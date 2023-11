1 - Est-ce que tu peux te présenter (tu peux dire ton âge ou pas, ta profession ou pas, etc.) ?

2 - Pourquoi avoir choisi cet avatar et ce nom ?

3 - Imagine que tu rencontres une personne qui ne connaît pas les jeux vidéo, comment tu lui définirais ?

4 - Quel est le premier jeu que tu as eu dans les mains (ça serait intéressant d'indiquer l'âge), le souvenir que tu en as ?

5 - Est-ce que tu as déjà joué à des machines « arcade », si oui, est-ce que tu te rappelles d’un jeu en particulier ?

6 - Quel est le premier jeu qui tu as acheté et pourquoi celui-là ?

7 - Quelle est la première machine qui tu as acheté et pourquoi celle-là ?

8 - Quand tu vois un trailer, qu'est-ce qui fait que tu peux tout de suite penser que tu vas accrocher ?

9 - Un petit exercice, est-ce que tu pourrais me dire un jeu qui te vient tout de suite en tête quand j'utilise les mots :

10 - Par rapport aux trois constructeurs :

11 - Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très bonne presse (et bon retour des joueurs) que tu n'accroches pas et pourquoi ?

12 - Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très mauvaises presses (et mauvais retour des joueurs) que tu accroches et pourquoi ?

13 - Le personnage de jeux vidéo préféré et celui que tu n'aimes pas, pourquoi ?

14 - La licence que tu préfères et celle que tu n'aimes pas, pourquoi ?

15 - Est-ce qu'il y a une licence que nous n'avons pas vue depuis longtemps et que tu aimerais revoir sur le devant de la scène (si tu pouvais préciser sous quelle forme : Remake, reboot, suite, etc.) ?

16 - La personnalité du monde des jeux vidéo (ça peut-être un compositeur, concepteur, producteur, etc la personne peut avoir plusieurs fonctions) que tu aimes, pourquoi ?

17 - Quelle est la manette que tu trouves jusqu'à présent le mieux adapté aux jeux vidéo ?

18 - La console (ou machine) qui a la plus belle vidéothèque à tes yeux ?

19 - Entre l'univers « PC » et l'univers « console », vois-tu une différence ?

20 - Que penses-tu de la réalité virtuelle ?

21 - Que penses-tu des systèmes d'abonnement ?

22 - Est-ce qu'il y a une « évolution » -où des évolutions- (qui serait pour toi, plutôt l'inverse) que tu n'adhères pas (par exemple : disparition des versions « boites », etc.) ?

23 - Est-ce qu'il y a une « évolution » -ou des évolutions- que tu adhères ?

24 - Comment tu vois l'avenir des jeux vidéo ?

25 - L’événement jeux vidéo de l'année que tu attends (ou que tu aimerais son retour) ?

26 - Est-ce que tu as d'autres passions que les jeux vidéo ?

27 - Est-ce que tu pourrais me dire ton :

28 - Est-ce qu'il y a une question sur les jeux vidéo que je ne t'ai pas posée, mais que tu pourrais te poser à toi-même (et y répondre) ?

Moi, c’est Sébastien, j’ai 25 ans. J’ai fait une licence d’histoire et je viens de terminer un master en Humanités Numériques. D’un point de vue professionnel, je suis actuellement à la recherche d’un emploi stable et je fais un peu de freelance.Je me suis inscrit sur le site pour participer à la vie du site, découvrir de nouvelles choses et bien sûr, car j’aime beaucoup les jeux vidéo (rétro, indé, AA ou AAA). J’aime également en apprendre davantage sur les coulisses des studios et de la création des jeux auxquels je joue. Outre cette passion et grâce à ma formation, j’ai appris de nouvelles compétences que j’essaie d’approfondir. Par exemple, je code pour des petits projets personnels, je réalise des concepts d’interfaces et actuellement, je développe un petit visual novel sur ren'py.Le pseudo et mon avatar viennent d’un manga que j’affectionne beaucoup. Il s’agit de Détective Conan, bien qu’il ne s’agisse pas de mon personnage préféré, c’est un personnage que j’apprécie particulièrement pour son intelligence, son côté « touche à tout », sa gentillesse et son côté méthodique.Le jeu vidéo est un médium qui permet de s'évader de la vie quotidienne, de découvrir de nouveaux mondes, des personnages et de concevoir les choses de manière différente dans ce qui nous entoure. Il permet aux joueurs de vivre des aventures plus intensément en donnant un certain impact à ces derniers dans le monde virtuel.Vers l’âge de 5/6 ans, je jouais à Super Mario Bros. avec mon grand frère sur la NES de mon père. J’en ai de très bons souvenirs, ça a été ma première interaction avec le monde du jeu vidéo. Beaucoup de découvertes avec ce jeu qu’on se partageait (les warp zones, les vies cachées, les conseils). Ensuite, j'ai découvert Mega Man et d'autres jeux de la NES.Je n’ai jamais joué à des machines d’arcade.Jak & Daxter : The Precursor Legacy, lors d’un Noël, nous avons eu en cadeau la PS2 slim avec Ratchet et Clank 2 et Jak 2. J’ai beaucoup aimé ces deux jeux. J’ai eu Ratchet et Clank 1 et Jak 3 en cadeau, j’ai trouvé plus tard le premier Jak & Daxter dans un cash. Je savais donc plus ou moins dans quoi je m’embarquais et je n’ai pas été déçu.La première console que j’ai achetée est la PSVITA, toutes les autres consoles m’ont été offertes. Je venais d’obtenir mon brevet et cette console me plaisait au plus haut point et que je pensais avoir un catalogue au moins aussi fourni que sa grande sœur, ce qui ne fut malheureusement pour moi, pas le cas. Aujourd'hui c'est ma console de voyage avec la 3DS.L'ambiance qu'il essaie de dégager, les brides de gameplay, la direction artistique et ce qu'il cherche à me raconter.Gameplay : Super Mario Galaxy 2Level design : Portal 2Character design : Shadow of the Colossus (les colosses)Direction Artistique : Shadow of the ColossusAnimation : The Last of us Part II / Red Dead Redemption IIScénario : Silent Hill 2Bande son : Chrono TriggerUn esprit plus enfantin où le fun est mis en avant. L’évasion par de courtes et longues sessions de jeux à la fois seul et à plusieurs (avec les amis) sur un canapé ou en ligne. En un mot, la convivialité.Un esprit orienté plus vers les jeunes adultes et les adultes. L’évasion par de longues sessions de jeux avec des scénarios assez forts et prenants. Les différentes vitrines techniques et technologiques qui sont plutôt réussies. Pour ce qui est du jeu en ligne, je le vois d'un assez bon œil, de la compétition plutôt saine et de l'entraide quand c'est nécessaire (ceci dit, j'ai peut-être eu de la chance de ne pas tomber sur de mauvaises personnes en ligne).Moins marqué par cette marque, je pense qu'il s'agit de la même chose que PlayStation, mais avec davantage de jeux orientés sur le jeu en ligne et les jeux à service. Bien que la tendance commence à changer et qui je l'espère portera ses fruits.Oui, je dirais Overwatch, je comprends tout l'aspect compétitif du jeu et je ne doute pas de sa qualité, mais je ne suis pas spécialement fan de ce genre de jeux. De plus, il y a aussi la DA qui ne m'a pas attiré plus que ça et le système de lootboxes dont je ne suis pas fan... Ces différents critères font que je n'ai pas spécialement accroché au jeu.Mighty No. 9. C'est un jeu qui est loin d'être parfait, mais que j'ai trouvé assez sympa à faire malgré toutes les critiques qui ont été faites à ce sujet. C'est moins bon que les Mega Man que j'ai pu jouer, mais pas à ce point mauvais. Un jeu moyen avec peut-être trop d'attente derrière ?Phoenix Wright, le charadesign et le métier qu’il exerce. La mise en scène du jeu et la personnalité du personnage font de lui mon personnage préféré.Duke, pas fan du personnage, le côté beauf, etc. Il est très bien où il est aujourd’hui.Jak & Daxter. J’ai de très bon de souvenirs des différents jeux PS2 et de Daxter. Les personnages, l’univers qui se développe dans chacun des épisodes... Pour moi, ce fut une très bonne découverte que je refais souvent aujourd’hui.Pokémon. Pas que je n'ai jamais aimé la licence, tout au contraire, c'est même sympa à jouer. Cependant, j'ai du mal à m'y retrouver depuis la génération X et Y. C'est une licence qui décote de mon point de vue depuis l'après ROSA, j'ai du mal à accrocher et ce n'est pas faute d'essayer. Et je reconnais qu'il y a des choses bien sympas dans les dernières, mais il y a encore beaucoup de travail pour arriver à un jeu que j'aimerai faire entièrement. J'espère que la prochaine génération de Nintendo que Gamefreak arrivera à aller au bout de son idée de monde ouvert qu'ils ont proposé avec Scarlet et Violet et arrivera à proposer un jeu plus dans la veine de Noir et Blanc. J'espère que Gamefreak arrivera à susciter davantage mon intérêt pour la licence sur la prochaine console de Nintendo et en prenant bien son temps de faire les choses bien.Il y en a même plusieurs. D’abord, il y a Jak & Daxter où j’aimerais bien un dernier jeu pour boucler l’histoire initiée par l’épisode PSP bien qu’elle soit assez moyenne. Ensuite, il y a Maximo que j’aimerais bien revoir sous forme de remake ou reboot. Et enfin la licence Punch-Out, j’aurais bien vu son retour sur Switch, mais peut-être sur la prochaine console de Nintendo.La personnalité que j’aime bien et qui est encore en vie est Christophe Balestra. C’est en écoutant plusieurs interviews de lui que j’ai souhaité me lancer dans la programmation. C’est une personne qui semble assez discrète et humble, mais qui possède du caractère. Il a su garder les pieds sur terre après avoir sorti Naughty Dog de la tourmente à la transition PS2 et PS3 et son poste de co-président. (J’ai longuement hésité avec Gunpei Yokoi qui a beaucoup apporté au monde du JV, mais je suppose qu'il sera déjà beaucoup mentionné).La dualsense les vibrations, les gâchettes adaptatives, le poids, la taille et le fait qu’elle soit silencieuse font que c’est ma manette préférée à l’heure actuelle. J'aimerais bien un jeu qui exploite tout le potentiel de cette manette à la manière d'Astro's Playroom.Je précise que je n'ai pas essayé les versions pro de la manette Xbox et de la Dualsense ce qui forcément biaise un peu mon avis.La PlayStation 2, j’ai découvert énormément de jeux sur cette console et j’en découvre encore aujourd’hui.Oui, l’univers « PC » est plus celui sur lequel je travaille et fais des recherches avant de penser à jouer. L’univers « console » est tout l’inverse de l’univers « PC », endroit où je joue et rien d’autre.Testé uniquement avec le PSVR1. J’ai bien aimé les quelques expériences que j’ai eu dessus (Astro Bot, Resident Evil VII, Moss…). L’immersion est très prenante, mais je pense me laisser tenter à nouveau dans quelques années en suivant les évolutions d’un bon œil.Je ne suis pas vraiment fan du principe de payer un abonnement pour jouer en ligne. On paye déjà la console, les jeux et notre accès à internet. Le jeu en ligne devrait être accessible gratuitement. Les autres fonctionnalités ne me sont pas indispensables. D’autant plus que les abonnements augmentent pour une qualité de service assez similaire, ce qui représente, selon moi, un non-sens.Je n'adhère pas à la mise en place des microtransactions et des lootboxes sur les jeux payants et qui ont peu d'évolution de prévue dans l'avenir. On paye déjà notre jeu, on est quand même en droit de s'attendre à tout pouvoir débloqué sans avancer plus d'argent...Une à laquelle j’étais assez hermétique au début est cette politique d’extension. Finalement, j’en ai trouvé certaines vraiment bonnes tandis que d'autres ne le sont pas du tout.J’ai espoir que certaines extensions évoluent sous forme de AA ou de stand alone un jour et puissent retirer une certaine pression aux développeurs et de souffler un peu sur des projets de « plus petite » envergure.Je pensais que la Réalité Virtuelle et le dématérialisé allaient s’imposer, mais le Cloud Gaming rabat les cartes. Possiblement, des applications intégrées aux télévisions avec soit un catalogue disponible par abonnement ou des jeux à acheter sur différents stores.L'événement que j'attendais le plus avant le confinement c'était sans aucun doute l'E3. Maintenant, j'attends les Game Awards car les annonces importantes ont plus l'air de se faire là.Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est le retour d'un petit salon plus individuel avec une conférence à la clé qui serait un peu plus porteuse sur l'avenir des différents constructeurs (nous vendre un peu de rêve sur le long terme) comme le PlayStation Experience, le X0 et pourquoi pas le retour d'un Nintendo Space World que j'aimerais bien vivre de mes propres yeux.La lecture, le dessin et la programmation.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Kiki la petite sorcièreBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Détective ConanRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Le Signe des quatreMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe, etc.) : L'OST de Kiki la petite sorcière.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.