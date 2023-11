Le prochain sera :

Destati (Dimanche)

Les précédents :

Petite présentation rapide (une plus complète arrivera bientôt sur mon blog). Joueur depuis l’âge de 5 ans avec des machines comme la Master System, NES, Atari 2600, j’en ai désormais bientôt 40 et toujours autant passionné par ce média. Et cette passion a été tellement importante que j’en ai fait mon métier, tout d’abord comme journaliste pendant plusieurs années et désormais en tant que développeur. J’ai également une chaîne Youtube dédiée à l’entraide JV, qui me permet d’échanger les astuces et conseils avec la communauté, tout en réalisant des guides complets des jeux.Mon pseudo et mon image provienne de ma jeunesse et ma propension a triper/délirer sur certains sujets. Mais aussi le fait que Trip veut dire Voyage en anglais et correspond bien à ma vision des JV, qui proposent des voyages pour vivre une multitude d’aventures dans diverses œuvres vidéoludiques.Un média qui ne se limite pas à être spectateur, mais aussi acteur de l’action qui se déroule à l’écran, offrant un niveau d’implication et d’immersion supérieur à tous les autres médias.J'ai découvert trois jeux lorsque je suis allé chez un ami de mes parents, Alex Kid, Space Harrier et Populous sur la Master System 1 et c'était quand j’avais l'âge de 5 ans.Pour le souvenir que j'en ai, c'était un mind blow total de contrôler des choses à l'écran, chaque jeu m'ayant procurer un ressenti différent. Une difficulté assez élevée sur Alex Kid (surtout pour un premier plateformer/action), un gameplay vif avec des graphismes magnifiques bourrés d'explosions pour Space Harrier et beaucoup de possibilités sur Populous avec le système de création/gestion mais aussi des effets visuels des divers éléments/événements du jeu.Shadow Dancer, Cruis'n USA et Sega Rally 2C’était The Legend of Zelda sur NES payé par mes parents et qui était fourni en pack (non officiel) avec la console. Après le premier que j’ai acheté avec mon argent, c’est Final Fantasy VII sur PS1.Il s’agit de la NES, qui avait été payée par mes parents, mais si c’est financé par mes propres moyens, c’est la Playstation 2 pour laquelle j’avais travaillé tout l’été. Je l’ai énormément attendu après avoir les jeux que j’avais fait sur PS1.Le style de jeu avec son gameplay qui en découle, la direction artistique et pour finir l’univers dans lequel l’aventure se déroule.Gameplay : la série BayonettaLevel design : Outer Wilds (ainsi que son game design général)Character design : Star FoxDirection Artistique : Xenoblade Chronicles 1Animation : Detroit Become HumanScénario : Xenoblade Chronicles 1Bande son : Final Fantasy VIIMarque et licences qui ont bercées mon enfance au côté de Sega et qui m’ont permis de découvrir tout un tas de jeux différents (dév par eux ou non). Ils restent pour moi la référence dans les jeux où le gameplay est au centre de l’expérience vidéoludique, avec la capacité de renouveler certains genres comme on a pu le voir avec les derniers Zelda. J’aime aussi beaucoup leur approche en tant que constructeur dédié aux jeux vidéo, avec la volonté de vouloir proposer des expériences uniques via des consoles au design/fonctionnalité atypiques. Cela n’est pas toujours une réussite et peut être peu utilisé par les développeurs hors Nintendo, mais c’est grâce à ces prises de risque qu’ils ont réussi à faire évoluer le média. J’aimerais juste qu’ils utilisent un peu plus les licences qu’ils ont dans les tiroirs, au lieu de miser uniquement sur les plus populaires et capitaliser dessus.Grande entreprise de high tech, car j’appréciai la marque et utilisait ses produits (walkman, chaine Hi-Fi, etc) bien avant la sortie de la Playstation. Cette console et sa grande sœur faisant partie de mon top 5 des machines avec les meilleures ludothèques, avec la naissance de licences qui ont une grande place dans mon cœur, mais qui ont malheureusement majoritairement disparu de nos jours. Je regrette de voir aujourd’hui qu’ils se sont enfermés dans un style de jeu (narratif/photoréaliste) et ne propose plus d’autres types de jeux même parmi leurs licences célèbres. Sans parler des derniers mouvements de l’entreprise, entre augmentation de prix, orientation vers les jeux à service, le tout servi par une communication moisie, il y a de quoi être lassé par le Playstation actuel.Hormis le monde des systèmes d’exploitation PC sur lequel ils ont un véritable monopole, pour le meilleur et pour le pire, j’ai toujours fait le lien entre cette entreprise et les jeux vidéo. Déjà parce que je jouais jeune sur PC (Commodore PC 20, Apple 2, Hewlett Parckard) sur les divers OS Windows, donc les deux éléments étaient liés pour moi. D’ailleurs je jouais aussi aux jeux Microsoft Studios lorsqu’ils développé uniquement sur PC, avec des jeux comme les premiers Flight Simulator ou encore Fable 1 pour ne citer qu’eux.C’est ensuite la Xbox 360, les parties en ligne de folie entre amis, le Xbox live et les succès qui m’avaient vraiment occupé un bon moment avec même la rédaction/montage de guides (j’en parlerais plus dans mon futur article de présentation). Aujourd’hui, je suis content qu’ils soient revenus sur PC et propose tous leurs jeux sur ce support, en plus d’apporter des licences PC sur console comme Flight Simulator ou Age of Empire. Mais je regrette que certaines de leurs politiques accélèrent la dématérialisation, même s’ils ne font que suivre un mouvement général de la société occidentale, qui engendre un nouveau mode de consommation dont font partie les plateformes de streaming et autres services numériques.Last of Us, parce que le gameplay n’offrait aucunes nouveautés par rapport aux autres jeux du genre, que l’IA des alliés m’a complètement sortie de l’expérience que propose le jeu (à courir au milieu des ennemis sans être repéré) et avec une fin ultra prévisible quand on voit le rapprochement entre Ellie et Joël qui la considère comme un substitut de sa fille.Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts sur lequel je m’étais éclaté avec le système de création, alors que je n’aime pas particulièrement le principe de créer des choses dans le jeu (exemple créateur de niveau). Je pense que je l’ai apprécié par que je n’ai pas fait les jeux précédents (juste testé rapidement) et je n’étais donc pas trop attacher au gameplay/game design de base de cette licence.Samus Aran qui est pour moi l’héroïne de jeux vidéo la plus charismatique du média, même si c’est plus dû à son armure et l’expérience offerte par la licence Metroid, son lore méritant d’avoir plus d’attention que ce qu’on a vu jusqu’à présent.Albert Wesker parce que c’est juste une grosse caricature de n’importe quel méchant de base, qui a fini par avoir faire plus pitié que peur à la suite des événements des différents épisodes.Metroid et Zelda parce que je ne peux pas choisir entre ces deux univers qui ont bercé mon enfance et qui ont fait des jeux d’aventure et metroidvania mes types de jeu préférés.Même si j’aime bien les FPS, je n’ai jamais accroché à l’univers d’Halo, en partie à cause des ennemis qui font plus rire que peur, particulièrement les petites créatures avec leur voix nasillarde. Je n’aime pas non plus la direction artistique, que ce soit celle des personnages ou des environnements très classiques/génériques.Il y a en a beaucoup, mais j’aimerais bien revoir un Mega Man qui aurait réussi son passage à la 3D, surtout qu’il y a aujourd’hui des jeux qui pourraient servir d’inspiration pour le game design.Satoru Iwata parce qu’il s’agissait d’un programmeur de génie qui a apporté son aide à de nombreux projets chez Nintendo et a sauvé le développement de certains jeux comme Pokémon en plus de contribué à la programmation de Kirby, Zelda et Metroid. Entré par la petite comme simple employé, il a fini par être à la tête de Nintendo, après avoir donné une nouvelle impulsion à l’entreprise en partant des Wii/DS, jusqu’à la Switch qui a réussi à démocratiser le principe de la console hybride. Il fait partie de ces génies qui travaillent dans l’industrie et qui sont souvent méconnu parce qu’ils ne sont pas mis en lumière, car au-delà du rendu visuel, derrière n’importe quel jeu vidéo (programme) se cache un code source qui permet de donner vie à tout ce que l’on voit à l’écran.La Manette de la Xbox One, par rapport au placement des joysticks, les vibrations des gâchettes (excellent sur les jeux de tirs et voitures) et la prise en main général qui correspond parfaitement à mes mains.18 ) La console (ou machine) qui a la plus belle gamethèque à tes yeux ?Le PC grâce à la variété et la quantité de jeux sorti dessus depuis plus de 40 ans, sans parler de l’émulation qui en fait de loin la plateforme ultime de jeux. Après si on parle console, je ne peux pas donner une console, mais mon top 5 qui n’a pas d’ordre défini : SNES, PS1, N64, PS2, GameCube, Xbox360Oui au niveau de la philosophie de développement et d’utilisation. Le PC est un système ouvert qui laisse le joueur libre sur de nombreux éléments (plateforme/store de jeux, réglages, jeu en ligne gratuit sur serveurs officiels ou privés, jeu clavier/souris ou manette, sur l’écran d’ordinateur ou sur la TV, derrière le bureau ou au salon, etc.) avec en plus des prix des jeux inférieurs aux jeux console. C’est aussi un outil de travail/multimédia qui permet des choses impossibles sur une machine dédiée aux jeux vidéo.La console est un système fermé qui offre moins de liberté aux joueurs, aucun réglage hors mode performance et qualité depuis quelques années, avec abonnement pour jouer en ligne, obligation d’utiliser les outils de communications fournis (ajout de Discord depuis quelques temps) ou encore l’indisponibilité des cheats codes délirants qu’on pouvait avoir par exemple sur les premiers GTA. C’est très bien pour quelqu’un qui veut jouer sans aller plus loin que ce qui sera offert sur le support, sans pouvoir aller plus loin en utilisant des mods ou comprendre leur fonctionnement.Dans les deux cas, le plus important reste les jeux à mes yeux et le fait d’avoir aujourd’hui accès à ces derniers sur beaucoup plus de types de plateformes, permet de satisfaire tous les types de joueurs peu importe leur façon de jouer. N’oublions pas que l’industrie repose avant tout sur la vente de jeux, le support n’étant qu’un moyen d’y accéder, console, PC, smartphone ou cloud gaming. Reste aux constructeurs de savoir proposer des jeux qui attireront les joueurs et créer une image de marque qui ne reposera pas sur leur hardware (PC déguisé).Gadget pour la majorité des jeux, elle peut apporter un plus pour les jeux à la première personne, offrant une expérience unique via la vue et le motion gaming du gameplay. Elle peut aussi être intéressante dans d’autres domaines, mais pour moi ça restera un marché de niche, surtout dans le domaine des jeux vidéo où la majorité des joueurs n’ont pas besoin de ça pour s’immerger dans les univers vidéoludiques.Je n’y vois pas de problème tant que les autres modèles cohabitent avec et qu’on a toujours le choix entre achat ou location via abonnement. L’avantage c’est que ça permet d’avoir accès à un catalogue de jeux à moindre frais, ce qui permet de tester avant d’acheter le jeu ou alors de le faire sans trop dépenser. Malheureusement ça participe à la disparation du physique (mouvement général),La disparition du physique est pour moi le plus gros changement néfaste, surtout à une époque où il existe des solutions pour gérer le stock, que ce soit en flux tendu ou en proposant des préco pour produire la quantité nécessaire.Les patchs day one et la sortie de jeu pas terminé qui est devenu la norme, même s’il est utopique de croire qu’il n’y aura pas de mise à jour sur les gros jeux. Il faut absolument qu’ils terminent les jeux au mieux avant de les sortir, quitte à ne pas les annoncer trop tôt ou fixer une date tant que le débug n’est pas terminé.Les microtransactions aussi pourrissent complètement ce média, souvent liés aux jeux à service qui ont leurs bons et mauvais côtés, ils ont la capacité de ruiner totalement un jeu au détriment des développeurs qui voient leur boulot jeté à la poubelle.La course perpétuelle de certains développeurs et constructeurs au photoréalisme, que ce soit à cause du coût et du temps requis pour le produire, mais aussi le manque de variété de rendu/ambiance que cela génère chez eux.Le cross-save et cross-plateform, mais aussi les nombreuses façons d’accéder aux jeux et de jouer, que ce soit à la maison ou en déplacement, il est désormais possible de jouer partout et tout le temps, pour le meilleur et pour le pire ^^ L’arrivée des DLC, mais pas ceux à la mode microtransactions, cheats codes payants ou autre trucs cosmétiques, mais les add-ons qui proviennent du monde du PC et qui permettent de rallonger l’aventure du jeu de base, là encore pour le meilleur et pour le pire vu la qualité/intérêt de certains d’entre eux.Assez incertain vu certains choix de grands acteurs de cette industrie, mais aussi l’embouteillage de jeux avec tous les indépendants qui produisent des jeux à la qualité très variable, sans parler de la partie d’entre eux qui ne sont rien d’autres que des clones avec un visuel différent. Sans aller jusqu’au crash complet de l’industrie, je me demande si le modèle du tout AAA et des jeux à services ne vont pas être remis en question, après quelques accidents industriels qui se profil à l’horizon. Il y a aussi un gros risque d’overdose de certaines licences si elles sont trop utilisées à toutes les sauces, même si ça a réussi à Nintendo avec l’univers Mario, par sûr que ce soit adaptable sur toutes les licences.Le fait que cette industrie soit considérée par certains investisseurs comme un terrain de jeu pour générer de l’argent facile et qui achètent/signent des partenariats avec des éditeurs/développeurs pour ensuite les laisser tomber/fermer comme dernièrement Volition par Embracer, ne fait que rajouter de l’instabilité à tout ce secteur.Et pour finir, je pense qu’il va falloir revoir le modèle du Crunch qui est appliqué dans une bonne partie de l’industrie, car pour moi cela fait partie de l’origine de la qualité discutable de certaines grosses productions en plus des projets/cahier des charges imposés par les éditeurs/financiers. Ces derniers profitent de la passion des développeurs pour leur métier, en leur faisant subir des conditions de travail qui ne doivent plus être considérées comme la norme. Surtout que tout cela est contre-productif, car ça engendre un énorme turnover dans les studios, ce qui ne permet pas de créer un véritable esprit d’équipe nécessaire à la production d’un jeu de qualité. Sans parler des comportements toxiques de certains responsables, comme on a pu le voir dans les révélations de ces dernières années.L’E3 forcément, vu les moments épiques que le salon nous a offert depuis sa création et la retranscription en direct des conférences des divers constructeurs/éditeurs. Il n’y a pas d’autres événements que j’attends particulièrement, la communication des éditeurs/constructeurs ayant changé, avec des directs réguliers, j’attends simplement qu’ils les décident de les publier.Les voyages, la découverte de nouveaux lieux/cultures, les animaux, la programmation, la géopolitique, les documentaires, les films et les manga/animé (limité à One Piece et Bleach par manque de temps).Film (animation ça marche aussi) de chevet : C'est le seigneur des anneaux.BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Mes mangas préférés sont One Piece pour les shonen et Gunnm pour les seinen.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : 1984Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe etc) : Laurent GarnierA quel jeu tu joues le plus en ce moment ? StarfieldPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.