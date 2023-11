Le prochain sera :

Je m'appelle Marc et j'ai 42ans, je joue aux jeux-vidéo depuis tout petit, sûrement vers 3/4ans.J'ai eu la Yeno que beaucoup de gens ne doivent pas connaître. Je me souviens avoir joué à PONG mais je ne sais pas si c'est sur cette console là où pas.Mon grand frère avait réussi à avoir une Atari 2600 et on a bien squatté Space Invaders.Quand j'étais petit, j'ai eu un ami qui avait un Game & Watch Donkey Kong, autant dire qu'il n'y a beaucoup joué tellement j'ai poncé le truc. xDIl avait aussi une GameBoy avec Mario Land et Tetris.De ce fait, j'ai une tendresse toute particulière pour les Licences Nintendo sans être un fanboy, j'aime les 3 constructeurs.J'adore aussi SEGA même si ils ne sont plus très présent et qu'ils saoulent avec leurs SONIC 522.J'ai eu par la suite plusieurs consoles Nintendo dans ma jeunesse.A l'époque des 16Bits, ça coutait tellement cher qu'on se prêtait les jeux mais aussi les consoles, et j'avais prêter ma SNES contre une Megadrive.C'était ouf, j'ai pu jouer à Ghostbuster, QuackShot, James Pond, California Games et aussi le premier Sonic, qui était cool à l'époque.J'ai adoré cette console le peu de temps que je l'ai eu.J'ai eu la Dreamcast aussi un peu plus tard, cette claque bordel !Resident Evil: Code VeronicaVirtua Tennis, ChuChu Rocket, Phantasy Star Online, Shenmue, Power Stone ect...Que des jeux de maboule.J'ai aussi eu la première Xbox, c'était vraiment une dinguerie.Jet Set Radio Future, Ninja Gaiden Black, SoulCalibur 2.Pour une première console, Microsoft avait vraiment frappé fort !La 360 c'était une console de fou aussi ! La meilleure Xbox tout simplement, ensuite ça à été la dégringolade pour eux malheureusement...Je volontairement fait court pour pas faire un roman, mais sachez qu'aujourd'hui j'ai une Switch, une PS5 et un PC. Je n'ai pas de console Xbox.Enfin, j'ai toujours la Xbox Original et la 360 mais pas de Series X/S.Pour Noël mon père m'a offert le Pack SNES + Street Fighter II et deux manettes.Je suis littéralement tombé amoureux de ce jeu, et c'est aussi pourquoi aujourd'hui j'aime le Studio CAPCOM.Et j'étais fan de RYU, et plus tard avec l'arrivé d'internet il fallait se trouvé un pseudo.J'ai donc réfléchi et décider de réunir Ryu, Ken et Marc.J'ai longtemps eu le pseudo RyuKenMarc sur internet, mais sur FEU le site Best4Gamer (B4G) (avez-vous eu la chance de connaître ce magnifique site ?) on m'appelait RKM et depuis je l'ai garder. =)Je lui dirait que c'est Fun et que ça fait passer le temps.Mais aussi qu'on peut vivre virtuellement des aventures fantastique et incroyable. =)Pour être honnête je ne m'en souviens pas. (j'avais 3 ou 4 ans) ça peut très bien être PONG comme ça peut aussi être Space Invaders, j'en ai vraiment aucune idée...Mais dans les deux cas j'ai adoré c'est sûr. ^^J'ai pas beaucoup joué en Arcade donc je vois pas. Les flippers ça compte ?Le tout premier jeu que j'ai acheter avec ma première paye c'était Resident Evil 3: Nemesis.Pourquoi ? Ben j'ai envie de dire parce-que Jill ValentineMais en vraie le jeu était cool aussi.Pareil avec la première paye à 16 ans la PS1. Je dois vraiment expliqué pourquoi la PS1 et pas la Saturn ? xDOK. Tomb Raider, SoulBlade, Ridge Racer, Spyro, Gran Turismo, Final Fantasy VII ect...Le Chara Design, le style de jeu, les musiques et l'ambiance.Gameplay : Super Mario 64Level design : PortalCharacter design : Final Fantasy VIIDirection Artistique : BloodBorneAnimation : Breath of the WildScénario : Final Fantasy VII (je sais ça fait deux fois FFVII mais là c'est pas défaut car je sais vraiment pas quoi mettre...)Bande son : Burnout 3: TakedownLe gameplay avant tout.La rentabilité avant tout. xDLes manettes avant tout.Oui ! Spiderman, Last of US, Horizon et les derniers God of War.Chez Nintendo je dirais Splatoon et chez Microsoft les Halo, Forza Horizon (Motorsport j'aime bien)Tout ces jeux ne me font pas rêver.J'ai envie de dire Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Beaucoup de monde n'aime pas ce jeu (peut-être parce-que c'est un gacha ?)Mais perso je suis fan et j'y joue tout les jours. Alors oui, bien évidement que je souhaiterai un DoA7 et autre Ninja Gaiden mais KT se fait tellement d'argent avec ce jeu que se n'est malheureusement pas près d'arriver...Link, Mario et Ryu car ils m'ont à jamais marqué dans ma jeunesse.Pour ceux que je n'aime pas je dirait les Super Héros, j'accroche pas du tout.J'aime beaucoup de Licence pour en choisir qu'une, c'est trop difficile...Resident Evil, Devil May Cry, Final Fantasy, Dragon Quest, Dead or Alive, Ninja Gaiden, Spyro, Tomb Raider, Mass Effect ect...Y'en a vraiment beaucoup et je ne peux pas tous les cités mais je rajouterai en dernier le premier Bayonetta qui pour moi est un monument du jeu vidéo.Je me répète mais tout se qui est Super Héros ce n'est clairement pas pour moi.A la limite Batman que j'ai trouvé cool dans Arkham Asylum mais le reste...J'aimerai énormément revoir la Licence Burnout, avec un nouveau jeu. Et en vraie même un Remaster du 3 je serais ravi.Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama, Shigeru Miyamoto, Nobuo Uematsu, Akira Yamaoka, Shinji Mikami, Suda51 pour leur travail respectif.La 8BitDo SN30 pro+Impossible d'en choisir qu'une.La SNES, la GameCube, la PS1 et la Dreamcast.J'ai envie de dire aussi la PS2 mais le début de gen de cette machine est pas ouf exactement comme la PS3 d'ailleurs. xDOui et elle est énorme ! Sur PC, le Online est gratuit, les jeux sont plus beau et moins cher et les Mods c'est vraiment un truc de fou ce que les gens arrivent a faire avec !J'ai pas les moyens de changer de matos H24 et le PC que j'ai actuellement je l'ai monté il y a 6ans et il fait tourné tout les nouveaux jeux qui sortent.Alors oui pas en full ULTRA mais ça tourne très bien. Maintenant que je suis sur PC, j'ai énormément de mal à jouer sur consoles tellement il y a un gouffre entre les deux.C'est pas mal mais pas assez développé, faut attendre encore quelques années pour avoir un truc cool.Je suis quelqu'un qui porte des lunettes, et avec un casque sur la tête c'est assez relou.J'aimerai que les casques actuels soit + fin genre des lunettes VR par dessus les lunettes de vue, ça serait super.Mais sinon pour le porn c'est sympa.Je pense que c'est de la daube sans nom. Payer pour jouer en Ligne je trouve ça ridicule. Après le GamePass peut être pas mal pour découvrir des jeux à moindre frais.Mais personnellement je ne me vois pas payer tout les mois pour ça.Je préfère avoir le jeu sur mon compte Steam par exemple et pouvoir y jouer quand je veux sans avoir un Timer au dessus de la tête.J'aime les jeux au format physique mais je n'ai rien contre le démat, c'est même plutôt pratique.Malheureusement les jeux au format physique sont voué a disparaitre...Les Gacha game, j'aime bien mais pas tous les jeux non plus.Par exemple je joue qu'a DoAXVV et Honkai Star Rail et c'est tout.J'ai essayer Genshin Impact par exemple mais j'ai vite abandonné tellement je m'ennuyai dessus...Je vois l'arrêt des consoles tel que nous les connaissons aujourd'hui, au profit d'une super structure ou tout est connecté ou on pourra jouer depuis n'importe où, et aussi depuis n'importe quel appareil électronique.C'est ce qu'est en train de faire Microsoft aujourd'hui et c'est moche et ça fait peur mais c'est ce vers quoi on se dirige...En général je ne suis pas très hype par les Event car souvent déçu.Mais j'aime bien avoir mon petit Nintendo Direct de temps en temps. =)Oui ! Mais c'est un peu PEGi 16/18+ donc je n'en parlerai pas içi ! Hihi.J'adore aussi l'Astronomie, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Final Fantasy VII: Advent ChildrenBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Dragon BallRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Resident EvilMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : The Offspring, Ixnay on the Hombre est une dinguerie !Tu ne m'as pas demander si j'aimais le RétroGaming !Et bien oui ! J'adore ! Je joue souvent aux jeux Rétro via des émulateurs, sur SNES, N64, GameCube et PS1 principalement mais j'essaie aussi de découvrir des pépites sur d'autre consoles et même dans les jeux Arcade il y a des trucs sympa ! =)J'adore Batocera, ça fonctionne plutôt bien. ^^PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.