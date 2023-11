Le prochain sera :

Sharkinio (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Alors j'ai 42 ans, pacser avec ma femme et j'ai 2 enfants (n'en faites jamais c'est une vrai escroquerie les enfants) j'habite en Bretagne et comme profession je suis en informatique en tant que technicien supérieur systèmes et réseauxCet Avatar est "Id" un personnage tiré du jeu Xenogears, et je ne compte absolument pas vous expliquer qui il est, car c'est du spoil MAJEUR !!! Si vous ne connaissez pas ce perso => faites Xenogears bordel !!!Mon pseudo vient de l'époque de FF7, je cherchais un nom que j'allais porter pour mon personnage Cloud au début du jeu, et comme j'allais me glisser (rien de sale bien sûr ;p ) dans le personnage pour vivre cette aventure par procuration, donc glisser en anglais slider et c'est devenu Slyder, tout mes potes m'appellent Slyd' ou Slyder depuis ! Bref oui j'avais et j'ai toujours un rapport très viscéral et une fascination pour le RPG jap'Un art nouveau et interactif qui te permet de vivre toutes les vies que tu veux dans n'importe quelle époque réelle ou imaginaire et même au delà ! Un art qui pourrais t'amener à changer ta façon de penser, une sorte de philosophie interactive dont l'impact sera proportionnelle à la part de ton âme et de ta vie que tu voudras bien lui céder.Entre 4 et 5 ans avec la Caleco de mon grand Frère, ça a été Pong (les 2 rectangles de chaque côté et le carré qui va de droite à gauche, une sorte de tennis en gros), les pad c'était des potards pour faire descendre ou monter le rectangle, j'ai immédiatement été fasciné. Souvenirs de parties endiablées avec mon frère.Oui Bubble Bobble (puzzle bobble en FR) et Pac Man.Pac Man sur Atari 2600, car un jeu d'arcade à la maison c'était un vrai rêve de gosse !Atari 2600 car la Nes était trop cher en 87 et venait de sortir et avec mes économies c'était tout ce que je pouvais me prendre, et j'étais déjà bieeeen content, acheter en boutique de JV et je me souviens encore de l'emplacement où elle se trouvait, un souvenir impérissable !Comme pour un trailer de film, si je sens que le scénario et l'ambiance vont être différents que toutes les autres prod' vues jusqu'à aujourd'hui. Bref c'est rare ces temps ci !Gameplay : Half Life 2Level design : Deus ExCharacter design : XenogearsDirection Artistique : Silent Hill 2Animation : Phantom Blade 0 annoncé récemmentScénario : XenogearsBande son : les NierSi je te dis Nintendo, ça évoque quoi ? PasséSi je te dis Sony, ça évoque quoi ? ÉmotionsSi je te dis Microsoft, ça évoque quoi ? America Fuck Yeah..FF9, le chara design (Tarask, il est ou le cul-cul, elle est ou la têtête, Kweena, etc..) antagoniste qui a oublié son charisme, boss caché qui est en procès avec l'industrie du chewing gum "Mammouth" des années 90, scénario ennuyeux, les combats ennuyeux et nombreux, les magikholites...qui a eu cette idée de merde ? bref absolument pas accroché.Legend of legaia 2, le système de combat rafraîchissant, l'aura qu'il dégage, le scénario, les mini jeux, bref très bon souvenirMon préféré, Solid Snake, quel putain de Héro bordel !!!Et j'aime pas Vivi Ornitier, nian nian et bof en comparaison de tout ce qui se ditLicence préféré Metal Gear et Metal Gear Solid, quel histoire de fou !Et je n'aime pas les Dark Souls, car avec l'âge les die retry ben merde déjà, et le lore ça va 5 min, ça n'en fait pas un bon scénario !Tenchu et Bloody Roar, ben reboot ou suite tant que ce n'est pas un resucé ça me va !Tetsuya Takahashi Sama, pour Xenogears !!!A l'heure actuelle la Dualsense, un régal de technologieLa PS1, l'âge d'or du RPG JapOui les PC c'est mon taf, les consoles mon loisir, je mélange pas les deux ^^J'adore pour le peu que j'ai testé, maintenant à part des expériences, je ne pense pas y trouver ce que je préfère dans les JV, du scénario.J'y suis pas réfractaire, tant que j'y trouve mon compte, mais ce ne sera jamais le moyen unique que j'utiliserai pour mon loisir, ce serait passé à côté de belles pépites !le tout démat qui se profile, on se prête encore les jeux entre potes, c'est de l'hérésie cette histoire ! les 2 peuvent parfaitement cohabiter, pourquoi choisir entre les 2 sérieux !L'IA dans les jeux vidéos, j'ai hâte le jour où l'IA pourra gérer des dialogues et des situations, et changer le scénario en fonction de nos choix, voire même que les pnj répondent en fonction de ce qu'on dit au micro, plus besoin de choisir les réponses A,B,C,D préfaites, je reste persuadé qu'un jour ça arrivera !J'adhère toujours à ce média, malgré les turbulences qu'il peut y avoir, je reste optimiste pour la suite, au final à chaque fin de gen, on arrive avec le recul à se dire qu'on a vécu de sacré bons moments quand même, en tout cas moi c'est le cas.Les événements en physiques, sur une scène à l'ancienne, tout constructeur confondus, ça putain c'était le bon temps !Le JDR papier, je masterise depuis 25 ans maintenant, en écrivant mes propres jeux.Inventer des lores et des scénario.La mixologie, j'adore créer des cocktails, je suis Breton, l'alcool ça me connaîtFilm (animation ça marche aussi) de chevet :Donnie DarkoBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) :Dragon BallRoman (une saga ça marche aussi) de chevet :La nuit des temps de BarjavelMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) :Sigur Ros ou Blink 182 (oui l'opposé total)Quelle est la chose primordiale pour toi dans un jeu vidéo ?Le scénario, un jeu peut avoir un gameplay aux fraises, des graphismes de merde, un chara design aux chiottes etc.. Si le scénario me claque la gueule, je vais adorer, par contre si c'est le contraire, où tout est parfait niveau gameplay, graphisme etc.. mais que y'a pas réellement de scénario, ce sera de la merde intersidéral pour moi ! voilà ^^PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.