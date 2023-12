Le prochain sera :

Marchale (Ce soir)

Les précédents :

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Joueur de 43 ans en reconversion professionnelle, je dispense également des cours d'arabe pour les débutants quand ma santé me le permet.Il s'agit de "Mr Loup" du dessin animé le grand méchant renard pour lequel j'ai eu un coup de cœur et notamment ce personnage.Comme un divertissement a la fois en solo et a plusieursPremier jeu c'était Alex kidd intégré a la Sega Master system, en boîte c'était double dragon.Street fighter 2, 5 francs la partie, je me suis fait étripé par blanka.Sonic 2, parce-que SonicLa Dreamcast parce que soul calibur, msr, NBA 2k, resident evil code Veronica, Shenmue...En premier est ce que la d.a me plaît et ensuite on attend du vrai gameplayGameplay : super Mario Bros 3Level design : Dark SoulCharacter design : Last of us IIDirection Artistique : jet set radioAnimation : aladdin MegadriveScénario : the witcher 3Bande son : baten kaitosMarioFF7, MGS, Resident evilHalo, Gears of WarGTA 5 le trip gangster ne passe pas.Dying light, days gone, atomic heart, le parkour pour l'un, l'univers pour days gone et la d.a pour atomic heart.Geralt of rivia bien-sûr ou Joël de tlou.Je n'aime pas le trio de GTA 5 ou l'héroïne de ForspokenPréférée The witcher, pour le lore riche, les personnages..j'ai lu les romans 9/10 foisLa licence GTA encore, les jeux de voyous, flingues, gangsters, mafia... Pas mon trucJe dirais Stalker mais il arrive.. Alors je dirai parasite Eve remake.Sven vincke patron de Larian, passionné par ce qu'il fait pour nousLa manette Xbox one,La PS1Hormis le full demat PC, pas de différence, chaque équipe à ses "zozos"Gagnerait à être démocratisé car cela ajoute une nouvelle vision d'un même jeu, exemple Resident evil en vr c'est autre chose.Trop nombreux, trop éparses et commence sérieusement à être trop chers.Évidemment les versions physiques au profit du full demat, celà m'attriste d'en voir se réjouir de ne bientôt plus avoir le choixPas vraiment malheureusement ou alors peut-être celle des pokémonsPas joli, prix, demat', abonnements, heureusement le rétro existe.L'E3 évidemment, hélas.....vous savez..Lecture, langue arabe, cinéma un peu , le tout partager avec mes enfantsFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Terminator, RobocopBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : comics walking deadRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : 1984Musique de chevet : rien de spécialMes genres de jeux préférés, les rpg Jap ou autre, les jeux d'infiltration/ stratégie ?PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.