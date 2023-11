Le prochain sera :

Tripy73 (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Sébastien 42 ans fonctionnaire.Grand fan de Nintendo depuis mon enfance.Une grande aventure pleine de rêve, permettant de se détacher de la réalité de la vie.Super Mario Bros en 1986 j'avais 6 ans, c'est mes cousins qui avaient la console et le jeu, ça paraissait tellement fantastique.Oui pas mal dans les années 1990 surtout des shoot 'em up, mais je me rappelle tout particulièrement de Double dragons.Super Mario bros 3, on venait enfin d'acheter la NES et le jeu venait juste de sortir.La NES, parce que les cousins l'avaient depuis quelques années et chaque fois qu'on y allait en famille avec mon frère, on passait des heures entières dessus à jouer.Très rarement justement, ou le trailer doit vraiment être parfait , tout en harmonie musique, graphismes, DA, le tout doit me provoquer des frissons...Gameplay : Super Mario Bros 3Level design : idemCaracter design : ...DA : Zelda BOTWAnimation : ...Scénario : ...Bande son : ...Rêve enfancePuissancePCDémon soul, refaire 20 fois chaque passage jusqu'à le connaître par cœur et le réussir enfin pour rebuter 10 secondes après sur un nouveau blocage, c'est pas mon trucPas de souvenir en particulier.Classiquement Mario mon préféré.En détesté je n'en vois pas.Licence préférée : ZeldaDétestée : n'importe quelle licence de jeux de foot fera l'affaire.Kid Icarus, l'opus 3DS était à la fois top et criblé de défauts, mais la licence possède de grands atouts.Sans surprise Miyamoto.Je surkiffe les joy con Switch, a tel point d'y jouer systématiquement avec aux jeux PC.A égalité SNES et PSXL'univers pc toujours un temps d'avance sur les consoles.J'espère que ce sera la prochaine étape obligatoire du JV comme le fut le passage a la 3d.Je déteste et n'en prendrai jamais, cela dévalorise complètement les jeux.Je déteste les jeux 2d fait avec un moteur 3d.Le retour des jeux en pixel sublimant la 2d.En cloud gaming, plus besoin d'avoir une machine puissante à un prix exorbitant.La Switch 2Les animes, le dessin, les animaux et la nature.Film : Star Wars : Episode IV – A New HopeBd : Les idées noires de FranquinRoman : ...Musique : Iron Maiden depuis mes 13 ansQuestion que je trouve intéressante à poser, dans la mesure où les jeux vidéo sont une éternelle guerre entre les principaux constructeurs, et que fatalement beaucoup de joueurs ont choisi un camp et sont devenus fans, est ce qu en tant que joueur tu as déjà retourné ta veste, autrement dit complètement changé de camp ? Pour moi la réponse est non , Nintendo depuis mes 6 ans :dPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.