient ok pour la gamme en dessous la Master System. J'ai content car je savais que Sonic arrivait dessus. Et oui à l'époque Sonic, c'était quelque chose...Design et gameplay. Mais surtout l'aspect visuel.Gameplay : KOF 98Level design : Super MetroidCharacter design : ShinkiroDirection Artistique : CastlevaniaAnimation : CupheadScénario : MGS 3Bande son : Radiant SilvergunJeux vidéo3DSQL Server lolBen récemment, j'ai testé Earthworm Jim et j'ai trouvé que c'était un sale jeu. Là vraiment je comprends pas la hype. On repère mal les plateformes, le jeu est à la fois très dur et hyper désagréable en main... Bref j'ai vraiment détesté et je comprends pas l'amour autour de ce jeu.SvC Chaos SNK Vs Chaos. Le titre avait mangé de sales notes à l'époque, et les pro-gamers fr ne l'aimaient pas mais moi je l'ai toujours trouvé fun, et j'ai beaucoup dosé avec des amis. Non franchement j'aime beaucoup ce jeu, même la DA chelou (musiques/décors) me plaisent beaucoup.Rachel de Ninja Gaiden lol. J'ai rarement autant kiffé contrôler un personnage sans jamais me lasser. Merci Tecmo !Que j'aime pas ? Tidus de FFX. Merci et bravo à Square-Enix de nous avoir pondu le pire perso du jeu qui en plus est le héros du jeu (Avec Yuna ok)Ma licence préférée : Dragon Quest. L'univers, le chara-design de Toriyama, les couleurs, le côté médiéval/manga, l'aventure avec un grand A, le conservatisme aussi. Bref tout ce que j'aime, et surtout le dépaysement.Que je deteste : GTA. Design agressif, violence, réalisme, vulgarité, bref tout ce que je déteste dans un jeu. Et le pire est son succès que je juge désespérant.Shinobi et Ninja Gaiden.Itagaki parce qu'il a la classe, que c'est un peu un looser et qu'il a pondu le plus gros jeu de la gen PS2/Xbox selon moi Ninja Gaiden.Sega Saturn. Pour les jeux en 3D et le reste la manette PS5.Switch (oui j'assume de ouf !!!)De moins en moins de différence. Tout ou presque sort sur PC, il y a que Nintendo qui garde encore "sa différence".J'aime beaucoup, même si çà sera jamais très porteur, ou auto-moteur. j'ai un casque à la maison.Très intéressant pour les "gros" joueurs, une véritable catastrophe pour les collectionneurs et ceux qui aiment l'objet JV.Pas fan du demat même si j'en achète. D'un côté le JV n'a jamais été autant accessible çà s'est vraiment top et de l'autre cela a tendance à le rendre moins clinquant qu'autrefois. C'est le propre des produits de masse.Après, je n'ai aucune nostalgie de l'époque des jeux à 400 FF, des jeux d'occazes à 250 FF etc. A l'époque si tu n'avais pas de fric tu jouais pas. Tu pouvais rester un an à jouer et recommencer 100 fois le même jeu.Les free-to-play et les jeux à - 10€. Ça permet aux ados et aux personnes vivant dans des pays à revenus modestes de jouer à moindre prix. Et pas de sacrifier, une grosse part d'argent de poche/revenus.J'en sais rien, je n'aime pas spéculer sur l'avenir. De manière très factuel, le demat va prendre totalement le dessus sur le retail, les magasins sont en sursis, le compte à rebours a démarré. De nouvelles fusions/rachats vont se faire et des nouveaux mastodontes vont naître comme dans toute industrie "vivante".L'E3 mais pas pour le conférences, mais plus pour les live show, c'était sympa de voir défiler les devs présentant de manière plus posée leurs jeuxPas vraiment, plus des choses que j'aime faire, comme se balader, manger et faire à manger, lire, voyager, la plage, faire du sport etc..Film (animation ça marche aussi) de chevet : L'Homme des Hautes PlainesBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Full Metal Alchemist et Gunm (pas réussi à départager)Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Saga Sherlock HolmesMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Les OST des anciens KOFmes consoles préférés chez les 4 grands constructeurs :SEGA1) Megadrive2) Saturn3) Master SystemNINTENDO1) Switch2) Super NES3) 3DSSONY1) PS22) PSP3) PSXMICROSOFT1) XBOX 3602) XBOX (1ère du nom)3) Je cherche...PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.