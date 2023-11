Le prochain sera :

Myownprivate (Ce soir)

Les précédents :

Bien sûr que je peux me présenter. Alors...Je me surnomme Destati. J'ai 32 ans et demi. J'exerce en tant que développeur de jeux vidéo indépendant.Je suis ici présent pour suivre l'actu JV, échanger, rigoler, [insérez un verbe convenable en -er], etc.Parce que je suis un gros fanboy de Kingdom Hearts.La porte virtuelle d'une infinité d'histoires et de voyages.Mes souvenirs sont assez flous... J'avais 7 ans. Je ne sais plus si c'était Alex Kidd (Megadrive),Super Mario Bros (NES), ou Tennis (Game Boy). Le tout premier jeu ne m'a pas tant marqué que ça, mais durant cette période, j'ai aussi découvert Link's Awakening (Game Boy).C'est précisément celui-ci qui m'a marqué, et qui m'a donné la vocation de faire ce métier.Autrement, j'ai un souvenir plus ancien. Lorsque j'étais à la maternelleet que nous allions dans la salle des ordinateurs, il y avait un "ludiciel"qui s'appelait Pépito-Log. Je ne sais pas si on peut réellement le considérer comme un jeu vidéo,mais c'est quelque chose qui m'a également beaucoup marqué. J'avais 4 ans.J'ai découvert tardivement les machines d'arcade, et bien que j'adore l'ambiance des salles(la frénésie des joueurs, les diverses bornes, etc.), ça n'a jamais réellement retenumon attention. Pour preuve, je ne me souviens même pas des jeux auquels j'ai joué !Pokémon Version Bleue. Etant un gamin né au début des années 90, j'ai naturellement connu la déferlante PokéMania - tout le monde ne parlait que de ça à l'école. Après avoir découvert la série animée diffusée sur TF!, j'ai alors supplié mes parents de m'acheter le jeu.Quant au premier jeu que je me suis acheté, ça devait être Rayman 3: Hoodlum Havoc (PC).Je l'avais acheté parce que la jaquette m'avait attiré.La Game Boy Color. Mes parents me l'avait acheté pour Noël après d'autres supplications.La première console que je me suis acheté était la Gamecube (en pack avec Mario Kart: Double Dash!!).Ce qui m'avait attiré, c'était son prix attractif, le design atypique de la console, et le fait qu'il y avait un jeu Mario avec. J'ai absolument adoré cette console et ses jeux.La direction artistique me retient. Elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle,mais elle doit dégager quelque chose. Je retiens aussi la musique choisie pour le trailer.Dès que j'entends une musique trop dynamique à base de "tum tum tum", je soupire.Je trouve que la plupart des trailers en usent et abusent.En règle générale, je dirais que j'accroche avec les jeux qui essaient de s'approprierleur genre, ou qui veulent tout simplement se démarquer par une intention.Gameplay : Kingdom Hearts IILevel design : Dark SoulsCharacter design : Final Fantasy IXDirection artistique : Tearaway UnfoldedAnimation : Shadow of the ColossusScénario : Mother 3Bande son : NieR:AutomataLe visionnaire qui avait comprit avant tout le monde ce que les joueurs attendaient.L'investisseur qui a apporté l'ambition et l'aspect cinématographique.Le fournisseur qui tire son épingle du jeu à travers ses services.Notez que j'essaie de rester objectif.Breath of the Wild. En toute objectivité, je pense qu'il est excellent dans ce qu'il fait.Mais personnellement, je ne trouve plus l'identité, ni même le charme de la série.Pour moi, ce n'est pas un vrai Zelda. Ni sa suite d'ailleurs.Il y a bien un jeu auquel je pense, et ça m'étonnerait pas que peu de personnes le connaisse : Jinx sur PS1.C'est un platformer mignon et coloré où on incarne un bouffon. Les graphismes sont très simples, et la maniabilité n'est pas top du tout, mais il possède vraiment un univers particulier qui m'a absolument captivé.Il a aussi d'excellentes musiques (je me réécoute souvent l'OST).C'est très difficile de choisir, mais je crois que mon choix préféré sera Riku de Kingdom Hearts. C'est un personnage torturé qui a beaucoup évolué au sein de la série, et qui incarne une vraie dualité Lumière/Ténèbres, assez proche de notre nature humaine en fin de compte.Quant à un personnage que je n'aime pas, je n'en ai aucun qui me vient. Même des antagonistes.La licence que je préfère : Kingdom Hearts. C'est une série que j'affectionneparce qu'elle aborde des thèmes qui me parlent beaucoup. Je suis également un ancien fan de Disney (avant l'ère "Woke Disney"), et je trouve que c'est une des rares choses qui n'a pas encore été impactée par les dérives politiques de la boîte.Autrement, il n'y a pas de licence que je "déteste". Enfin... là, sur le coup, rien ne me vient.Des remakes des 3 Mother - j'adorerai voir un nouvel épisode, mais il faut avouer que ce serait totalement improbable.Yoko Taro me fascine beaucoup. Je trouve qu'il aborde toujours des thèmes assez sordides de façon très poétique, et il a aussi une vision créative assez débridée. Le personnage est aussi très loufoque, n'hésitant pas à déclarer qu'il a besoin de l'argent d'un éditeur pour faire le jeu que les gens veulent avoir. Il est génial.Sans hésiter : la manette Xbox.La PS2. Très clairement.De moins en moins. Avec le temps, les consoles sont de plus en plus des PC déguisés (à la différence qu'on ne peut pas upgradernos consoles en changeant de composants). D'un côté, ça permet de faciliter les portages d'une plateforme à l'autre, mais de l'autre...j'ai vraiment le sentiment que les consoles perdent de plus en plus leur intérêt à ne plus avoir d'exclus (cas Nintendo à part).Je reste assez partagé.Je pense que c'est une évolution sympathique, qui ne cible pas nécessairement la même cible que les hardcore gamers, mais qui a sa place tant qu'elle est utilisée de façon raisonnable.Lorsqu'il s'agit de contenu musical ou vidéo, je trouve que ça fait sens. En ce qui concerne le jeu vidéo, je suis beaucoup plus réservé.Je respecte les points de vue de chacun, mais personnellement, je ne consomme pas du jeu vidéo pour consommer du jeu vidéo, et malheureusement, je trouve que ce genre de service incite trop à la fast consommation. Je préfère m'acheter un jeu vidéo à l'unité, me poser, y jouer, et le terminer.Ensuite, je m'en achète un nouveau, etc. De cette façon, j'arrive à mieux apprécier, et surtout profiter de ce que j'ai.Comme dit plus haut, je n'apprécie pas le service à abonnement pour les jeux. Je déplore aussi de plus en plus la disparition des versions physiques,parce que ça coupe davantage le lien réel et le plaisir d'avant de se retrouver dans sa boutique de jeux vidéo. Il y a aussi la question du prêt,de l'échange de jeux qu'on peut avoir avec ses proches. J'ai peur que ces petits plaisirs disparaissent un jour.Je suis aussi mitigé pour l'IA. J'aime l'idée qu'elle puisse aider/accomplir des choses là où l'Homme a besoin de soutien technique, mais je suis aussi totalement contre en ce qui concerne le domaine artistique, ou l'individu en général (comme mettre le visage de quelqu'un ailleurs, etc.).Mmm... à y réfléchir... Peut-être le fait que les outils de développement sont de plus en plus instinctifs et accessibles.Développer un jeu devient de plus en plus à la portée de tout le monde. C'est génial. Ca permet de faciliter le travail des développeurs(notamment ceux qui sont plus artistiques que techniques), et aussi de faire découvrir l'envers du décor aux passionnés qui veulent juste créer pour le fun. Malgré ça, je pense que rien n'est totalement "automatique" ou ne devrait l'être.Développer un jeu devient plus aisé, mais développer un BON jeu n'est clairement pas à la portée de tout le monde.Je pense que le marché est clairement divisé en 2. D'un côté, les gros éditeurs et développeurs, et de l'autre, les indépendants. L'avenir du jeu vidéo, je le vois comme un rétropédalage. La technologie va finir par atteindre un point de rupture,car les coûts augmentent, les développements s'éternisent, et le prix des jeux s'envolent.J'imagine une nouvelle ère où on favorisera davantage le côté artistique, plutôt que la technique. Les indépendants sont déjà prêts.J'aimerais bien le retour de l'E3 comme à l'époque. Je suis très nostalgique de cette période.Oui, le dessin et la musique. D'ailleurs, je compose mes propres musiques pour mes jeux.Film de chevet : MatrixManga : One PieceRoman/Saga de chevet : Harry PotterMusique de chevet : NieR : Automata Original SoundtrackPlus de questions ! 